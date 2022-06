¿Qué sabemos de la esposa de George Soros, Tamiko Bolton?

Contenido

Tamiko Bolton es una empresaria y farmacéutica licenciada de ascendencia japonesa, que saltó a la fama con su matrimonio con George Soros, el filántropo multimillonario húngaro-estadounidense; se casaron el 21 de septiembre de 2013 y todavía están juntos. Este fue el tercer matrimonio de Soros, anteriormente estuvo casado con Annaliese Witschak de 1960 a 1983 y con Susan Weber de 1983 a 2005. Fue el segundo matrimonio de Bolton, quien tuvo un breve matrimonio a principios de los 90, se desconocen los detalles. La pareja no tiene hijos juntos, pero Soros tiene cinco hijos de sus matrimonios anteriores.

Publicado por Tamiko Bolton Soros el viernes 5 de enero de 2018

Bolton nació el 1 de marzo de 1971 en California, EE. UU.; su madre era una enfermera japonesa-estadounidense y su padre era un comandante retirado de la Marina de los EE. UU. llamado Robert J. Bolton. Se crió en California hasta que terminó la escuela secundaria, luego se mudó a Florida para asistir a la Universidad de Miami. Después de terminar su licenciatura, obtuvo una Maestría en Administración de Empresas en la misma universidad.

Siendo una farmacéutica licenciada, Tamiko trabajó como consultora de educación para la salud en los primeros días de su carrera. También es profesora certificada de yoga y aboga por prácticas orientales para un estilo de vida saludable, y ha creado algunas empresas empresariales a su alrededor que operan en línea. Para brindar más educación y conciencia sobre el yoga, lanzó una plataforma en línea en la que brinda educación sobre yoga. También es propietaria de un exitoso negocio de suplementos dietéticos basado en Internet.

Actualmente, es socia de Soros Fund Management y trabaja activamente con Soros en su negocio. Frecuenta eventos económicos mundiales en la región europea y pronuncia discursos relacionados con la materia. Más recientemente, Bolton y Soros asistieron a una Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para generar conciencia sobre los problemas, y contribuyen regularmente a las organizaciones que trabajan en temas relacionados con el cambio climático.

Tamiko Bolton y George Soros

Soros y Bolton se conocieron en la primavera de 2008 y comenzaron a salir poco después; su compromiso se anunció formalmente en agosto de 2012 en una fiesta en una de las casas de verano de Soros en Southampton, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Bolton tenía 40 años en el momento del compromiso, mientras que Soros tenía 82 años, por lo que se habló mucho de su diferencia de edad de más de 40 años en los medios.

Se casaron el 21 de septiembre de 2013 en una pequeña ceremonia en la finca de Soros en Bedford, Nueva York; El vestido de Bolton fue diseñado por Reem Acra, una diseñadora de moda nacida en el Líbano. La boda fue oficiada por la jueza federal Kimba Wood y asistieron los amigos cercanos y la familia de la pareja, incluidos los cinco hijos de Soros. La pequeña ceremonia fue seguida por una gran recepción para más de 500 invitados en un complejo del condado de Westchester llamado Caramoor Center for Music and the Arts. Hubo muchos invitados distinguidos, incluidas poderosas figuras políticas como Nancy Pelosi y Gavin Newsom. Hubo una segunda recepción con 300 invitados en el Museo de Arte Moderno de Manhattan.

En 2011, Bolton se vio envuelto en una demanda de 50 millones de dólares muy publicitada presentada contra Soros por su expareja Adriana Ferreyr, quien acusó a Soros de fraude, acoso, angustia emocional y también agresión. También afirmó que Soros le había prometido darle un apartamento en Manhattan por valor de $ 1.9 millones, que luego le regaló a Bolton. Los intentos de Soros de desestimar la demanda no tuvieron éxito y, durante el transcurso de la audiencia, Ferreyr comenzó a usar violencia física y agredió a Soros y sus abogados. En 2013, Soros presentó una demanda contra Ferreyr por difamación y agresión. Después del matrimonio de Soros con Bolton, Ferreyr esperaba que Soros le diera el apartamento ya que Bolton ya no lo usaba, pero Soros ha donado la mayoría de sus bienes, incluido el apartamento, a organizaciones benéficas.

Tamiko tiene un físico pequeño, mide 5' 4” (1,65 m) de altura. Tiene cabello negro y ojos oscuros debido a su herencia asiática. Le gusta mantener un perfil bajo cuando se trata de su vida personal, apareciendo principalmente solo en eventos de caridad que ella y Soros hacen juntos. No tiene perfiles de redes sociales activos verificados, pero sus marcas de estilo de vida y bienestar relacionadas con el yoga y los suplementos siguen activas.

Se desconoce el patrimonio neto exacto de esta empresaria japonesa-estadounidense, ya que está vinculada con su esposo, George Soros. A partir de febrero de 2019, tiene un patrimonio neto de hasta $ 20 mil millones según Forbes, pero ya ha donado más de $ 32 mil millones a causas benéficas. Bolton tenía algunos negocios estables relacionados con la salud y el bienestar antes de su matrimonio con el multimillonario, por lo que es muy probable que se sienta económicamente cómoda por derecho propio.

