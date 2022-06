Tornadoes golpean grandes ciudades: Es por eso que

01:30

FOX Weather explica: seguridad de tornados

Los meteorólogos de FOX Weather, Britta Merwin y Jason Frazer, explican por qué es tan importante la seguridad contra tornados.

Es un mito común que los tornados no golpean las grandes ciudades, pero estamos aquí para desacreditar este concepto erróneo porque simplemente no es cierto.

Considere el 22 de marzo de 2022, cuando un tornado EF-3 con vientos de 160 mph abrió un camino de destrucción de 11.5 millas en partes del área metropolitana de Nueva Orleans. El tornado aterrizó primero en Jefferson Parish, Luisiana, al suroeste de Terrytown, luego siguió hacia el noreste a través de Jefferson Parish y Orleans Parish.

A medida que el tornado avanzaba hacia el noreste a través de los suburbios de Westbank en Nueva Orleans, causó daños menores a los árboles y daños estructurales menores. Hubo imágenes de video del tornado cruzando el río Mississippi, y se encontraron daños en los suburbios de Eastbank de Nueva Orleans mientras se dirigía a la parroquia de St. Bernard, Louisiana, donde la comunidad de Arabi recibió un impacto directo.

Ver: Tornado pasa barcos en el río Mississippi en Nueva Orleans

Observe cómo un tornado pasa junto a los barcos en el río Mississippi en Nueva Orleans el martes por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el daño más grave se localizó desde la orilla del río hasta el canal en Arabi, donde se descubrieron dos áreas de daño concentrado EF-3. El primero fue una casa arrancada de sus cimientos elevados con todas sus paredes y techo destruidos. Esa es también el área donde una persona murió durante el tornado, según el NWS.

17 MINUTOS DE TERROR: TORNADO EN NUEVA ORLEANS CON VIENTOS DE 160 MPH

El mayor daño de EF-3 se encontró en una casa construida sobre bloques de cemento, con cada torre de bloques amarrada a la casa, así como correas desde los bloques hasta los cimientos. El tornado empujó la casa fuera de sus cimientos unas 50 yardas hacia el norte y la giró unos 90 grados. La casa de al lado también fue arrancada de sus cimientos y destruida.

Una colección de fotos que muestran los daños en Arabi, Luisiana, después de que un tornado EF-3 azotara la comunidad el 22 de marzo de 2022.

Una situación similar ocurrió en los suburbios del oeste de Chicago el 20 de junio de 2021, cuando un tornado EF-3 abrió un camino de destrucción de 17.6 millas en el área. La ciudad de Naperville, Illinois, hogar de casi 150.000 personas, sufrió graves daños cuando se estimó que los vientos del tornado alcanzaron las 140 mph. Unas 230 casas sufrieron daños y al menos 11 personas requirieron tratamiento médico, según el NWS.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS TORNADOS? LA ESCALA FUJITA MEJORADA EXPLICADA

Una casa fue completamente destruida en Princeton Circle en Naperville, Illinois, el 20 de junio de 2021, obteniendo una calificación EF-3.

(Encuesta de daños del NWS)

La ciudad de Atlanta tampoco es ajena a los tornados. En la noche del 14 de marzo de 2008, una tormenta supercélula se trasladó al corazón del centro de Atlanta, generando un tornado EF-2 que tocó tierra por primera vez en Vine City, un vecindario al oeste del distrito del centro.

ESTE ES EL CICLO DE VIDA DE UN TORNADO

El camino del tornado estaba apenas al norte del Georgia Dome, donde se jugaba un partido de baloncesto de la NCAA, parte del Torneo de baloncesto masculino de la Southeastern Conference (SEC), entre la Universidad de Alabama y la Universidad Estatal de Mississippi.

"Cuando Alabama tocó su timbre para enviar el juego a tiempo extra, el tornado EF-2 comenzó su descenso hacia el centro de Atlanta, causando daños por valor de 500 millones de dólares a la ciudad", dijo el meteorólogo de FOX Weather, Tavyen Matthews, que vivía en Atlanta en ese momento.

El NWS estimó que el tornado tenía vientos máximos de 130 mph. Una persona murió en el derrumbe de un edificio y al menos otras 30 resultaron heridas por los escombros, según el NWS.

Un almacén de Atlanta cerca de la Interestatal 20 y la estación MARTA de McPherson Avenue fue dañado por un tornado EF-2 el 14 de marzo de 2008.

(Encuesta de daños del NWS)

"Muchos especulan que el zumbador fue lo que salvó la vida de muchas personas ese día porque, si el juego hubiera terminado, habría mucha más gente en el camino y en el camino de este peligroso tornado", dijo Matthews.

Cinco días después del décimo aniversario de ese tornado, hubo una llamada extremadamente cercana el 19 de marzo de 2018, cuando un tornado EF-2 con vientos de 120 mph causó daños sustanciales en Fairburn, Georgia, a solo 10 millas de la segunda del mundo. -El aeropuerto más concurrido de Atlanta. (Sí, Atlanta otra vez).

Luego, unas semanas más tarde, un potente ciclón a mediados de abril trajo una tormenta invernal histórica a la parte superior del medio oeste y los Grandes Lagos, mientras que los tornados arrasaron partes del sureste.

El 15 de abril de 2018, Greensboro, Carolina del Norte, la tercera ciudad más grande del estado por población, tuvo la mala suerte de estar en el camino de un tornado EF-2 con vientos de 135 mph. El tornado aterrizó en la Interestatal 40 en Greensboro y siguió hacia el noreste a través del lado este de la ciudad densamente poblado, según el NWS. Produjo daños generalizados, de hasta un cuarto de milla de ancho, incluidas tres escuelas primarias.

Tampoco podemos olvidarnos del tornado F-5 que arrasó Moore y Oklahoma City, Oklahoma, el 3 de mayo de 1999, matando a 36 personas, hiriendo al menos a otras 583, destruyendo o dañando más de 4,300 hogares y causando pérdidas de $1,000 millones. daño. Fue el sexto tornado más mortífero en la historia de Oklahoma, según el NWS.

Se vio una destrucción completa después del tornado F-5 de Moore/Oklahoma City, Oklahoma, el 3 de mayo de 1999.

(Encuesta de daños del NWS)

¿Por qué existe la idea errónea de que los tornados no golpean las grandes ciudades?

La Oficina del Censo de los Estados Unidos reconoce dos tipos de áreas urbanas: áreas urbanizadas de al menos 50,000 personas, así como grupos urbanos de al menos 2,500 pero menos de 50,000 personas, ambos representan un territorio densamente desarrollado y abarcan áreas residenciales, comerciales y otras áreas no residenciales. usos del suelo urbano.

Estas áreas urbanas constituyen una porción relativamente pequeña de bienes raíces, que comprenden solo el 3% de la superficie terrestre total en los EE. UU., según el Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan. Sin embargo, un porcentaje creciente de la población mundial ahora vive en centros urbanos.

Se estima que el 83 % de la población de EE. UU. vive actualmente en áreas urbanas, frente al 64 % en 1950. Pero para 2050, se proyecta que el 89 % de la población de EE. UU. y el 68 % de la población mundial vivirán en áreas urbanas, anotó CSS.

Áreas urbanizadas y conglomerados urbanos según el Censo de 2010.

(Oficina del Censo de los Estados Unidos)

Estos datos nos dicen dos cosas:

En primer lugar, dado que las áreas urbanas solo cubren el 3 % de la superficie terrestre de los Estados Unidos, es más difícil que un tornado golpee una ciudad porque el 97 % de la nación no está urbanizada (que es probablemente la razón por la que muchas personas creen que las ciudades están protegidas de los tornados). Sin embargo, los casos mencionados anteriormente en las áreas metropolitanas de Atlanta, Chicago, Greensboro y Oklahoma City son varios ejemplos principales de los últimos 25 años que desacreditan este mito.

7 COSAS QUE DEBE SABER SOBRE TORNADO ALLEY

En segundo lugar, dado que una mayor parte de la población está migrando a las áreas urbanas, cualquier tornado que pueda derrotar esas probabilidades de 97 a 3 y atravesar una ciudad tiene el potencial de matar a más personas de lo que mataría en un área rural con menos personas.

Las regiones más propensas a tener tornados en los Estados Unidos son "Tornado Alley" en las Grandes Llanuras, así como el sur de los Estados Unidos, particularmente partes de Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Tennessee. El siguiente mapa ilustra este punto al mostrar dónde el Centro de predicción de tormentas de la NOAA emite alertas de tornado con mayor frecuencia en los 48 estados inferiores.

Promedio anual de Vigilancias de Tornado por año.

(Centro de predicción de tormentas de la NOAA)

Compare eso con el mapa de la Oficina del Censo de EE. UU. anterior que muestra la extensión geográfica de las áreas urbanas en los EE. UU., y notará que no hay mucha superposición entre las ubicaciones de los centros urbanos y donde los tornados son más frecuentes, aclarando por qué el aterrizaje de un tornado en una ciudad grande es un acontecimiento relativamente raro.

Pero ha sucedido antes y volverá a suceder.

Un tornado no es desviado mágicamente por un edificio o incluso una montaña. Los tornados en las principales áreas metropolitanas son menos comunes porque la gran cantidad de paisaje rural en los EE. UU. supera con creces la huella urbana limitada de la nación.

