Propiedad fraccional del jet

Creemos que volar en privado debe ser seguro, simple y diseñado según sus necesidades. Entonces, mientras que otras compañías esperan que encajes en uno de sus planes, sabemos que te mereces un plan que se adapte a ti. Simplemente díganos con qué frecuencia necesita volar y nos pondremos a trabajar en la elaboración de su enfoque perfecto.

Volar en privado no debería ser complicado. Es por eso que ofrecemos soluciones simples, fáciles de entender y adaptadas a sus necesidades. Llegue a donde necesite ir cuando necesite ir y disfrute de una mayor rentabilidad, seguridad y tranquilidad.

La diferencia de Airshare

Seguro

+ Estándares de seguridad mejorados

+ Sin aeropuertos abarrotados

+ Sin esperas en las filas

Simple y fácil

+ Programas sencillos

+ Precios rentables

+ Soluciones personalizables

De confianza

+ Vuelos fáciles de reservar

+ Sin tarifas ocultas

+ Servicio al cliente excepcional

¿Cómo necesitas volar?

Comenzaremos con nuestra amplia gama de soluciones y luego elaboraremos un plan solo para usted.

¿Ya tienes un avión? ¿O está considerando comprar uno pero podría necesitar orientación durante el proceso?

Gestión de aeronaves

¿Utiliza viajes aéreos para quince o más viajes por año, pero no lo suficiente como para justificar tener su propio avión?

Acciones fraccionarias ¿Utiliza viajes aéreos por negocios o placer y sus necesidades de viaje incluyen de cinco a diez viajes al año? EMBARQUE Jet Card ¿Solo necesita viajes privados unas pocas veces al año? ¿Hay casos en los que necesita acceso a un avión diferente? Servicios chárter

Lo que nuestros clientes estan diciendo

"Cada hora importa. No hay forma de que pueda hacer todas estas cosas diferentes y disfrutar de todo mi tiempo personal sin ser propietario de Airshare".

– Patrick Mahomes II, Jugador Más Valioso del Super Bowl

Tres preguntas críticas para hacer al considerar la aviación privada

Descargue nuestro artículo de John Owen, presidente y director ejecutivo de Airshare, para ayudarlo a descubrir qué opciones de aviación privada le brindan más por su inversión.

¿Cuánto ganan los pilotos de AirShare?

Como resultado, a partir de A, los pilotos que se unan a Executive AirShare como SIC comenzarán en $56,000. A partir de , los salarios de PIC cambian a la nueva escala salarial, lo que significa que un PIC para el popular Embraer Phenom 300 comenzará en $100,000, un aumento del 25 por ciento sobre el salario anterior.

¿Cuánto cuesta AirShare?

Puede encontrar los precios completos en el sitio web de Executive AirShare. El programa LAUNCH tiene un costo fijo de $102,500 e incluye acceso a todas las aeronaves excepto el Phenom 300. Los miembros reciben 25 días o 60 horas con tarifas por hora que van desde $1,227 a $1,546 dependiendo de la aeronave elegida.

Quién es el propietario de AirShare

Airshare fue adquirida en 2016 por Curran Cos., con sede en Kansas City, una empresa de inversión familiar dirigida por Pat Curran y Wiley Curran. Curran Cos. también tiene participaciones de propiedad en Sporting Kansas City, Heritage Bank con sede en Topeka, tres fondos administrados por C3 Capital Partners con sede en Kansas City y varias otras empresas.

cuanto cuesta un vuelo charter

El costo de alquilar un avión puede oscilar entre $ 1200 y $ 10 000 por hora de vuelo facturable. Esa gama incluye una amplia variedad de aeronaves, desde pequeños turbopropulsores hasta los jets de negocios de lujo más caros.

