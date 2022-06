Qué aspecto tiene el agotamiento para un propietario de una pequeña empresa (y cómo evitarlo)

Todos lo hemos experimentado en un momento u otro. No importa cuán organizados y "profesionales" nos propongamos ser en nuestro lugar de trabajo, el agotamiento de alguna manera nos invade a la mayoría cuando menos lo esperamos.

Es lo que es. Tu cuerpo tiene sus límites, no eres un robot.

En su Clasificación Internacional de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud clasifica el burnout como un fenómeno ocupacional.

Según la organización, el agotamiento es “un síndrome conceptualizado como resultado del estrés laboral crónico que no se ha manejado con éxito. Se caracteriza por tres dimensiones: sentimientos de agotamiento o agotamiento de la energía; mayor distancia mental del trabajo de uno, o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo de uno; y reducción de la eficacia profesional”.

Trabajar como propietario de una pequeña empresa es gratificante, pero también puede ser emocionalmente agotador. Cada decisión que se toma tiene una implicación financiera de alto riesgo, ya sea para la empresa, los empleados o los inversores.

Como propietario de un negocio, usted asume tantas responsabilidades. Usted decide a quién contratar, cómo manejar las relaciones con los clientes, manejar las reducciones de personal, los recortes presupuestarios y es responsable del bienestar de sus empleados.

Usted está constantemente en el centro de atención con decisiones que podrían hacer o deshacer su empresa. Puede volverse abrumador y corre el riesgo de agotarse.

Si no se controla en sus fases iniciales, bueno, puede ser una pendiente resbaladiza. Salir de esa situación turbia puede ser un asunto costoso y desgarrador: definitivamente no quiere ir allí.

Según una investigación reciente de Gallup, el agotamiento afecta directamente el rendimiento, las relaciones, la salud y el crecimiento profesional.

Cómo se ve el agotamiento para el propietario de una pequeña empresa

Jesse Lynn Hanley, MD, coautor de Tired of Being Tired, dice que el agotamiento no es un trastorno médico. Una de las consecuencias negativas del estrés prolongado es la fatiga suprarrenal.

Inicialmente, está bombeado y trabaja día y noche debido a la sobreestimulación de sus hormonas de alta actividad. Cuando estás exhausto, lo compensas con cafeína, fuerza de voluntad y adrenalina. Eventualmente, sin embargo, te quedas sin hormonas de alta actividad.

Estás tratando de acelerar, pero en realidad, solo estás disminuyendo la velocidad. En lugar de logros, comienzas a experimentar enfermedades, accidentes y pérdida de memoria. Empiezas a tomar pastillas para dormir de venta libre o combates la fatiga con café. Su autoestima desaparece y comienza a sentirse un poco como si no fuera lo suficientemente bueno.

Siempre estás cansado, alarmantemente delgado (o gordito) y siempre gruñón. Tiene problemas para dormir debido a los pensamientos que pasan por su mente.

Te vuelves irritable en casa y en el trabajo, ya sea con berrinches o llorando. Se vuelve difícil recordar cosas como los nombres o las contraseñas de sus hijos.

Te vuelves propenso a los accidentes o contraes una enfermedad grave. En algunos casos extremos, terminas consumiendo drogas de la calle o de un psiquiatra que piensa que estás deprimido.

Entiendes la imagen, ¿verdad?

Algunos de los síntomas del agotamiento, según la Clínica Mayo, incluyen estrés excesivo, insomnio, tristeza, irritabilidad, fatiga, abuso de sustancias, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y vulnerabilidad a las enfermedades.

El sesenta y cinco por ciento de los adultos al comienzo de una situación de agotamiento se sienten constantemente agotados y sin energía emocional y física.

Fuente de la imagen: Statista

El propietario de una pequeña empresa que experimenta agotamiento tiene algunos de estos síntomas:

1. Donde antes había pasión, reina la frustración

Has trabajado duro para construir tu negocio, pero en este punto, solo quieres renunciar. Simplemente se está volviendo difícil completar sus tareas diarias.

Estabas ardiendo de pasión desde el principio y deseabas ir a trabajar todos los días. Sin embargo, el estrés se deslizó y ahora estás frustrado. Estás desapegado y las tareas que solían traerte alegría ya no lo hacen.

Sientes que no tienes un propósito y estás luchando para presentarte a trabajar todos los días.

Burnout ha entrado en el edificio!

La pasión te impulsa a lograr más. Trabajas día y noche para conseguir aquello en lo que te has puesto la mira, que es genial.

Sin embargo, si continúa a este ritmo todos los días de su vida laboral sin descansos para recargar y absorber todo, la emoción se desvanecerá lentamente.

El trabajo que alguna vez amaste tanto se convierte tristemente en un trabajo en el que ya no quieres pensar, ¡y mucho menos hacer!

2. La procrastinación se ha instalado

¿Sigues posponiendo las tareas para mañana o para la próxima hora? ¿Cuántos correos electrónicos están pendientes? ¿A cuántas personas necesitas devolver la llamada? ¿Qué hay de ese montón de trabajo que has estado empujando detrás de tu escritorio toda la semana?

La postergación le sucede a la mayoría de las personas, pero cuando lo conviertes en un hábito, se convierte en un gran problema. Cuando te das cuenta de que ya no quieres tratar con clientes o seguir postergando las reuniones para un día posterior, entonces hay un problema.

Los clientes son un aspecto importante del crecimiento de su empresa y posponer las reuniones puede llevarlos a su competidor.

3. Sigues olvidando cosas

Una o dos veces, olvidará su billetera o teléfono. Pero cuando olvidar cosas comienza a interferir con el trabajo, es motivo de preocupación.

Esa factura tardía que envió a un cliente que ya estaba enojado, una cita perdida programada hace un día o una nueva presentación para un cliente que olvidó preparar son signos de agotamiento.

4. Agotamiento crónico

El agotamiento es normal en todas las ocupaciones. Ninguna carrera es inmune al agotamiento.

Sin embargo, si siempre está cansado incluso después de una buena noche de sueño, entonces hay un problema. Tu mente siempre está agitada, incluso cuando no estás en el trabajo.

Está inquieto por esa reunión con el cliente, una campaña de marketing, esa próxima presentación, esas obligaciones de viaje y esos otros asuntos urgentes.

El agotamiento se presenta con una sensación persistente de que necesita hacer más. Eventualmente, comienza a dudar de su competencia, las decisiones que toma y su desempeño.

Cómo los propietarios de pequeñas empresas pueden lidiar con el agotamiento

La clave para lidiar con el agotamiento es reconocer los síntomas. Si actúa sobre los síntomas, puede evitar la mayoría de los problemas de salud asociados con el agotamiento.

El éxito de su empresa también depende de su bienestar. Tenga en cuenta los signos mencionados anteriormente y recuerde que siempre es mejor prevenir que tratar de curar. Es un cliché pero es cierto.

A continuación se presentan algunos consejos rápidos sobre las formas en que puede prevenir o tratar el agotamiento:

1. Definir metas

Si sientes que no estás logrando todo lo que te propusiste, vuelve a evaluar tus objetivos. Pueden ser demasiado amplios, poco realistas o simplemente no existir en absoluto.

Defina sus objetivos principales y luego segméntelos en objetivos más pequeños y alcanzables que conduzcan a sus objetivos principales. Defina hitos y métricas para determinar si un objetivo se ha cumplido o no.

Tómese el tiempo para apreciar y celebrar las pequeñas victorias. Date palmaditas en la espalda incluso por lograr pequeñas cosas. A medida que logra las metas más pequeñas, elevan su moral y lo impulsan a lograr las metas más grandes. Las pequeñas cosas pronto se sumarán a algo grande.

Otra forma de manejar esto es enfocándose en lo que funciona y luego reelaborando los lugares que no funcionan. Comience por escribir lo que quiere lograr. Le dará claridad sobre lo que no está funcionando.

2. Administra bien tu tiempo

El tiempo es valioso para el propietario de una pequeña empresa.

Elabora un cronograma para determinar cuándo eres más productivo. ¿Cuál es tu mejor método de trabajo?

Use sus horas productivas para abordar tareas desafiantes que requieren energía y capacidad intelectual. Aborde tareas más pequeñas cuando se sienta menos motivado.

Programe su tiempo correctamente y asigne tareas dependiendo de cuánto tiempo lleve completarlas.

3. Encuentra el equilibrio entre el trabajo y la vida

Una encuesta reciente realizada por Havard Business Review encontró una conexión entre la pasión y el agotamiento. Los emprendedores con puntajes altos de pasión obsesiva experimentaron más agotamiento que aquellos con puntajes altos de pasión armoniosa.

Los apasionados obsesivamente se sentían agotados emocionalmente por el trabajo hasta el punto de derrumbarse. Su agotamiento les provocó ansiedad y estrés constantes.

Fuente de la imagen: Tiempo de escala

El emprendedor armoniosamente apasionado tenía altos niveles de concentración, absorción y atención en el trabajo. Lo dan todo en el trabajo pero se permiten descansos y flexibilidad. Tienen un equilibrio entre el trabajo y la vida y pueden realizar otras actividades sin culpa o conflicto cuando no están en el trabajo.

Lograr un equilibrio es necesario para mantener la pasión por el trabajo y vivir una vida feliz. Tome descansos ocasionales para recargar energías. La clave es encontrar horarios que tengan sentido ya sea diario o semanal y desconectar. Aléjese completamente del negocio y participe en otras actividades sociales.

Según la investigación, los millennials tienen problemas para lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida. Sus relaciones están sufriendo debido a esto y tienen pesadillas sobre el fracaso de sus negocios.

Fuente de la imagen: Pequeña empresa en línea

Para mantener la salud tanto física como mental, considere participar en actividades como:

Ejercicio

Meditación

recibiendo un masaje

Dormido

Salir con amigos o pasar tiempo con los niños.

Ver deportes o películas.

asistir a un concierto

Lectura

¡Algo, cualquier cosa que no sea trabajo!

Tómese unas vacaciones de vez en cuando también. Planifique y programe tiempo fuera del trabajo para ello. No tienes que ir a un lugar exótico o gastar mucho dinero.

En su lugar, elige una experiencia que te distraiga del trabajo por un tiempo mientras reflexionas y te diviertes. Establece límites durante las vacaciones para que no sigas preocupándote o corriendo para revisar un correo electrónico.

4. Organízate

La falta de organización es una de las razones por las que los propietarios de pequeñas empresas se estresan. La falta de control de los procesos del día a día conduce a una lista de tareas atrasadas.

Se vuelve abrumador y podría hacer que sea difícil concentrarse en cualquier tarea. Todo caerá en desorden porque terminas trabajando en algunas tareas y dejando otras fuera.

Para romper este ciclo, organice su vida laboral. Comience con cosas simples como organizar su escritorio, por ejemplo. Una vez que haya ordenado su estación de trabajo, organice su computadora limpiando su escritorio y comience a disfrutar los beneficios de mantenerse organizado en el trabajo.

Utilizar procedimientos y herramientas que automaticen estos procesos. Hacer esto reduce las distracciones y le permite hacerse cargo de sus tareas diarias de manera sistemática.

5. Delegado

Delegar no es fácil para los propietarios de pequeñas empresas. Es su negocio y por eso desea tener el control en todo momento. Quiere que todo salga bien y, por lo tanto, dedica la mayor parte de su tiempo a la microgestión de los empleados.

No tiene absolutamente nada de malo querer que todo salga exactamente como lo necesitas, pero esto también puede ir en tu contra si no te acostumbras a delegar.

No delegar dificulta la toma de decisiones. Termina pasando más tiempo haciendo tareas rutinarias y luchando para mantenerse al día con las tareas. No logra desarrollar las habilidades del personal, tiene un equipo con poco trabajo y siempre está manejando tareas fuera de su conjunto de habilidades.

Si tiene problemas para confiar en si el trabajo se realizará de manera efectiva, invierta tiempo en capacitar a los empleados o completar tareas juntos. Hacer esto los prepara para más responsabilidades y crea un sentido de responsabilidad y confianza.

Según una investigación, delegar ayuda a los directores ejecutivos a generar un 33 % más de ingresos. En todo caso, esta es la razón por la que debe delegar más.

Antes de abordar cada una de sus tareas, pregúntese si alguien más en su nómina puede hacerlo. De lo contrario, terminará siendo el representante de ventas, contador, atención al cliente, administrador de redes sociales y director ejecutivo.

Si aún no tiene empleados, subcontrate a una persona u otra empresa y concéntrese en el panorama general.

6. Cuídate

A medida que se mantiene al tanto de las cosas en su negocio, también necesita 'estar al tanto' de su bienestar físico y mental. Aborde los problemas de salud de inmediato y cambie los hábitos que podrían provocar agotamiento.

No dejes que los problemas te abrumen. A veces todo lo que necesitas es un cambio de rumbo. Por ejemplo, si nota que ha aumentado algo de peso, puede inscribirse en su gimnasio local y dedicar una hora todos los días a cuidarse.

El ejercicio no solo te ayudará a perder peso, sino que también te dará tiempo libre para cuidar tu bienestar físico.

Herramientas que los propietarios de pequeñas empresas pueden usar para evitar el agotamiento

Los propietarios de pequeñas empresas dicen que administrar sus negocios es cuatro veces más estresante que criar a los hijos.

Fuente de la imagen: Pequeña empresa en línea

Trabajar demasiado puede quitarle la alegría de ser dueño de su negocio. Es abrumador y es posible que no tenga suficiente efectivo para contratar empleados.

Pero hay otra forma más fácil de manejar la mayoría de las tareas en su pequeña empresa. Existen herramientas especializadas para automatizar la mayoría de sus tareas, ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Ellos se encargarán de todas las tareas repetitivas y mundanas para que usted pueda concentrarse en generar más negocios.

Algunas de estas herramientas incluyen:

Herramientas de automatización de ventas y marketing

Estas herramientas de automatización lo ayudan a entregar los productos correctos a los clientes correctos. También lo ayudan a entregar el contenido correcto.

Les recuerdan a los clientes que completen las compras, les agradecen por hacer una compra y mucho más. Las herramientas de automatización de marketing también lo ayudan a obtener clientes potenciales y nutrirlos durante el proceso de compra.

1. HubSpot







HubSpot le brinda herramientas para ayudar a su empresa con SEO, correo electrónico, blogs, automatización de marketing, páginas de destino y análisis web. Su plataforma de marketing entrante ayuda a su pequeña empresa a atraer visitantes, convertir clientes potenciales y cerrar clientes.

2. Mailchimp

Mailchimp le da control sobre sus esfuerzos de marketing. Puede crear y administrar listas de correo, campañas automatizadas, boletines y más.

Le da acceso a numerosas herramientas de marketing ubicadas convenientemente en un solo lugar. También tienen precios gratuitos para los primeros 2000 contactos.

Mailchimp también se integra con otras aplicaciones y servicios web para que aproveches tus esfuerzos de marketing.

3. Hootsuite

Hootsuite te ayuda a automatizar tu marketing en redes sociales. Con Hootsuite puedes;

Rastree todos sus canales sociales desde una ubicación.

Obtenga actualizaciones en tiempo real sobre lo que la gente dice sobre su marca en línea

Obtenga análisis avanzados e informes detallados

Encuentra personas influyentes

4. Zendesk

Este software de automatización de ventas empodera a su equipo de ventas con una vista panorámica de todo lo que importa. Les permite priorizar clientes potenciales para que puedan concentrar sus esfuerzos de marketing en los clientes potenciales listos para la venta.

Algunas de las características incluyen seguimiento de correo electrónico, SMS y llamadas integrados y un sistema de gestión de contactos.

Zendesk se integra con otras plataformas, incluidas Mailchimp, Dropbox, Google Suite y más.

Gestión de proyectos y herramientas financieras

Realice un seguimiento de sus finanzas y proyectos con estas herramientas:

1. Libros rápidos

QuickBooks es una excelente herramienta para administrar facturas, pagar facturas, generar informes de información, presentar declaraciones de impuestos, ejecutar nóminas, aceptar pagos en línea, escanear recibos y realizar un seguimiento de los flujos de efectivo.

2. Campamento base

Basecamp es una herramienta de gestión de proyectos que proporciona a su equipo todas las herramientas necesarias para completar proyectos. Algunas de las características incluyen listas de tareas pendientes, chats grupales, horarios, documentos y almacenamiento de archivos, tableros de mensajes. Es ideal para colaboraciones con clientes y compañeros de equipo.

3. NetSuite



NetSuite es una plataforma basada en la nube que permite a las pequeñas empresas administrar todos sus procesos comerciales desde una plataforma. Úselo para administrar el inventario, albergar tiendas de comercio electrónico, realizar un seguimiento de las finanzas, la planificación de recursos empresariales y los sistemas de gestión de relaciones con los clientes.

4. Xero



Xero es una excelente opción si ejecuta contabilidad en línea. Puede integrarlo fácilmente con su CRM para sincronizar entidades contables importantes.

Una vez integrado, puede sincronizar sus facturas, pagos, facturas y cuentas. También obtiene características adicionales que incluyen modos de categoría de productos y códigos de impuestos.

Gestión de la relación con el cliente (CRM)

Las herramientas de administración de relaciones con los clientes lo ayudan a administrar las interacciones con los clientes. Le ayudan a retener clientes e impulsar el crecimiento.

1. HubSpot



Los propietarios de pequeñas empresas pueden usar la versión gratuita de HubSpot. Incluye todas las funciones básicas de un CRM que lo ayudan a realizar un seguimiento de las actividades de la empresa. Puedes:

Asignar y realizar un seguimiento de las ofertas

Seguimiento de contactos y perfiles de empresas.

Administre los datos utilizando un tablero detallado disponible para todos los miembros del equipo

Impulsar las ventas entrantes

HubSpot también ofrece integraciones con otras aplicaciones como Salesforce, Microsoft Dynamics y sitios de comercio electrónico.

2. Fuerza de ventas



Con Salesforce, puede acceder a todos los datos de sus clientes desde una ubicación. Te permite:

Ofrezca soporte por teléfono, correo electrónico, canales sociales y chat.

Administrar cuentas, contactos y casos de soporte

Seguimiento de reuniones y correos electrónicos automáticamente

Cree informes y paneles personalizados

Salesforce se integra con otras aplicaciones, incluidas herramientas de marketing, productividad, finanzas, marketing por correo electrónico y más.

3. Zoho



El CRM permite a los usuarios de pequeñas empresas generar más clientes potenciales, aumentar las conversiones y hacer crecer su negocio. Se integra fácilmente con otras plataformas y le proporciona un entorno organizado.

Puede conectar sus cuentas de redes sociales y también conectarse con los visitantes del sitio utilizando su herramienta de chat. También obtiene análisis inteligentes, información sobre tendencias y pronósticos.

4. Microsoft Dinámico 365



Microsoft Dynamics 365 ofrece una solución para los equipos de ventas y marketing. Ayuda a las empresas con la generación de clientes potenciales, la automatización del marketing, el seguimiento y la optimización de los procesos de ventas.

También obtiene información y pronósticos impulsados ??por IA para ayudar a mejorar el proceso de ventas.

Con Dynamics 365, puede integrarse con otro software de Microsoft como Excel, Word, Outlook y otros.

5. CRM de azúcar



Sugar CRM tiene una amplia gama de características, desde ventas hasta marketing. Algunas de las características incluyen:

Perspectivas para ventas y marketing

Gestión de cotizaciones

Aplicaciones móviles de CRM

Pronóstico de ventas

Gestión de oportunidades de venta

Fácil personalización

Gestión de proyectos

Automatización del flujo de trabajo

Campañas de marketing (crear, ejecutar y rastrear)

Conectar canales sociales

Herramientas de comunicación

Le ayudan a comunicarse con los clientes del cliente y otros proveedores.

1. Skype



Skype ayuda con llamadas internacionales y videoconferencias. Puedes usar la aplicación en tu teléfono móvil o computadora. Le permite fotos, presentaciones y videos durante las llamadas.

2. Google Hangouts

Hangout de Google también funciona con teléfonos y computadoras. Es excelente para la comunicación, especialmente si su cliente, cliente o empleado es una herramienta de usuario de Google.

3. Reunión de Zoho



Zoho Meeting es una solución de reuniones en línea. Puede usarlo para realizar reuniones en vivo o demostraciones de productos.

Ofrece informes analíticos detallados y es una gran herramienta para la colaboración con controles de moderador, video y pantalla compartida.

Conclusión

Como propietario de una pequeña empresa, trabaja duro para alcanzar sus objetivos y aumentar los ingresos de su empresa. Ser el jefe significa más responsabilidades y grandes riesgos financieros. Las largas horas y el estrés constante sin duda pueden conducir al agotamiento.

El primer paso para evitar el agotamiento es reconocer los signos potenciales. Estos a menudo simplemente aparecen cuando menos lo esperas, pero si cuidas bien tu bienestar físico y mental todos los días, notarás los signos temprano.

Preste mucha atención a cómo se siente y tome medidas para remediar las situaciones lo más rápido que pueda. Tómese un tiempo libre y durante este tiempo, establezca límites entre su trabajo y su vida personal.

Es importante darse cuenta de que su vida personal afecta su productividad y que trabajar más duro en su negocio no resolverá el problema del agotamiento. El agotamiento tiene consecuencias físicas y mentales y si realiza los cambios necesarios, tanto usted como su empresa se beneficiarán.

Siempre que sea posible, utilice herramientas comerciales para mejorar la productividad y facilitar el trabajo, incluso para sus empleados. Existen numerosas herramientas para pequeñas empresas que puede utilizar para mejorar sus procesos, y algunas de ellas son gratuitas. Esto lo ayudará a trabajar de manera más inteligente y a encontrar suficiente tiempo en un día para trabajar.

