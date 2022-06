T-Mobile es el primer operador mundial en lanzar a nivel nacional autónomo (SA) 5G

5G nacional de T-Mobile

Muchos operadores de todo el mundo compitieron el año pasado para ser los "primeros" en lanzar 5G; esas redes se construyeron sobre la base de las redes 4G en un tipo de modo 5G llamado no independiente (NSA). Esto significa que el dispositivo debe tener señales 4G y 5G para funcionar porque, para ahorrar tiempo y dinero, aprovecha la infraestructura central 4G. NSA 5G es lo que me gusta llamar el medio paso a 5G completo porque es absolutamente 5G, pero no puede cumplir con la baja latencia, y el rendimiento mejorado promete que 5G ofrece sin ir solo o SA 5G. 5G independiente básicamente significa que la red 5G de extremo a extremo es independiente de 4G y tiene su núcleo, que está diseñado para cumplir con los requisitos establecidos de 3GPP para 5G New Radio (NR) Release 15. Examinemos más a fondo SA 5G.

¿Por qué es tan importante la 5G independiente (SA)?

Muchos, si no la mayoría de los operadores en todo el mundo hoy en día, tienen redes NSA 5G, pero están compitiendo para establecer la infraestructura para poder lanzar redes SA 5G. La razón de esto es multifacética y explica por qué T-Mobile y otros operadores están en una carrera para implementarlo para algo más que golpearse el pecho. Pasar a 5G independiente (SA) ante todo está diseñado para reducir la latencia de la red porque si crea una red 5G con un núcleo 5G adecuado y una Red de acceso por radio (RAN), reduce significativamente la latencia. Al disminuir sustancialmente la latencia, habilita nuevos casos de uso fuera de los teléfonos inteligentes y tabletas normales. Reducir la latencia mejora la confiabilidad y la capacidad de respuesta para que pueda comenzar a permitir más casos de uso como XR o conducción autónoma, que son muy sensibles a la latencia.

Además de una latencia más baja, SA 5G también ofrece segmentación de red, que los operadores como T-Mobile están increíblemente entusiasmados dada la oportunidad de monetización. La segmentación de red permite a los operadores asignar virtualmente ciertas partes de su red para optimizarlas para casos de uso específicos a fin de brindar la mejor experiencia posible para ese caso de uso utilizando la menor cantidad de red. Esto significa que los operadores pueden aprovechar al máximo sus redes al mismo tiempo que ofrecen nuevos servicios para nuevos casos de uso, maximizando el valor de su inversión en espectro y nueva infraestructura. Por último, pero no menos importante, 5G SA permite a los operadores evitar la necesidad de tener una señal 4G y, por lo tanto, depender de la cobertura de la red 5G. Esto no parece gran cosa al principio hasta que te das cuenta de que los operadores como T-Mobile están implementando 5G a 600 MHz, lo que significa que T-Mobile puede enviar la señal excepcionalmente lejos, hasta 60 millas. Sin embargo, si T-Mobile depende de una señal 4G de 2100, 1900 MHz o 1700 MHz para 5G con NSA, entonces la cobertura se limita al rango de la señal de frecuencia más alta, que solo puede viajar unas pocas millas, una distancia mucho más corta que 600 Megahercio. Al eliminar el requisito de tener una señal 4G para entregar 5G, la cobertura puede mejorar por un margen bastante significativo.

Primera red 5G nacional independiente global de T-Mobile

Si bien no conozco NINGUNA red independiente disponible en la actualidad en ninguna capacidad, T-Mobile es la primera y única con cobertura nacional, independientemente del tamaño del país. Dicho esto, los Estados Unidos de América es un país bastante vasto, y hacerlo en los EE. UU. es impresionante por sí solo, y mucho menos que sea el primero en el mundo. La red SA 5G de T-Mobile se basa en la implementación de 5G de 600 MHz de la compañía que comenzó el año pasado con NSA, pero también aprovecha la señal de banda media de 2.5 GHz y mmWave de 28 GHz de la compañía. T-Mobile ganó la frecuencia de banda media de 2,5 GHz con la adquisición de Sprint, que tiene aproximadamente 160-200 MHz de ese espectro en todo el país, que es más que la mayoría de sus competidores, en todas las bandas por debajo de 6 GHz. T-Mobile llama a la combinación de espectro de banda alta (mmWave), banda media (2.5 GHz) y banda baja (600 MHz) su torta de capas de espectro. Esta estrategia le permite a T-Mobile tener la mejor cobertura 5G posible y, al mismo tiempo, las mejores velocidades posibles en las áreas donde más se necesita. El analista Will Townsend y yo escribimos sobre esto en un artículo anterior, y si está interesado, puede encontrarlo aquí. Creo que a largo plazo, todos los operadores implementarán esta estrategia, pero realmente depende de la disponibilidad de espectro y las capacidades de gasto de capital. AT&T y Verizon comenzaron con mmWave y están luchando por alcanzar a T-Mobile en cuanto a cobertura debido a que la compañía comenzó con 600 MHz, que inherentemente tiene una cobertura mucho mejor pero velocidades más bajas.

Cómo T-Mobile construyó una red SA 5G

Para construir su red 5G SA, T-Mobile se asoció con Cisco y Nokia para el núcleo de la red y con Ericsson y Nokia para la radio 5G. Esto es algo común que hacen los transportistas para aprovechar la cadena de suministro, con diferentes mercados que tienen una infraestructura diferente pero siguen los mismos estándares, por lo que no hay preocupaciones sobre la compatibilidad. Para ayudar a probar y validar esta red 5G independiente, T-Mobile trabajó con OnePlus, Qualcomm y Samsung. La mayoría de los consumidores no tendrán que hacer nada para usar la red SA 5G de T-Mobile. Todos los dispositivos 5G que T-Mobile vende actualmente y ha vendido alguna vez son compatibles con la nueva red 5G. Esto se debe a que para admitir 5G en 600 MHz, los dispositivos de T-Mobile tenían que usar un módem Qualcomm Snapdragon X55, que también tiene soporte SA 5G. En teoría, otros proveedores de chips alternativos admiten SA 5G como Huawei y MediaTek, pero ninguno tiene dispositivos en T-Mobile.

T-Mobile 5G y Verizon 5G

Los impresionantes resultados de SA 5G de T-Mobile

Si bien aún no he tenido la oportunidad de probar a fondo esta red desde que se lanzó hoy, T-Mobile nos ha proporcionado algunos detalles sobre el tipo de mejoras que está experimentando la empresa. Se presentó un ejemplo durante una llamada de un analista la semana pasada, donde T-Mobile mostró un mapa de Dakota del Norte que ilustraba cuánta más cobertura 5G tenía el estado simplemente activando NSA 5G. T-Mobile afirma que simplemente cambiando a NSA 5G, la compañía está mejorando la cobertura 5G en un 30% adicional mientras ya tiene la mejor cobertura 5G del país. Como resultado, T-Mobile afirma que el área de cobertura de su red 5G es más de dos veces mayor que la de AT&T y más de 10,000 veces mayor que la de Verizon. Según Open Signal, la red 5G de Verizon tiene solo un 0,4% de cobertura, por lo que tiene sentido que T-Mobile pueda reclamar un número de comparación tan ridículamente alto. Esta cobertura adicional significa que la red 5G de T-Mobile está agregando 2000 nuevas ciudades y ahora cubre 250 millones de clientes potenciales en 7500 ciudades en 1,3 millones de millas. Sin embargo, T-Mobile no se ha detenido ahí; la compañía también ha declarado que al pasar a SA 5G, la cifra de latencia más importante se ha reducido en un 40%, lo que debería poner la latencia de T-Mobile en la adolescencia o menos.

romperlo

T-Mobile comenzó rápidamente con 5G, y con esta nueva red 5G independiente (SA), creemos que la compañía está ampliando su liderazgo en 5G. Verizon y AT&T se esfuerzan por mantenerse al día con la cobertura de T-Mobile y carecen del espectro de banda media para competir allí también. Nuestra firma analizó a los líderes en 5G que abarcan silicio, infraestructura, operadores y más en una serie de Forbes de seis partes el verano pasado y concluyó que T-Mobile era líder en América del Norte. Este anuncio consolida aún más ese liderazgo. Si está interesado, puede encontrar ese artículo aquí.

Espero que a medida que T-Mobile implemente su red de banda media de 2.5 GHz, que la compañía está haciendo actualmente en 1,000 sitios por mes (1,000 sitios por mes en 600 MHz también), realmente comenzará a alejarse de el resto del paquete en velocidades de descarga promedio. T-Mobile ya informa un promedio de alrededor de 300 Mbps en 2,5 GHz y espera alcanzar los 400 Mbps para fin de año a medida que se libera más espectro.

Claro, a T-Mobile le tomará tiempo implementar 2.5 GHz en todo el país, pero nadie esperaba que T-Mobile implementara 600 MHz tan rápido. AT&T ya tiene cobertura 5G en todo el país, pero probablemente le llevará bastante tiempo ponerse al día con T-Mobile. Verizon tiene un plan para implementar Dynamic Spectrum Sharing (DSS) para habilitar la cobertura 5G, pero comparte espectro con 4G. Dicho esto, se espera que los tres operadores implementen DSS para cubrir los agujeros de cobertura antes de fin de año.

Sin embargo, T-Mobile ha demostrado que no solo es el líder indiscutible en cobertura 5G, sino que también tiene la red 5G más avanzada con 5G independiente, y la compañía no suelta el pie del acelerador. T-Mobile ha tomado múltiples posiciones de liderazgo en 5G y no parece que vaya a cederlas en el corto plazo.

Nota: este blog incluye contribuciones del fundador y presidente de Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead y Will Townsend, servicios de transporte y equipos de transporte.

