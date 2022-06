Vender su casa en el mercado de un vendedor

Vender una casa en un mercado de vendedores es muy diferente de vender una casa en un mercado de compradores. Si tiene la suerte de experimentar un mercado de vendedores en su área, es un momento fabuloso para vender. No solo es probable que sus días en el mercado sean menos, sino que también puede recibir múltiples ofertas, lo que podría aumentar el precio de venta.

Conclusiones clave

Un mercado de vendedores es creado por una alta demanda, que puede ser causada por un número creciente de compradores en el área, un inventario bajo o tasas de interés bajas.

Obtendrá mejores ofertas si realiza actualizaciones estratégicas, limpia y organiza su hogar, limita las exhibiciones y sale al mercado el viernes.

Al elegir la mejor oferta, tenga en cuenta todos los factores, incluido el precio, la financiación, el pago inicial, las contingencias y cualquier solicitud inusual.

Impulsores de alta demanda

Por lo general, es una buena idea aprovechar la demanda acumulada, porque eso es lo que impulsa la competencia. Tener un mayor número de personas que buscan comprar una casa debería aumentar las probabilidades de ganar más dinero con la venta.

Algunas casas, especialmente aquellas que se consideran únicas y difíciles de vender en cualquier mercado de bienes raíces, generalmente también tendrán una mejor oportunidad de venderse en el mercado de vendedores.

En algunos mercados de vendedores, la cantidad de viviendas en venta puede ser escasa y distante. Si no hay mucho para elegir, las casas más bonitas atraerán la mayor atención, pero las casas feas también se venderán, simplemente porque no hay muchas opciones.

Otro impulsor de la alta demanda pueden ser las bajas tasas de interés de las hipotecas. En 2020, que se vio ensombrecido por la pandemia de COVID-19, las tasas de interés cayeron a mínimos históricos. Un informe de Genworth, un proveedor de seguros hipotecarios, encontró que la cantidad de compradores de vivienda por primera vez aumentó un 14 % con respecto al año anterior.

Formas de atraer múltiples ofertas en el mercado de un vendedor

Algunas personas pueden pensar que todo lo que tienes que hacer es pegar un letrero en el patio y dejar que el mercado se encargue del resto. Puede ser más fácil vender en un mercado de vendedores, pero se necesita mucho más para vender una casa que colgar un letrero en el frente. Requiere una estrategia.

Prepare la casa para la venta

La preparación de su casa para la venta puede o no implicar la puesta en escena de la casa, pero incluye absolutamente limpiarla de arriba a abajo. Los compradores pasarán por alto pequeños defectos en el mercado de un vendedor, porque no hay suficientes casas para elegir.

Su casa se venderá antes con alfombras nuevas si las alfombras existentes están gastadas, pero por lo general, las alfombras malas no detendrán a un comprador interesado en el mercado de vendedores. Sin embargo, es posible que desee limitar las alfombras a las áreas de los dormitorios y considerar una apariencia de madera dura en otro lugar.

Ir al mercado el viernes

El viernes es generalmente el mejor día de la semana para vender casas. Una buena estrategia es configurar los listados para que "enciendan" el jueves por la noche a la medianoche para que los compradores los descubran entre los nuevos listados cuando se levanten el viernes por la mañana. Asegúrese de que todas las fotos tengan el color corregido y perfeccionado para que la presentación en línea chisporrotee.

No olvide cargar un recorrido virtual si la casa se presta para uno, y publique anuncios digitales en Facebook y otros sitios web.

Limitar exhibiciones

La gente tiende a querer lo que cree que no puede tener. No permita recorridos por su casa a todas horas del día; restrinja las horas y los días. Eso obligará a algunos compradores a hacer una gira cuando también hay otros compradores presentes, lo que puede generar una naturaleza competitiva.

Baje el precio de venta

Si establece el precio solo un pelo por debajo del valor de mercado, esto atraerá a más compradores. También dejará cierto margen de maniobra para que los compradores comiencen a pujar por el precio de venta. No es necesario, pero es una estrategia que funciona bien en algunos mercados.

No fije un tiempo para la presentación de la oferta

Si informa a los compradores que revisará todas las ofertas en un día determinado a una hora determinada, perderá algunos compradores. Los compradores no quieren esperar para saber si sus ofertas serán aceptadas. También hay un gran grupo de compradores que dirán que no quieren participar en múltiples ofertas. Cuando se enteran, es demasiado tarde: ya están involucrados en otro lugar.

Revisar las ofertas del mercado del vendedor

Después de recibir todas las ofertas, tome notas en cada una para que pueda compararlas fácilmente. No mires solo el precio ofrecido, sino también otros factores, como:

El monto del depósito de garantía

Si la oferta es todo en efectivo, o si está financiada, el tipo de financiación propuesta

monto del pago inicial

Renuncia a las inspecciones o contingencias estándar del comprador

Costos del vendedor, incluida la posible propuesta de pagar los costos de cierre del comprador

Solicitudes o concesiones inusuales

Algunos compradores intentarán la estrategia de jugar con sus emociones como vendedor: enviar fotografías de ellos mismos, a menudo incluyendo a sus hijos o mascotas. Es posible que le escriban una carta, explicándole por qué quieren comprar la casa y compartiendo alguna información personal.

Si recibe cartas personales, léalas para averiguar si son cartas reales o simplemente copiadas de Internet.

Aceptar una oferta

Después de haber tenido la oportunidad de digerir esta información, tiene algunas opciones como vendedor. Puedes:

Acepta la oferta que más te guste

Emitir una contraoferta a un comprador o a más de un comprador

Pida a todos los compradores que vuelvan a enviar sus mejores y más altas ofertas

Ajusta el precio de venta y busca más ofertas

Por lo general, un vendedor puede encontrar una oferta aceptable entre las iniciales realizadas. No siempre es la más alta, pero si se financia, es la oferta que el vendedor cree que es suficiente para satisfacer el valor de tasación del prestamista del comprador.

Si la vivienda no se tasa al precio ofrecido, generalmente no importa cuánto más haya ofrecido el comprador. El financiamiento no lo cubrirá, y no todos los compradores están dispuestos a cubrir un déficit en una tasación y pagar mucho más que el valor de mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuánto dura el mercado de un vendedor?

La respuesta frustrantemente simple a esta pregunta es que el mercado de un vendedor durará mientras la demanda supere la oferta. Hay tantos factores que afectan tanto a la oferta como a la demanda que es muy difícil predecir cuánto durará un mercado, pero eso no impide que los analistas traten de adivinar.

En un mercado de vendedores, ¿quién paga los costos de cierre?

Depende completamente del comprador y del vendedor decidir quién paga los costos de cierre. Los detalles sobre este tema se establecerán en el contrato de compra. Sin embargo, en un mercado de vendedores, normalmente puede esperar que el comprador pague los costos de cierre, porque hay una demanda más alta de lo normal.

¿Qué significa que es un mercado de vendedores?

El mercado de un vendedor surge cuando la demanda excede la oferta. En otras palabras, hay muchos compradores interesados, pero el inventario inmobiliario es bajo. Como hay menos casas disponibles, los vendedores tienen ventaja. En un mercado de vendedores, las casas se venden más rápido y los compradores deben competir entre sí para obtener una propiedad.

¿Cómo sobrevivir a un mercado de vendedores?

5 consejos sobre cómo puede sobrevivir en el mercado de un vendedor. Ven a la Mesa Preparado con un Préstamo Precalificado. Sea tomado en serio al traer todo el papeleo. Sea flexible y discuta compromisos. Esté disponible para los vendedores tanto como sea posible. No te hagas el difícil de conseguir.

¿Qué es el mercado de vendedores con un ejemplo?

En un mercado de vendedores, un vendedor a menudo puede vender bienes y servicios a un costo mayor. En nuestro ejemplo, un mercado de vendedores significa que muchos compradores están compitiendo por las casas y, por lo tanto, es más probable que paguen más dinero por sus casas.

¿Cómo hago una buena oferta en el mercado de vendedores?

10 maneras de hacer que su oferta sea aceptada en el mercado de un vendedor

Haga su oferta lo más limpia posible. Evite pedir propiedad personal. Oferta superior a la solicitada. Ponga un depósito de garantía (EMD) más fuerte Renuncia a la Contingencia de Tasación. Haga un pago inicial más grande en su programa de préstamos. Agregue una cláusula de escalada a su oferta.

