¿Qué es un Hacedor de lluvia? ¿Cómo se usa el término hacedor de lluvia? Historia detrás del término Rainmaker Áreas donde se puede aplicar Rainmaker Política comercial corporativa Entretenimiento Características comunes y habilidades de un Rainmaker Investigación académica sobre Rainmaker

Un hacedor de lluvia, tal como se usa en los negocios, se refiere a una persona que tiene la capacidad de ganar un contrato y de atraer a posibles clientes de una manera mágica. Se denomina mágico porque la influencia de que un negocio sea una actividad nueva generalmente no está disponible. En otras palabras, un hacedor de lluvia es una persona que tiene la capacidad de generar una cantidad significativa de negocios para una empresa.

¿Cómo se usa el término hacedor de lluvia?

El término hacedor de lluvia ha ganado popularidad en varias industrias y actividades. Estas áreas incluyen la política, la banca y también hablar en público. Tenga en cuenta que el término hacedor de lluvia es transversal y, por lo tanto, puede aplicarse a cualquier persona. En el sentido real, se trata de alguien capaz de marcar la diferencia incluso cuando las cosas no van bien. Se trata de alguien que es capaz de generar rendimientos adicionales para el negocio, algo que es posible que otras personas no puedan hacer. Generalmente, los hacedores de lluvia poseen características de calidad que los hacen únicos, lo que los hace más productivos en comparación con el resto. Además, las habilidades únicas que poseen los colocan en una posición en la que pueden brindar asesoramiento en inversiones y otras decisiones comerciales clave. Cuando se trata de hacedores de lluvia en los negocios, la forma en que llevan a cabo las actividades no es importante. Siempre que los medios sean legales y éticos, y que la empresa sea capaz de obtener múltiples beneficios de su entrada.

Historia detrás del término Rainmaker

El término hacedor de lluvia se refiere a una cultura de los nativos americanos que en aquel entonces creía que una persona podía hacer místicamente que se formaran nubes seguidas de lluvia. Hoy en día, el término hacedor de lluvia se usa ampliamente para categorizar a cualquier persona que posee la capacidad de traer más éxito, cuando se trata de devoluciones y ventas. Por ejemplo, en un contexto empresarial, el término hacedor de lluvia está muy difundido en varias industrias de servicios, donde la influencia y la gestión profesional son claves. Tales servicios incluyen servicios financieros así como casas de bolsa. Este término también se utiliza en la profesión legal. En un bufete de abogados, se utiliza para describir a un abogado típico que tiene la capacidad de atraer nuevos clientes a través de contactos y esfuerzos personales. El término también se puede aplicar en el campo político. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tuvo tanta influencia en la recaudación de fondos políticos donde recaudó dinero para otros políticos. Por esta razón, fue visto como un hacedor de lluvia.

Áreas donde se puede aplicar Rainmaker

Rainmaker existe en varias partes del negocio. Sin embargo, el término se aplica principalmente a aquellas personas que son capaces de realizar cambios significativos en varias áreas importantes. Algunas de estas áreas incluyen lo siguiente:

Negocio corporativo

Rainmaker es una metáfora que significa dinero, por lo tanto, es de uso común en el sector empresarial. Esto se debe a que los negocios implican principalmente transacciones en las que el dinero siempre forma parte de estas transacciones. El término hacedor de lluvia en términos legales se usa para referirse a socios o asociados. Se trata de personas con la capacidad o que poseen las conexiones que mejoran el negocio de la empresa. Nótese que en los negocios, para definir a un hacedor de lluvia, hay que basarse en la capacidad que tiene un individuo para convencer y manejar grandes clientes para que de una forma u otra, se conviertan en parte de sus operaciones comerciales.

Política

El término hacedor de lluvia en la política existe, aunque en su mayoría no es visible. Sin embargo, la frase se puede usar para referirse a los ex titulares de cargos que han construido redes de poder político y riqueza que los hace influyentes. Entonces, una persona que tiene la capacidad de influir en los votantes (influir en los votos) puede, en este caso, ser considerada como un hacedor de lluvia.

Entretenimiento

Cuando se trata de entretenimiento, de alguna manera es lo mismo que se usa en los negocios. Sin embargo, difieren en términos de entrega de capital. Tenga en cuenta que en el entretenimiento lo que más se valora es el talento a diferencia de los negocios donde el dinero es lo más valorado. Entonces, esto significa que para poder prosperar en la industria del entretenimiento, debe tener la capacidad de asegurar el talento. Su talento es lo que influirá en las actividades de esta industria.

Características y habilidades comunes de un hacedor de lluvia

Generalmente, para que uno se convierta en hacedor de lluvia, no necesita tener ninguna credencial o certificación para eso. Sin embargo, debe poseer algunas características únicas que lo convertirán en un hacedor de lluvia que también es importante para los impulsores del negocio. Esto también incluye las actividades que realizan los hacedores de lluvia. A continuación se presentan algunas de las características importantes de un vendedor ama de casa:

Tienden a escuchar bien y también son conscientes cuando se trata de los demás.

Por lo general, se centran en los clientes para ayudarlos a resolver y hacer frente a sus problemas.

Rainmakers tiene la capacidad de superar a otros vendedores

Son prolíficos a la hora de vender

Tener la capacidad de construir relaciones con otras personas que les ayuden a ganar contratos y nuevos clientes.

Dado que ven el negocio como ventas, por lo tanto, asumen la gestión de los ingresos como sus responsabilidades.

Suelen ser enérgicos y muy motivados.

Son atractivos e influyentes.

Son emprendedores que tienen la capacidad de motivarse a sí mismos y a los demás.

Buenos networkers que hacen conexiones para conocer prospectos de negocios.

También pueden investigar nuevas tendencias de la industria.

Investigación académica sobre Rainmaker

