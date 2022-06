Persecución cristiana en el siglo XXI

Inicio Persecución cristiana

La persecución de los cristianos va en aumento en todo el mundo

En los últimos años, la persecución cristiana ha ido en aumento, y sus terribles impactos apenas han comenzado a sentirse. De hecho, según el Papa Francisco, las condiciones para los cristianos son peores ahora que en los días de la Iglesia primitiva.

La persecución despiadada de los cristianos, impulsada por el odio hacia los cristianos y la fe misma, emerge como un denominador común en cientos de testimonios de persecución recibidos por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) de países de todo el mundo. Como organización benéfica católica que brinda ayuda de emergencia y apoyo pastoral a la Iglesia perseguida y que sufre en 140 países, ACN se compromete a hacer una crónica y evaluar el fenómeno en evolución de la persecución de los cristianos en todo el mundo en la actualidad.

Ayúdanos a mantener viva la fe de los cristianos que sufren en todo el mundo

La persecución cristiana hoy

Hoy, según una investigación de ACN, casi 340 millones de cristianos en todo el mundo, o 1 de cada 8, viven en un país donde sufren algún tipo de persecución, como detención arbitraria, violencia, todo tipo de violaciones de derechos humanos e incluso asesinato. ACN está documentando esta violación de la libertad religiosa en dos informes bienales, “Libertad religiosa en el mundo” y “¿Perseguidos y olvidados? ”. La investigación examina las condiciones en 196 países. Puertas Abiertas sitúa el número de cristianos asesinados por su fe en 2018 en más de 4000 e informa que al menos 11 cristianos son asesinados cada día en los 50 países con peores infracciones.

La edición más reciente de “¿Perseguidos y olvidados?” cubre el período 2017-2019 y encuentra un fuerte aumento en la persecución cristiana en el sur y este de Asia.

Cabe señalar que algunos grupos que monitorean la persecución cristiana en todo el mundo estiman que el número de cristianos que sufren diversas formas de persecución asciende a 600 millones; el Pew Research Center ha informado que el número de países donde los cristianos están sujetos a un grado de restricciones impuestas por el gobierno y hostilidad comunitaria ha aumentado de 108 en 2014 a 128 en 2015 y a 143 en 2017.

La investigación más reciente de ACN muestra que entre junio de 2016 y junio de 2018 se produjeron violaciones particularmente graves de la libertad religiosa en 38 países, en 17 de los cuales las religiones minoritarias, y el cristianismo figura de manera más prominente entre ellas, sufrieron casos de discriminación severa; en 21 naciones ACN encontró evidencia de persecución abierta, incluso hasta el punto de la muerte. El Islam radical y extremista es responsable de la persecución de los cristianos en 22 de los países más infractores.

Thomas Heine-Geldern, presidente ejecutivo de ACN, dijo que “el Papa Francisco, así como sus predecesores inmediatos, han subrayado que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental enraizado en la dignidad del hombre. El propósito de es llamar la atención mundial sobre este vínculo intrínseco entre la libertad religiosa y la dignidad humana”.

El número exacto de cristianos asesinados a causa de su fe sigue sin estar claro; los informes que muestran una caída en el número de muertes durante el período de junio de 2015 a junio de 2017 a menos de 100.000 aún muestran que el nivel de violencia dirigido a los cristianos sigue siendo severo. El asesinato en masa más reciente de cristianos ocurrió en Sri Lanka, cuando, en la mañana de Pascua de 2019, unos 150 cristianos murieron en ataques de terroristas suicidas en tres iglesias.

La investigación de ACN muestra que la persecución de los cristianos está aumentando con mayor fuerza en el sur y el este de Asia, en países como Myanmar, India, Pakistán, China y Corea del Norte. Esa región es ahora el punto caliente de la persecución, tomando ese dudoso honor del Medio Oriente. En toda África, la violencia yihadista contra los cristianos se mantiene en niveles críticos. Por ejemplo, el afiliado de ISIS, Boko Haram, ha perpetrado ataques genocidas contra cristianos en el norte de Nigeria. En los últimos años, el grupo ha sufrido importantes derrotas militares y la pérdida del territorio que ocupaba, pero sigue siendo un peligro para los cristianos. La atención se centra ahora en los ataques de los pastores musulmanes fulani contra los agricultores cristianos en el cinturón medio de Nigeria, y muchos observadores señalan el armamento sofisticado de los pastores como una señal de que los atacantes tienen respaldo financiero. Algunos hablan de un esfuerzo por islamizar el país. En Nigeria, casi 3500 cristianos fueron asesinados a causa de su fe en 2020.

Cada vez más, toda el África subsahariana ha sido blanco de extremistas islámicos (algunos grupos financiados por los Estados del Golfo) y los cristianos son los más a menudo señalados para los asesinatos sin sentido. El Sahel Central ha sufrido el mayor aumento en la actividad de grupos islamistas militantes de cualquier región de África. Los ataques extremistas en Burkina Faso, Mali y Níger aumentaron de 180 incidentes en 2017 a aproximadamente 800 eventos violentos en los primeros 10 meses de 2019.

2020 vio el aumento de tendencias significativas en la persecución cristiana y la persecución religiosa en general:

Las acciones del gobierno chino han estado persiguiendo a los cristianos y otros grupos religiosos dentro de las fronteras de China. El régimen también ha aumentado las restricciones a las condiciones de libertad religiosa a nivel internacional. Los diplomáticos chinos continuaron subvirtiendo el sistema internacional de derechos humanos al oponerse a las resoluciones de las Naciones Unidas que condenan las violaciones de los derechos humanos y al argumentar que el progreso económico debe preceder al respeto de los derechos individuales. China ha ejercido presión sobre los gobiernos, particularmente en el centro y sur de Asia, para atacar a los activistas que critican la persecución religiosa del gobierno chino y repatriar a los refugiados que huyen de dicha persecución. China también exportó capacitación en sistemas y tecnología de vigilancia a más de 100 países. Algunos lo han usado para identificar y rastrear a los feligreses.

Al menos 84 países tienen leyes contra la blasfemia contra el islam que a menudo tienen como objetivo a los cristianos y otras minorías religiosas. Además, las autoridades de algunos países utilizan leyes amplias que prohíben otras formas de expresión, en lugar de leyes específicas contra la blasfemia, para atacar el discurso considerado blasfemo. Muchas de estas leyes permiten que los tribunales impongan largas penas de prisión a las personas declaradas culpables. Los países con legislación recientemente introducida incluyen Bangladesh, Brunei y Singapur.

La represión por parte de un gobierno de un grupo religioso o de sus seguidores por su defensa política o social tiene implicaciones para la libertad religiosa. En algunos países, las autoridades han tomado medidas enérgicas contra comunidades religiosas enteras porque los fieles han criticado, o se percibe que han criticado, las políticas gubernamentales. Los gobiernos involucrados en represalias colectivas incluyen India, Irán, Nicaragua, Camerún y Filipinas.

Además del nacionalismo etnorreligioso en curso en países como Myanmar y Rusia, ha habido un marcado aumento en el nacionalismo etnorreligioso, particularmente en el sur de Asia. La línea dura y los oportunistas políticos en Nepal, Sri Lanka y Tailandia intentaron redefinir la identidad nacional sobre bases estrictamente etnorreligiosas, excluyendo a las comunidades religiosas minoritarias. En India, los nacionalistas hindúes de línea dura quieren hacer del país un estado hindú, en el que cristianos y musulmanes tengan pocos o ningún derecho. Solo en la primera mitad de 2020, hubo casi 300 incidentes de persecución anticristiana.

Cristianos en cautiverio a causa de su fe

Según una investigación de Aid to the Church in Need, la detención injusta de cristianos, la mayoría de las veces en condiciones deplorables y crueles, se está convirtiendo en una de las formas más frecuentes, duraderas y graves de persecución cristiana.

Las investigaciones muestran que cada mes, en los 50 países donde es más peligroso ser cristiano, países como Pakistán y China, un promedio de 309 cristianos son encarcelados injustamente. Desde Asia y Medio Oriente hasta África y partes de América del Sur, miles de cristianos son detenidos injustamente por su fe. Muchos sufren en completo silencio, mientras que las mujeres sufren la violencia adicional de la violación y otros abusos sexuales en cautiverio. En 2019, hubo 1.052 casos conocidos de cristianos secuestrados, ya sea por gobiernos o por actores no estatales, como Boko Haram en Nigeria.

Un nuevo informe de ACN, Liberen a nuestros fieles: un informe sobre los cristianos cautivos por su fe , documenta varios casos que ilustran esta tendencia creciente, pero aún en gran parte invisible. La mayoría de estos fieles cautivos no tienen a nadie que los defienda y muchos languidecen en prisiones y otros lugares de detención durante muchos años, sin ser escuchados ni advertidos. Este informe pone de relieve el problema y, con suerte, impulsará acciones diplomáticas y legales por parte de los gobiernos y las iglesias de Occidente.

Patrones de persecución cristiana en los países más infractores

En casi todos los países con los peores delitos, la situación de los cristianos ha empeorado desde 2015 como resultado de la violencia y la opresión. La única excepción es Arabia Saudita, donde la situación ya era tan mala que difícilmente podría empeorar.

Irak

ISIS y otros grupos militantes islamistas cometieron genocidio en Siria e Irak.

En Irak, el éxodo de cristianos ha seguido siendo muy severo, pero la esperanza ha estado en el horizonte con los cristianos que regresan a sus hogares en las Llanuras de Nínive. Sin embargo, un nuevo informe de ACN sobre la situación destaca la necesidad de que la comunidad internacional haga más para proteger a los cristianos en el norte de Irak.

Siria

Este mismo éxodo amenaza la supervivencia del cristianismo en partes de Siria, incluida Alepo, que anteriormente albergaba una de las comunidades cristianas más grandes de todo Oriente Medio.

Los gobiernos de Occidente y la ONU no ofrecieron a los cristianos en países como Irak y Siria la ayuda de emergencia que necesitaban cuando comenzó el genocidio perpetrado por ISIS. Si las organizaciones cristianas como ACN y otras instituciones no hubieran llenado el vacío, la presencia cristiana ya podría haber desaparecido de Irak y otras partes del Medio Oriente. Sin embargo, la guerra y el terror continúan expulsando a los cristianos del Medio Oriente; para 2025, se estima que los cristianos representen un poco más del 3 por ciento de la población del Medio Oriente, en comparación con el 4,2 por ciento en 2010. La población cristiana de Irak era de alrededor de 1,5 millones en 2003, en vísperas de la invasión estadounidense; hoy ese número se estima en menos de 300.000.

La mitad de la población cristiana de Siria anterior a la guerra civil de 2,5 millones ha huido del país. Hoy viven fuera de Oriente Medio más cristianos árabes, unos 20 millones, que los que quedan en la región, cuyo número asciende a 15 millones.

Medio Oriente La derrota de ISIS y otros islamistas en los principales bastiones de Medio Oriente ofrece la última esperanza de recuperación para los grupos cristianos amenazados de extinción. Muchos no sobrevivirían a otro ataque violento similar al de 2014 que expulsó a 120.000 cristianos del norte de Irak. Afortunadamente, tras la derrota de ISIS, unos 40.000 cristianos han regresado a las ciudades y pueblos cristianos de la Llanura de Nínive. Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo frágil, con muchas comunidades que aún esperan la reparación y restauración completas de la infraestructura, en el contexto de las continuas amenazas de las milicias y grupos chiítas respaldados por Irán que buscan tomar el control de las tierras y propiedades de los cristianos. India

Los cristianos han sufrido un aumento de la violencia y la opresión como resultado del aumento del nacionalismo religioso. En India, en particular, la persecución ha aumentado considerablemente desde el ascenso al poder en 2014 del partido nacionalista hindú de derecha Bharatiya Janata (BJP) dirigido por el primer ministro Narendra Modi. A los ojos de los extremistas hindúes y contrario a la Constitución del país, India es una nación hindú, y el cristianismo y el islam se consideran importaciones extranjeras perjudiciales para la identidad hindú del país. Gran parte de la retórica anticristiana gira en torno a la sugerencia de que los cristianos son responsables de las conversiones forzadas. El número de ataques de extremistas hindúes contra cristianos se duplicó en 2017, llegando a 736, frente a los 358 de 2016. En 2017, se informaron 477 incidentes anticristianos en India. Según algunos informes, ha habido más de mil ataques contra cristianos en la India, entre principios de 2017 y finales de marzo de 2019. En 2018, más de 100 iglesias cerraron, según informes, en respuesta a ataques extremistas o la intervención de las autoridades. Solo en la primera mitad de 2020 hubo casi 300 incidentes de persecución cristiana en India.

Porcelana

En China, donde el presidente Xi Jinping ha descrito el cristianismo como “una infiltración extranjera”, el aumento de la hostilidad hacia las comunidades de la Iglesia, acusadas de resistir el control del gobierno, ha resultado en la eliminación generalizada de cruces de las iglesias y la destrucción de los edificios de las iglesias. Reconociendo la influencia de la práctica religiosa en la sociedad, el líder de China ha insistido en la necesidad de “sinizar” la vida religiosa, es decir, hacerla auténticamente china (por lo que uno puede decir comunista), y “automotizarla”, es decir, liberarla del control extranjero. Algunas autoridades regionales han prohibido los árboles de Navidad y las tarjetas de felicitación. El acuerdo alcanzado en 2018 entre Beijing y el Vaticano con respecto al nombramiento de obispos, elegidos por el régimen aceptado por Roma, no ha cambiado fundamentalmente la situación de los cristianos en China.

Corea del Norte

En Corea del Norte, donde los peores ofenden, donde la percepción de que la religión proporciona un medio de infiltración extranjera también se refleja en la retórica utilizada por el gobierno, la crueldad extrema en el trato a los cristianos incluye hambre forzada, aborto forzado e informes de fieles colgados en cruces. sobre un fuego y otros siendo aplastados bajo una apisonadora. Se ha citado a un ex agente de seguridad de Corea del Norte diciendo que el cristianismo es “perseguido porque básicamente está relacionado con Estados Unidos y se considera espionaje. Dado que los estadounidenses transmitieron el cristianismo y dado que son ellos los que intentaron invadir nuestro país, los que son cristianos son espías. Los espías son ejecutados”. Entre 50.000 y 75.000 cristianos en Corea del Norte están recluidos en campos penitenciarios extremadamente duros.

Pakistán

En Pakistán, la discriminación de la minoría cristiana es implacable, incluidas las referencias denigrantes a la fe en los libros de texto aprobados por el gobierno. Los cristianos también sufren en el lugar de trabajo, donde en gran medida son relegados a trabajos de baja categoría. La ley contra la blasfemia del país sigue vigente y, a menudo, se usa como una herramienta para lastimar a los cristianos. El caso de Asia Bibi, una mujer cristiana que pasó ocho años en el corredor de la muerte, acusada de supuestamente insultar al Profeta del Islam, ha puesto de manifiesto el efecto pernicioso de la ley. Afortunadamente, ante las fuertes protestas de musulmanes radicales que querían verla ejecutada, la Corte Suprema del país ha revocado la sentencia de muerte de Asia Bibi y la ha puesto en libertad. A principios de mayo del 2019 pudo viajar a Canadá para reunirse con su familia.

Irán

En Irán, ha habido una escalada en el sentimiento anticristiano en los últimos años, evidente en la cobertura negativa de los medios y la proliferación de publicaciones anticristianas, rechazo de visas, vigilancia dirigida y tácticas de intimidación.

Pavo

En Turquía, el estado se ha apoderado de numerosas propiedades de la Iglesia en los últimos tiempos. Hay indicios de una continua intolerancia hacia el cristianismo, como es evidente en la islamización de sitios históricos cristianos, como Hagia Sophia.

Arabia Saudita

En Arabia Saudita, la profesión pública del cristianismo es ilegal, al igual que las misas públicas. Hay tolerancia del culto privado por parte de los no musulmanes. Los cristianos convertidos del Islam se enfrentan a la pena de muerte.

Egipto

En Egipto, en al menos cuatro ataques importantes desde 2016, más de cien cristianos coptos murieron a manos de terroristas islamistas. Los cristianos acusan al gobierno de no hacer lo suficiente para protegerlos. Mientras tanto, sigue siendo extremadamente difícil obtener el permiso oficial para construir nuevas iglesias.

Eritrea

En Eritrea, ha aumentado la represión del gobierno contra los cristianos, y los fieles que se resisten al control estatal de sus iglesias terminan en prisión en condiciones extremadamente duras. Muchos cristianos se están yendo del país.

Nigeria

En los últimos años, pastores Fulani, en su mayoría musulmanes, han matado a miles de agricultores cristianos en la región del Cinturón Medio de Nigeria. Desde principios de 2017 hasta mayo de 2020, ha habido más de 650 ataques mortales. Algunos líderes de la Iglesia acusan al gobierno local y a la colusión militar en el asesinato de cristianos, así como la financiación y el suministro de armamento sofisticado a los pastores. Varios cientos de agricultores cristianos fueron asesinados en la primera mitad de 2019. Boko Haram, aunque debilitado militarmente, continúa matando cristianos en el noreste de Nigeria. La Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) también está haciendo sentir cada vez más su presencia, lo que representa otra amenaza para la Iglesia. El 24 de diciembre de 2019, Boko Haram mató a siete personas y secuestró a una adolescente en una redada en una aldea cristiana en el estado de Borno. El 26 de diciembre de 2019, ISWAP publicó un video de la ejecución de 10 cristianos y un musulmán para vengar la muerte del líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.

Sri Lanka

Tras el final de la guerra civil en Sri Lanka en 2009, han aumentado los ataques contra cristianos y musulmanes. Estos son llevados a cabo en gran parte por nacionalistas budistas cingaleses. Además, en el período 2017-2019, también ha habido un aumento de los ataques a iglesias en la Provincia Oriental por parte de grupos extremistas hindúes. El peor ataque contra cristianos ocurrió el domingo de Pascua de 2019, cuando terroristas suicidas islamistas atacaron tres iglesias.

Filipinas

El asesinato de 22 asistentes a la misa dominical y la mutilación de más de 100 personas en la catedral católica de Jolo en enero de 2019 despejaron todas las dudas sobre la continua amenaza del Islam radical en Filipinas. En el momento de este bombardeo, los temores aún eran altos tras el asedio de Marawi por parte de extremistas islámicos, que finalmente fueron derrotados en octubre de 2017, tras un asedio de cinco meses. Durante ese tiempo, más de 1.000 personas murieron y 400.000 fueron desplazadas.

Sudán

En mayo de 2019, el gobernante Consejo Militar de Transición anunció que la ley Shari'a permanecería en vigor en Sudán. Esto provocó miedo entre los cristianos, que han estado esperando el fin de la persecución perpetrada por el ahora depuesto hombre fuerte Omar al-Bashir. La ley Shari'a fue consagrada en la constitución de Sudán de 2011. Esto se produjo a raíz de la independencia de Sudán del Sur, con los cristianos enfrentando la pobreza, la guerra y el genocidio. Los más afectados han sido las montañas Nuba, donde los cristianos han sufrido una limpieza étnica mientras los árabes-sudaneses intentan erradicar a los sudaneses negros con ataques militares indiscriminados contra aldeas, iglesias, hospitales y escuelas cristianas.

República Centroafricana

La masacre de más de 110 personas, en su mayoría cristianos, incluidos dos sacerdotes y un pastor, en un campo de desplazados administrado por la Iglesia1 puso de relieve la escala del conflicto interno que aflige a la República Centroafricana (RCA). El ataque de finales de 2018 fue uno de los muchos actos de violencia de las milicias ex-Seléka, que llevaron a cabo ataques de corte sectario. Las comunidades musulmanas también habían sufrido, con informes de una brutal ola de limpieza étnica en el oeste de

el país. Los grupos de milicias antibalaka, formados para luchar contra la ex-Séléka, estuvieron implicados en ataques civiles. El obispo Juan José Aguirre Muñoz de Bangassou dijo a ACN que los mercenarios extranjeros que ingresaron a la República Centroafricana para saquear sus recursos naturales habían desestabilizado aún más la situación. En general, el Islam es una fuerza conquistadora en la República Centroafricana, con la intrusión de musulmanes de los países vecinos de Chad y Sudán, que ahora afirman controlar dos tercios del país.

Birmania (Myanmar)

“Una guerra invisible”: así describió San Htoi de la Asociación de Mujeres de Kachin (Tailandia) el ataque contra los cristianos en Birmania (Myanmar). A pesar de una campaña genocida que está librando el ejército birmano contra los 1,6 millones de habitantes del estado de Kachin, de los cuales el 90-95 por ciento son cristianos (católicos romanos o bautistas). Los informes internacionales han tardado en reconocer la identidad predominantemente cristiana del pueblo Kachin. Los cristianos de Kachin han sido asesinados, violados, torturados y utilizados para limpiar áreas salpicadas de minas terrestres. Mujeres y niñas han sido traficadas como novias a China. 3,000

aldeas han sido quemadas hasta los cimientos en la última década y más de 200 iglesias han sido destruidas desde 2011.

Informar y educar al público sobre la persecución de los cristianos.

Todos los días, en muchos lugares, los cristianos sufren persecución a causa de su fe y muchas víctimas de persecuciones no tienen más remedio que huir para salvar sus vidas. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, los principales medios de comunicación ignoran en gran medida el alcance de esta persecución.

En un momento en Occidente en el que los medios de comunicación se centran cada vez más en los derechos de las personas, independientemente de su género, etnia o sexualidad, por nombrar solo algunos, es irónico que en muchas secciones de los principales medios de comunicación de todo Occidente haya tal cobertura limitada de la persecución masiva experimentada por tantos cristianos. Esta falta de cobertura combinada con la inacción por parte de los gobiernos occidentales frente a la persecución generalizada de los cristianos apunta a una división cultural; por un lado, en Occidente hay ignorancia y despreocupación por las violaciones de la libertad religiosa, y por otro, en África, Asia y otras partes del mundo, las cuestiones de religión son centrales y primordiales.

Tan marcada es esta división que podemos concluir que hay una barrera de indiferencia, una cortina cultural, detrás de la cual el sufrimiento de comunidades enteras de cristianos y otros grupos religiosos minoritarios pasa mayormente desapercibido. Y aunque los gobiernos occidentales han comenzado a prestar más atención a las violaciones de la libertad religiosa en todo el mundo, la comunidad internacional aún tiene que generar cambios demostrables para muchos de los cristianos que sufren persecución.

Por lo tanto, con notables excepciones, el analfabetismo religioso y la apatía ciegan a Occidente ante el aumento de la violencia y la represión ultranacionalistas —en India, Turquía, Rusia y otros lugares— que se está perpetrando contra los cristianos y otros grupos religiosos minoritarios. Esta indiferencia ciega no se extiende a cuestiones raciales, culturales o de género, solo a la religión.

Ayuda a la Iglesia Necesitada pide que se reconozca el sufrimiento de los cristianos ignorados y otras minorías religiosas, insistiendo en que los gobiernos de EE. UU. y Occidente tomen medidas concretas para defender los derechos de los cristianos perseguidos.

ACN se compromete a descubrir y hacer pública la verdad sobre los cristianos perseguidos en la actualidad. Basándose en viajes de investigación, testimonios de primera mano y hechos y cifras de rincones poco conocidos del mundo, la investigación de ACN revela los rostros de la persecución. Los cristianos perseguidos están desesperados por hacer oír su voz.

ACN financia anualmente cientos de proyectos humanitarios y pastorales para apoyar a la Iglesia que sufre y es perseguida. En todo el mundo, los donantes de las organizaciones prometen más de $ 100 millones cada año.

