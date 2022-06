Reseña de la aerolínea: ¿Por qué no deberías volar con Ryanair?

Para responder de inmediato por qué nunca debería considerar volar con Ryanair. Es bastante simple. ¡Para mí es la peor aerolínea de Europa!

Lamentablemente, también es uno de los más grandes de Europa y eso solo porque es conocido por sus precios bajos. Pero también es conocido por ser extremadamente malo de muchas maneras diferentes e incluso diría que peligroso.

Ahora hice mi propia experiencia con ellos, lo cual es realmente sorprendente, ya que nunca quise volar con Ryanair en primer lugar. Pero tenía un proyecto, donde el cliente me reservó en Ryanair y me envió el billete. Hasta entonces no sabía en qué aerolínea estaba reservado. Como el vuelo ya estaba reservado, no quería ser confuso y dije que lo intentaría.

Y prefiero al menos haber probado algo, para que realmente tengas tu propia impresión y no la de los demás, aunque fueron tan malas, que no quería apoyar a una empresa como esta en primer lugar.

Hace dos, tres años salió en los medios que un piloto de Ryanair estaba a punto de aterrizar en Dublín, como vino un poco bajo, hizo una ronda de seguridad y decidió una nueva aproximación al aterrizaje.

Tenga en cuenta que probablemente no hizo esto solo por la diversión de volar, sino por razones de seguridad. Posteriormente, su supervisor le dijo al piloto que, si hacía esto otras dos veces, lo despedirían. Si esa historia es cierta, es increíble y juega con la seguridad de los pasajeros. Un piloto nunca debe estar bajo la presión de perder su trabajo cuando toma decisiones de seguridad.

Sin olvidar que muchos de los pilotos de Ryanair son autónomos y si se ponen enfermos y se quedan en cama, no les pagan. No quiero saber cuántos pilotos se arrastran enfermos al trabajo, ya que no quieren perder el pago, ya que no se sabe que Ryanair pague buenos salarios.

Luego hubo otro incidente en España, donde fuertes tormentas estaban creando problemas, por lo que los aviones tuvieron que desviarse y aterrizar en diferentes aeropuertos. Entonces, los aeropuertos alternativos tuvieron muchos más aterrizajes de lo habitual y, debido a esto, muchos aviones tuvieron que hacer rondas adicionales antes de aterrizar, generalmente sin problemas, ya que los pilotos de las aerolíneas agregan suficiente combustible adicional para hacerlo.

Los pilotos de Ryanair solo repostaron la cantidad mínima de queroseno necesaria y dos de sus aviones tuvieron que solicitar aterrizajes de emergencia, ya que de lo contrario se habrían quedado sin combustible. Y sabes lo que hubiera pasado entonces.

Razones como esas fueron suficientes para mí, que nunca quise considerar volar con Ryanair.

Ahora volé con Ryanair y mi vuelo de regreso fue cancelado. Los pasajeros fueron informados unos 45 minutos antes de la salida, sin dar ninguna razón, aunque estaba bastante seguro de que era la tripulación en huelga. Si esa fuera la razón, deberían haber estado mucho mejor preparados para esto, ya que no fue un ataque repentino. Pero, ¿por qué deberían estar preparados y cuidar a sus clientes (pasajeros), si solo puedes cagarte encima de ellos?

La única información que obtuve fue que el vuelo se canceló y los pasajeros que facturaron equipaje tienen que recogerlo nuevamente. Así que me puse activo y caminé los 30 minutos, ya que Ryanair suele ser el último en todo, lejos de cualquier otra cosa. Ese parece ser también el caso de las puertas y los cinturones de equipaje.

¡No hay más información de Ryanair!

Así que fui a los mostradores de facturación, que por supuesto no son empleados de Ryanair y que no pueden ayudarte. Me envían a un servicio de aviación que maneja problemas como estos para aerolíneas específicas. Cuando primero tuve que buscar mi equipaje, estaba parado en una larga fila de viajeros infelices.

Después de esperar alrededor de una hora, el personal de aviación, en representación de Ryanair, nos informó:

“El próximo vuelo es el viernes* y aquí tienes un folleto con tus derechos.” (*El vuelo original era un lunes).

¡Esa fue toda la información que obtuvimos!

Ya eran las 5 de la tarde y el único otro vuelo con una aerolínea diferente al destino final se reservó rápidamente. Ryanair no informó sobre las cantidades que cubriría para nuevos vuelos o alojamiento. Revisé los precios de las habitaciones y parecía que toda la ciudad estaba reservada. Encontré una habitación individual en un hostel por 220€ la noche. ¿Ryanair cubriría esto y un nuevo vuelo por alrededor de € 280 al día siguiente o tendría que pagar esto y pasar por un largo proceso para recuperar mi dinero?

Hasta ahora no lo sé, ya que esto sucedió ayer, pero actualizaré este artículo cuando sepa más. Tomé la decisión de reservar esa habitación demasiado tarde y alguien más fue más rápido. Ni siquiera fue posible conseguir una cama en un dormitorio de 4 camas por precios de alrededor de 120 €.

Toda la situación parecía fuera de este mundo y empeoró.

Al final llegué tan lejos que no quería correr el riesgo de reservar una habitación de hotel de 400 € y no recuperar el dinero, ya que al final tienes que lidiar con Ryanair. Así que ahora puedo consultar mi lista "dormir en un ascensor".

Primero solo quería quedarme despierto y tal vez trabajar un poco en la computadora portátil, pero como estaba tan cansado, solo busqué una opción tranquila y segura para al menos dormir un poco. El ascensor parecía la única buena opción. Jajaja, nunca hubiera pensado que tendría que hacer esto.

Para su información, no era deber de Ryanair encontrar un nuevo vuelo o alojamiento. Para hacer frente a esta situación, se puede reenviar al viajero. Ryanair “solo” tiene que reembolsar la totalidad de los costes del billete del viaje no realizado o tiene derecho a cambiar de ruta, en “condiciones de transporte comparables” (lo que sea que eso signifique). Esto suena como si hubieran pagado otro vuelo. ¿También si los únicos lugares que quedaban hubieran estado en el negocio y hubieran costado 400 €? De alguna manera lo dudo.

Las mejores aerolíneas no dejan solos a sus clientes y sí se encargan de buscar y pagar un alojamiento y/o nuevos vuelos o formas alternativas de viajar (tren o taxi).

Luego, un mensaje para los otros viajeros que eligieron volar con Ryanair y donde algunos se enojaron mucho con el personal de tierra de la aviación.

Tienes lo que pagas. Mantén esto en mente. ?

El personal de tierra, en realidad una compañía diferente, no es la persona adecuada para gritar y simplemente no pueden ayudarlo. Una decisión inteligente de Ryanair, para no tener que lidiar con situaciones como esta. Y estoy bastante seguro de que el personal de la compañía de aviación odia tener que lidiar con pasajeros frustrantes de Ryanair, ya que debería haber suficientes.

Regulación de Compensación de Vuelo 261

Gracias al Reglamento de Compensación de Vuelo 261 de la UE, una aerolínea necesita compensar y ayudar a los pasajeros si un vuelo se cancela o retrasa. La compensación oscila entre 250 y 600 €, dependiendo de la distancia del vuelo y su retraso (mínimo 2 horas) o si el vuelo se canceló o si no te permitieron abordar el vuelo porque estaba sobrevendido.

Luego, el pasajero puede elegir entre un cambio de ruta o un reembolso:

Reembolso del costo de los boletos de avión no utilizados y de los boletos usados ??cuando los vuelos tomados ya no sirven para ningún propósito en relación con el plan de viaje original del pasajero y, en su caso, un vuelo de regreso al punto de partida original. en la primera oportunidad Cambio de ruta en condiciones similares al destino final previsto en la primera oportunidad Desplazamiento en condiciones similares al destino final previsto a discreción del pasajero, sujeto a disponibilidad de plazas.

Cuando los pasajeros adquieran derecho a la asistencia, se les deberá ofrecer, de forma gratuita:

Comidas y refrigerios en proporción al tiempo de espera

Dos llamadas telefónicas, mensajes de fax o télex, o correos electrónicos

Alojamiento en hotel y transporte entre el aeropuerto y el hotel, si se hace necesaria una estancia de una o más noches, o una estancia adicional a la prevista por el pasajero

En caso de retraso, la línea aérea puede retirar o anular estos derechos si ofrecerlos retrasaría aún más el vuelo.

Encuentre más información sobre eso en este artículo de Wikipedia.

Comunicación con Ryanair después

Cualquiera pensaría que volar con Ryanair no implicaría una comunicación tan tediosa. Ryanair proporciona un "Formulario de reclamación de gastos y compensación por interrupción EU261", que deberá completar. Después de agregar toda la información, incluidos los costos adicionales que tuvo por pasar la noche, reservar nuevos vuelos (ya que Ryanair no lo ayudará con esto, ni siquiera le dará información al respecto), debe esperar a recibir noticias de la aerolínea. Espere que traten de no tratar con usted, como en mi caso, donde escribieron:

"Tenga en cuenta que no estamos en condiciones de tratar con una agencia de viajes, le solicitamos amablemente que envíe esta carta al cliente y le pidamos que se comunique con nosotros directamente para resolver el reclamo".

Pero no soy una agencia de viajes y nunca mencioné mi negocio. Les informé sobre esto y adivinen qué… hasta ahora no he tenido noticias suyas. Así que envié un segundo formulario y nuevamente obtuve la misma información y no obtuve respuesta a mi respuesta. Mi tercer intento incluirá en negrita "NO SOY AGENTE DE VIAJES". ?

Incluso sin esta molesta situación, nunca hubiera vuelto a reservar un vuelo con ellos. Tratan a sus clientes como una mierda. Comienza cobrando precios horrendos si olvidaste imprimir tu tarjeta de embarque (alrededor de € 50), luego continúa permitiéndote caminar hasta la puerta más lejana y dejarte caminar el avión. No me malinterpreten, no tuve problemas para hacerlo, ya que el sol brillaba al salir. Pero no me gustaría estar de pie bajo la lluvia, sabiendo que Ryanair también podría obtener un espacio de entrada adecuado o un traslado en autobús, sin costos adicionales (al menos para la mayoría de los aeropuertos).

Si debe haber facturado equipaje, puede esperar correr otra media maratón para sacarlo del cinturón de equipaje más alejado. Por lo general, tampoco es un gran problema, pero ¿por qué todas las molestias y el apoyo a una empresa tan horrible, si en cambio puede pagar 20-40 € más y sentirse mucho mejor y más seguro?

Agradezco a Ryanair que hayan creado un mercado de vuelos de bajo costo, pero ¿a qué precio? Incluso los viajes económicos deben ser divertidos y seguros. Volar con Ryanair es un calvario.

Ahora he hecho mi experiencia y mis expectativas se confirmaron.

En el futuro, no tengo problemas para pagar un poco más de nuevo o simplemente elegir un aeropuerto diferente, lo que podría incluir un viaje adicional en tren o incluso no volar a un destino específico, pero definitivamente no volveré a apoyar a esta aerolínea. Desde luego, no volveré a volar con Ryanair.

Lea acerca de cómo encontrar vuelos baratos con un vpn

¿Ryanair tiene mala reputación?

Ryanair ha sido calificada como la peor aerolínea por sexto año consecutivo por Which? , y el grupo de consumidores afirma que la aerolínea con sede en Dublín todavía está atrapando a los pasajeros con costos ocultos.

Cuáles son las debilidades de Ryanair

Debilidad: las debilidades de Ryanair incluyen factores internos que ralentizan el progreso. Oportunidad: Las oportunidades son factores externos que promueven la expansión. Amenaza: Las amenazas a Ryanair son factores externos que bloquean el desarrollo.

¿Ryanair es incompleto?

Ryanair, la aerolínea menos confiable del mundo, tiene antecedentes de engañar a los viajeros | Dinero. Los mejores prestamistas hipotecarios Prestamistas hipotecarios investigados y clasificados de forma independiente. Tasas Hipotecarias Actuales Datos actualizados de tasas hipotecarias basados ??en préstamos originados. Calculadora de hipotecas ¿Encontró una casa que le gusta?

¿Es Ryanair una aerolínea de calidad?

Ryanair es certificada como Aerolínea Low Cost 3 Estrellas | Skytrax.

