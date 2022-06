“No se puede mediar entre el bien y el mal”: Zelensky le dice a Israel cómo se siente realmente

El presidente judío de un país que lucha por su propia supervivencia se dirigió a los legisladores del estado judío permanentemente amenazado el domingo por la noche. Uno podría haber esperado que el evento fuera conmovedor y electrizante.

En cambio, el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue enojado, acusatorio, desesperado y breve, y duró menos de 10 minutos.

Lo usó para dejar en claro su creencia de que la negativa del gobierno israelí a proporcionar armas y abrir completamente sus puertas a los refugiados ucranianos es inmoral, y sorprendentemente, dada la difícil situación del pueblo judío a manos de los nazis. Y arrasó con la estrategia del primer ministro Naftali Bennett en un esfuerzo de mediación con el Kremlin que él mismo solicitó inicialmente.

Como señaló Zelensky, Israel se ha negado a suministrar armas defensivas a Ucrania; citó el sistema de defensa antimisiles Iron Dome, pero las solicitudes públicas de chalecos antibalas y cascos de su embajador también han sido rechazadas. Israel ha impuesto límites de entrada a los refugiados ucranianos, señaló. Ha optado por no imponer sanciones graves a Rusia, agregó.

El temor de los líderes israelíes de alienar a Rusia hizo que la solicitud inicial de Zelensky de exponer formalmente el caso de su país en un discurso ante la Knesset fuera rechazada, con pretextos de que el parlamento estaba en receso y en proceso de renovación, cuando cualquier salón apropiado podría haber servido para el propósito.

Obtenga la edición diaria de The Times of Israel por correo electrónico y nunca se pierda nuestras principales historias Al registrarse, acepta los términos

Por lo tanto, se vio reducido a un discurso a través de Zoom, aunque a él asistió la abrumadora mayoría de los legisladores de Israel, se proyectó en las principales estaciones de televisión del país y fue visto por una gran multitud en la plaza Habima de Tel Aviv.

Los manifestantes se reúnen en la plaza Habima de Tel Aviv el 20 de marzo de 2022 para ver un discurso televisado en video del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Jack Guez/ AFP)

En lugar de generar empatía o una reevaluación, la respuesta inmediata de varios legisladores a su aparición fue una furiosa objeción a los frecuentes paralelismos que estableció entre la difícil situación de Ucrania (sus ciudades bombardeadas, miles de muertos y millones de personas sin hogar) y la de los judíos en el Holocausto. Afirmó que el Kremlin está hablando de esta guerra como la solución final a la cuestión de Ucrania. Likud MK Yuval Steinitz, un ex ministro, dijo que su uso de tales comparaciones “roza la negación del Holocausto”.

Pero entonces Zelensky, en su tono de desconcertada desesperación, tomando un descanso de unos minutos de galvanizar la resistencia de su país a la invasión, habló con el aire de un líder que casi ha renunciado a este aliado potencial. “Usted sabe cómo proteger sus intereses políticos y ayudar a Ucrania, proteger a los ucranianos, proteger a los judíos de Ucrania”. Y, sin embargo, acusó, Israel estaba optando por no hacerlo.

“¿Puede explicar por qué todavía estamos esperando” la ayuda de Israel? se preguntó amargamente. "¿Qué es? ¿Indiferencia? ¿Cálculo político? ¿Mediación sin elección de bando?

“Los dejaré para que proporcionen las respuestas a estas preguntas”, continuó, pero ofreció sus propias conclusiones, no obstante. “Quiero señalar que la indiferencia mata”, dijo. “Los cálculos pueden estar equivocados”. Y, con el puño cerrado, dejando en claro cómo se siente realmente acerca de los esfuerzos de mediación de Bennett entre Kyiv y Moscú, "Puedes mediar entre países, pero no entre el bien y el mal".

Los diputados miran el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, 20 de marzo de 2022. (Captura de pantalla del canal Knesset)

Israel y los israelíes tendrán que vivir con las elecciones que han hecho durante esta guerra, dijo Zelensky a quienes miraban a los líderes políticos en sus pequeñas cajas de Zoom. Y luego volvió a luchar sin ellos.

Los medios hebreos informaron más tarde el domingo que Bennett y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, estaban "sorprendidos" por la ferocidad de la crítica del presidente ucraniano. No obstante, el Canal 12 citó a "fuentes de alto nivel" diciendo que las políticas de Israel no cambiarán a raíz de su discurso. Precisamente como él habría esperado.

¿Es importante para usted nuestro trabajo?

¿Confía en The Times of Israel para obtener noticias precisas y perspicaces sobre Israel y el mundo judío? Si es así, únase a la comunidad de The Times of Israel. Por tan solo $6 al mes, usted:

Apoya nuestro periodismo independiente;

Disfrute de una experiencia sin publicidad en el sitio, las aplicaciones y los correos electrónicos de ToI; y

Obtenga acceso a contenido exclusivo compartido solo con la comunidad ToI, incluidas cartas semanales del editor fundador David Horovitz.

Únase a la comunidad de Times of Israel Únase a nuestra comunidad ¿Ya es miembro? Inicia sesión para dejar de ver esto Eres un lector dedicado

Estamos muy contentos de que haya leído los artículos de X Times of Israel en el último mes.

Es por eso que comenzamos el Times of Israel hace diez años, para brindarles a los lectores exigentes como usted una cobertura de lectura obligada sobre Israel y el mundo judío.

Así que ahora tenemos una solicitud. A diferencia de otros medios de comunicación, no hemos instalado un muro de pago. Pero como el periodismo que hacemos es costoso, invitamos a los lectores para quienes The Times of Israel se ha vuelto importante a ayudar a apoyar nuestro trabajo uniéndose a The Times of Israel Community.

Por tan solo $ 6 al mes, puede ayudar a respaldar nuestro periodismo de calidad mientras disfruta de The Times of Israel SIN PUBLICIDAD, y accede a contenido exclusivo disponible solo para miembros de la comunidad de Times of Israel.

Gracias,

David Horovitz, editor fundador de The Times of Israel

Únase a nuestra comunidad Únase a nuestra comunidad ¿Ya es miembro? Regístrese para dejar de ver este anuncio leer más:

Israel y la Región

Volodymyr Zelensky

Invasión rusa de Ucrania

Relaciones Israel-Ucrania

Facebook

Gorjeo

Linkedin

Email

Impresión

comentarios reportar comentarios inapropiados

Video: evil israel