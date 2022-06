Sufrir en silencio: ¿Qué hacer cuando te sientes aislado en

Fraude de desempleo: el estado no busca cargos penales en el 99.8% de los casos

PORT WASHINGTON (WITI) — La economía está mejorando, las empresas se están expandiendo y el desempleo es el más bajo desde 2008. Entonces, ¿por qué miles de personas con trabajo siguen diciendo que no tienen trabajo? Es una forma común de fraude, pero lo que es mucho menos común es la pena de cárcel para quienes son sorprendidos estafando el sistema de desempleo. Una investigación de FOX6 encuentra que el estado no buscó cargos penales contra decenas de miles de personas sospechosas de presentar reclamos falsos. John Weinrich dice que eso es irritante, y no se le puede culpar. Cuando Weinrich tenía 25 años, renunció a su trabajo como cocinero y gastó cada centavo que tenía para abrir su propio restaurante. "Viví en el sótano durante un par de años", dijo Weinrich. Un cuarto de siglo después, New Port Shores es un hito en Port Washington y Weinrich disfruta del botín. Pero se lo ganó todo de la manera más difícil.

John Weinrich, propietario de una pequeña empresa que paga impuestos al fondo de desempleo del estado, dice que el fraude es "irritante".

"Así que sí, me pongo un poco delicado cuando se trata de fraude", dijo. Al igual que miles de propietarios de pequeñas empresas en todo Wisconsin, Weinrich paga un porcentaje de su nómina al fondo de desempleo del estado. Es un fondo de dinero reservado para ayudar a los trabajadores a sobrevivir una brecha entre trabajos o una recesión en la economía. Pero una investigación de FOX6 encuentra que decenas de miles de personas que reclaman beneficios de desempleo no deberían recibirlos. Personas como David Wegmann, un vendedor de bienes raíces de Mequon que solía ganar seis cifras hasta que la economía se desplomó.

David Wegmann siguió recibiendo prestaciones por desempleo durante 36 semanas después de encontrar trabajo. Obtuvo de manera fraudulenta más de $12,000 en beneficios, pero no estuvo en la cárcel.

Wegmann consiguió un nuevo trabajo, pero le pagaban menos de lo que estaba acostumbrado. Entonces, para cerrar la brecha, mintió y le dijo al estado que todavía estaba desempleado. Y lo hizo semana, tras semana, tras semana, durante 36 semanas seguidas.

Voz de Bryan Polcyn / Investigadores de FOX6: "¿No tienes que responder cada semana si tienes empleo o no?" Voz de David Wegmann / Convicto por fraude: "Sí, y ahí es donde cometí mi error".

Wegmann ahora vive en los suburbios de Chicago. En una llamada telefónica con los investigadores de FOX6, dijo que todo fue un acto de desesperación. "Solo estaba tratando de sobrevivir en ese momento", dijo Wegmann. En total, acumuló más de $12,000 en beneficios que no merecía. “Eso está sacando dinero de mi bolsillo y de los bolsillos de los empleados”, dijo Weinrich. Pero Wegmann está lejos de estar solo. Una auditoría estatal publicada en diciembre encontró que durante un período de tres años, se pagaron más de $86 millones en beneficios de desempleo a personas que intencionalmente engañaron al gobierno sobre su elegibilidad. El Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Estado los llama sobrepagos. La representante estatal Samantha Kerkman (R-Salem) lo llama fraude.

La representante Samantha Kerkman está trabajando en cuestiones legislativas relacionadas con el fraude por desempleo.

“Es frustrante para mí como legislador que tanta gente se esté aprovechando del sistema”, dijo Kerkman. En Madison, Kerkman copreside el Comité de Auditoría Legislativa. El año pasado, solicitó una auditoría del programa de seguro de desempleo para averiguar por qué se cortaban tantas llamadas telefónicas durante los períodos pico. Pero Kerkman dice que la auditoría descubrió algo mucho más preocupante: casi 65,000 reclamos fraudulentos en solo tres años. Afirmaciones falsas hechas por 44.000 personas diferentes. Son suficientes trampas de desempleo para llenar todos los asientos en Miller Park, y algo más. "Dice que es fácil de hacer y que necesitamos cambiar el programa", dijo Kerkman. Una investigación de FOX6 encuentra que el problema puede ser incluso peor de lo que parece. De los 44,488 fraudes por desempleo desde julio de 2011 hasta julio de 2014, el estado remitió solo a 93 de ellos para enjuiciamiento penal. En otras palabras, el 99,8% de las personas que hicieron declaraciones falsas intencionales no fueron acusadas de ningún delito. "Me gustaría que procesaran más si así lo amerita", dijo Kerkman. El Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Estado rechazó las solicitudes de una entrevista en cámara. En un correo electrónico a los investigadores de FOX6, un portavoz del departamento escribe que los enjuiciamientos pueden tardar "años en resolverse", por lo que, en cambio, se centran en "otros métodos" que saben que son "efectivos para recuperar pagos fraudulentos". En 2013, el estado recuperó $23,9 millones en beneficios fraudulentos a través de intercepciones de impuestos sobre la renta y una reducción de beneficios futuros. Pero los auditores estatales dicen que ese es dinero que se pagó durante los últimos 26 años, lo que significa que quedan decenas de millones de dólares, si no cientos de millones de dólares por recuperar. "Creo que si haces una declaración, tal vez no tengas tanto fraude", sugiere Weinrich. Caso en cuestión: Lolita Lee. En 2010, era enfermera en el Hospital VA de Milwaukee y ganaba casi $70,000 al año. Aún así, estuvo cobrando cheques de beneficios semanales de $388 durante tanto tiempo que cuando el estado se dio cuenta, había acumulado más de $40,000 en fraude. "Quiero decir, eso es una locura", dijo Kerkman.

Lolita Lee robó más de $40,000 del fondo de seguro de desempleo mientras trabajaba como enfermera en el Centro Médico Zablocki VA de Milwaukee desde 2009 hasta 2011.

Lee fue condenado por un delito menor no clasificado, el delito de menor nivel posible. Fue puesta en libertad condicional con el acuerdo de que pagaría una restitución de más de $50,000 en cuotas semanales de $12.50. A ese ritmo, tendría el saldo pagado para el año 2089, cuando tendría 123 años. "Son realmente centavos. Le llevará mucho tiempo, si alguna vez lo devuelve", dijo Kerkman. Tal vez ella no puede permitirse más que eso. O tal vez ella pueda. Lee ahora trabaja en el Hospital VA en Minneapolis, Minnesota. El verano pasado, se mudó a una lujosa casa adosada de 3600 pies cuadrados en Apple Valley. Se alquila por $2,395 por mes. Los investigadores de FOX6 fueron hasta Minnesota para preguntarle cómo lo paga, pero los vecinos dicen que se mudó una semana antes de que llegáramos allí. "Tal vez debería visitar una celda de la cárcel y ver cuánto más pequeñas son", dijo Weinrich. Parece que el tiempo real en la cárcel está reservado solo para los casos más elaborados y extremos, como el de Calvin Sanders, de 52 años, quien conspiró con otras cuatro personas para establecer negocios falsos con empleados falsos usando identidades robadas. Funcionó lo suficiente para que Sanders y sus cómplices robaran $357,000 del fondo de reserva de desempleo. A pesar de todo su arduo trabajo, Sanders ahora está de vacaciones por seis años en una prisión federal. "Creo que sería más fácil simplemente conseguir un trabajo", dijo Weinrich. Y esa es la gran ironía. La mayoría de las personas que engañan al sistema de desempleo tienen trabajo. "Entonces no están en una situación desesperada. Solo están robando", dijo Weinrich.

Lee vivía recientemente en esta casa adosada de 3600 pies cuadrados en Apple Valley, Minnesota. Se alquila por $2,395 por mes.

O, como diría el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, se les paga en exceso. Y el resto de nosotros estamos pagando el precio. En un segundo correo electrónico a FOX6, John Dipko, portavoz del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral (DWD), escribe que el caso de Lolita Lee es "escandaloso" y ejemplifica por qué los líderes de DWD han trabajado los últimos cuatro años para fortalecer la prevención, detección, recuperación y prevención del fraude. esfuerzos disuasivos. Él dice que el caso de Lee es anterior a la Administración Walker. Dipko también señala que el presupuesto del gobernador Walker para 2015-2017 incluye propuestas para endurecer el fraude de desempleo, incluida una medida que lo convertiría en un delito grave si el monto del fraude supera los $2,500. La representante estatal Kerkman dice que quiere que se procesen más casos, y también está trabajando en una legislación que expulsaría a los infractores reincidentes del sistema de desempleo durante al menos siete años. Ella lo llama un concepto de "dos strikes y estás fuera". Ese proyecto de ley aún no está listo para su presentación, pero es probable que sea un tema de discusión cuando el Comité de Auditoría Legislativa celebre una audiencia sobre este tema, lo que podría ocurrir el próximo mes.

