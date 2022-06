Quince (anteriormente conocido como Última Marca) Revisión: Hojas de Lino Francés Fairly Curated

a través de porque mi propia cama definitivamente no es digna de un blog jajaja

* Recibí este artículo como regalo en noviembre de 2019. Gracias a Last Brand por su paciencia, ya que esta revisión tiene más de medio año de retraso.

**Acabo de descubrir que la compañía ha cambiado su nombre a Quince y ahora puedes encontrar su sitio web aquí.

No soy un experto en ropa de cama, pero he revisado algunas marcas de ropa de cama directa al consumidor (DTC) como Brooklinen y Casper. (Si desea una revisión realmente buena de la ropa de cama DTC, Luxe escribió una el año pasado). Pero siempre he comprado ropa de cama de algodón porque es a lo que estaba acostumbrada. Y luego, cuando escribí sobre la ropa de lino hace un par de años, varios de ustedes se entusiasmaron con las sábanas de lino. Pero el precio de las sábanas de lino parecía demasiado alto para solo una "prueba" (quiero decir, ¿y si no me gustara, entonces qué?). Así que puse sábanas de lino en mi lista de "algún día". Bueno, cuando Last Brand (ahora conocido como Quince) preguntó si había algo que me gustaría revisar, aproveché la oportunidad de probar su ropa de cama de lino con certificación Oeko-Tex.

Recibí estas sábanas en el invierno, y pensando que el lino es para el verano, en realidad no las probé hasta la primavera. Pero lo que hace que la ropa de cama de lino sea tan buena es que en realidad regula la temperatura, por lo que se calientan en invierno y se refrescan en verano. La ropa de cama de lino también es antiestática y antibacteriana (fuente). Al principio, me preocupaba que mi esposo vetara estas sábanas porque se sienten un poco ásperas al tacto (incluso después del primer lavado). Pero cuando duermes sobre ellos no se siente nada áspero. Además se ablandarán con más lavados. De hecho, me encantan estas sábanas de lino porque realmente regulan la temperatura. He estado usando la sábana superior sola durante estos meses de verano y me ha mantenido caliente incluso cuando las temperaturas nocturnas bajan a mediados de los 50.

El lino que utiliza Last Brand se teje éticamente en la India a partir de lino francés. Como dije anteriormente, tienen certificación Oeko-Tex, lo que significa que no utilizan productos químicos nocivos en la fabricación de esta ropa de cama. Solo vienen en color blanco y en los tamaños de cama habituales. Pedí el tamaño king y encontré que las sábanas eran un poco más grandes que mi cama tamaño king (lo cual no me importa, ya que hace que poner la ropa de cama sea más fácil, pero si quieres que las sábanas estén ajustadas y ajustadas, tú) vas a tener que hacer algunos pliegues). El juego viene con sábana bajera, sábana encimera y dos fundas de almohada. TBH No usé las fundas de las almohadas porque siempre uso la de seda.

En cuanto a los precios, sí, estas sábanas de lino todavía cuestan un centavo, pero después de un vistazo rápido a otras marcas de DTC que venden sábanas de lino, Last Brand nuevamente tiene el mejor precio. Brooklinen vende sábanas de lino tamaño king por $250 (tejido con Oeko-Tex en Portugal), Tuft & Needle por $225 (tejido con Oeko-Tex en India) y The Citizenry por $275 (tejido con Oeko-Tex en Portugal). Como referencia, Last Brand vende el tamaño king por $179. Pero las otras marcas tienen variedad de colores, a diferencia de Last Brand.

Pero si estás interesado en conseguir sábanas de lino de alta calidad en color blanco, te recomiendo Last Brand. Puede obtener $ 10 de descuento en su primera compra con este enlace de referencia (también obtengo $ 10 de descuento en mi próxima compra cuando usa mi enlace).

PD Puedes leer todas mis otras reseñas de Quince aquí.

¿Son buenas las sábanas de Quince?

Esta sábana de peso medio está prelavada para una suavidad inmediata y una sensación de uso, y solo se suavizará con el tiempo. Otra ventaja: están libres de productos químicos y toxinas potencialmente dañinos. Lo que dicen los comentarios: un crítico de cinco estrellas dice que las sábanas de lino Quince ofrecen lo mejor de ambos mundos: "Me encanta lo suaves pero fuertes que son.

¿Qué sábanas de lino son mejores?

Las mejores sábanas de lino

Mejor en general: juego de sábanas de lino francés Sijo.

Mejor precio: juego de sábanas de lino belga Quince.

Más cómodas: sábanas de lino de seda y nieve.

Mejor lujo: juego de sábanas de lino Saatva.

Softest – Juego de sábanas con núcleo de lino Brooklinen.

Más duradero: juego de sábanas de lino lavado a la piedra Baloo.

Mas cosas…•

¿Vale la pena invertir en sábanas de lino?

Sí, las sábanas de lino suelen ser más caras que las de algodón, pero vale la pena hacer la inversión. El lino es dos veces más duradero que el algodón, lo que significa que puede durar décadas si se cuida adecuadamente, lo cual es una buena noticia si se tiene en cuenta que se vuelve más suave con el tiempo y con cada lavado.

¿Las sábanas de lino son realmente cómodas?

Las sábanas de lino ofrecen una sensación suave y cómoda debido a la intrincada estructura tejida de la tela, que suele ser más gruesa y más larga que la tela de algodón. Estas sábanas duraderas se vuelven más suaves con cada lavado y duran años.

