Raven madre

Madre cuervo es una metáfora animal alemana que, como una mala palabra o palabrota ( disfemismo ), degrada a una madre que descuida a sus hijos desde el punto de vista del hablante. El término se usa en particular para mujeres trabajadoras que supuestamente no se preocupan lo suficiente por sus hijos.

Tabla de contenido

1 origen

2 uso

3 Términos análogos y relacionados

4 elementos de evidencia

origen

El término alemán 'madre cuervo' se documenta por primera vez en 1350 cuando Konrad von Megenberg lo usó para las madres y Konrad Bitschin usó el término 'padres cuervo' en 1433. El amor de la madre o el amor de los padres se representa como un sentido del deber a través del abuso o la palabrota. Incluso Lutero usó el término cuando tradujo e interpretó el Antiguo Testamento (Libro de Job, 38, 41).

El término sigue siendo una de las palabrotas en el repertorio de temas de la sociedad alemana.

La expresión probablemente se remonta a la observación de que los cuervos jóvenes, al igual que los estorninos jóvenes, parecen muy torpes en el suelo después de abandonar el nido y se consideró que se los dejaba solos demasiado pronto. Los cuervos jóvenes son nidos, pero dejan el nido por su propia voluntad antes de que puedan volar. Por lo tanto, es una falacia que los cuervos no sean padres cariñosos. Los pájaros padres en realidad alimentan a los pájaros jóvenes mendigando durante algunas semanas y advierten y protegen a sus crías de los depredadores.

Lo contrario de la mala palabra de los malos padres es el término de los padres helicóptero. Lo opuesto al estereotipo femenino de la mala madre es el de la mamá gallina, una madre que en ocasiones es sobreprotectora. Son uno de los numerosos términos que marcan las desviaciones de los ideales o modelos de paternidad en Alemania como un nivel inadecuado de atención.

usar

El término “mala madre” se utiliza a menudo para criticar la ausencia excesiva y la proximidad inadecuada de la madre a sus hijos.

Heinrich Heine usó el término sobre su patria: "Nosotros, me refiero a Alemania, la vieja madre cuervo", (en: Reacción a la muerte de Carl Leberecht Immermann, Werke, Volumen IX, p. 162 f., Ed. Karpeles).

Hoy en día el término también se utiliza para las madres que se separan parcial o permanentemente de sus hijos de alguna otra forma, por ejemplo, dándolos en adopción. No es raro que a las madres trabajadoras se las llame polémicamente malas madres.

A menudo, esto también está relacionado con una cuestión de roles de género (cf. feminidad, masculinidad). El término es criticado en la lingüística feminista porque los viejos modelos a seguir se perpetuarían a través de su uso. Las mujeres del SPÖ en Estiria han estado organizando un “Rabenmuttertag” desde 2002, en el que se debaten las ocupaciones atípicas de las mujeres.

Metafóricamente, Raven Mother se usa en una variedad de formas en los medios y en el lenguaje cotidiano. Ejemplo: "El alma mater – ¿una mala madre?" (Titular del idw el 7 de enero de 1999 para un "día de jóvenes científicos" en la Universidad de Trier como parte del proyecto del centro de doctorado)

Términos análogos y relacionados

De manera análoga a la madre cuervo, existen las expresiones padre cuervo y padres cuervo. Se usan con menos frecuencia. Esto puede deberse al hecho de que, de acuerdo con los roles de género tradicionales, se espera más que las madres cuiden a su hijo o hijos.

Rabenmutter es una de las palabras del idioma alemán que no tiene equivalente conceptual en la mayoría de los otros idiomas. El inglés americano conoce la expresión peyorativa deadbeat dad o deadbeat mom para padres o madres que no tienen dificultades económicas y deliberadamente para sus hijos no pagan manutención.

En México la traducción literal Mama Cuervo tiene un significado casi opuesto: Describe a una madre amorosa que pone en primer plano los aspectos positivos de sus hijos .

Evidencia individual

^ Gabriele Scheffler: palabrotas en el tema de una sociedad. Marburgo 2000, ISBN 3-8288-8172-6 . ? Christine Färber: Conciliación de la vida laboral y familiar para mujeres médicas. En: Susanne Dettmer, Gabriele Kaczmarczyk y Astrid Bühren (eds.): Planificación de carrera para mujeres médicas. Springer, Berlín 2006, ISBN 978-3-540-44521-0 , págs. 279-294. ? Astrid Schreyögg: ¿Qué favorece la desigualdad profesional de mujeres y hombres en Alemania? En: Consultoría Organizacional, Supervisión, Coaching. 18, No. 4, diciembre de 2011, pp. 471-478. doi: 10.1007/s11613-011-0259-4. ^ Claudia Opitz: sentido del deber. Sobre la codificación del amor materno entre el Renacimiento y la Ilustración. En: Ingrid Kasten (Hrsg.): Culturas de los sentimientos en la Edad Media y los primeros tiempos modernos. Stuttgart 2002, ISBN 3-476-01908-X, pág. 158. ^ Manfred Günther: Diccionario juventud-edad. Berlín 2010, pág. 96. ^ Gabriele Scheffler: palabrotas en el tema de una sociedad. Marburgo 2000, ISBN 3-8288-8172-6 . ^ Désirée Waterstradt: Proceso-Sociología de la paternidad. Construcción de naciones, ideales figurativos y arquitectura de poder generativo en Alemania. Munster 2015, ISBN 978-3-95645-530-8 . ^ Instituto Federal de Investigación de Población: Familienleitbilder. ¿Todo tiene que ser perfecto? Principios rectores para la paternidad en Alemania. Wiesbaden 2015. (Recuerdo del original del 6 de enero de 2016 en Internet Archive) Información: El enlace del archivo se insertó automáticamente y aún no se ha verificado. Verifique el enlace original y de archivo de acuerdo con las instrucciones y luego elimine este aviso. @1 @2 Plantilla: Webachiv / IABot / www.bib-demografie.de ? Ver descripción del término, por ejemplo, con el autor Edmundo Cerna en: Edmundo Cerna: Contradicciones. Bloomington/Indiana 2014. pág. 263, ISBN 978-1-4633-6033-7 o en el blog Mexicobob o en un foro mexicano de Yahoo o en el portal familias.com

