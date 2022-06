Nuestro tocayo

Contáctenos

Solicitar información Aplicar ahora

El hombre y su compromiso

Bill Franke es socio gerente de Indigo Partners, una firma de inversión privada y ex director ejecutivo de America West Airlines y otras empresas con sede en Arizona. En 2007, el Sr. Franke hizo un compromiso de $25 millones para la Facultad de Negocios de la Universidad del Norte de Arizona. Su hijo, David y su familia se mantienen involucrados y en contacto con el FCB para asegurar que su propio compromiso con la Excelencia continúe demostrándose en el plan de estudios del Colegio y su visión para el futuro.

En sus propias palabras Acordeón Cerrado

Editorial República de Arizona

25 de noviembre de 2007

He sido muy afortunado en mi carrera. En mayo, compartí esa buena fortuna en apoyo de un objetivo que es muy importante para mí. Una donación a la Facultad de Negocios de pregrado de la Universidad del Norte de Arizona, espero, influirá en los jóvenes que son los primeros en sus familias en ir a la universidad y apoyará a aquellos que necesitan la oportunidad de participar en la economía de Arizona.

Si todo sale bien, con el tiempo esta inversión ayudará a fortalecer la economía y la calidad de vida resultante en Arizona, un lugar al que he llamado hogar durante casi cuatro décadas.

Después del anuncio de la donación, me preguntaron por qué no elegí una escuela de posgrado en negocios en lugar de una universidad de pregrado. La razón es sencilla: Arizona necesita más graduados universitarios listos para trabajar que puedan completar su educación de “graduado” en el trabajo, de hacerlo, de vivirlo.

Los empleadores de Arizona entienden inherentemente lo que se necesita: empleados con mucha energía, sentido común, capacidad para priorizar y buenas habilidades de comunicación. No necesita un título de posgrado para llenar este proyecto de ley. Y, por supuesto, no todo el mundo está destinado a la escuela de posgrado. Algunos no son aptos para ello, otros no pueden permitírselo y creo que muchos no lo necesitan. Trabajar cinco días a la semana y aprender habilidades prácticas de mentores, clientes y competidores en el trabajo es, en última instancia, lo que la mayoría de los jóvenes quieren y necesitan. Y, Arizona necesita un grupo de talentos con una buena base, buenos conceptos básicos, de su educación universitaria.

La educación universitaria es crucial para la salud económica a largo plazo de Arizona. El éxito futuro de nuestra economía depende de que los graduados universitarios ingresen al mercado laboral preparados para prosperar en una amplia gama de campos, muchos de los cuales aún no se han desarrollado en Arizona de la manera que deben ser: ingeniería, servicios financieros, servicios comerciales, artes culturales, aeroespacial, por nombrar. algunos.

A medida que se enfría el chisporroteo en el auge inmobiliario, de construcción y de desarrollo sin paralelo del estado, necesitamos hacer de la diversificación de nuestra economía una prioridad. No hay noticias aquí: hemos estado diciendo esto durante años, particularmente en cada recesión del mercado inmobiliario. Pero, al final, hacemos poco para preparar nuestro estado para esa diversificación y simplemente esperamos el próximo ciclo inmobiliario.

Una cosa que no hacemos es crear la materia prima de empleo necesaria para atraer nuevos negocios a Arizona: jóvenes educados. Los números hablan por si mismos. Según un informe reciente de la Fundación de Ciencias de Arizona, el 35 por ciento de los estudiantes de 25 a 34 años del país obtienen un título de asociado o superior, mientras que solo el 30 por ciento de los estudiantes de nuestro estado lo logran.

Y el informe encuentra que los jóvenes inmigrantes educados constituyen una pequeña parte de los trabajadores educados en general del estado. Según el Departamento de Educación de Arizona, los nativos americanos tuvieron las tasas más bajas de graduación de la escuela secundaria en 2003, 58,5 por ciento, seguidos por los estudiantes hispanos con 63,1 por ciento. Tenemos una de las tasas más bajas de asistencia a la universidad en el país, con solo 12 estudiantes de noveno grado de cada 100 que obtienen un título universitario.

Arizona ocupa el puesto 43 en porcentaje de graduados de secundaria que van a la universidad y el 39 en población más joven con un título universitario. Estas estadísticas envían un mensaje poco optimista a los líderes empresariales que buscan ubicarse aquí y contratar una fuerza laboral de calidad.

De hecho, una razón clave por la que seleccioné a NAU para recibir el obsequio es el enfoque de la universidad en el servicio a las minorías y los estudiantes de primera generación. Una universidad más pequeña que nutre a estudiantes individuales, NAU acoge a jóvenes nativos americanos, hispanos y rurales cuyas familias han tenido oportunidades limitadas. La mayoría de estos estudiantes permanecen en Arizona después de graduarse para trabajar y criar a sus familias.

El estado debe enfocarse en preparar a los estudiantes de nuestra herencia multicultural para el liderazgo. Mi esperanza y expectativa es que la Facultad de Negocios de NAU mejore y amplíe la oportunidad para que hombres y mujeres jóvenes logren una oportunidad justa de éxito económico. Pero NAU, y para el caso, la Universidad de Arizona y la Universidad Estatal de Arizona, no pueden hacer que esto suceda solo. Todos tenemos un papel que desempeñar.

William A. Franke bio Acordeón Cerrado

William A. Franke es socio gerente de Indigo Partners y Newbridge Latin America, fondos de capital privado enfocados en inversiones mundiales en transporte aéreo y América Latina, respectivamente. Residente de Arizona desde hace mucho tiempo, tiene oficinas en Phoenix, Singapur y Buenos Aires.

El Sr. Franke nació en Texas y se crió en América Latina y tiene títulos universitarios y de posgrado de la Universidad de Stanford.

Durante la carrera empresarial del Sr. Franke, fue director ejecutivo de una empresa de productos forestales Fortune 500, Southwest Forest Industries, Inc. (ahora Smurfit-Stone Container); presidente del comité ejecutivo de un gran banco regional, Valley National Bank (ahora Chase Bank); y presidente de Circle K Corp., una gran empresa estadounidense de tiendas de conveniencia, que reestructuró mediante la quiebra.

De 1993 a 2001, el Sr. Franke fue director ejecutivo de America West Airlines, la octava aerolínea más grande de EE. UU., que reestructuró y reposicionó como una aerolínea de bajo costo (ahora US Airways).

El Sr. Franke se desempeñó como presidente fundador de Airplanes Group, Ltd., un vehículo financiero de aeronaves de $ 5 mil millones creado a partir de la cartera de aeronaves de GPA Group, la compañía irlandesa de arrendamiento de aeronaves, y respaldado por GE Capital Aviation Services. Participó en la adquisición de GPA (entonces rebautizada como AerFi Group) por parte de Texas Pacific Group y formó parte de la junta directiva de AerFi hasta que se vendió en 2000 a Debis Airfinance.

Como parte de un grupo inversor, el Sr. Franke fue uno de los primeros inversores en Ryanair y fue inversor y director de la empresa de catering para aerolíneas, Gate Gourmet, de Beringer Wine Estates y de ON Semiconductor. Actualmente es director de Alpargatas SAIC (fabricante argentino de calzado y textiles) y presidente del directorio de Bristol Group SAIC (empresa argentina de seguros).

El Sr. Franke es presidente de los directorios de Tiger Airways (Singapur), Wizz Air Limited (Hungría) y Spirit Airlines (EE. UU.) y es comisionado de Mandala Airlines (Indonesia), todas inversiones de Indigo.

El Sr. Franke ha estado activo en la comunidad caritativa y cívica y en el pasado se desempeñó, a modo de ejemplo, como presidente de Phoenix 40, miembro de la Junta Internacional del Instituto Neurológico Barrow, presidente de COMPAS (financiación de las artes), miembro de el Consejo del Decano de la facultad de negocios de la Universidad Estatal de Arizona y el Círculo del Decano de la Facultad de Derecho de Stanford.

La familia Franke ha apoyado financieramente a Sojourner Center en Phoenix, United Way, Stanford (cátedra dotada) y ha establecido becas para estudiantes de minorías en la Universidad del Norte de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Arizona, entre otras.

Está casado con Carolyn D. Franke y tienen cinco hijos adultos.

Acerca del regalo – Preguntas y respuestas Accordion Closed

¿Quién es el donante?

Guillermo A. Franke. Bill es socio gerente de Indigo Partners y Newbridge Latin America, fondos de capital privado enfocados en inversiones mundiales en transporte aéreo y América Latina, respectivamente. Fue director ejecutivo de America West Airlines de 1993 a 2001. Bill tiene fuertes lazos con Arizona y el área de Flagstaff como exdirector ejecutivo de la compañía de productos forestales Fortune 500, Southwest Forest Industries, y como expropietario del canal 2 KNAZ-TV de Flagstaff.

¿Cuál es el monto del compromiso?

$ 25 millones.

¿Cómo se compara esta contribución con otras contribuciones hechas a la universidad?

Esta es la contribución más grande en la historia de la Universidad del Norte de Arizona, más de 12 veces la contribución más grande anterior de NAU.

¿Cómo se utilizará la contribución?

La Facultad de Negocios invertirá la contribución en programas que inspiren, desafíen y preparen a los estudiantes para el futuro. Específicamente, los fondos se utilizarán para becas, desarrollo de profesores y desarrollo de programas dentro de la Facultad de Negocios de NAU. Bill está especialmente interesado en reclutar y retener estudiantes nativos americanos, hispanos y de primera generación en la escuela de negocios. La contribución permitirá a la universidad fortalecer su enfoque en un núcleo de pregrado centrado en la planificación empresarial estratégica.

¿Por qué está haciendo esta contribución?

Bill se dedica a invertir en el futuro económico de Arizona. A través de los muchos éxitos de su propia carrera empresarial, sabe que la educación superior es la forma de influir en ese futuro en el sentido más amplio. En particular, Bill reconoce la educación comercial como una fuerza para el desarrollo económico y el cambio social.

¿Qué quiere lograr con esta contribución?

Bill cree en el poder de la educación universitaria. Tiene la intención de que esta contribución sea transformadora para la Universidad del Norte de Arizona, la Facultad de Negocios y, posteriormente, para los negocios en el estado de Arizona. Él entiende que Arizona enfrenta muchos desafíos importantes inherentes a la gestión del crecimiento: uso de la tierra, distribución de recursos y problemas de inmigración. Educar a los futuros líderes empresariales de Arizona con las habilidades y conocimientos apropiados para abordar estos desafíos fortalecerá al estado. Siguiendo su propia fórmula para el éxito, Bill está invirtiendo en un plan de estudios que se centra en la comunicación oral y escrita, la resolución de problemas y la planificación empresarial estratégica. La contribución se utilizará para preparar a los estudiantes para ingresar a la fuerza laboral con una base más sólida para lograr el éxito.

¿Por qué la Facultad de Negocios de la Universidad del Norte de Arizona?

La Facultad de Negocios de NAU posee atributos y características distintivas que se alinean con la visión de Bill. La misión de NAU se enfoca en la educación de pregrado y el servicio a los estudiantes minoritarios y de primera generación, y el 86 por ciento de los estudiantes de negocios de NAU son de Arizona y aproximadamente el mismo porcentaje permanece en el estado después de graduarse. Hizo su elección sabiendo que NAU proporciona un medio para lograr un impacto donde más se lo propone.

¿Cómo surgió este regalo?

Scott Coor, graduado en 1976 de la Facultad de Negocios, coordinó la reunión inicial con Bill. Mientras estudiaba en NAU, Scott recibió a Bill, entonces director ejecutivo de Southwest Forest Industries, como conferenciante invitado. Bill le dijo a Scott que lo llamara después de graduarse y, posteriormente, fue contratado por Southwest. Habiendo permanecido en contacto a lo largo de los años, Scott sugirió acercarse a Bill para un regalo transformador para la Facultad de Negocios.

¿Cómo beneficia esto a NAU en su conjunto?

Una inversión de esta magnitud en la Universidad del Norte de Arizona realmente transformará la universidad en su totalidad, llamando la atención sobre los principales programas de pregrado y posgrado de la institución y su sólida reputación de brindar educación superior con un toque personal. El regalo también puede tener un efecto dominó considerable. Es un respaldo de terceros de la dirección de la universidad, lo que proporciona una poderosa validación del enfoque de pregrado de la universidad, específicamente en la Facultad de Negocios.

¿Tiene el donante un mensaje para los estudiantes y ex alumnos actuales y potenciales?

Aunque no tiene vínculos formales con la Universidad del Norte de Arizona, Bill hizo esta inversión en NAU demostrando su compromiso de brindar oportunidades educativas. Esta contribución inculcará un sentido de orgullo en los estudiantes, la facultad, el personal y los ex alumnos y desafiará a otros líderes empresariales de Arizona a apoyar la educación superior, especialmente a la Universidad del Norte de Arizona.

¿La Facultad de Negocios tendrá un nuevo nombre?

Sí, a pedido de la universidad, se llamará The WA Franke College of Business.

¿Quién fue WA Franke?

William Augustus Franke (nacido A) es un inversionista de aerolíneas y cofundador y socio gerente de Indigo Partners LLC, un fondo de capital privado enfocado en el transporte aéreo. Ha sido presidente de Franke and Company, Inc.

bill franco Título Presidente Término desde el 2004 Esposos) carolyn franke Niños 5

6 filas más

Con qué aerolíneas se asocia Indigo

Su firma de adquisiciones enfocada en aerolíneas, Indigo Partners, posee participaciones en Wizz Air, JetSMART de Chile y Volaris de México, así como el 83% de Frontier, con sede en Colorado, valorada en $2.7 mil millones. Se espera que posea alrededor del 43% de la entidad combinada luego de la fusión de Frontier y Spirit.

Video: bill franke