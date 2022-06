¿Necesita un cable HDMI 4K en 2022? Los mejores cables HDMI 4K

Si acaba de comprar un nuevo televisor 4K, es posible que se pregunte si necesita comprar un nuevo cable HDMI para acompañarlo. Si ya tiene un cable HDMI, la respuesta muy rápida es: probablemente no.

Explicaremos por qué en detalle en breve. Primero, explicaremos los cuatro tipos básicos de cables HDMI y ofreceremos nuestras recomendaciones de compra para cada categoría si aún no tiene un cable o si necesita reemplazar un cable dañado.

Tipos de cable HDMI explicados

Un cable HDMI es solo un conducto entre su televisor y el dispositivo multimedia, ya sea un reproductor de DVD, Blu-ray o Blu-ray 4K UHD; transmisor de medios; consola de videojuegos; o computadora. Existen diferentes tipos de cables HDMI, pero sus designaciones indican la cantidad de datos que pueden transportar. (Spoiler: realmente no existe un cable HDMI 4K).

Cuando se reduce a la información más básica, las pautas de resolución de video, establecidas por el Grupo de Trabajo Técnico del Foro HDMI que define la especificación, son:

HDMI estándar: resolución de hasta 720p o 1080i a una frecuencia de actualización de 30 Hz

HDMI de alta velocidad: resolución de hasta 4K (incluyendo 1080p) a una frecuencia de actualización de 30 Hz

HDMI de alta velocidad premium: resolución de hasta 4K con alto rango dinámico (HDR) a una frecuencia de actualización de hasta 60 Hz

HDMI de ultra alta velocidad: resolución de hasta 10K con HDR a una frecuencia de actualización de 120 Hz (el video 4K puede actualizarse hasta a 240 Hz)

Cable HDMI activo: cualquiera de los tipos de cable mencionados anteriormente equipado con un amplificador de señal para transportar señales HDMI a distancias más largas

El mejor cable HDMI 4K para comprar

Si conecta una PC para juegos capaz de jugar a 4K/60 fps a su televisor, necesitará un cable HDMI que pueda manejar ese nivel de transmisión de datos.

Las versiones más detalladas de las pautas son importantes si desea algo más que una señal de TV básica: si juega videojuegos a más de 30 cuadros por segundo, por ejemplo, o tiene la intención de hacer un uso completo de un televisor HDR, o si desea un cable HDMI que también puede transportar datos a través de Ethernet (la mayoría de las personas no lo hacen, pero ese ancho de banda se puede usar para otras cosas).

Para este tipo de escenarios, debe tomar la frecuencia de actualización (medida en ciclos por segundo, expresada como Hertz y abreviada como Hz), el nivel de precisión de color (también conocido como profundidad de color, medida en bits; por ejemplo, 8 bits, 10 bits). bit o 12 bits) y la compresión de datos de color (es decir, submuestreo de croma) en consideración. Cuanto más alto vaya con la frecuencia de actualización y la profundidad de bits, y menos compresión de datos de color elija, más datos se enviarán a su televisor.

En consecuencia, necesitará un cable HDMI que tenga un ancho de banda adecuado. Un cable HDMI de alta velocidad premium debería cubrir las demandas más altas que le pediría a un televisor 4K con una frecuencia de actualización de 60 Hz. Si compró un televisor 4K con una frecuencia de actualización real de 120 Hz, como para usar con una PlayStation 5 o Xbox Series X, debe cambiar a un cable HDMI de ultra alta velocidad.

Haga clic derecho para abrir este gráfico en una nueva pestaña. Esta información del administrador de licencias de HDMI lo ayudará a determinar qué cable HDMI es adecuado para sus necesidades. Por supuesto, cualquiera de los estándares más altos funcionará con cualquier señal de video de baja resolución, pero no harán que el video de baja resolución se vea mejor.

Administrador de licencias HDMI

Cuándo reutilizar un cable HDMI que ya tienes

El cable HDMI que ya tiene puede admitir todas las funciones que necesita. Aquí le mostramos cómo averiguarlo.

Todo lo que planeas hacer es ver la televisión y nada más.

Simplemente conecte su televisor y dispositivo multimedia usando su cable existente. Si obtiene una imagen estable sin artefactos, está listo para comenzar. No se requiere pensamiento adicional.

Desea ver contenido HDR, jugar juegos a 60 o 120 fps, usar un televisor como monitor, etc.

Puede determinar si su cable existente es adecuado de una de dos maneras.

Verifique si el cable está etiquetado como Alta velocidad, Alta velocidad premium o Velocidad ultra alta. Si su cable HDMI no especifica claramente de qué tipo es, es posible que pueda buscarlo si el fabricante y el número de pieza están impresos en el cable. Conecte el cable a su televisor y a su dispositivo multimedia, y luego cambie la configuración en ambos para que coincidan con sus requisitos. Si obtiene una imagen estable mientras reproduce contenido, debería estar listo para comenzar.

De los dos métodos, el segundo es un poco más confiable; por lo general, obtendrá una señal de inmediato (o no). Pero por lo general es mejor comenzar primero con el método uno y luego probar el método dos. Si termina con una pantalla en blanco durante el método dos, volver a la configuración visible puede ser una molestia dependiendo de su dispositivo.

¿Solo quieres ver programas de Netflix (como The Crown) en 4K y nada más? Si el cable HDMI que está usando ahora proporciona una imagen estable, está listo.

¿Cuándo debería comprar un nuevo cable HDMI para su televisor 4K?

Si los cables HDMI que tiene a mano no pueden cumplir con sus requisitos, por ejemplo, reproducir contenido 4K a 120 Hz o con HDR, entonces deberá pagar por uno nuevo. También puede comprar un cable nuevo si desea garantizar el cumplimiento de una especificación HDMI en particular. Por ejemplo, los cables HDMI de ultra alta velocidad deben estar certificados para obtener la etiqueta y, por lo tanto, deben tener compatibilidad garantizada con dispositivos HDMI 2.1 como PlayStation 5 y Xbox Series X.

Quieres esconder tu cable HDMI dentro de la pared

Si colgó su televisor en la pared y ahora quiere pasar los cables dentro de la pared para mantenerlos fuera de la vista, es probable que no pueda usar un cable HDMI que ya tenga a mano. Los instaladores profesionales usan cables HDMI para empotrar en la pared para este propósito, y usted también debería hacerlo si está haciendo el trabajo usted mismo. Los cables para empotrar en la pared están hechos para resistir el fuego (como durante una subida de tensión o si algo cercano se está quemando) y no emiten humo tóxico si se queman.

Para tales cables, busque una de las dos certificaciones del Código Eléctrico Nacional (NEC): Clase 2 o Clase 3 (abreviadas como CL2 y CL3). La diferencia está en el voltaje máximo que debe aceptar cada uno: CL2 debe aceptar hasta 150 voltios, mientras que CL3 debe aceptar hasta 300 voltios. En ambos casos, la cubierta del cable también será más gruesa y estará mejor aislada para proteger los cables del interior, ya que el cable atraviesa la pared y se dobla en espacios reducidos, como una caja de conexiones. Cualquier certificación es suficiente para las señales HDMI. La clasificación en la pared no debe agregar una cantidad significativa al precio del cable.

Necesitas enviar señales de audio/video a larga distancia

Si su dispositivo fuente está en un extremo de la habitación y su pantalla está en el otro (como un proyector de video y su pantalla), o si su fuente y su pantalla están en diferentes habitaciones, es posible que necesite un cable con un amplificador de señal para garantizar que los datos se puedan transmitir de un extremo al otro. Por lo general, encontrará estos cables clasificados como cables HDMI "activos" (prefacio cada uno de los tipos de cable que ya hemos discutido con "activo"). Otra solución para cables largos es un amplificador de señal HDMI, como el Key Digital KD-HDFIX22.

Eso no significa que deba pagar $30 o más por un cable (aunque los cables activos cuestan más). El precio del cable no garantiza necesariamente el rendimiento. Más bien, su clasificación y su certificación sí.

Puede comprar un cable muy económico y aun así obtener un rendimiento de primer nivel. Nuestra recomendación es elegir entre las opciones de Monoprice o AmazonBasics, que tienen muchos seguidores por su asequibilidad y confiabilidad. (Consulte la barra lateral para obtener sugerencias específicas). Los cables activos y/o exóticos (p. ej., cables que usan hilos de fibra óptica en lugar de cables de cobre) para instalaciones muy especializadas costarán más, pero no funcionan mejor que sus contrapartes más plebeyas en instalaciones típicas y distancias de transmisión.

Si no sabe qué cable exacto comprar, o si desea examinar las opciones disponibles por su cuenta, asegúrese de considerar lo siguiente:

Los cables HDMI de alta calidad no tienen por qué ser caros

No podemos enfatizar esto lo suficiente, y se aplica en todos los ámbitos, incluidos los cables clasificados en la pared.

Los cables HDMI de alta velocidad premium certificados han superado pruebas adicionales para lucir la etiqueta. (Encontrará más información sobre la certificación HDMI y cómo verificar la autenticidad en el enlace anterior).

Pero no necesita pagar un gran sobreprecio para tener esa tranquilidad: Monoprice, por ejemplo, vende dos cables HDMI premium certificados de 6 pies diferentes por menos de $10 cada uno. Y puede comprar un cable HDMI AmazonBasics de alta velocidad con clasificación CL3 de 15 pies por $ 13.

Estos cables son extremadamente caros. No hay necesidad de gastar tanto en ningún cable HDMI pasivo, incluidos los cables para empotrar en la pared como estos.

Alaina Yee/Fundición

Cuando busque cables HDMI, use palabras clave solo como punto de partida

Si busca en Amazon o Monoprice.com, a veces verá productos con nombres como "Cable ultradelgado de alta velocidad". Si no está prestando mucha atención, es posible que no se dé cuenta de que este ejemplo en particular es solo un cable de alta velocidad: el "ultra" en este caso se refiere a qué tan delgado es el cable, no a la velocidad a la que es capaz de transportar datos.

Asegúrese de obtener el cable correcto mirando las especificaciones reales. La forma más rápida de determinar el tipo es buscar su calificación de ancho de banda.

Alta velocidad = 10,2 Gbps

Alta velocidad superior = 18 Gbps

Ultra alta velocidad = 48 Gbps

El precio sigue siendo una pista importante sobre el tipo y la calidad de un cable HDMI

No encontrará un cable HDMI de ultra alta velocidad respetable por $ 3, pero puede encontrar un buen cable de alta velocidad a ese precio, aunque puede estar limitado a una frecuencia de actualización más baja. (Por otra parte, los verdaderos cables de alta velocidad son mucho menos comunes).

Al prestar atención a la clasificación del ancho de banda, la frecuencia de actualización y el precio, puede evitar cables poco confiables. Las opciones fuera de las marcas más conocidas y económicas (AmazonBasics y Monoprice son actualmente las dos principales) pueden ser tentadoras, pero algunos cables económicos tienen un blindaje de interferencia electromagnética (EMI) débil, lo que puede interrumpir su red Wi-Fi y causar problemas visuales. artefactos y pérdidas de señal. Si ve un paquete de dos cables HDMI de alta velocidad por el mismo precio que una única opción de Monoprice o AmazonBasics, proceda con precaución.

Por otro lado, la calificación de ancho de banda y el precio también pueden ayudarlo a descubrir cables que superan su peso, como el cable HDMI de alta velocidad de AmazonBasics. No está certificado como un cable de alta velocidad premium, pero el fabricante promete que puede ofrecer ese ancho de banda (18 Gbps). Como era de esperar, también tiene un precio más alto que un cable HDMI de alta velocidad económico típico de 6 pies.

Los cables HDMI activos no deberían costar mucho más que sus homólogos pasivos. Si bien los precios suben, puede encontrarlos muy por debajo de las tasas de usura de los cables altamente comercializados en Best Buy y tiendas similares. En Monoprice, por ejemplo, un cable HDMI delgado de alta velocidad 4K de 6 pies cuesta menos de $9; su contraparte activa tiene un precio de $28.

Compre solo la longitud de cable HDMI que necesite

Cuanto mayor sea la distancia que debe recorrer una señal, es más probable que partes de esa señal no lleguen a su destino sin amplificación (por ejemplo, un cable activo o una caja amplificadora de señal).

La regla general es que para longitudes de seis pies o menos, un cable pasivo es más que adecuado. Entre seis y aproximadamente 25 pies es negociable, y por encima de eso, la mayoría de las personas optarán por un cable activo o un amplificador de señal.

Los cables HDMI activos incluyen un amplificador de señal para evitar artefactos y caídas en largas distancias.

El chip receptor en su televisor también puede influir en si un cable pasivo funcionará o no en largas distancias; si es mejor para ajustarse a una señal más débil, no necesitará el refuerzo de señal.

Ignore características sin sentido como el enchapado en oro en los cables HDMI

Los conectores chapados en oro marcan una diferencia marginal con las señales analógicas , porque las conexiones no se oxidan, pero no importan en absoluto con las señales digitales que transporta un cable HDMI. Si le interesa una imagen sólida, solo debe prestar atención a la clasificación de velocidad y la longitud del cable, y si es pasivo o activo. Eso es todo.

Cables HDMI frente a especificaciones HDMI

Si ha oído hablar de las especificaciones de HDMI (p. ej., HDMI 1.3, HDMI 1.4, HDMI 2.0 y HDMI 2.1), es posible que se pregunte cómo se relacionan los cables HDMI con ellas.

Como se mencionó anteriormente, un cable HDMI es solo un conducto para que viajen los datos. Puede pensar en ello como un camino: elija uno más ancho (es decir, un mayor ancho de banda) si tiene más datos que deben recorrer al mismo tiempo.

Las especificaciones de HDMI describen qué tipo de características pueden viajar a lo largo de ese camino: resolución, profundidad de color, tipos de submuestreo de croma y más. Con cada nueva especificación, cada nueva característica ha aumentado el requisito de ancho de banda de HDMI.

Haga clic derecho para abrir esta imagen en una nueva ventana (o pestaña) del navegador. La tabla muestra las funciones habilitadas con cada versión de HDMI.

Administrador de licencias HDMI

Entramos en más detalles sobre las últimas especificaciones de HDMI en nuestros manuales de HDMI 2.0 y HDMI 2.1, pero todo lo que realmente necesita saber es qué funciones admite su hardware y qué funciones pretende aprovechar. Una vez que haya reducido eso, sabrá qué tipo de cable HDMI necesita.

¿Necesito HDMI especial para 4K?

Cuando se trata de TV 4K, no necesita elegir cables HDMI especiales. El estándar del cable HDMI puede afectar el color y la resolución, pero no se requieren versiones más nuevas para TV 4K.

¿HDMI tiene 4K?

Certificación de cables HDMI

Los cables HDMI estándar son compatibles con las resoluciones 720p y 1080i utilizadas para transferir programas TNT HD. Los cables HDMI de alta velocidad son compatibles con resoluciones HD 1080p y 4K UHD (3840 x 2160 píxeles a 24, 25 y 30 fps), 3D y Deep Color.

¿Cómo sé si mi HDMI es 4K?

Si desea asegurarse de que su cable HDMI admita la resolución Ultra HD 4K, debe buscar el logotipo de HDMI de alta velocidad en el paquete del cable. Este es el aspecto de una etiqueta típica de alta velocidad. Algunos cables pueden tener la etiqueta de alta velocidad.

¿Puede HDMI 2.0 hacer 4K 60Hz?

HDMI 2.0 puede hacer 4k a 60 Hz con croma 4:4:4.

Video: hdmi 4k