¿Qué tan malos son los jets privados para el medio ambiente?

Una de las críticas comunes a los aviones privados es que son malos para el medio ambiente. Que contaminan demasiado y deberían prohibirse.

Las celebridades son criticadas por volar en un jet privado (vea el Príncipe Harry, Boris Johnson, Leonardo DiCaprio o cualquier estrella de Hollywood). Los activistas climáticos bloquean los aeropuertos y se escriben artículos que dicen que los aviones deberían prohibirse.

Por otro lado, la industria trata de justificar el uso de jets privados, hablando del impacto económico positivo de los jets privados.

Las críticas a los aviones privados no son nada nuevo. En el pasado, se trataba del costo de los aviones. Ahora se trata del impacto ambiental.

¿Qué tan malos son los aviones privados para el medio ambiente? Imagen: Gulfstream G300

Sin embargo, la mayor parte de la información que existe sobre el impacto ambiental de los aviones privados cae en uno de dos extremos. En primer lugar, los que están en contra de la riqueza y la aviación. Por lo tanto, este grupo resaltará los aspectos negativos para respaldar su punto.

Por otro lado, están los que están a favor de la aviación. Este grupo hace lo contrario de lo anterior, solo destaca lo positivo de los aviones privados, generalmente el impacto económico. Por lo tanto, sugiere que el impacto ambiental vale la pena.

El problema con ambos lados del argumento es que los jets privados y el medio ambiente siempre se presentan en blanco y negro. Sin embargo, como con la mayoría de las cosas en la vida (y de hecho en la aviación), no es tan simple como sí o no.

Además, es importante reconocer el impacto de los aviones privados únicamente en el medio ambiente. Sin embargo, esto necesita ser puesto en contexto. Además, es fundamental comprender qué medidas se están tomando para reducir el impacto negativo de los aviones, además de evaluar si es demasiado poco y demasiado tarde. También es importante comprender los beneficios que ofrecen los aviones privados.

Divulgación

La historia de los jets privados y el medio ambiente

Emisiones Producidas

Emisiones en contexto

Demanda creciente

Combustible de aviación sostenible (SAF)

Compensación de emisiones

El futuro

Beneficios económicos de los jets privados

Resumen

Divulgación

Nosotros (Compare Private Planes) operamos dentro de la industria de aviones privados. En última instancia, estamos a favor del uso de aviones privados. Sin embargo, eso no nos hace operar en la negación. Somos muy conscientes del impacto medioambiental de los aviones privados. Por lo tanto, operamos, lo mejor que podemos, de manera independiente e imparcial. Este artículo analizará los hechos para sacar conclusiones. Por favor, siéntase libre de sacar sus propias conclusiones de los datos.

La historia de los jets privados y el medio ambiente

A los efectos de este artículo, consideraremos la "historia" de los jets privados que se remonta a 1967. Si bien la historia de los jets privados comenzó un poco antes de esto, los datos más relevantes son posteriores a 1967.

En 1967, el Gulfstream GII (un avión grande) quemó alrededor de 579 galones de combustible por hora.

Desde entonces, los aviones privados se han vuelto un poco más eficientes. Sin embargo, los aviones privados siempre han quemado entre 100 y 500 galones de combustible por hora.

Sorprendentemente, los jets privados no se han vuelto mucho más eficientes en combustible con el tiempo.

Sin embargo, mirar solo los números de esta manera no cuenta la historia completa. Si bien las cifras de consumo de combustible por hora siempre han sido las mismas, el avión se ha vuelto más rápido y capaz de transportar más pasajeros.

Por lo tanto, la cifra de “millas por galón” sería un poco más baja con los jets de negocios de hoy que hace cincuenta años.

Sin embargo, la preocupación por los aviones privados y el medio ambiente es un fenómeno relativamente reciente. Por lo tanto, los fabricantes no se han centrado en la eficiencia del combustible durante mucho tiempo.

Un punto importante de esto es que nadie que vuele en jet privado quiere que queme el exceso de combustible. El combustible es uno de los costes clave de volar en un jet privado. Por lo tanto, incluso si no le preocupa el medio ambiente, siempre es bienvenido reducir el consumo de combustible.

Emisiones Producidas

Entonces, vamos directo al grano, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuántas toneladas de emisiones de carbono producen los aviones privados?

Usando nuestra herramienta Calculadora de Emisiones podemos poner en contexto las toneladas de emisiones de carbono producidas por diferentes aviones.

Un avión muy ligero típico, como un Cessna Citation Mustang o un Embraer Phenom 100EV, producirá alrededor de 1 tonelada de dióxido de carbono por hora de vuelo. Un Very Light Jet normalmente puede transportar hasta cuatro pasajeros.

Esto, por lo tanto, equivale a 0,25 toneladas de emisiones de carbono por pasajero por hora. Sin embargo, si incluimos a los pilotos en esto, se trata de alrededor de 0,16 toneladas de emisiones de carbono por persona por hora de vuelo para volar en un Very Light Jet.

Un jet ligero moderno, como un Embraer Phenom 300E o un Cessna Citation CJ3+, producirá alrededor de 2 toneladas de emisiones de carbono por hora de vuelo. Estos aviones normalmente pueden transportar cómodamente hasta seis pasajeros.

Como resultado, estos aviones producirán alrededor de 0,33 toneladas de emisiones de carbono por pasajero por hora. Una vez más, si incluimos los pilotos, esta cifra se reduce a 0,25 toneladas de emisiones de carbono por persona y hora.

Cuando se trata de un jet de tamaño mediano, como el Cessna Citation Sovereign+ o el Embraer Legacy 500, es típico que el avión produzca alrededor de 3 toneladas de emisiones de carbono por hora de vuelo. Estos aviones normalmente pueden transportar cómodamente hasta ocho pasajeros. Por lo tanto, volar en un jet mediano producirá alrededor de 0,375 toneladas de emisiones de carbono por pasajero por hora.

Nuevamente, si incluimos a los pilotos en esto, la cifra se reduce a 0,3 toneladas de emisiones de carbono por pasajero por hora.

Y ahora, para los aviones más contaminantes, los grandes jets. Dentro de la categoría de jets grandes, existe un rango significativo en tamaño y eficiencia. Sin embargo, la mayoría de los jets grandes producirán entre 4 y 8 toneladas de emisiones de carbono por hora de vuelo.

Estos grandes aviones pueden transportar de 12 a 19 pasajeros. Por lo tanto, las emisiones totales de carbono por pasajero por hora oscilan entre 0,33 toneladas y 0,42 toneladas. Nuevamente, si incluimos a los pilotos, estas cifras bajan a 0,28 a 0,38 toneladas por persona por hora de vuelo.

¡Tan estupendo! Estos números no parecen tan malos: los jets privados están bien, sigamos volando… Bueno, no del todo. Siga leyendo para ver esto en contexto.

Emisiones en contexto

Los números anteriores dan una buena idea sobre las emisiones producidas por cada categoría de avión y cómo se pueden desglosar en una cifra por persona.

En primer lugar, es importante señalar que la cifra más importante es la cifra total de aviones por hora. Muy a menudo, los jets privados vuelan con solo un par de personas a bordo, casi nunca vuelan a plena capacidad.

En segundo lugar, los aviones privados a menudo vuelan vacíos. Esto se debe a que necesitan ir a un lugar diferente para recoger a sus próximos pasajeros. Por lo tanto, es importante agregar el tiempo del ferry al calcular su propia huella de carbono.

En tercer lugar, no es estrictamente necesario incluir a los pilotos, ya que son esencialmente una parte de la aeronave. Sin ellos, el avión no puede volar. Sería lo mismo que darle a su equipaje una puntuación de impacto ambiental.

En cuarto lugar, en última instancia, la cifra por pasajero es algo irrelevante. ¿Realmente importa si la cifra por persona es aceptable? Seguramente la parte crucial es el total de emisiones que se han producido por la actividad.

Además, utilizando la calculadora de huella de WWF, el objetivo por persona del Reino Unido es de 10,5 toneladas. Por lo tanto, una hora de vuelo solo en un Embraer Lineage 1000E hará que su cuota anual estimada de emisiones de carbono casi se agote.

Y solo para colmo de males, estos aviones no vuelan solo una vez. La mayoría de los jets privados volarán entre 200 y 400 horas al año. Por lo tanto, puede ver cómo esto suma rápidamente de 200 a 3200 toneladas de emisiones de carbono por avión por año.

Claramente, estas cifras son malas. En última instancia, cualquier emisión es mala. Incluso si cada avión solo produjera una tonelada de emisiones de carbono por año, se consideraría demasiado. Todo se reduce a la tolerancia en el momento y cómo las percepciones cambian con el tiempo.

Ahora que tenemos las cifras, comparémoslas con otras industrias.

En primer lugar, la aviación mundial en su conjunto contribuye con algo más del 2 % de todas las emisiones anuales de carbono. Los aviones comerciales contribuyen solo con el 0,04 % de todas las emisiones anuales de carbono.

En segundo lugar, en 2019, solo la electricidad dentro de los Estados Unidos produjo más de 1500 millones de toneladas de emisiones de CO2. Para que los jets privados alcancen esta cifra, se necesitarían cerca de 500 000 aviones Embraer Lineage 1000E que vuelen 400 horas al año cada uno.

En total, Estados Unidos fue responsable de alrededor de 6.500 millones de toneladas de emisiones de CO2.

Por lo tanto, si considera que si volara una hora todos los días durante un año en un Cessna Citation Mustang, sería responsable del 0.0000056% de las emisiones de carbono en los Estados Unidos.

Demanda creciente

Una de las principales preocupaciones en este momento es el aumento de la demanda de aviones privados.

Después de la ola inicial de covid, los jets privados han visto un aumento significativo en la demanda. Los aviones privados han estado operando muy por encima de los niveles de 2019.

Se ha informado que solo en Europa, los viajes en aviones privados aumentaron un 31 % entre 2005 y 2019.

En términos de vuelos diarios reales, hay, en promedio, alrededor de 10,000 vuelos de aviones privados por día en todo el mundo.

Naturalmente, se trata de una combinación de vuelos cortos de reposicionamiento y cruceros de larga distancia. Además, un número significativo de estos vuelos serán turbohélices, que son aeronaves mucho más eficientes.

Este aumento de la demanda es positivo para la industria de los aviones privados, pero no tanto para el medio ambiente.

En última instancia, cuantos más aviones privados vuelan, más contaminación se crea.

Combustible de aviación sostenible (SAF)

Combustible de aviación sostenible (SAF), esa es la solución, ¿no?

Bueno, sí y no.

SAF no es el principio y el fin de resolver el impacto ambiental de los aviones privados.

No hay duda de que el uso de combustibles de aviación sostenibles reduce el impacto ambiental general de los aviones privados.

Sin embargo, todo este impacto está en el proceso de fabricación del combustible. Cuando está en el avión, el consumo de combustible por hora puede disminuir entre un 1,5% y un 3%. Sin embargo, dado el volumen de combustible que queman los aviones privados, esto no va a salvar el planeta en el corto plazo.

Además, uno de los temas cruciales con SAF es la disponibilidad. En el momento de redactar este informe (octubre de 2021), solo hay 53 aeropuertos en todo el mundo que suministran combustible de aviación sostenible.

Sin embargo, hay buenas noticias en el sentido de que se han agregado 25 de estos aeropuertos desde principios de 2021. Por lo tanto, la velocidad a la que se está implementando SAF está comenzando a aumentar.

Si bien el combustible de aviación sostenible no es ni debe considerarse una solución a largo plazo, en este momento es la mejor solución. Es un combustible directo, lo que significa que prácticamente todos los aviones de negocios actuales pueden funcionar con SAF. Por lo tanto, una vez que el suministro se despliegue más, todos los aviones podrán aceptarlo.

Además, si bien no elimina las emisiones, sí las reduce. Por lo tanto, es mucho mejor que el combustible alternativo convencional.

En consecuencia, SAF debe verse como un recurso provisional. Es la solución adecuada para tener un impacto inmediato. Sin embargo, es importante tomar otras medidas también.

Compensación de emisiones

Otra solución que a menudo se promociona es la compensación de las emisiones producidas por los aviones.

Esto es esencialmente cuando las emisiones de carbono que se generan a través del vuelo se "pagan" mediante un esquema que elimina el carbono de la atmósfera.

El método más común de hacer esto es a través de la plantación de árboles.

Los programas de compensación de carbono son más comunes entre las empresas de vuelos chárter y se utilizan como una forma de captar nuevos clientes. Muchos de los grandes corredores de vuelos chárter de todo el mundo hablan de sus esquemas de compensación.

Por ejemplo, Air Charter Service, PrivateFly y Victor ofrecen una manera conveniente de compensar las emisiones de los vuelos.

Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, la compensación de carbono no es un método eficaz para equilibrar el impacto de la aviación.

Por supuesto, es mucho mejor que no tomar ninguna acción.

El problema es que las relaciones públicas en torno a la compensación de emisiones se utilizan para que volar sea libre de culpa. Desafortunadamente, simplemente no funciona así.

Al igual que el uso de combustibles de aviación sostenibles, la compensación es mejor que nada y es bueno tomar medidas ahora, sin embargo, no debe tratarse como una solución a largo plazo.

El futuro

Sin embargo, no se pierde toda esperanza, ya que hay ideas y desarrollos emocionantes para hacer que la aviación sea más ecológica.

Claramente, la causa principal de la contaminación de la aviación es el uso de combustibles fósiles. Este es exactamente el mismo problema con el que ha estado luchando la industria automotriz.

Naturalmente, existen más complejidades al tratar de desarrollar de manera confiable un avión que pueda usar un sistema de propulsión diferente.

Los dos principales contendientes son el hidrógeno y la electricidad.

Dado el estado actual del medio ambiente, junto con el cambio en la opinión pública, la tecnología para aviones eléctricos y de hidrógeno está en pleno desarrollo.

Por ejemplo, Airbus ha estado desarrollando métodos para vuelos de cero emisiones desde 2010. Los aviones eléctricos ya han despegado. Además, Embraer afirma que tendrá un avión de demostración propulsado por hidrógeno en los cielos para 2025.

Por supuesto, existen limitaciones en algunos de estos métodos.

Por ejemplo, pasarán décadas antes de que un avión de propulsión eléctrica pueda realizar cualquier tipo de vuelo de larga distancia. Además, tomará mucho tiempo probar nuevos métodos de propulsión y garantizar que sean seguros de usar. Y, desafortunadamente, habrá desafíos logísticos para implementar nuevas fuentes de combustible en los aeropuertos y la transición de la generación actual de aviones.

Sin embargo, el futuro es brillante para la aviación y se están tomando medidas reales para tratar de reducir el impacto ambiental de los aviones privados. Estos nuevos métodos simplemente no están listos.

Beneficios económicos de los jets privados

Una defensa común dentro de la industria de los jets privados es que los jets privados brindan una cantidad excepcional de beneficios económicos. No solo a través del empleo sino también a través del turismo local.

Por ejemplo, se ha informado que, en promedio, los pasajeros de aviones privados gastan $69,000 cuando visitan algún lugar. Este costo excluye el costo real de la aeronave. Por lo tanto, todo esto es dinero que se inyecta en la economía local del lugar que visitan.

Como resultado, el beneficio económico de cada pasajero, ya sea privado o comercial, debe tenerse en cuenta en el impacto ambiental de cada pasajero.

Si bien este es un argumento convincente y destaca los beneficios de los aviones privados, no es estrictamente relevante para el impacto ambiental. Son dos preocupaciones separadas.

El problema con el medio ambiente es que no se puede comprar. El dinero no puede resolver los problemas. Claro, puede conducir a la plantación de árboles y la limpieza de ríos, sin embargo, gastar durante las vacaciones no resuelve el problema.

Por lo tanto, es importante reconocer que hay beneficios de los aviones privados, sin embargo, ayudar al medio ambiente no lo es.

Resumen

Entonces, ¿qué tan malos son los aviones privados para el medio ambiente?

En primer lugar, los jets privados son malos para el medio ambiente. No hay forma de evitar esto. Al igual que conducir un automóvil, comer carne y calentar su hogar son malos para el medio ambiente.

El problema es mucho más la medida en que son malos y si debe sentirse culpable o no al volar en un avión privado.

Si observa volar en un jet privado con un microscopio, probablemente concluirá que están destruyendo el medio ambiente por sí solos. Este es el tipo de informe que se encuentra a menudo cada vez que se ve a una celebridad volando en un avión privado.

Sin embargo, los números tienen que ser puestos en contexto. La aviación comercial representa el 0,04 % de todas las emisiones mundiales. Hay industrias mucho más contaminantes e ineficientes que no están bajo el microscopio.

Además, debido a que los jets privados son utilizados por un pequeño grupo de personas, es extremadamente fácil para la mayoría avergonzarlos.

Además, es sumamente importante observar los pasos y acciones que la industria está tomando en este momento, junto con el trabajo actual para el futuro.

Y finalmente, considere el humilde automóvil. Son malos para el medio ambiente. Seguramente debería haber llamados a prohibir todos los autos. Existen métodos de transporte alternativos que podría utilizar. Y, sin embargo, el coche todavía se usa.

En muchos sentidos, esto es similar a comparar aviones privados con trenes y vuelos comerciales. La diferencia es que la mayoría de las personas poseen un automóvil y disfrutan de la comodidad. Por lo tanto, sería extremadamente inconveniente prohibir el automóvil.

En última instancia, la respuesta a la pregunta se reducirá a su opinión personal y sus sesgos. Sin embargo, cuando se decida, considere los números, los hechos y el contexto en el que vuelan los aviones privados.

Usted también puede estar interesado en

Todo lo que necesita saber sobre el alquiler de un jet privado

Todo lo que necesita saber sobre el alquiler de un jet privado Cada tipo de jet privado: ¿cuál es el mejor?

Cada tipo de jet privado: ¿cuál es el mejor? La mejor manera de comprar un jet privado: guía práctica

¿Cuánto CO2 produce un avión?

Las emisiones de CO2 del combustible de aviación son de 3,15 gramos por gramo de combustible , lo que da unas emisiones de CO2 de un Boeing 737-400 de 115 g por pasajero y kilómetro. A una velocidad de crucero de 780 km por hora , esto equivale a 90 kg de CO2 por hora. Entonces, para ambos aviones, las emisiones rondan los 90 kg de CO2 por hora.

¿Cuánto contaminan los aviones a reacción?

En 2018, los aviones fueron responsables de aproximadamente el 3 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono de EE. UU. y casi el 9 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte de EE. UU. Los viajes aéreos comerciales representaron la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono de los aviones, y la aviación militar y general compuso el resto.

Cuantas emisiones produce un jet

Sin embargo, la mayoría de los jets grandes producirán entre 4 y 8 toneladas de emisiones de carbono por hora de vuelo. Estos grandes aviones pueden transportar de 12 a 19 pasajeros. Por lo tanto, las emisiones totales de carbono por pasajero por hora oscilan entre 0,33 toneladas y 0,42 toneladas.

¿Qué tan malos son los aviones para el medio ambiente?

Los aviones a reacción contribuyen al cambio climático al emitir dióxido de carbono (CO 2 ), el gas de efecto invernadero mejor conocido y, con menos conocimientos científicos, óxidos de nitrógeno, estelas y partículas .

Video: carbon emissions from private jets