Qué hacer con las fotos antiguas

Esta semana se tratará de fotos: seleccionar, guardar, almacenar y compartir. La publicación de hoy trata sobre qué hacer con tus fotos antiguas.

Antes de reducir mi colección de fotos impresas, mis fotos estaban en una caja de almacenamiento de fotos y tres álbumes de fotos. La caja venía con pequeñas fichas para separar e identificar pilas de fotos, pero en algún momento me rendí y todas estaban revueltas.

Los álbumes de fotos eran un conjunto. Tenían fundas de plástico para tres fotos de 4 x 6 por página. El tercer álbum de fotos estaba solo medio lleno. Dejé de hacer mucho con los álbumes de fotos una vez que tuve mi propia cámara digital en 2002.

De alguna manera, la era digital me salvó en este proyecto. Cumplo 35 este año. Mis grandes hitos fotográficos (bebé, matrimonio) han sido capturados digitalmente y almacenados en un disco duro.

Lo que digo es: si tienes muchas fotos impresas, reducirlas llevará algún tiempo. No te preocupes. Mis fotos digitales también han sido mucho trabajo para reducir. Así que estamos a mano. Más información sobre fotos digitales más adelante esta semana.

Cómo despejar fotografías impresas:

Organiza tus fotos en una línea de tiempo. Hice el mío en pilas como esta:

Nota: también incluí algunos recortes de periódicos y otros recuerdos en papel en mis pilas. Usted también puede si los está escaneando o creando un sistema de almacenamiento.

Sacrificar como un loco. Tuve que reírme de la cantidad de fotos terribles que guardé. Terribles fotos que realmente no tenían significado y no ayudaban a contar una historia. En ese momento era muy importante para mí tomar una foto del salón de clases en el que dormimos en los Juegos de Verano de 1993 BC. Pero años después esa foto no me dijo nada. Eran las fotos de mis compañeros y amigos, riendo, corriendo, nadando en un lago, esas eran las que quería volver a ver. Por supuesto, las fotos terribles también pueden ser encantadoras y recordarte una época diferente. Solo el hecho de que tengamos fotos terribles dice algo. Hoy en día, las fotos malas se eliminan antes de que alguien pueda verlas.

Honra tu pasado pero no te aferres a él. ¿Qué historia quieres contarles a tus nietos, a tus hijos oa tus amigos y familiares con estas fotos? Es un pensamiento morboso, pero pensar en un pariente mío revisando mis fotos una vez que me haya ido me ha ayudado a dejar ir muchas fotos. Tal vez unas pocas docenas de fotos de tu juventud sean suficientes. Sé que cuando miro las fotos de mi madre de su infancia disfruto de lo preciosas que son las fotos. No hay tantos por lo que cada uno se estudia con cuidado; la foto de ella a los dos años en un barco rumbo al lejano oriente y la de ella de adolescente abrazando a su padre en su jardín.

Decide si quieres digitalizar. Recomiendo obtener copias digitales de fotos antiguas por muchas razones. En primer lugar, es una gran manera de compartirlos. ¿Quién no disfruta recibir un correo electrónico con una explosión de la foto anterior? Cuando estaba clasificando mis fotos, tomé fotos de algunas de ellas y se las envié a amigos. Todos mis amigos me respondieron por correo electrónico diciendo que realmente habían disfrutado la foto. En segundo lugar, la digitalización es una excelente manera de almacenar fotos. No soy de los que se preocupan demasiado por las inundaciones y los incendios, pero es bueno saber que tengo fotos almacenadas digitalmente de forma segura en algunos lugares. Hablaré sobre las opciones de almacenamiento de fotografías digitales más adelante esta semana.

Escanee o tome fotografías de sus fotos antiguas. Después de pasar un tiempo en el escáner, decidí pagar para escanear mis fotos. El servicio fue bastante razonable y estoy contento con el resultado. Una cosa que no me gusta es que el servicio todavía no me ha devuelto mis fotos. Hubo algunos desafíos extraños y una huelga postal, pero en realidad, no hay excusa. Ha pasado casi un año. Tu otra opción es fotografiar tus fotografías. Una vez que haya configurado su estación de fotos, es bastante rápido. Aquí hay un tutorial sobre cómo fotografiar o escanear fotos antiguas.

Decide si quieres conservar todas tus fotos impresas. no lo hice Así que no me ha molestado demasiado que el servicio de escaneo no me devuelva mis fotos. Tengo una pequeña colección de fotos sueltas en este momento. En su mayoría son fotos que la familia imprimió y me dio. Sí, la gente todavía imprime fotos. Son todas copias de fotos de las que ya tengo el archivo digital. Está bien conservar sus fotos o tirarlas una vez que haya almacenado las copias digitales en algunos lugares para su custodia.

Muestra y comparte tus fotos antiguas. Ahora que te has tomado la molestia de organizar, seleccionar y escanear tus fotos, dales lo que les corresponde. Muéstrelos en álbumes de fotos que sean fácilmente accesibles en su hogar. Lleve el álbum con usted la próxima vez que visite a un familiar. Si vas a conservar cosas, úsalas.

Una de las razones por las que decidí que no necesitaba la mayoría de mis fotos impresas era que no las miraba mucho. Tengo fotos en marcos por la casa y usamos nuestro televisor como álbum de fotos. No tenemos cable, por lo que nuestro televisor está conectado a una caja de Apple TV. Configuré un álbum de fotos para el Apple TV y gira a través de las fotos cuando el televisor está encendido pero no se reproduce nada. Ha sido una gran manera de fotos con amigos cuando visitan y recordarle a mi hijo de su familia en Canadá.

¿Quieres escanear en casa? Aquí hay un escáner fotográfico Epson de precio modesto.

Una hermosa opción para fotos antiguas: conviértelas en un álbum de fotos.

Una excelente manera de usar fotos antiguas y disfrutarlas es crear un libro de fotos. Pinhole Press tiene hermosas opciones para libros de fotos que puede regalar a familiares, usar como álbumes de fotos o crear libros de mesa de café con ellos. Si no solo está luchando con qué hacer con las fotos antiguas, sino también con las fotos digitales, un álbum de fotos es una excelente respuesta.

Los álbumes de fotos no solo lo ayudan a seleccionar sus fotos e identificar las mejores, sino que también lo ayudan a los recuerdos. En estos días tenemos decenas de miles de fotos digitales que apenas miramos una vez que las compartimos en las redes sociales. Nuestras computadoras y almacenamiento de energía están repletos de fotos que nunca llegamos a disfrutar. ¿Por qué no convertirlos en un libro de fotos? De esta manera podemos y guardar los recuerdos hechos en persona.

Algunos pasos rápidos para crear álbumes de fotos y editar su biblioteca de fotos digitales:

Cree una carpeta para cada año del que tenga fotos en su biblioteca de fotos/software. Luego clasifique sus fotos por año (debe haber una función de clasificación en su biblioteca / software de edición). Escanea rápidamente cada año y mueve tus fotos favoritas a su carpeta anual.

Archivar o incluso, jadear, borrar, las otras fotos. Es probable que solo quieras quedarte con el 1-2 % de las fotos. Piensa en los mejores momentos y fotos que a tus amigos y familiares les gustaría ver.

Si quieres ir más allá: crea y añade etiquetas a las fotos. Ahora que tiene una cantidad manejable de fotos con las que trabajar, use la función de etiquetas de su software para crear etiquetas para eventos, personas y lugares. Este pequeño trabajo le ahorrará mucho tiempo en el futuro. Digamos que vas a México todos los años: crea la etiqueta "México" y agrégala a todas las fotos de tus vacaciones en México. La mayoría de los programas de fotos le permiten agregar múltiples etiquetas a una foto. Una vez que hayas hecho este trabajo, encontrarás fácilmente esa foto perfecta de “Mark”, “esquí acuático”, “México” la próxima vez que quieras compartirla.

¿No quieres molestarte con las etiquetas? No hay problema. Acabas de crear un sistema útil para hacer álbumes de fotos anuales.

Use Pinhole Press para crear fácilmente un hermoso libro de fotos que conmemore sus mejores recuerdos de un año. Simplemente inicie sesión y cargue sus fotos en Pinhole Press y luego seleccione el estilo y el diseño de su fotolibro.

Y si ha hecho el trabajo de escanear fotos antiguas, ¡ahora puede usar esas fotos para hacer un libro de fotos!

