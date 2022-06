¿Qué es el liderazgo auténtico, y cómo lo practicas?

Ya sea que haya sido ascendido recientemente a una posición de liderazgo o que haya estado al frente de su equipo durante años, a menudo puede parecer complicado discernir qué significa realmente ser un "buen" líder.

Cuando intenta determinar los componentes de un líder exitoso, es fácil recurrir a ciertos términos que comúnmente asociamos con el liderazgo: palabras como "asertivo", "inspirador" y "seguro".

Pero, ¿qué hay de ser "auténtico"? Si bien la idea del liderazgo auténtico no es un concepto nuevo, tiene sus raíces en la filosofía griega antigua, que postulaba que la autenticidad es un estado importante del ser y le permite controlar su propio destino, ciertamente puede sentirse como un componente novedoso. de liderazgo hoy. Quiero decir, ¿qué tiene que ver "ser fiel a uno mismo" con nada?

De hecho, la investigación ha demostrado que el liderazgo auténtico sirve como el predictor más fuerte de la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y la felicidad en el lugar de trabajo de un empleado.

Entonces, para garantizar la felicidad y la productividad a largo plazo de su equipo, es fundamental que demuestre un nivel de autenticidad como líder.

Liderazgo auténtico

El liderazgo auténtico es un estilo de gestión en el que los líderes son genuinos, conscientes de sí mismos y transparentes. Un líder auténtico es capaz de inspirar lealtad y confianza en sus empleados mostrando constantemente quién es realmente como persona y cómo se siente con respecto al desempeño de sus empleados. El liderazgo auténtico es el predictor más fuerte de la satisfacción laboral de un empleado.

Aquí, vamos a explorar cómo la Teoría del Liderazgo Auténtico puede ayudarlo a convertirse en un líder mejor y más inspirador hoy.

Teoría del liderazgo auténtico

Hay cuatro componentes distintos en la Teoría del Liderazgo Auténtico. Sumerjámonos en eso, ahora.

1. Autoconciencia

Como líder, es fundamental que tenga un fuerte sentido de sí mismo, incluidas sus fortalezas, debilidades y valores. Es imposible demostrar autenticidad como líder si no estás seguro de quién eres o qué representas en primer lugar.

Además, al mostrar sus fortalezas y debilidades a su equipo, puede demostrar que no tiene nada que ocultar y que no juega. De esta manera, estará mejor equipado para generar confianza entre su equipo, y cuando su empleado cometa un error, se sentirá más cómodo admitiendo su error ante usted.

La autoconciencia también es fundamental para que crezca como líder y fortalezca otros componentes del liderazgo auténtico. Por ejemplo, tal vez hayas notado que no haces un gran trabajo al mostrar transparencia con tu equipo. Al reconocer esta debilidad, puede tomar medidas para rectificarla.

En el ensayo Practicing Authentic Leadership de Bruce J. Avolio y Tara S. Wernsing, describen tres formas en que los líderes auténticos deben practicar la autoconciencia:

Buscar retroalimentación del entorno.

Utilice la autorreflexión para comprender mejor su comportamiento

Practique la autoobservación regular para estar consciente de sus sentimientos en todo momento.

La autoconciencia es vital para actuar adecuadamente como líder y sentir empatía por cómo sus empleados pueden percibir sus comentarios. Por ejemplo, tal vez sientas que una conversación que tuviste con tu equipo fue desmoralizadora: acabas de recibir noticias decepcionantes sobre el desempeño de tu equipo y hablaste por frustración. Es fundamental que busque comentarios de su entorno preguntándole a su equipo qué puede hacer para ayudarlos a mejorar en el futuro.

Además, tal vez pueda mitigar estos problemas en el futuro practicando la autoobservación con regularidad, de modo que pueda notar, en el momento, "Estoy muy frustrado en este momento, así que esperaré hasta que me calme para tener esta conversación". con mi equipo."

2. Transparencia relacional

La agresión pasiva, los mensajes sutiles y los comentarios complicados no tienen cabida en el liderazgo. Para fomentar verdaderamente la autenticidad, es fundamental que siga siendo genuino, directo y honesto con su equipo. Hágales saber cuál es su posición; si se equivocan, dígaselo.

Si bien puede parecer contradictorio: "¿Cómo me volveré cercano a mi equipo si a menudo brindo comentarios constructivos en lugar de positivos?" — funciona a su favor a largo plazo, ya que sus empleados confían en que no está "ocultando" sus verdaderos sentimientos con respecto a su desempeño.

La transparencia y la honestidad deben fomentarse desde el nivel de liderazgo si desea que su negocio tenga éxito. Por ejemplo, cuando el ex presidente y director ejecutivo de Ford, Alan Mulally, comenzó a trabajar en Ford, implementó un sistema en el que los líderes empresariales producían gráficos codificados por colores en cada una de sus reuniones: verde para indicar éxito, rojo para indicar fracaso.

En ese momento, se pronosticaba que Ford perdería 17 mil millones ese año. En la reunión, sin embargo, Mulally notó que todos los gráficos estaban en verde. Reconoció que la cultura de Ford era una en la que los líderes ocultaban los problemas y evitaban la transparencia por temor a la seguridad laboral.

Cuando un líder, Mark Fields, le entregó un gráfico en rojo, debido a un problema de producción, Mulally comenzó a aplaudir. Su reacción significó el concepto de que el fracaso puede verse como una emocionante oportunidad de crecimiento, y la honestidad siempre debe ser recompensada. La semana siguiente, vio gráficos que variaban de verde a amarillo y rojo.

El punto es que el liderazgo auténtico debe comenzar contigo mostrando el comportamiento que esperas ver en tus empleados también. Si no es transparente y honesto, ¿cómo puede esperar que sus empleados presenten los problemas cuando surjan?

3. Procesamiento equilibrado

Un líder necesita tomar decisiones y mantenerse fiel a su decisión frente a la oposición, pero también debe ser capaz de recibir y considerar puntos de vista alternativos antes de elegir un plan de acción.

Al tomar decisiones importantes, es importante que solicite opiniones alternativas y permanezca abierto a la discusión. Si bien es importante que se ciña a sus valores, es igualmente fundamental que busque puntos de vista opuestos, lo que puede ayudarlo a ver fallas en su curso de acción inicial o permitirle fortalecer su argumento al comprender todos los puntos de vista.

Además, si quiere ser un líder auténtico, es fundamental que cree un entorno en el que los empleados se sientan seguros y animados a sus opiniones. Esto se relaciona con la autoconciencia: debe ser lo suficientemente consciente de sí mismo para aceptar que su opinión, en sí misma, probablemente sea sesgada o parcial. Al recopilar comentarios externos, puede ver más debilidades potenciales en su decisión.

4. Perspectiva moral internalizada ("Haz lo correcto")

Un auténtico líder necesita saber cuándo anteponer las necesidades de la empresa y sus clientes a las suyas y las de su equipo. En última instancia, un líder debe concentrarse en hacer lo correcto para el éxito a largo plazo del negocio, no en sí mismo.

Además, es fundamental que un líder tenga sólidos valores éticos e integridad, y ejerza estos rasgos incluso frente a atajos tentadores.

Por ejemplo, supongamos que su empleado acude a usted con un esquema de "ganar dinero rápido": su idea es dificultar que los clientes sepan cómo cancelar su suscripción, por lo que se ven obligados a seguir pagando a menos que llamen al servicio de atención al cliente. .

Como líder, es importante que reconozca la ruina de este tipo de decisión. Si bien podría ayudar temporalmente a aumentar los números de su equipo, no es una decisión tomada por integridad o justicia para su cliente, y no resultará en una lealtad duradera.

Emmy Jonassen, Directora de Adquisición de HubSpot, respalda este punto y destaca la importancia de ser un líder cuyo comportamiento coincida con los valores que desea inculcar en su equipo:

"Ser un líder auténtico significa liderar con el ejemplo. Es demostrar a través de tus acciones que practicas los mismos valores y comportamientos que esperas de tu equipo".

Ella continúa diciendo: "Por ejemplo, si le pide a su equipo que llegue a las reuniones a tiempo y preparado, usted también debería hacerlo. ayudar con el 'trabajo pesado' del equipo de vez en cuando tomando notas, limpiando después de una celebración de cumpleaños del equipo, etc.

Al ser un líder que enfatiza la importancia de hacer lo correcto, estará mejor equipado para preparar a su equipo para el éxito a largo plazo.

Por qué la autenticidad en el liderazgo es difícil de lograr

En última instancia, los cuatro componentes del liderazgo auténtico son buenos puntos de partida, pero es importante que recuerde el verdadero significado de la autenticidad: la capacidad de expresarse como realmente es.

El significado de autenticidad hace que sea intrínsecamente difícil de prescribir de una sola manera.

Meghan Keaney Anderson, vicepresidenta de marketing de HubSpot, lo describe así: "Es gracioso que algo tan básico como ser uno mismo comience a volverse más difícil a medida que adquiere responsabilidad y alcance. Pero la verdad es que ser auténtico como líder tiene que ser conscientemente trabajó en."

"Hay demasiados ejemplos de cómo lideran otras personas. No hay ejemplos de lo que es auténtico para ti hasta que llegas allí. Entonces, tienes que buscarlo".

Ella continúa diciendo: "Tienes que crear puntos de contacto en el curso de las reuniones, presentaciones, gestión que te recuerden a ti mismo: quién eres y dónde eres más fuerte. Cuando doy discursos, tiendo a comenzar con una historia personal para establecer el tono para el resto de la charla, porque no hay manera de contar una historia personal sin ser yo mismo. Cuando estoy fuera de mis profundidades en algo, o necesito tiempo para pensar antes de tomar una decisión, me aseguro decirlo, para que mi equipo sepa que no siempre tengo las respuestas. La autenticidad requiere piedras de toque para recordarte a ti mismo y a las personas que te rodean que eres humano".

En última instancia, la autenticidad es una habilidad de liderazgo como cualquier otra, y las habilidades siempre se pueden desarrollar (o debilitar) con el tiempo, según sus esfuerzos conscientes. Para garantizar que pueda liderar a su equipo como se merece, es fundamental que permanezca enfocado en demostrar autenticidad siempre que sea posible.

Publicado originalmente el 13 de febrero de 2019 a las 7:00:00 a. m., actualizado el 12 de febrero de 2019

Temas:

Liderazgo

¡No olvides esta publicación!

¿Qué es el liderazgo empresarial auténtico?

En esencia, el liderazgo auténtico es un enfoque de liderazgo que se centra en construir la legitimidad del líder a través de relaciones de equipo honestas basadas en una base ética. Hoy, más que nunca, este enfoque no solo es crucial para la moral general, sino que también es bueno para los negocios.

¿Fue Steve Jobs un auténtico líder?

Steve Jobs se ajusta a los temas comunes del liderazgo auténtico en el sentido de que era honesto consigo mismo y con los demás y creía sinceramente que su trabajo y el objetivo de Apple eran para el bien común.

¿Cómo demuestras un liderazgo auténtico?

Cómo desarrollar un auténtico estilo de liderazgo

Explora tus valores. Diario. Solicite retroalimentación. Practica la honestidad brutal contigo mismo y la honestidad amable con los demás. Desarrolla tus habilidades de escucha. Comparte historias personales. Escriba su propio código de ética. Crear un plan de aprendizaje de liderazgo.

Mas cosas…•

¿Qué es un buen líder auténtico?

Los líderes auténticos construyen relaciones con sus empleados y colegas, y tratan de establecer conexiones reales con las personas que los rodean en toda la organización. Están dispuestos a cosas sobre sí mismos, comunicarse y escuchar a los demás.

Video: authentic leadership examples in business