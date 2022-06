Venus Conjunta Marte Natal y Tránsito

Venus en conjunción con Marte natal tiene un efecto profundo en las relaciones, pero tus pasiones intensas pueden influir en todas las áreas de la vida. Tu fuerte deseo de amor y afecto hace que las relaciones amorosas ocupen gran parte de tu tiempo. Su impulso sexual y la necesidad de relaciones íntimas a veces pueden causar fricciones dentro de las relaciones.

Su nivel de intensidad puede ser demasiado para una pareja, y las personas con Venus en conjunción con Marte a menudo tienen muchos matrimonios o aventuras. Encontrar una nueva pareja es fácil para ti gracias a tu alto grado de atractivo sexual y atractivo magnético. Coquetear sería más placentero, pero debe ser consciente del efecto en una pareja existente si desea mantener una relación a largo plazo.

La capacidad de atraer a otras personas significa que debe ser popular en entornos sociales y con el público en general. Este llamamiento público a menudo resulta útil en su carrera y es una de las razones por las que puede esperar estar económicamente bien o al menos sentirse cómodo.

Otro activo en su carrera es su intensa energía dirigida a objetivos. Una fuerte ética de trabajo y una pasión creativa pueden conducir a logros notables y un amplio reconocimiento por sus logros.

Al escribir sobre Venus en conjunción con Marte, los astrólogos Robert Hand y Robert Pelletier sugieren que la forma en que te relacionas con el sexo opuesto depende en gran medida de tus relaciones con el padre del sexo opuesto cuando eres joven.

Tránsito Venus Conjunción Marte

El tránsito de Venus en conjunción con Marte aumenta tu deseo de tener relaciones íntimas. Impulsado por una intensa necesidad de satisfacción sexual, puede volverse muy directo en su búsqueda de una pareja para aparearse. Este impulso primario de reproducirse no es tan crudo y agresivo como para hacer que los demás se sientan incómodos.

Tu lado más tierno y sensual domina, aumentando tus posibilidades de encontrar el romance en este momento. Esto complementa su pasión pura y su atractivo sexual para hacerlo muy atractivo para su pareja o parejas potenciales. El aumento del carisma y la popularidad hacen que la socialización sea más placentera y emocionante. Este es un momento ideal tanto para el romance como para hacer nuevos amigos.

También encontrará satisfacción en las actividades creativas. Este es un buen momento para iniciar obras de arte, especialmente aquellas que combinan lo físico y lo emocional como la danza o la escultura. Incluso el trabajo rutinario debería ser más placentero ahora que tiene el impulso y la necesidad creativa de hacer que las cosas se vean o funcionen mejor. Un excelente momento para organizar una fiesta o celebración.

Venus Conjunción Marte Celebridades

¿Qué significa que Venus esté en conjunción con Marte?

Una conjunción Venus-Marte en la carta natal puede indicar que una persona es vista por los demás como carismática, suponiendo que esa persona haya integrado con éxito a Venus y Marte. Esto puede llevar a fusionar sus cualidades femeninas y masculinas.

¿Venus en conjunción con Marte es bueno?

"Marte y Venus entienden el placer", agrega Chrysler. A medida que unen fuerzas, podrías sentirte empujado a reconectarte con tu cuerpo y encarnar el deseo, y a descubrir nuevas formas de llevar tus relaciones, con los demás y también contigo mismo, al siguiente nivel de éxtasis, dice.

¿Cuándo fue la última conjunción Marte Venus?

También Leer. El año pasado, se presenció una rara conjunción planetaria en la que Marte y Venus se acercaron y se alinearon con la Luna. Según los expertos, esa fue la primera de tres conjunciones de Venus y Marte. Las próximas dos conjunciones de Marte y Venus tuvieron lugar en Febr y M .

¿A qué hora Venus está en conjunción con Marte?

La pareja será visible al amanecer, saliendo alrededor de las 4:20 am EST (0920 GMT), casi dos horas antes del amanecer, según In-The-Sky.org (opens in new tab). Los observadores del cielo en el noreste tendrán que despertarse temprano para captar la conjunción Venus-Marte.

