¿Por qué Megan Rapinoe tenía razón sobre arrodillarse

Megan Rapinoe se arrodilla durante el himno nacional en un partido de la selección nacional femenina de EE. UU. el 15 de septiembre de 2016.

Esta semana, la Federación de Fútbol de EE. UU. revocó su política que exige que los jugadores se pongan de pie durante el himno nacional. Se equivocaron al promulgar la política en primer lugar, después de que Megan Rapinoe se arrodilló en 2016.

Cuando US Soccer aprobó la política, demostró que estaban más preocupados por su imagen que por el significado real detrás de la protesta de Rapinoe. Ahora, más de tres años después, uno no puede dejar de pensar que la derogación también se hizo por preocupación por la imagen de la federación.

Colin Kaepernick inicia un movimiento

Eric Reid (izquierda) y Colin Kaepernick (derecha) se arrodillan al margen durante el himno nacional el 1 de septiembre de 2016.

El 26 de agosto de 2016, el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, se sentó en la banca mientras sonaba el himno nacional antes de un partido de pretemporada. Esta fue la primera vez que su protesta llamó la atención de los medios, aunque la había comenzado unas semanas antes.

“No me voy a poner de pie para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y a las personas de color”, dijo Kaepernick después del partido. “Para mí, esto es más grande que el fútbol y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en la calle y personas que obtienen licencia paga y se salen con la suya”.

En el siguiente juego de pretemporada, Kaepernick comenzó a arrodillarse durante el himno. Esta vez, su compañero de equipo de los 49ers, Eric Reid, también se unió.

“Después de horas de cuidadosa consideración, e incluso una visita de Nate Boyer, un boina verde retirado y exjugador de la NFL, llegamos a la conclusión de que deberíamos arrodillarnos, en lugar de sentarnos”, dijo Reid en un artículo para The New York Times .

A pesar del cambio a arrodillarse, Kaepernick fue examinado de inmediato por su protesta. Mientras que algunos lo aplaudieron por su sentimiento, muchos lo criticaron por lo que creían que era una falta de respeto por Estados Unidos.

Estas críticas marcaron a Kaepernick como antipatriótico. Su gesto durante el himno –y más concretamente hacia la bandera estadounidense– dejó un sabor amargo en la boca de muchos estadounidenses. Sin embargo, ¿qué es más patriótico que la libertad de expresión y enfrentar la desigualdad?

Megan Rapinoe se une a la postura

Megan Rapinoe se arrodilla durante el himno nacional en un partido de la NWSL en Chicago el 4 de septiembre de 2016.

Una de las primeras atletas importantes fuera de la NFL en unirse a la protesta de Kaepernick fue Megan Rapinoe. La estrella de OL Reign se arrodilló por primera vez durante el himno nacional antes de un partido de la NWSL el 4 de septiembre de 2016.

“Creo que en realidad es bastante repugnante la forma en que fue tratado y la forma en que muchos de los medios lo cubrieron y lo convirtieron en algo que absolutamente no es”, dijo Rapinoe en una entrevista con American Soccer Now . “Necesitamos tener una conversación bilateral más reflexiva sobre los problemas raciales en este país”.

El 15 de septiembre de 2016, Rapinoe apareció en más titulares después de que se arrodilló durante el himno en un partido de la selección nacional femenina de EE. UU. Como reacción a esto, US Soccer promulgó una política que obligaba a los jugadores a ponerse de pie durante el himno.

La política que se aprobó el 9 de febrero de 2017 decía:

“Todas las personas que representen a un equipo nacional de la Federación deberán pararse respetuosamente durante la interpretación de los himnos nacionales en cualquier evento en el que la Federación esté representada”.

Esta política fue reactiva al clima social de la época. Sin embargo, ignoró el significado detrás de las protestas y convirtió a US Soccer en una organización hipócrita.

Cuando un jugador representa a los Estados Unidos de América, está representando las diversas culturas que conforman el país. Rapinoe se arrodilló durante el himno nacional para expresar esta solidaridad.

US Soccer tiene todo el derecho de dictar cómo se comportan sus jugadores. Pero no se puede olvidar evitar que un jugador genere conciencia sobre la desigualdad racial y la brutalidad policial.

La misma vieja canción

El medallista de oro Tommie Smith (centro) y el medallista de bronce John Carlos (derecha) muestran un puño en alto en el podio de los Juegos Olímpicos de Verano de 1968.

El aspecto más trágico de todo esto es que esto no es nada nuevo. Los atletas estadounidenses tienen un largo historial de uso de su plataforma como una forma de protesta pacífica. Pero ahora se han necesitado los recientes asesinatos policiales de Breonna Taylor y George Floyd para cambiar las actitudes estadounidenses.

A través de estas tragedias ha ocurrido un cambio, abriendo aún más los ojos de la nación al racismo sistémico.

Las organizaciones de renombre ahora están haciendo su parte en el apoyo a las campañas de derechos humanos. La propia NFL se ha comprometido a donar $250 millones durante un período de 10 años para luchar contra la injusticia social.

Todo es un poco reactivo, al igual que la derogación de la política del himno nacional de US Soccer. Pero el cambio ahora está surtiendo efecto.

Lo que hicieron atletas como Colin Kaepernick, Eric Reid y Megan Rapinoe en 2016 fue completamente inofensivo. Lo que ha sucedido desde entonces en las comunidades negras de todo Estados Unidos ha sido vergonzoso.

Es por eso que todavía necesitamos héroes en los deportes.

Cada rodilla en el suelo o puño en el aire es un paso adelante en nuestra lucha colectiva por la libertad. Después de todo, nadie es libre hasta que todos seamos libres.

Asegúrese de visitar nuestra publicación Black Lives Matter . Allí encontrará enlaces a herramientas y recursos en la lucha contra la injusticia.

¿Por qué lucha Rapinoe?

Megan Rapinoe es una de las mejores futbolistas del mundo, pero también es conocida por algo más: luchar por la igualdad salarial para las mujeres.

¿Se arrodilla Crystal Dunn?

Nunca sentimos que íbamos a arrodillarnos para siempre, por lo que siempre iba a haber un momento en el que sintiéramos que era hora de levantarnos. Creo que todos estamos orgullosos de que estamos haciendo el trabajo detrás de escena y fue solo un juego en el que sentimos que estábamos listos para pasar a la siguiente fase y luchar continuamente por el cambio.

¿Quién es la gemela de Megan Rapinoe?

Rachael Rapinoe es la hermana gemela fraterna de Megan Rapinoe, propietaria de una pequeña empresa y ex jugadora de fútbol universitario. Rachael es cofundadora y directora ejecutiva de The Mendi Co., que se especializa en productos de CBD derivados del cáñamo. Al igual que su hermana Megan, Rachael es una abierta defensora de los derechos LGBTQ y se identifica como gay.

¿Qué pasó con Megan Rapinoe?

Morgan, compañera de equipo de Rapinoe en la USWNT desde hace mucho tiempo, no ha estado a la altura de sus habilidades desde la Copa del Mundo de 2019. Después de dar a luz en 2020, se embarcó en una carrera de corta duración en Tottenham Hotspur antes de regresar a la NWSL. Si bien muestra momentos de brillantez y anota cuatro goles para Orlando, está lejos de su mejor momento.

