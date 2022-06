Transfiera su negocio a un(a) niño(s) o familiar(es)

Planificación de la sucesión empresarial: preparación para transferir su empresa familiar a un hijo o familiar

En el mundo empresarial actual, las empresas familiares, también conocidas como empresas de propiedad cerrada, son bastante comunes. Son negocios en los que la propiedad está controlada por una sola familia, ya sean hermanos o padres e hijos. Cualquiera que sea la relación de los propietarios, una sola familia controla la gestión de la empresa, así como todos los demás aspectos del negocio. Muchos de estos negocios eventualmente pasarán a manos de los hijos de sus dueños. Desafortunadamente, muchos dueños de negocios no planean esta transferencia, lo que puede llevar a que el negocio se desmorone. Para asegurarse de que su negocio opere correctamente y se transfiera correctamente, se deben seguir ciertas formalidades y planificar la transferencia.

¿Qué trámites se deben seguir al traspasar su empresa familiar a un familiar?

Muchas empresas familiares tienen bastante éxito debido a la fuerte relación entre sus propietarios. Desafortunadamente, muchas empresas familiares de hoy confían en esta sólida relación al asumir que no necesitan las formalidades comerciales básicas que tienen todas las demás empresas. Por ejemplo, muchas empresas familiares no anotan explícitamente las políticas de la empresa. En caso de que la relación entre los propietarios empeore, el negocio puede quedar en controversia y puede desintegrarse en poco tiempo. Es importante seguir ciertas formalidades para asegurar que su negocio siempre se gobernará adecuadamente en medio de cualquier evento inesperado, para asegurarse de que eventualmente podrá pasarlo a sus hijos y herederos.

Es una buena idea describir explícitamente la identidad, la dirección y la disciplina en toda su empresa. Esto implica documentar muchos aspectos de su negocio, incluidos, por ejemplo: la misión y los valores fundamentales del negocio, los acuerdos de accionistas, los acuerdos entre empleadores y empleados, las políticas de la empresa, la estructura de la empresa y los planes sobre cómo se transferirá la empresa cuando eso suceda. el tiempo viene entre otros.

Siempre se debe implementar una estructura de gobierno formal, independientemente de cuántos miembros de la familia haya en su empresa. Muchas empresas familiares hoy en día utilizan un sistema de accionistas, con reuniones de accionistas para discutir asuntos oficiales de la empresa. Otras empresas de propiedad cerrada tienen un comité o junta que representa a los propietarios y decide los asuntos de la empresa.

Podría decirse que un acuerdo de accionistas es el documento más importante que debe implementarse de inmediato si no tiene uno. Estos acuerdos deben indicar el valor actual de la empresa, así como dictar la composición de la junta y contener acuerdos de compra-venta entre los accionistas. Los acuerdos de compra-venta son importantes porque indican los términos de venta en caso de que cualquier propietario del negocio decida salir de la empresa. Si bien todos siempre creen que la empresa funcionará sin problemas, las relaciones personales pueden romperse. Un acuerdo de compra-venta adecuado establece cómo se dividirá la empresa, quién compra las acciones, cuánto recibirá el accionista que se va, etc. Esto evita aún más el estrés que enfrentan las personas en caso de una salida.

¿Por qué debo comenzar el proceso de planificación ahora? ¿Qué problemas me ayudará a evitar esta planificación?

Transferir su negocio a un niño es algo que debe pensarse y planearse para los años venideros, independientemente de lo lejos que esté. Muchas personas creen que, dado que no transferirán su negocio a sus hijos hasta dentro de muchos años, esto es algo de lo que no tienen que preocuparse en este momento. Esto no podría estar mas alejado de la verdad. Ocurren accidentes, las relaciones se dañan y los negocios cambian a lo largo de los años. Planear la transferencia de su negocio ahora es la mejor manera de asegurar una transferencia exitosa y sin problemas para sus hijos, independientemente de lo que depare el futuro.

Entonces, ¿qué problemas te ayuda a evitar? Nos alegra que lo hayas preguntado. En particular, las empresas fallan en el proceso de transición debido a los impuestos sobre el patrimonio. Cuando alguien es dueño de un negocio y no lo pasa a su heredero antes de morir, sigue siendo parte de su patrimonio. Cuando su patrimonio pasa luego a sus herederos, el estado lo grava fuertemente, ya que Nueva Jersey tiene tanto un impuesto sobre el patrimonio como un impuesto sobre la herencia. Dependiendo del valor de los activos que está transfiriendo determinará cuánto debe pagar impuestos. Desafortunadamente, muchas empresas familiares son víctimas de este impuesto, ya que los herederos no pueden pagar los impuestos al gobierno para mantener el negocio.

También existen otros problemas potenciales. A veces existe una falta de sucesores capaces o interesados. Esto puede ocurrir si un niño es demasiado pequeño para administrar el negocio y nadie está dispuesto a dar un paso al frente y ayudar hasta que el niño sea mayor de edad. La falta de trabajo en equipo familiar también puede impedir que un negocio sobreviva. Por ejemplo, si un padre con tres hijos regala el 50% a uno y el 25% a cada uno de los otros, tal vez los hijos con el 25% no estén dispuestos a ayudar en el manejo del negocio por celos y despecho. Esto podría conducir al colapso del negocio si el hijo que posee el 50% no puede manejarlo por sí mismo. Un plan de transición detallado puede ayudar a cualquier empresa familiar a evitar estos problemas. Puede reservar dinero en un fideicomiso para pagar los impuestos sucesorios, nombrar un sucesor y ayudar a resolver cualquier disputa hoy, en lugar de más adelante cuando los problemas puedan dañar el negocio.

Uno debe ver la sucesión de la empresa familiar como un proceso, más que como un evento. Elaborar un plan hoy puede facilitar el proceso de transición más adelante en la vida y, en última instancia, ayudar a garantizar que su negocio pase con éxito a sus hijos.

Fredrick P. Niemann Esq.

No dude en ponerse en contacto con Fredrick P. Niemann, un abogado de planificación de sucesión comercial de Nueva Jersey, hoy mismo al número gratuito (855) 376-5291 o por correo electrónico a [email protected] Estaría encantado de reunirse con usted para responder cualquier pregunta que pueda tener o ayudarlo a iniciar su propio plan de sucesión comercial hoy.

Escrito por Fredrick P. Niemann, Esq. de Hanlon Niemann & Wright, un abogado de derecho comercial de Nueva Jersey

¿Cómo se compra una empresa familiar?

La compra familiar: consejos para el éxito

Planifiquen con anticipación y no se apresuren unos a otros. Obtenga una tasación profesional. Tenga en cuenta las actitudes y los estilos de personalidad de larga data. Utilice asesores de confianza. Trabaje con términos de plena competencia.

¿Cómo se llama cuando te haces cargo de una empresa familiar?

Plan de sucesión

Crear un plan de sucesión de cinco años con los propietarios salientes. Esto le permitirá trabajar junto a su familia para aprender el negocio, hacer algunos pequeños cambios por su cuenta y establecer confianza con los empleados, proveedores y clientes.

se puede regalar un negocio a un familiar

¿Cómo transfiero mi negocio a un familiar? Puede dar obsequios en efectivo a un familiar individual de hasta $15,000 cada año sin incurrir en impuestos sobre donaciones, hasta un máximo de $11.7 millones para 2021. También puede dejar el negocio a miembros de la familia en su testamento o en un plan de sucesión.

¿Cómo me hago cargo de una pequeña empresa familiar?

Asumir el control de la empresa familiar: conceptos básicos

Utilice el plan de sucesión. Se paciente. Evalúa tus habilidades. Cuidar la cultura de la empresa. Mantenga su credibilidad. Mantén la paz. Considere los consejos de sus compañeros.

Video: buying a business from a family member