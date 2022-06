¿Qué hace a un buen mentor? 7 cualidades clave a buscar

Lo has escuchado una y otra vez: todo el mundo necesita un mentor en su carrera, si no varios. Al igual que desea el tipo de amigos que pueden guiarlo con éxito a través de los giros y vueltas de la vida, como cuánto debe gastar en su próximo apartamento o si debe o no obtener flequillo, desea personas que puedan brindarle el mismo nivel de apoyo en tu carrera. Y los mentores pueden ser valiosos en casi cualquier etapa en la que se encuentre, ya sea que esté buscando trabajo, ajustándose a un rol, buscando ascender o explorando un camino nuevo e intimidante.

Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que la tutoría sea excelente? Le mostraremos la fórmula secreta para encontrar y conservar el mentor perfecto para usted.

¿Qué es un mentor?

Un mentor es una persona que le brinda las herramientas, la orientación, el apoyo y los comentarios que necesita para prosperar en su carrera. Suelen ser personas que han seguido el mismo camino que tú estás actualmente y están “allí para aconsejarte sobre lo que han hecho y lo que les ha funcionado”, dice Brad Finkeldei, asesor profesional de Muse.

Casi cualquier persona puede actuar como su mentor profesional: un amigo, el amigo de un amigo, un miembro de la familia, un ex alumno de su escuela, un compañero de trabajo o un compañero, un jefe actual o anterior, alguien que conoció a través de una red evento. Un mentor no es alguien a quien admiras desde lejos. Deberían poder desempeñar un papel constante en su vida durante un período de tiempo.

Al Dea, fundador de CareerSchooled y asesor profesional de Muse, describe varios beneficios claros de tener un mentor en su carrera.

En primer lugar, son centros de conocimiento y oportunidades: pueden "brindarle información, contexto y experiencias que no necesariamente tiene o de las que tiene una visibilidad limitada", dice. Además, tener un mentor “puede ayudarlo a despegarse” cuando está luchando por encontrar una solución a un problema o parece que no puede tomar una decisión.

Tener un mentor también lo ayuda a construir su red profesional porque pueden conocer o estar conectados con personas que pueden ayudarlo en el futuro.

(Ah, y ser mentor también brinda muchos beneficios, incluida la capacitación en liderazgo, el acceso a nuevos contactos y oportunidades profesionales, y la satisfacción de ser parte del éxito de otra persona. ¡Realmente es una relación bidireccional!)

¿Cuáles son las cualidades de un buen mentor?

No todos los mentores son iguales. Los mejores mentores comparten algunas cualidades importantes. Querrá buscar estos atributos en cualquier persona con la que esté pensando en construir una relación de mentor-mentee. Y si usted mismo está buscando ser un mejor mentor, vale la pena mencionar estas cualidades.

1. Experiencia o conocimiento relevante

Puede parecer obvio, pero su mentor debería, en la mayoría de los casos, tener algún tipo de experiencia relevante. Tal vez estén algunos niveles o títulos por delante de usted (por ejemplo, vicepresidente de ventas mientras usted es ejecutivo de cuentas) o hayan trabajado en el espacio que le interesa durante algún tiempo. Pero deberían poder ayudarlo a impulsarlo porque han estado allí, han visto el panorama y saben lo que se necesita para tener éxito.

“Tener algún tipo de cosas en común también puede ser muy útil porque eso suele ser lo que puede unir esa relación”, agrega Dea.

Una cosa a tener en cuenta: esta persona no debería llevarte más de cinco o diez años. Alguien que tiene 20 o 30 años tiene una gran experiencia para compartir, claro, pero también puede estar tan alejado de donde estás que no puede relacionarse con tu situación y brindarte consejos precisos. El lugar de trabajo moderno cambia constantemente, por lo que lo que era una práctica común en el mejor momento de su mentor puede que ya no sea relevante.

2. Entusiasmo por esa experiencia

Tan importante como que su mentor tenga experiencia es que esté dispuesto a compartirla con usted. No deben ser personas que entregan conocimientos a regañadientes y esperan un pago figurativo a cambio, ni deben revelar cosas de una manera vaga y manipuladora. Más bien, deben estar abiertos y emocionados de correr la voz.

Los mejores mentores dan consejos no porque les guste escucharse a sí mismos hablar, sino porque realmente quieren que otros se beneficien de la sabiduría que han adquirido con tanto esfuerzo a lo largo de sus carreras.

3. Una actitud respetuosa

No quieres a alguien que te critique con dureza y de forma poco constructiva, que te maltrate a ti o a otras personas cercanas a ti y, en última instancia, te dé mala reputación. Eso hace que la asociación sea improductiva y frustrante.

Y en las raras ocasiones en que los buenos mentores actúan de una manera poco respetuosa (mira, todos somos humanos), lo reconocen y se disculpan auténticamente.

4. Ganas de invertir en los demás

“La tutoría es una inversión. A nadie se le paga por hacerlo en su trabajo diario”, explica Dea. Debido a que no hay un incentivo concreto, querrá un mentor que encuentre alegría genuina en ayudar a los demás.

Los grandes mentores se dan cuenta de que están jugando un juego largo y, como resultado, son pacientes en la forma en que guían a otros por su camino. No esperan ganancias inmediatas y no se dan por vencidos fácilmente. Más importante aún, se preocupan por mantener y hacer crecer sus relaciones profesionales.

5. La capacidad de dar retroalimentación honesta y directa

Encontrar a alguien que sea respetuoso es clave, pero también lo es encontrar a alguien que te brinde amor cuando lo necesites. Un buen mentor sabe cómo brindar retroalimentación de una manera constructiva, amable y directa, y no rehuye ser honesto porque tiene miedo de herir tus sentimientos.

Básicamente, desea "alguien que esté dispuesto a criticarlo por su BS", dice Finkeldei, porque rara vez puede obtener ese tipo de perspectiva en el lugar de trabajo. Y sabes que tomarás mejores decisiones y saldrás fortalecido con alguien así a tu lado.

6. Escucha Reflexiva y Empatía

Estas son cualidades importantes en un mentor porque "pueden tener todas las respuestas en su cabeza, pero si no están dispuestos a escuchar de dónde vienes, no podrán guiarte en la dirección". que quieres ir”, dice Finkeldei.

A qué se parece esto? Tu mentor debería hacer preguntas con más frecuencia que simplemente decirte qué hacer. Y, dice Finkeldei, deberían demostrar que tienen "realmente curiosidad sobre lo que estás haciendo y por qué lo haces".

Esa curiosidad es importante porque "quieres a alguien que pueda relacionarse contigo desde tu perspectiva", dice Finkeldei. A menudo, las personas tratan de imponer sus propias creencias o formas de abordar las cosas a los demás, y esto puede ser la ruina de un buen mentor. Así que encuentre a alguien en quien pueda confiar para que tenga en cuenta sus valores y aportes por encima de los suyos.

7. Voluntad de ser patrocinador

No todos los mentores tienen que ser también patrocinadores, pero puede ser muy útil tener este tipo de mentor de tu lado.

La diferencia entre los dos, explica Dea, es la acción: mientras que un mentor es alguien que puede guiarlo con consejos y apoyo, un patrocinador es un aliado que va un paso más allá al ser alguien "que lo defiende activamente… puertas cerradas y públicamente”.

Básicamente, dice, utilizan su credibilidad política y su capital de relaciones para “darle acceso a oportunidades o títulos o roles que no podría obtener por su cuenta”.

¿Cómo detectar estas cualidades para encontrar un buen mentor?

Hágase estas preguntas para ver si alguien en su vida sería un buen mentor. Si dice "sí" a la mayoría o a todos, es probable que sean los adecuados para usted:

¿Está claro que tienen experiencia real recorriendo el mismo camino que tú (o un camino que te interesa)?

¿Parecen invertir y disfrutar ser parte del éxito de los demás?

¿Son buenos para dar y recibir retroalimentación?

¿Hablan de manera veraz y respetuosa?

¿Están interesados ??en su propio crecimiento y desarrollo?

¿Ven el valor de invertir en crecimiento y desarrollo en general?

¿Respeta y quiere a esta persona dentro y fuera de la oficina?

¿Son muy queridos por los demás?

¿Tienen mentores propios? (Si es así, es una buena señal de que entienden el valor y el impacto de una relación de mentoría).

Si bien es genial tener la intención de encontrar un mentor, Dea señala que no debes tratar de forzarlo o esperar que las cosas se acomoden de inmediato. “El mejor enfoque que puede es salir constantemente y establecer relaciones con las personas y aprender ellas. Si constantemente tienes esa mentalidad, te iniciarás en la búsqueda de mentores”, dice.

Y recuerda, dice Finkeldei, tener un mentor no se trata de convertirte en la persona; más bien, “aspiras a tener sus habilidades y obtener el conocimiento que ellos tienen”. Todos buscan su propia definición de una carrera exitosa, y es probable que la suya sea muy diferente a la de su mentor. Confíe en ellos para recibir orientación y aliento, pero asegúrese de continuar haciendo lo que le parezca correcto.

