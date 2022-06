Salarios sin fines de lucro: Leyes y salario medio

Las organizaciones benéficas sin fines de lucro a menudo utilizan muchos voluntarios para llevar a cabo sus misiones. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro también son empresas, y la mayoría cuenta con personal remunerado calificado que opera y mantiene el aspecto comercial de la operación y brinda sus servicios.

Dado que las organizaciones sin fines de lucro existen para beneficiar las necesidades de la sociedad, a veces parece contradictorio pagar dinero al personal en lugar de apoyar directamente la causa de la organización. Sin embargo, el personal remunerado mantiene la organización operativa para que pueda continuar con su misión.

Los empleados asalariados para la mayoría de las organizaciones benéficas parecen esenciales. Sin embargo, no es una tarea fácil determinar un nivel de pago que atraiga a candidatos calificados sin gastar valiosos fondos en salarios excesivos.

¿Cuáles son las leyes sobre salarios sin fines de lucro?

El IRS (que regula el estado de exención de impuestos) permite que una organización sin fines de lucro 501 (c)(3) pague salarios razonables a los funcionarios, empleados o agentes por los servicios prestados para promover los propósitos de exención de impuestos de la corporación sin fines de lucro.

La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro tienen personal remunerado. Algunos tienen miles de empleados, mientras que otros emplean a un par de personas clave y dependen de los voluntarios para la mayoría del trabajo esencial.

Por ejemplo, una organización sin fines de lucro de equinoterapia podría pagarle a un director ejecutivo, un contador, un recaudador de fondos, un coordinador de voluntarios y un terapeuta.

Los voluntarios, sin embargo, pueden cuidar los terrenos y atender a los caballos. Incluso pueden ayudar a brindar algo de terapia a los niños con discapacidades físicas que vienen a montar a caballo. Este tipo de organización representa un ejemplo de una fuerza de trabajo bien integrada tanto de personal asalariado como de voluntarios.

Cada organización sin fines de lucro debe evaluar sus necesidades y decidir cuándo es el momento de contratar empleados, cuántos y qué puestos de trabajo.

¿Cuánto debe pagar una organización sin fines de lucro a su personal?

La escala salarial sin fines de lucro generalmente está lejos de ser excesiva, especialmente en comparación con los salarios en el mundo con fines de lucro. A veces, sin embargo, las organizaciones se meten en problemas porque a un miembro del personal, generalmente el director general o el director ejecutivo, se le paga un salario excesivamente alto.

No existen reglas estrictas y rápidas para la compensación en una organización sin fines de lucro, pero el IRS puede penalizar tanto a una organización como a un individuo por un pago excesivo. Esta expectativa está incorporada en la cláusula de compromiso que rige a las organizaciones sin fines de lucro. Inurement significa que los recursos de una organización sin fines de lucro no deben beneficiar a una entidad privada. El pago excesivo podría violar este mandato.

El problema del salario excesivo está cubierto por la cláusula de seguro privado para organizaciones benéficas sin fines de lucro. Esa cláusula dice que ningún ingreso de la organización sin fines de lucro puede beneficiar a un particular, y esto incluye salarios excesivos.

Por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro no deberían dudar tanto en pagar un salario adecuado que no puedan competir en el mercado por personas bien calificadas. Después de todo, las organizaciones sin fines de lucro son un tipo de negocio y deben poder contratar un personal que pueda cumplir mejor con su misión.

¿Cuándo puedo usar voluntarios?

Los voluntarios suelen ser la columna vertebral de una organización benéfica sin fines de lucro. De hecho, algunas organizaciones benéficas pequeñas no tienen personal remunerado, solo voluntarios. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro administran una fuerza laboral diversa de personal remunerado y voluntarios no remunerados.

Los voluntarios están reconocidos por la Ley de normas laborales justas, según la cual se aplican ciertas reglas. Por ejemplo, los voluntarios deben trabajar a tiempo parcial, no suplantar al personal remunerado, y los empleados remunerados no pueden servir también como voluntarios realizando las mismas funciones que su trabajo remunerado. El trabajo que realizan los voluntarios debe estar al servicio del propósito caritativo de la organización y no para ninguna empresa comercial.

Mucha gente piensa que los voluntarios solo hacen trabajo "grueso" para una organización sin fines de lucro; esto no es cierto. Algunos voluntarios tienen habilidades perfeccionadas por sus carreras y educación y ofrecen esas habilidades como voluntarios a una organización sin fines de lucro. Un buen ejemplo de esto es una junta directiva sin fines de lucro. Es probable que la junta aporte una gran cantidad de experiencia y conocimientos a la organización sin fines de lucro mientras se desempeña como voluntario.

Otros voluntarios pueden estar en medio de sus carreras y servir como voluntarios pro bono (también conocidos como "voluntarios calificados") con el permiso de sus empresas.

Los voluntarios pro bono a menudo aportan habilidades especializadas a la organización sin fines de lucro por un tiempo limitado que de otro modo no podría pagar, como experiencia legal, habilidades contables o conocimientos digitales.

Voluntarios de todas las edades y antecedentes sirven a organizaciones sin fines de lucro en varios roles y por diferentes períodos de tiempo. Algunos, especialmente los jubilados, se presentan año tras año, mientras que otros pueden ser voluntarios para un evento especial o ayudar con un proyecto especial durante un día o un fin de semana.

Muchas empresas cuentan ahora con programas de voluntariado para empleados en los que se otorga al personal un permiso de un día para realizar trabajo voluntario con organizaciones benéficas locales.

Las organizaciones sin fines de lucro exitosas aprenden a administrar una combinación de personal voluntario y remunerado para cumplir sus misiones y servir a sus comunidades.

Por qué necesita un salario justo para organizaciones sin fines de lucro

Muchas organizaciones sin fines de lucro ofrecen salarios que muchos consideran demasiado bajos.

Algunos estudios, como uno de NonprofitHR, han encontrado que la facturación anual de las organizaciones sin fines de lucro osciló en el rango del 19% en los últimos años, posiblemente debido a los bajos salarios.

Por otro lado, puede ser difícil comparar los salarios sin fines de lucro con los salarios con fines de lucro debido a la diversidad de organizaciones sin fines de lucro.

Las organizaciones sin fines de lucro deben evitar pagar de más o de menos al personal. El primero podría causarle problemas con el IRS, y el segundo obstaculizará su capacidad para contratar a los mejores empleados.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las organizaciones sin fines de lucro a veces tienen salarios más altos que las organizaciones con fines de lucro. Eso puede ser posible porque muchas organizaciones sin fines de lucro son organizaciones grandes que contratan empleados altamente calificados y bien remunerados. Un centro médico sin fines de lucro, por ejemplo, tiene muchos médicos en el personal, y una universidad sin fines de lucro tiene profesores y administradores bien pagados.

Los salarios de una organización sin fines de lucro probablemente difieran notablemente según su tamaño y el sector en el que trabaja. Asegúrese de que el personal de su organización sin fines de lucro reciba una compensación acorde con las encuestas salariales de grupos similares. Considere el costo de vida en su área, el tamaño de su presupuesto y el tipo de servicio que brinda su organización. Además, asegúrese de cumplir con las reglas de salario mínimo de su estado.

La calculadora del costo de vida de Salary.com es un buen recurso para comparar el pago de varios tipos de trabajos. Puede buscar títulos de trabajo y salarios relacionados en cualquier área geográfica de forma gratuita. También puede explorar la categoría de trabajo sin fines de lucro en Glassdoor para obtener un marco de referencia.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo puedo encontrar los salarios de los empleados sin fines de lucro?

Hay muchas formas de investigar los salarios de los puestos sin fines de lucro. Candid, un sitio web para organizaciones sin fines de lucro, sugiere comenzar su investigación de esta manera:

Consulte la asociación sin fines de lucro de su estado: las asociaciones sin fines de lucro estatales a menudo realizan un seguimiento de la información salarial en sus estados. Puede usar su motor de búsqueda escribiendo "salario sin fines de lucro ". O puede encontrar un mapa y una lista de asociaciones estatales en The National Council of Nonprofits.

Compre un informe o encuesta de salarios: Estos incluyen el Informe de compensación de organizaciones sin fines de lucro de Guidestar y la Encuesta de salarios de organizaciones sin fines de lucro del Instituto de Investigación Económica.

Use sitios de listados de trabajos comerciales o gubernamentales: Estos sitios incluyen PayScale o el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Mientras investiga, tenga en cuenta las variables que pueden afectar los salarios, como la ubicación geográfica, el tamaño de la organización y los tipos de servicios, los deberes de los empleados y las calificaciones y experiencia requeridas.

¿Qué porcentaje del presupuesto de una organización sin fines de lucro debe ser salarios?

La respuesta a cuánto del presupuesto de uno debe dedicarse a los salarios está influenciada tanto por la rendición de cuentas como por la percepción. La mayor parte del presupuesto sin fines de lucro debe destinarse a los gastos del programa. Por ejemplo, los estándares de Better Business Bureau para organizaciones benéficas dicen que al menos el 65% del presupuesto de una organización sin fines de lucro (incluidos los salarios) debe dedicarse a los gastos de programación.

El formulario 990, la declaración de impuestos anual de una organización sin fines de lucro para el IRS, requiere el salario del empleado principal de la organización y la justificación utilizada para el monto de ese salario. Pero no hay especificaciones para la cantidad que no sea "razonable".

"Razonable" se reduce a la percepción. Los salarios deben ser proporcionales al presupuesto general. Una pequeña organización sin fines de lucro no debería pagarle al director ejecutivo la mitad de su presupuesto, por ejemplo.

Si una organización sin fines de lucro puede pagar salarios, ¿qué la convierte en una organización sin fines de lucro?

Una idea errónea común es que las organizaciones sin fines de lucro no pueden obtener ganancias ni pagar a los empleados. El hecho es que una organización sin fines de lucro es un tipo de negocio. Incluso se incorporan muchas organizaciones sin fines de lucro.

A diferencia de una empresa, las ganancias de una organización sin fines de lucro (o los ingresos más allá de los gastos) no se destinan a ninguna persona o grupo de personas, como propietarios o accionistas. Todos los ingresos deben ir al propósito exento de la organización.

Sin embargo, para cumplir con ese propósito, es probable que las organizaciones necesiten contratar empleados. Los salarios de esos empleados son gastos, al igual que elementos como el alquiler, los suministros, los servicios públicos, las computadoras, etc. Mientras que algunas pequeñas organizaciones benéficas sin fines de lucro con fines limitados funcionan con la ayuda de voluntarios, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro utilizan voluntarios y personal remunerado para cumplir con sus misiones.

¿Cómo se le paga a un director ejecutivo de una organización sin fines de lucro?

Descubrimos que a los directores ejecutivos sin fines de lucro se les paga un salario base, y muchos directores ejecutivos también reciben un pago adicional asociado con un tamaño organizacional más grande. Nuestros resultados indican que, si bien el pago por desempeño es un factor para determinar la compensación, no es prominente.

¿Qué porcentaje de una organización sin fines de lucro debería ser salarios?

Escala salarial sin fines de lucro y otras recomendaciones

Los estándares del Better Business Bureau recomiendan que al menos el 65 por ciento de los gastos totales de la organización sin fines de lucro sean para gastos del programa, incluidos los salarios.

¿Puedes ganar buen dinero en una organización sin fines de lucro?

Si bien los salarios en el trabajo sin fines de lucro dependen de la naturaleza de la organización, su tamaño y su función en ella, los trabajos sin fines de lucro bien remunerados suelen existir en la gestión y el liderazgo. Estos trabajos, en particular, prueban que el trabajo sin fines de lucro puede ser tanto altruista como financieramente valioso.

¿Quién es el director ejecutivo sin fines de lucro mejor pagado?

Los mejores paquetes de compensación de caridad

Nombre y Título Compensación 1 Viviane Tabar, MD Presidenta de neurocirugía $4,869,769 Nota: Incluye bonificación de $3,350,000 y compensación de incentivo. 2 Robert W. Stone Presidente/CEO $3,827,671 Nota: Incluye bonificación de $2,116,992 y compensación de incentivos.

32 filas más

