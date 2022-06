Seguro de viaje de Francia

Francia es definitivamente uno de los destinos de viaje en la ' lista de verificación para visitar' de la mayoría de los viajeros del mundo, con sus gemas famosas y escondidas.

Casi 87 millones de turistas visitaron Francia en 2018, lo que lo convierte en uno de los países más visitados del mundo.

Sin embargo, la idea de algo desagradable, como un accidente repentino o una complicación de salud, impide a muchos emprender el viaje de su vida. Muchas personas pasan por este tipo de situaciones durante su viaje.

Romperse una extremidad, coger gripe o un resfriado, sufrir un accidente todo puede pasar durante un viaje, igual que pasaría si estuvieras en casa. Es por eso que todos deben tomar medidas antes de su viaje.

Las autoridades francesas regularon el tema, al obligar a los viajeros a obtener un seguro de viaje antes de su viaje, para que aquellos que pasan por este tipo de incidentes tengan más fácil acceder a la atención médica.

¿Qué es el seguro de visa de viaje para Francia?

El seguro médico de viaje es uno de los requisitos principales para una visa a Francia. Es un tipo de seguro médico en Francia para extranjeros que entran en el país para estancias cortas y cubre todo tipo de urgencias médicas.

¿Necesito un seguro de viaje para entrar en Francia?

Se recomienda encarecidamente a todos los viajeros a Francia que obtengan un seguro de viaje a Francia cuando se dirijan al país. Sin embargo, un buen número de estos viajeros, dependiendo de su nacionalidad, no están obligados a contratar un seguro al entrar en Francia.

Si todavía te preguntas “¿Necesito un seguro de viaje para entrar en Francia?” tenga en cuenta que el seguro es obligatorio para usted, solo si pertenece a una de las categorías enumeradas a continuación:

Necesita una visa para ingresar a Francia para estadías cortas. Un documento que demuestre que tiene un seguro de viaje que cubra todo el territorio de Schengen se encuentra entre los principales requisitos de visa de Francia. Sin ella, su solicitud de visa francesa sería rechazada en el acto.

Ingresará a la zona Schengen a través de un país que requiere un seguro de viaje para ingresar a Schengen. Algunos miembros de la zona Schengen quieren que todos los viajeros presenten prueba de haber comprado un seguro de viaje cuando se presenten en su puerto de entrada.

Nota: Aunque los ciudadanos de países que no necesitan una visa para Francia no están necesariamente obligados a obtener un seguro médico de viaje para Francia, se les recomienda encarecidamente que lo hagan.

¿Dónde puedo comprar un seguro médico de viaje para Francia?

Puede comprar la protección de un seguro médico de viaje para Francia a un costo muy bajo de AXA Assistance o Europ Assistance.

¿Por qué debo obtener un seguro médico de viaje a Francia?

Como se explicó anteriormente, hay dos razones principales por las que necesita obtener un seguro de viaje a Francia:

Para obtener una visa de Francia. Ser autorizado a entrar en el Espacio Schengen.

Además, este requisito es en realidad por su propio bien . Si sufre un accidente, los costes de la atención médica en Francia serán a su cargo. Por otro lado, si no tiene un seguro médico de viaje francés, tendrá que pagar cantidades enormes por el tratamiento médico.

Es posible que haya escuchado que Francia tiene un muy buen sistema de salud pública y que el tratamiento médico allí es barato. Eso es cierto, pero solo para los ciudadanos franceses y, a veces, para los demás ciudadanos de la UE que tienen la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

Los nacionales de terceros países que necesiten atención médica de urgencia y carezcan de seguro de viaje tendrán que pagar precios muy elevados por el tratamiento médico que reciban en Francia o en cualquier otro país de la UE. Incluso la repatriación en caso de muerte costará una fortuna a su familia.

Requisitos de seguro de visa de Francia

El seguro médico para la visa francesa debe cumplir con los siguientes criterios:

Una cobertura mínima de al menos 30.000 EUR.

Debería cubrir no solo a Francia sino a todos los estados miembros del Área Schengen.

Cubrir los gastos que pudieran derivarse de la repatriación por motivos médicos, atención sanitaria urgente y/o tratamiento hospitalario de urgencia o fallecimiento.

Las pólizas de seguro médico para viajar a Francia que cumplan con los requisitos de Visa de Francia se pueden comprar en línea en el sitio web de AXA o en Europ Assistance.

¿Qué cubre normalmente una póliza de seguro de viaje a Francia?

Cuando contrates tu seguro de viaje a Francia, debes tener en cuenta que no cubre automáticamente todos los incidentes en los que te veas involucrado en Francia. Las compañías de seguros de viaje francesas tienen políticas muy estrictas, según las cuales deciden el tipo de incidencias que cubren y las que no.

La mayoría de las compañías de seguros de viaje cubren lo siguiente:

Gastos médicos de emergencia. Cualquier accidente o enfermedad imprevista que requiera tratamiento de emergencia durante el viaje a Francia.

Repatriación a su país de origen en caso de fallecimiento.

Anulación y acortamiento del viaje. En caso de que tengas que cancelar tu viaje o tengas que volver temprano a casa, por circunstancias que no puedas gestionar.

Cobertura del retraso y pérdida de salidas. En caso de que circunstancias fuera de su control, como una inundación repentina, le hagan perder su vuelo.

Cobertura por abandono de viaje. Si surgen problemas durante su viaje y enfrenta dificultades para llegar a su destino.

Cobertura por pérdida y robo de equipaje.

Cobertura por la pérdida o robo de su pasaporte.

¿Qué NO cubre la póliza de seguro de viaje de Francia?

Hay algunas cosas específicas que el seguro de viaje francés no cubre, que son las siguientes:

Condiciones médicas preexistentes.

Incidencias inesperadas por situaciones extraordinarias. Tales como terrorismo, guerra, disturbios civiles o los efectos de ciertos desastres naturales que afecten sus vacaciones.

Incidentes relacionados con el alcohol. Si te lastimas a ti mismo o a otra persona mientras estás bajo la influencia del alcohol durante tus vacaciones en Francia, es probable que tu aseguradora no cubra tus gastos.

Accidentes o lesiones que se produzcan durante la práctica de deportes de aventura o de invierno, e. o y snowboard.

¿Cómo elegir el mejor seguro médico de viaje para Francia?

Cuando intentes conseguir un seguro de viaje a Francia, verás que la mayoría de las compañías de seguros de viaje ofrecen diferentes planes de seguro, entre los cuales puedes seleccionar el que más se adapta a ti según tu situación. Los servicios que ofrecen también dependen de cuánto estés dispuesto a pagar. Tendrá la oportunidad de seleccionar los servicios que desea que la compañía de seguros le proporcione durante su viaje a Francia.

Contrata un seguro de viaje francés y asegura tu viaje a Francia con las mejores compañías de seguros de viaje internacionales: AXA Assistance o Europ Assistance.

A continuación se enumeran y explican los planes de póliza de seguro de viaje más comunes:

Plan único

Si planea visitar Francia por un período de tiempo específico, sin tener otra visita en mente en el corto plazo, este plan se adaptará mejor a usted. Esta es la póliza médica de viaje estándar, ya que cubre solo la cantidad específica de días en los que planea estar en Francia.

Plan de viajes múltiples

Si tienes pensado hacer varios viajes a Francia en un año, debes seleccionar esta póliza, que es anual.

Plan de grupo

Si viaja a Francia como un grupo de cinco o más personas, puede obtener el plan grupal de seguro de viaje, a menudo con un precio más bajo que si lo comprara individualmente.

Plan de largo plazo

Si, en cambio, planea mudarse temporalmente a Francia, la mayoría de las empresas le ofrecen dos opciones:

Cobertura médica de emergencia y evacuación de emergencia, que lo cubrirá durante un año. Plan de gastos médicos mayores de viaje, que cubre todos los gastos tal como lo haría un seguro de salud normal, de regreso a casa.

Plan Estudiante

Una póliza ofrecida exclusivamente para estudiantes internacionales, de la que puedes beneficiarte si viajas a Francia con el fin de asistir a cursos de estudio, ya sea de corta o larga estancia, vacaciones con trabajo o Aupair.

La compañía de seguros médicos de viaje MONDIALCARE ha desarrollado un producto de seguro de viaje especial para estudiantes internacionales que se mudan a Francia. El Seguro de Viaje para Estudiantes de MONDIALCARE cubre los gastos médicos hasta 200.000 € en caso de enfermedad o accidente durante tu estancia en el extranjero en Francia.

Para obtener más información, visite el sitio web de MONDIALCARE.

¿Qué ciudadanos están obligados a comprar un seguro de viaje cuando visitan Francia?

Obligatorio para comprar un seguro de viaje para Francia

No se requiere comprar un seguro de viaje para Francia

Los ciudadanos y titulares de pasaportes de cualquiera de los siguientes países deben comprar un seguro de viaje cuando viajen a Francia o soliciten una visa francesa:

Afganistán Gabón Omán Argelia Gambia Pakistán angola Ghana Papúa Nueva Guinea Armenia Guinea Autoridad Palestina Azerbaiyán Guinea-Bisáu Filipinas Baréin Guayana Katar bangladesh Haití Rusia Bielorrusia India Ruanda Belice Indonesia Santo Tomé y Príncipe Benín Irán Arabia Saudita Bután Irak Senegal Bolivia Jamaica Sierra Leona Botsuana Jordán Somalia Burkina Faso Kazajistán Sudáfrica Birmania/Myanmar Kenia Sudán del Sur Burundi Kosovo Sri Lanka Camboya Kuwait Sudán Camerún Kirguistán Surinam Cabo Verde Laos Suazilandia República Centroafricana Líbano Siria Chad Lesoto Tayikistán Porcelana Liberia Tanzania Comoras Libia Tailandia Congo Madagascar Timor Oriental Costa de Marfil Malaui Para llevar Cuba Maldivas tonga Dem. Rep. del Congo Malí Túnez Yibuti Mauritania Pavo República Dominicana Mongolia turkmenistán Ecuador Marruecos Uganda Egipto Mozambique Uzbekistán Guinea Ecuatorial Namibia Vietnam Eritrea Nepal Yemen Etiopía Níger Zambia Fiyi Nigeria Zimbabue Corea del Norte Marianas del Norte

No se requiere que los ciudadanos y los titulares de pasaportes de cualquiera de los siguientes países compren un seguro de viaje cuando viajen a Francia:

Albania RAE de Hong Kong San Cristóbal y Nieves Andorra Israel Santa Lucía Antigua y Barbuda Japón San Vicente Argentina Kiribati samoa Australia RAE de Macao Serbia bahamas Malasia Seychelles barbados Islas Marshall Singapur Bosnia y Herzegovina Mauricio Islas Salomón Brasil México Corea del Sur Brunéi Micronesia Taiwán Canadá Moldavia Timor Oriental Chile Mónaco tonga Colombia montenegro Trinidad y Tobago Costa Rica Nauru Tuvalu Dominica Nueva Zelanda Ucrania El Salvador Nicaragua Emiratos Árabes Unidos Georgia macedonia del norte Reino Unido Granada palaos Estados Unidos de America Guatemala Panamá Uruguay Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) Paraguay Vanuatu Honduras Perú Venezuela

Seguro de viaje para personas mayores (mayores de 75 años) Viajar a Francia

Si está buscando comprar un seguro de viaje para personas mayores que viajen a Francia, lea nuestro artículo "Seguro de viaje Schengen para personas mayores y pensionistas".

¿Para qué actividades debería considerar obtener una cobertura adicional?

Si va a Francia solo para hacer turismo y visitar lugares, entonces su seguro médico de viaje será suficiente. Sin embargo, si te encanta vivir al límite y experimentar todo tipo de peligros, deberías pensar en obtener una cobertura adicional para las actividades que deseas realizar.

Francia tiene muchas montañas nevadas, parques de aventura, carriles bici, lugares para escalar y mucho más. Si planea practicar senderismo, escalada, ciclismo, esquí y snowboard, deportes acuáticos o de aventura e incluso motociclismo, definitivamente debería obtener una cobertura adicional.

¿Cómo funciona el seguro médico de viaje francés?

Quizás te estés preguntando cómo funciona el seguro de viaje, y si necesitas informar a la aseguradora en caso de emergencia, en el momento de la ocurrencia o más tarde. A continuación encontrará explicado todo lo que necesita saber cómo funciona el seguro de viaje en Francia.

Cuando contrates un seguro de viaje para Francia, tu aseguradora te facilitará un documento que podrás descargar. Envíe este documento a la embajada/consulado de Francia para demostrar que tiene un seguro de viaje para la visa de Francia si necesita una visa. Junto con este documento de confirmación, también recibirá una tarjeta, con su nombre y número de identificación, así como el nombre de la aseguradora. En caso de emergencia en Francia, deberá utilizar esta tarjeta. Su cobertura de seguro de salud comienza en el momento en que sale de su país y finaliza en el momento en que regresa. A partir de ese momento, hasta que finalice, todo lo que te suceda (y esté incluido en tu póliza de seguro) estará cubierto por tu aseguradora. ¿Recuerdas tu Tarjeta de Seguro de Viaje? Cuando reciba un servicio por un incidente en Francia, muéstreles esta tarjeta, para demostrar que tiene un seguro.

¿Cómo funcionan los pagos con el seguro de viaje de Francia?

Dependiendo de su aseguradora y de su plan de seguro, el pago de la atención médica que reciba en Francia podrá realizarse de dos formas:

Facturación directa . El centro médico donde reciba atención médica, registrará sus datos y enviará la factura a su aseguradora. Luego, su aseguradora deberá completar los pagos. Reembolso Pagarás los gastos del servicio que recibas y obtendrás una factura. Luego enviará esta factura a su aseguradora, quien le reembolsará.

Costos del seguro médico de viaje francés

El seguro médico de viaje para Francia es en realidad más barato de lo que hubiera pensado. El costo del seguro de viaje a Francia depende mucho de sus elecciones y de lo que desea tener cubierto.

Tendrá que pagar menos si:

tu viaje es corto

pertenece a una categoría para la que su compañía de seguros tiene precios reducidos (es decir, grupos más jóvenes)

usted elige un límite de cobertura máximo general más bajo

Sistema de salud francés

Francia presta mucha atención a la salud de sus ciudadanos viajeros en su territorio. El sistema de salud francés es conocido como uno de los mejores del mundo, no solo por su calidad sino también por la forma en que está organizado. En 2000, la Organización Mundial de la Salud afirmó que Francia brindaba “cerca de la mejor atención médica general” del mundo.

El gobierno francés está muy involucrado en el control de los gastos de salud y aproximadamente el 77% de los gastos de salud están cubiertos por agencias financiadas por el gobierno.

En Francia, la asistencia sanitaria se financia de dos formas. Mediante:

Seguro Público de Salud, también conocido como Seguro Obligatorio de Salud.

Seguro de Salud Privado, también conocido como Seguro de Salud Voluntario.

Seguro de salud financiado con fondos públicos

De acuerdo con las leyes francesas sobre atención médica, el seguro médico público está disponible para todos los ciudadanos franceses. Los inmigrantes indocumentados que esperan una respuesta a su solicitud de residencia están cubiertos por los servicios de salud de finanzas estatales. Considerando que, los ciudadanos de los países de la UE en una visita a Francia pueden usar sus tarjetas de seguro de salud de la UE en caso de necesidad.

Seguro de salud con financiación privada

Aquellos que deseen servicios de salud adicionales, que están mínimamente cubiertos por el seguro público, como atención de la vista y dental, pueden obtener un seguro de salud voluntario. Los nacionales de países del tercer mundo están obligados a tener un seguro de viaje privado válido para todo el espacio Schengen cuando visiten Francia.

Consejos y recomendaciones para viajar a Francia

Vacunas Obligatorias para Viajar a Francia

Cuando viaje a Francia, en particular, si planea permanecer allí por un período más largo, debe vacunarse contra varias infecciones y enfermedades. Para algunos otros, aunque no estás obligado, sería mejor que lo estuvieras.

Debe estar vacunado contra lo siguiente: BCG, difteria, tétanos y poliomielitis y hepatitis B. El gobierno francés recomienda que también tenga las siguientes vacunas: influenza, tos ferina, varicela y sarampión. Sin embargo, no son obligatorios.

Además, los CDC y la OMS recomiendan las siguientes vacunas para Francia: hepatitis A, rabia, meningitis, poliomielitis, paperas y rubéola (MMR), herpes zóster y neumonía.

Seguridad alimentaria en Francia

Lo único que debe hacer en Francia es probar las deliciosas comidas que preparan los franceses y los restaurantes. Los franceses prestan mucha atención a sus platos, no solo en términos de sabor. Hablando en general, la comida en Francia es muy segura. Las inspecciones se realizan continuamente durante todo el año en granjas, fábricas y restaurantes.

Sin embargo, hay algunos lugares que se recomienda evitar comer. Los restaurantes al azar o cualquier puesto de comida antiguo en los barrios con gran cantidad de turistas son los principales lugares que debe evitar.

Tenga en cuenta que el agua del grifo es segura para beber. Por otro lado, trate de no comprar agua embotellada a los vendedores ambulantes. Hubo un caso en el pasado en el que se encontró a un vendedor ambulante recogiendo botellas de la basura. Luego los llenó con agua del grifo y los vendió a los turistas.

Asistencia de emergencia en Francia

Durante un viaje, cualquier cosa puede pasar. De repente comienzas a sentirte mal, o tienes un accidente y no hay nadie para verte y ayudarte. Tiene seguro médico, pero no tiene idea de a quién llamar o adónde ir.

Por eso te sugerimos que antes de viajar a Francia te hagas una lista de los hospitales de la ciudad francesa donde te alojarás. Guarde sus números en caso de emergencia. Todos los hospitales pueden enviar una ambulancia en cuestión de minutos.

Si te encuentras en una situación así y no tienes idea de dónde están los hospitales, siempre puedes encontrar una farmacia. Ellos pueden ayudarlo o incluso llamar a una ambulancia por usted.

Además, puede llamar al servicio de Medicamentos SOS, que brinda visitas domiciliarias con un médico. Tendrás que pagar una tasa de 50 a 70 euros, o similar, por cada visita.

Riesgos de viaje en Francia

Lo primero que debes saber es que Francia se encuentra entre los países más seguros del mundo para viajar. Sin embargo, cada viaje tiene sus propios riesgos. Cada país tiene sus problemas de seguridad. ¡Francia también! Al viajar a Francia, existen algunos riesgos que debe tener en cuenta.

Amenazas terroristas. Hubo un tiempo en que las amenazas terroristas eran bastante frecuentes en Francia, un ataque de este tipo no ha ocurrido en los últimos años. Sin embargo, es mejor estar atento. Trate de evitar las multitudes, ya que los lugares concurridos siempre han sido el objetivo principal de los ataques terroristas.

Protestas y Manifestaciones. Francia ha visto bastantes protestas y manifestaciones recientemente. Los franceses no dudarán en salir a la calle cuando no estén de acuerdo con su gobierno. Trate de evitar ir a Francia cuando tal cosa esté sucediendo. Si comienza una protesta o manifestación mientras está allí, evite las calles con multitudes. Por lo general, los manifestantes recorren la misma ruta, por lo que tienes muchas posibilidades de no chocarte con ellos si prestas atención.

carterista Como en todas las grandes ciudades del mundo, los carteristas también son bastante comunes en las grandes ciudades francesas. Trate de no exponer su dinero, mantenga su teléfono y mochila/bolso cerca. Mantenga su bolso cerrado y no ponga su billetera en los bolsillos traseros de sus pantalones. ¡Cuidado con las personas que "accidentalmente" chocan contigo! Ese es uno de los trucos más comunes para los carteristas. Te encuentras con un extraño y lo siguiente que te das cuenta es que todo tu dinero se ha ido. No quieres que eso suceda.

Los peligros de andar en bicicleta en París

Es posible que haya oído hablar del carril bici de 4 kilómetros de largo que conecta la Plaza de la Bastilla con la Plaza de la Concordia en París. Sin embargo, este no es el único carril bici de la capital francesa. París y otras ciudades francesas son conocidas como aptas para andar en bicicleta, y puedes ver a muchos ciclistas en las calles.

Si desea ahorrar algo de tiempo caminando o saltando de un autobús a otro, puede alquilar una bicicleta en París. Sin embargo, el tráfico en París puede ser bastante loco. Debido a la cantidad de conductores descuidados en las calles y ciclistas descuidados, andar en bicicleta a menudo puede ser peligroso. Si eres un ciclista aficionado, deberías probar caminos menos concurridos, o mejor tomar la opción de autobús y caminar.

Otros consejos para viajar en Francia

Puede pensar que está listo para su viaje a Francia, pero un pequeño consejo adicional siempre será bienvenido. Aquí encontrarás algunos consejos para viajar a Francia que te pueden ser muy útiles:

Use zapatos cómodos. Este es el viaje número uno para todos los viajeros. A veces, los lugares pueden estar un poco lejos unos de otros, pero no lo suficiente como para tomar el autobús. Tendrás que caminar en esos casos, y tener zapatos cómodos es un salvavidas.

Aprende algo de lenguaje básico. Te sorprenderá la cantidad de franceses que saben inglés. Sin embargo, siempre es amable de su parte intentar aprender nuevas frases comunes.

Empaca un paraguas plegable. Si viajas a Francia en primavera u otoño, no dejes que las predicciones meteorológicas te engañen. A veces parece estar todo soleado, pero de repente empieza a llover. Hazte con un paraguas plegable, y llévalo en tu bolso en cualquier caso.

Evite visitar Francia en agosto. Este es el momento en que todo el mundo va a Francia, las atracciones turísticas, los restaurantes e incluso las calles estarán abarrotadas. Extrañarás mucho de Francia en estos casos.

Pruebe algunos alimentos locales. Visitar Francia no tiene sentido si no pruebas las comidas locales y los platos tradicionales.

Viaje en tren . Es más barato, hay buenas conexiones y la vista desde la ventana es fascinante.

Se acepta efectivo en todas partes, no tarjetas de crédito. Es posible que esté acostumbrado a llevar poco efectivo y pagar con una tarjeta de crédito. Sin embargo, en Francia, el efectivo es el rey. Podrá pagar en efectivo donde quiera que vaya, pero no podemos decir lo mismo de las tarjetas de crédito.

Lleva tu DNI contigo. Nunca sabes para qué te va a servir el día. Así que es mejor que tengas tu DNI siempre contigo.

Destinos turísticos populares en Francia

París No has estado en Francia si no ves París, el destino turístico más popular del mundo. Conocida como la Ciudad de las Luces, tiene para ofrecer más que cualquier otro lugar de Francia.

Burdeos. La ciudad portuaria de Burdeos tiene muchas atracciones turísticas con sitios históricos y culturales, hermosa arquitectura, puentes antiguos y mucho más. Además, la ciudad tiene algunos pueblos pintorescos con viñedos y castillos.

Estrasburgo. La ciudad del Parlamento Europeo es un lugar que vale la pena visitar en Francia por muchas razones. Está situada cerca de la frontera con Alemania y tiene una arquitectura mixta francesa y alemana. Tiene muchos museos, tiendas y una hermosa catedral gótica.

león Conocida por sus ruinas romanas e iglesias góticas, Lyon es una ciudad de visita obligada en Francia. Es la tercera ciudad más grande de Francia y tiene una cultura vibrante.

marsella No puedes visitar Francia y saltarte su costa. Marsella es la ciudad costera francesa más grande y un importante puerto marítimo del Mediterráneo. Tiene hermosas ruinas romanas y una serie de pequeñas ensenadas con agua azul y acantilados de piedra caliza conocidas como Calanques.

Visite Disneyland París para vivir una experiencia fascinante

Ubicado a 32 km al este del centro de París, el complejo de entretenimiento Disneyland es uno de los lugares de visita obligada en Francia, en particular para aquellos que visitan solo París. Serían unas vacaciones perfectas para padres e hijos, pero también para adultos, ya que es una forma de entretenimiento que no se encuentra en ningún otro lugar de Europa.

Espectaculares espectáculos nocturnos, atracciones increíbles como Space Mountain, Pirates of the Caribbean y Tower of Terror, y centros comerciales como Disney Village y Val d'Europe son algunas de las razones por las que este es un lugar imperdible.

Viajamos desde el Reino Unido a Disneyland París, ¿necesitamos comprar un seguro de viaje?

No existe un seguro de viaje que cubra solo el complejo de entretenimiento de Disneyland París.

Aquellos que viajen a Disneyland en París deben obtener un seguro de viaje para Francia que cubra todo el territorio de Francia, teniendo en cuenta los detalles que se dan arriba sobre el seguro de viaje.

El seguro de viaje para quienes viajan a Disneyland es muy recomendable incluso en los casos en que no es obligatorio, para evitar cualquier incidente que arruine la experiencia de Disneyland, que para muchos es un evento feliz que ocurre solo una vez en la vida y nunca más.

Compra un seguro de viaje francés de AXA Assistance o Europ Assistance y asegura no solo tu viaje a Disneyland en París, sino todo el territorio de Francia.

Estoy conduciendo a Francia, ¿qué otra cobertura de seguro necesito?

Si conduce a Francia, es posible que su seguro de automóvil no sea válido aquí. Deberá comprar un seguro de automóvil internacional para el tiempo que planea pasar en Francia.

Por lo general, el seguro de automóvil que no se compra en un país fuera del EEE o en Suiza no es válido en Francia. En su lugar, debe obtener un seguro de automóvil internacional, que cubra cualquier accidente de automóvil o robo de automóvil.

Además, tenga en cuenta que Francia no reconoce varios permisos de conducir emitidos por determinados países. Consulta con las autoridades del país que expidió tu permiso de conducir si puedes conducir con el tuyo en Francia.

