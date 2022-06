Me hice la pregunta "¿vale la pena visitar Sicilia?" innumerables veces antes de que realmente lo hiciera. En mi último viaje a Italia, esto fue más una cuestión de practicidad que de preferencia.

Verá, organicé el viaje en el último minuto cuando se relajaron las restricciones de viaje, como una aproximación del que planeé hacer en 2020, antes de que China destruyera el mundo con Covid-19. Este año, sin embargo, no tendría tanto tiempo como había planeado el año pasado, lo que significaría solo alrededor de 4 días en Sicilia en comparación con la semana que hubiera pasado de otra manera.

Cuando mi avión a Catania partió de Roma una mañana soleada de septiembre, me pregunto si tendría tiempo suficiente para ver (y mucho menos digerir) Sicilia. En el momento en que vi el monte Etna por la ventana, menos de una hora después, supe la respuesta.

¿Necesita ayuda para planificar su viaje a Italia? ¡Comisione un itinerario personalizado en Italia! Contenidos 1 Cómo llegar a Sicilia (y sus alrededores) 2 Dónde ir en Sicilia 2.1 Sicilia 2.2 Taormina 2.3 Cefalú 2.4 Palermo 2.5 Otros destinos de Sicilia 3 Dónde alojarse en Sicilia 4 Otras preguntas frecuentes sobre visitar Sicilia 4.1 Cuántos días necesita en Sicilia ? 4.2 ¿Por qué Sicilia es buena para los turistas? 4.3 ¿Es caro visitar Sicilia? 5 El resultado final

Cómo llegar a Sicilia (y sus alrededores)

Una de las razones por las que creo que vale la pena visitar Sicilia, independientemente de lo motivado que te sientas para hacerlo, es que llegar allí es bastante fácil. Muchos vuelos salen de Roma (y de algunos otros aeropuertos) todos los días hacia los principales aeropuertos de Sicilia en Catania y Palermo. También puede viajar allí en tren desde Nápoles, aunque con un tiempo de viaje significativamente más largo gracias a los trenes (en su mayoría) lentos.

Esto, los trenes lentos, es el principal escollo que tiene mucha gente cuando se trata de viajar por Sicilia. Sin embargo, mientras puedas ser paciente, siempre obtendrás lo que buscas. Además, debido a que los horarios son bastante sólidos y los trenes en Sicilia son al menos tan puntuales como en cualquier otro lugar de Italia, no debe sentirse intimidado mientras intenta circunnavegar Sicilia sobre sus rieles.

Dónde ir en Sicilia

Siracusa

Cuando se trata de la ciudad de Siracusa, solo me arrepiento de una cosa. Es decir, que no pude ver la península histórica de Ortigia desde el aire. Es fabuloso desde el nivel del suelo, no me malinterpreten, pero siento que realmente no puedes sentir su enormidad o complejidad al obtener una vista aérea.

Taormina

Antes de visitar Taormina, no imaginé que sería uno de los mejores lugares que hacen que valga la pena visitar Sicilia. Sin embargo, ya sea que estemos hablando de las vistas desde el centro de la ciudad hacia arriba y hacia el Monte Etna, o hacia la acertadamente llamada Isola Bella, Taormina fue definitivamente un punto culminante de Sicilia.

Cefalú

Por un lado, Cefalú me decepcionó. No era tan colorido (ni las fachadas de los edificios, ni el agua que los lame) como las fotos de Sicilia que vi antes de mi viaje me habían hecho creer que sería. Por otro lado, la tarde que pasé allí de camino de Taormina a Palermo fue un día de playa muy necesitado.

palermo

Hablando de Palermo, esta gran ciudad fue sorprendentemente central por lo que encontré que vale la pena visitar Sicilia. Además de las atracciones específicas (a saber, la catedral del Duomo de la ciudad), me pareció muy refrescante estar en una ciudad real después de pasar varios días en ciudades y pueblos más pequeños.

Otros destinos de Sicilia

Si hubiera pasado más tiempo en Sicilia, Palermo también habría sido el punto de partida perfecto para otros viajes de un día y de una noche. Hasta ahora, mi lista de deseos de Sicilia (para el futuro) incluye la pintoresca Trapani, la antigua Agrigento y Ragusa, que tengo la sensación de que podría ser el lugar que pensé que era Cefalu antes de ir allí.

Dónde alojarse en Sicilia

Como la mayoría del resto de Italia, Sicilia tiene muchos hoteles excelentes, para los viajeros que están dispuestos a pagar, claro. Desde Palazzo Natoli en Palermo, hasta Villa Carlotta en el centro histórico de Taormina (es decir, el que está "en la cima de la colina"), hasta Caportigia Boutique Hotel en el famoso barrio antiguo de Siracusa del mismo nombre, los hoteles sicilianos son un gran hogar. en esta isla.

Por otro lado, una gran parte de por qué creo que vale la pena visitar Sicilia es su asequibilidad general. Para aprovechar esto, su mejor curso de acción cuando se trata de acomodarse es no quedarse en hoteles. Más bien, busque apartamentos (ya sea a través de Airbnb u otra plataforma de reserva) ubicados cerca de las principales atracciones turísticas y ahorre dinero, incluso si pierde la comodidad de un servicio de conserjería las 24 horas, los 7 días de la semana.

Otras preguntas frecuentes sobre visitar Sicilia

¿Cuántos días necesitas en Sicilia?

Recomiendo pasar un mínimo de una semana en Sicilia. Esto le permite visitar los principales destinos como Siracusa, Taormina y Palermo, los secundarios como Cefalú, Agrigento y Trapani, y potencialmente incluso conocer de cerca el Monte Etna.

¿Por qué Sicilia es buena para los turistas?

Sicilia es excelente para los turistas, especialmente para aquellos que están dispuestos a mirar más allá de las asociaciones perezosas de Sicilia con la mafia italiana, y que están dispuestos a tomarse el tiempo para profundizar en la historia y la cultura de Sicilia. Sicilia también es un paraíso para los amantes de la comida, ya sea que se trate de platos salados como caponata de berenjena y pez espada pesce di spada , o postres dulces como canoli y granito .

¿Es caro visitar Sicilia?

Sicilia es uno de los lugares más baratos de Italia, debido principalmente al hecho de que no tienes que preocuparte por pagar los trenes de alta velocidad. Además, la comida en la mayoría de los restaurantes en Sicilia es generalmente un poco más barata que la que encontrarías en ciudades de la parte continental de Italia como Roma, Florencia y Venecia.

La línea de fondo

¿Vale la pena visitar Sicilia? La respuesta corta es “¡sí, absolutamente!” La respuesta larga es que Sicilia es mucho más grande de lo que parece en el mapa; debe hacer todo lo posible para asignar una cantidad adecuada de tiempo antes de realizar el viaje. Obviamente, como blogger de viajes profesional, pude renunciar al sueño y otras comodidades y hacer que mi corto viaje a Sicilia funcionara para mí. Sin embargo, si eres una persona sana y normal, te recomiendo pasar no menos de una semana aquí. ¿Otra cosa que recomendaría? Que me contrates como tu Travel Coach antes de tu próxima visita a Italia. Cuando me dejes sudar los detalles, tendrás más oportunidades de sudar por una taza de granizado .

¿Vale la pena ir a Sicilia?

Dicho esto, a pesar de las dificultades, Sicilia es un destino increíblemente gratificante. Está lleno de tanta belleza natural y tantos destinos culturales. La gente es cálida y amigable. La comida está deliciosa.

¿Por qué Sicilia es un buen lugar para visitar?

¿Por qué visitar Sicilia? Aquí hay siete buenas razones para ir ahora

Es el gran año de Palermo.

Todas las playas de ensueño.

Una cocina hiperlocavore con influencias árabes, griegas y españolas.

Vinos increíbles.

Hermosa Borghi (pueblos muy pequeños).

Fabulosa arqueología.

¿Es Sicilia mejor para visitar que Italia?

Cuando se trata de costos, Sicilia es un claro ganador como destino de vacaciones si está buscando viajar con un presupuesto limitado cuando visite Italia. Si bien hay muchas opciones de alojamiento caro y lujoso en toda la isla, en general es una parte del mundo relativamente barata para viajar y explorar.

¿Cuántos días debo pasar en Sicilia?

Sicilia se puede experimentar en tan solo 3 a 5 días si tiene poco tiempo y está interesado en un retiro costero rápido. Sin embargo, es mucho mejor dedicar al menos una semana a descubrir este paraíso mediterráneo. Si tiene 7 días, puede explorar una sección significativa de la isla.

Video: sicily worth visiting