Salarios de los Presidentes de los Estados Unidos durante y después del cargo

Joe Biden gana alrededor de siete veces más que el estadounidense promedio por año, pero los padres fundadores diseñaron la presidencia de esa manera.

Mientras está en el cargo, el presidente de los Estados Unidos recibe un salario de $400,000 al año y una cuenta de gastos de $50,000. El Congreso agregó la cuenta de gastos en 1949. Esto paga los gastos personales del presidente, como alimentos y tintorería.

En promedio, los estadounidenses ganan $53,924 por año. Si cada estadounidense pagara una parte igual del salario del presidente, pagaría 12 centavos por año.

El Título 2 del Código de EE. UU. también otorga una cuenta de viaje no sujeta a impuestos de $100,000. El Congreso ha asignado $19,000 para recepciones presidenciales oficiales y gastos relacionados. Otros beneficios incluyen transporte gratuito en la limusina presidencial, Marine One y Air Force One.

El presidente recibe vivienda amueblada gratis en la Casa Blanca. La Primera Familia también recibe $100,000 para redecorar la Casa Blanca para sentirse más como en casa. El mantenimiento de la Casa Blanca requiere residentes permanentes, incluidas sirvientas, cocineras, ayuda de cámara y jardineros.

El presidente recibe atención médica gratuita del médico oficial que dirige la Unidad Médica de la Casa Blanca.

A los presidentes y vicepresidentes, a diferencia de otros empleados federales, se les permite expresamente recibir cualquier obsequio, para ellos mismos o en nombre de cualquier miembro de la familia, siempre que el obsequio no sea solicitado, coaccionado o a cambio de un acto oficial.

Conclusiones clave

Si bien el Primer Cónyuge tiene muchas responsabilidades, el puesto no paga un salario.

Presidentes que no cobraron salario

La Constitución requiere que un presidente tome un salario. Los Padres Fundadores querían proteger incluso a los presidentes ricos de la desgracia que podría tentarlos a aceptar sobornos. El salario también puede haber sido diseñado para garantizar que la falta de riqueza personal no impida que un presidente electo asuma el cargo.

Cuatro presidentes rechazaron un salario, total o parcialmente. En cambio, donaron todo o parte de él.

Donald J. Trump donó su salario anual de $400,000 a varios departamentos federales de 2017 a 2020. El patrimonio neto de Trump es de aproximadamente $2,500 millones.

John F. Kennedy donó su salario de $100,000 a la caridad. Era el beneficiario de un fondo fiduciario multimillonario. También donó su salario mientras cumplía 14 años en el Congreso.

Herbert Hoover dividió su salario entre varias organizaciones benéficas. Le dio algo a su personal. El patrimonio neto de Hoover era de alrededor de $ 4 millones en 1913, con un valor de alrededor de $ 115 millones en la actualidad.

George Washington inicialmente quería renunciar a su salario de $25,000. También había renunciado a un salario mientras era el comandante militar de nuestra nación.

Salario de los primeros cónyuges

El Primer Cónyuge no recibe salario.

Algunos primeros cónyuges renuncian a carreras lucrativas para ingresar a la Casa Blanca. Por ejemplo, Hillary Clinton había sido socia en Rose Law Firm en Arkansas y Michelle Obama era ejecutiva en los hospitales de la Universidad de Chicago.

Salario de los vicepresidentes

Para el año calendario 2022, la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris a partir de 2021, recibe un salario anual de $261,400. La Ley de Reforma Ética de 1989 dictó que el vicepresidente y presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el presidente de la Cámara ganaran el mismo salario. Pero en 2022, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos gana $286,700 y el presidente de la Cámara gana $223,500. El vicepresidente recibe un ajuste anual por costo de vida.

La pensión del Vicepresidente se calcula como la de los demás miembros del Congreso. Los exvicepresidentes y sus familias tienen derecho a la protección del Servicio Secreto durante seis meses después de dejar el cargo, y temporalmente en cualquier momento posterior si se justifica.

Los salarios de los presidentes a lo largo de la historia

El Congreso solo le ha dado al presidente un aumento cinco veces. Un presidente no puede obtener un aumento mientras cumple un mandato actual. Como resultado, la mayoría de los aumentos son obsequios de un presidente saliente a los futuros.

Aquí está el salario del presidente a lo largo de la historia, y lo que valdría en dólares de hoy. Gracias a la inflación, todos los presidentes anteriores recibieron más poder adquisitivo que el máximo ejecutivo de la nación en la actualidad.

1789: El salario del presidente era de 25.000 dólares. Hubiera tenido un valor de más de $ 800,000 en 2022.

1873: el presidente Ulysses S. Grant firmó el proyecto de ley que autorizó su aumento para su segundo mandato. El salario de $50,000 valdría $1.18 millones en 2022.

1909: William Taft recibió un salario de $ 75,000. Tendría un valor de $ 2.34 millones en 2022.

1949: Harry Truman recibió un salario de 100.000 dólares. Tendría un valor de $ 1.18 millones en 2022.

1969: El salario de 200.000 dólares de Richard Nixon valdría 1,59 millones de dólares en 2022.

2001: George W. Bush recibió 400.000 dólares. Ese monto pagado en 2001 valdría alrededor de $648,123 en 2022.

¿Cuánto tiempo se les paga a los presidentes?

La Ley de expresidentes de 1958 garantiza que a los presidentes de EE. UU. se les pague de por vida. El Congreso aprobó la ley para proveer al presidente Harry Truman. Después de dejar el cargo, tuvo muchos problemas financieros. La ley otorga una pensión a los ex presidentes. También reciben fondos para viajes, oficinas, personal de apoyo y gastos de envío. El salario debe ser igual al de un jefe de un departamento ejecutivo del gobierno federal. En 2021, estos empleados de Nivel Ejecutivo I recibieron $221,400.

Los expresidentes también reciben siete meses de servicios de transición. Cubre los costos de liquidación de la administración saliente y de informar a la administración entrante.

Reciben fondos para espacio de oficina y personal de oficina. El salario agregado para el personal tiene un tope de $150,000 por año durante los primeros 30 meses y $96,000 por año después. Las viudas o viudos de expresidentes reciben $20,000 al año.

¿Cuánto tiempo reciben los presidentes el servicio secreto?

Los expresidentes y sus cónyuges reciben protección del Servicio Secreto de por vida. En 1994, el Congreso la redujo a 10 años para los presidentes que asumieron el cargo después de 1997. Pero el Congreso restableció la protección de por vida en 2012. Los hijos de expresidentes reciben protección del Servicio Secreto hasta los 16 años. El costo de la protección del Servicio Secreto no se hace público.

La Ley de ex presidentes proporciona $ 1 millón al año para gastos de seguridad y viaje si no recibieron protección del Servicio Secreto. Los primeros cónyuges anteriores reciben $ 500,000 al año para fines de seguridad y viajes si no recibieron protección del Servicio Secreto.

Salarios de expresidentes

Los salarios de los expresidentes están fijados por la Ley de expresidentes. El monto es equivalente al salario del jefe de un departamento ejecutivo. Los demás costos varían según las necesidades de cada presidente.

La Administración de Servicios Generales maneja los costos.

Las cifras que se indican a continuación son del presupuesto del año fiscal 2022, las cifras más recientes disponibles a partir de abril de 2022.

jimmy carter

Jimmy Carter sirvió de 1977 a 1981. Mientras estuvo en el cargo, ganó $200,000 al año con una cuenta de gastos de $50,000.

Como ex presidente, Carter recibirá $ 489,000 en el año fiscal 2022. Eso incluye $ 225,000 en beneficios de pensión, $ 118,000 para espacio de oficina y $ 122,000 para compensación y beneficios del personal contratado.

Bill Clinton

Bill Clinton sirvió de 1993 a 2001. Ganaba $200,000 al año con $50,000 en gastos.

Como expresidente, Clinton recibirá alrededor de $1.2 millones en el año fiscal 2022. Eso incluye $219,000 en compensación y beneficios del personal y $244,000 en pensiones. No tiene presupuesto para viajes, pero recibirá $612,000 para espacio de oficinas.

George W. Bush

George W. Bush sirvió de 2001 a 2009. Fue el primer presidente en ganar $400,000 al año.

Como expresidente, Bush recibirá alrededor de $1,2 millones en el año fiscal 2022. Eso incluye $221,000 para el personal y $238,000 en beneficios de pensión. No tiene presupuesto para viajes, pero recibirá $542,000 para espacio de oficinas y decenas de miles más para otros gastos.

barack obama

Barack Obama sirvió de 2009 a 2017. Ganó $400,000 al año mientras era presidente, con una cuenta de gastos de $50,000.

Como expresidente, Obama recibirá alrededor de $1.2 millones para el año fiscal 2022. Eso incluye $251,000 para su pensión. Para su personal, se le asignan $220,000 en beneficios y compensaciones. Obama recibe $603,000 para espacio de oficinas, comunicaciones, servicios públicos y gastos diversos. No tiene presupuesto de viaje para 2022.

Donald Trump

El mandato de Donald Trump fue de 2017 a 2021. Ganó $400,000 al año con una cuenta de gastos de $50,000. Donó su salario a un departamento federal diferente cada trimestre.

Como expresidente, Trump recibirá alrededor de $900,000 para el año fiscal 2022. Eso incluye $225,000 para su pensión. También recibe $291,000 para compensación y beneficios del personal, $160,000 para espacio de oficinas, $34,000 para comunicaciones y gastos varios, y $159,000 para servicios no especificados.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿A qué edad es elegible una persona para convertirse en presidente de los Estados Unidos?

El presidente de los Estados Unidos debe tener al menos 35 años. La persona más joven en convertirse en presidente fue Theodore Roosevelt, que tenía 42 años cuando asumió el cargo. La persona de mayor edad en convertirse en presidente fue Joe Biden, que tenía 78 años cuando asumió.

¿El presidente Trump donó su salario?

Donald Trump donó su salario a varias agencias del gobierno federal, incluidos $100,000 a la Oficina del Subsecretario de Salud “para continuar la lucha en curso contra la crisis de opioides”.

¿Cuál era el salario del presidente George Washington?

Washington ganaba 25.000 dólares al año, lo que equivaldría a unos 806.000 dólares en la actualidad. Eso es considerablemente más que el salario presidencial actual de $400,000.

cuanto dinero ganan los presidentes

El 14 de mayo, el Subcomité de Asignaciones del Tesoro, Servicio Postal y Gobierno General de la Cámara de Representantes incluyó una disposición en el proyecto de ley de asignaciones del Tesoro que aumentaría el salario del presidente a $400,000, a partir del 1 de enero.

¿Cómo obtienen dinero los candidatos presidenciales?

Bajo el programa presidencial de financiamiento público, los candidatos presidenciales elegibles reciben fondos del gobierno federal para pagar los gastos calificados de sus campañas políticas tanto en las elecciones primarias como en las generales.

¿Para qué se puede usar el dinero blando?

El dinero blando se utiliza para pagar los gastos generales de la organización de un partido, así como los gastos compartidos que benefician tanto a las elecciones federales como a las no federales, incluso si benefician indirectamente a los candidatos federales.

¿Pueden los candidatos presidenciales usar su propio dinero?

Utilizar los fondos personales del candidato. Cuando los candidatos usan sus fondos personales para propósitos de campaña, están haciendo contribuciones a sus campañas. A diferencia de otras contribuciones, estas contribuciones de candidatos no están sujetas a ningún límite. Sin embargo, deben ser informados.

