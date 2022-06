¿Puede mi jefe hacerme firmar un acuerdo de no competencia?

Una cláusula de no competencia en su contrato de trabajo le impide trabajar para sus competidores. ¿Es legal?

Muchos empleadores quieren evitar que los empleados trabajen para sus competidores. Logran este resultado al exigir a los empleados que firmen un acuerdo de no competencia cuando comiencen a trabajar para la empresa. Puede ser un acuerdo separado o parte de su contrato de trabajo (una cláusula de no competencia).

Cuando firma un acuerdo de no competencia, acepta evitar trabajar para competidores o abrir un negocio competidor dentro de un radio de milla específico durante un período de tiempo específico. Sin embargo, no todos los estados permiten acuerdos de no competencia. Muchos estados dicen que no se pueden hacer cumplir, especialmente si son amplios.

Además, la administración Biden firmó una orden ejecutiva dirigida a los acuerdos de no competencia a nivel nacional. Bajo el nuevo orden, los acuerdos de no competencia pueden convertirse en una cosa del pasado.

¿Qué es un acuerdo de no competencia?

Un acuerdo de no competencia es un contrato firmado entre empleadores y empleados que impide que los empleados trabajen con un competidor inmediatamente después de dejar una empresa. El acuerdo generalmente restringe el tipo de trabajo que puede tomar dentro de un radio de milla y un período de tiempo determinados.

Los acuerdos de no competencia o las cláusulas de no competencia protegen los intereses de un empleador al invertir en usted y contratarlo para un puesto. El objetivo es evitar que usted tome su nueva educación y experiencia y la utilice para ayudar a que el competidor de su empleador tenga éxito.

¿Qué se incluye en un acuerdo de no competencia?

Un acuerdo de no competencia describe los derechos de los empleados a trabajar una vez que terminan su empleo con su empleador actual. Los detalles incluidos en un acuerdo de no competencia incluyen:

Qué tipo de trabajo pueden realizar los empleados

Qué empleadores o tipos de empleadores debe evitar un empleado al encontrar un nuevo trabajo

Cuánto tiempo es aplicable el acuerdo de no competencia

La distancia a la que el acuerdo de no competencia es exigible

El acuerdo de no competencia establecería que no puede trabajar con su título de empleo actual con empleadores de la competencia dentro de un radio específico o ubicaciones específicas durante un período de tiempo específico (como dos años).

¿Son legales los acuerdos de no competencia en todos los estados?

Los estados regulan los acuerdos de no competencia. Algunos estados, como Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey, no prohíben las cláusulas de no competencia. Florida solo prohíbe un acuerdo de no competencia si es demasiado amplio e impone restricciones irrazonables a un empleado.

California y Oklahoma, sin embargo, no harán cumplir ningún acuerdo de no competencia. Aún así, otros estados solo prohíben los acuerdos de no competencia para cualquier trabajador de bajos ingresos.

Para obtener más información sobre las leyes de su estado con respecto a los acuerdos de no competencia, comuníquese con un abogado laboral calificado en su estado.

¿Puede un acuerdo de no competencia impedir que los empleados trabajen?

El objetivo de un acuerdo de no competencia es proteger al empleador. Sin embargo, no puede impedirle encontrar empleo o iniciar su propio negocio cuando deje su empresa. No puede disuadirlo de dejar la empresa para encontrar otro trabajo.

Su acuerdo de no competencia debe incluir parámetros específicos y razonables. Por ejemplo, solo debería evitar que trabaje para un competidor que esté cerca de la ubicación de su oficina actual (tal vez dentro de 50 a 100 millas). Además, solo debería estar en vigor por un corto tiempo (dependiendo de la industria).

El acuerdo de no competencia también debe describir por qué se deben implementar el acuerdo de no competencia y las restricciones de ubicación. Su empleador debe dar una razón por la que necesita permanecer un cierto radio de distancia de su empleador actual cuando comience a trabajar para una nueva empresa o abra su propio negocio. Si su base de clientes está dentro de un radio de 20 millas, no hay razón por la que no pueda trabajar para un competidor a 25 millas de su último empleador.

Además, su empleador no debe prohibirle trabajar en una industria relacionada. Un acuerdo de no empleo a menudo debe proporcionar los nombres de los competidores específicos para los que quieren que evite trabajar dentro del límite de tiempo de su acuerdo de no competencia. Sin embargo, las industrias relacionadas o abrir su propio negocio después de dejar una empresa no deben ser parte de la exclusión de no competencia.

Su jefe puede pedirle que firme cualquier acuerdo de no competencia. Sin embargo, si no se cumplen estos puntos, el acuerdo puede no ser ejecutable.

¿Cómo puede un empleado salir de un acuerdo de no competencia?

Un empleado puede salirse de un acuerdo de no competencia si no se puede hacer cumplir. Si el acuerdo es demasiado amplio, puede luchar contra él y salirse de él. Por ejemplo, si su empleador dice que no puede trabajar haciendo el mismo trabajo que realiza actualmente en ningún lugar dentro de todo el estado en el que trabaja actualmente, el acuerdo es demasiado amplio. Te impide trabajar en absoluto.

Como resultado, puede trabajar con un abogado laboral calificado para salir del acuerdo de no competencia. Los acuerdos de no competencia no pueden impedirle trabajar en absoluto. Solo pueden evitar que compita con su empleador más reciente por un breve tiempo.

¿Existe una prohibición federal sobre los acuerdos de no competencia?

La ley federal no afecta los acuerdos de no competencia y si son exigibles. Muchos acuerdos de no competencia también incluyen una cláusula de no divulgación. Una cláusula de confidencialidad evita que los empleados discutan los secretos comerciales con otros, incluidos los competidores. Como resultado, el gobierno federal ha mantenido una actitud de no intervención hasta ahora.

Sin embargo, el presidente Biden ha firmado una orden ejecutiva que solicita a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que limite el uso de acuerdos de no competencia en empresas públicas y privadas (sin limitar las cláusulas de no divulgación). El presidente Biden impulsó esta orden ejecutiva por temor a que los acuerdos de no competencia impidan que la economía se recupere de COVID y otras dificultades económicas.

Qué significa esta orden ejecutiva para usted

A partir de hoy, la orden ejecutiva no afecta a ningún empleado ni a sus acuerdos de no competencia actualmente activos. Sin embargo, la FTC comenzará a investigar cómo implementar estos cambios y qué impacto pueden tener en la economía.

Eventualmente, la FTC puede optar por prohibir futuros acuerdos de no competencia. Además, puede dificultar el cumplimiento de las actuales cláusulas de no competencia, especialmente si son muy amplias.

¿Puede mi empleador hacer cumplir mi acuerdo de no competencia?

No todos los empleadores tienen derecho a hacer cumplir los acuerdos de no competencia. Si su empleador está ubicado en California, no puede hacer cumplir ningún acuerdo de no competencia en ningún momento. Las leyes prohíben todos los acuerdos de no competencia.

Sin embargo, si vive o trabaja en Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York, Florida o Filadelfia, su empleador puede hacer cumplir su acuerdo de no competencia, especialmente si no es demasiado amplio o le impide trabajar en su industria.

Hable con un abogado laboral calificado para obtener más información sobre sus derechos con respecto a los acuerdos de no competencia. El mejor consejo es evitar firmar nada sin la revisión de un abogado. Su abogado puede ayudarlo a negociar los términos de su acuerdo para garantizar que tanto usted como su empleador estén protegidos.

Llame a los abogados laborales dedicados de Derek Smith Law Group en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Miami y Los Ángeles para revisar su acuerdo de no competencia.

