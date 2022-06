Los riesgos y recompensas de ganar dinero con Airbnb

Los servicios de alquiler a corto plazo peer-to-peer como Airbnb se están convirtiendo en una alternativa para muchos viajeros. Algunos viajeros buscan la sensación de estar en casa lejos de casa. Otros buscan alojamiento que cubra grandes grupos en un solo lugar. Muchos también buscan alquileres de corto plazo entre pares como una opción menos costosa que la habitación de hotel estándar. Si está pensando en seguir la tendencia y alquilar una habitación, o una casa completa, esto es lo que necesita saber primero.

Cómo anunciar con Airbnb

Tú decides cuándo poner tu espacio disponible ya qué precio. El listado es gratuito y puede aprobar individualmente a los huéspedes potenciales. Al establecer su precio, querrá considerar la tarifa vigente en su área al observar los listados de la competencia. Querrá considerar los costos de alojamiento, incluida la limpieza, las facturas de servicios públicos más altas, los impuestos y la tarifa de anfitrión de Airbnb, que es del 3% para el procesamiento de pagos. Sus invitados pagan las tarifas de reserva del 6% al 12% de Airbnb. Asegúrese de comprender los estándares de hospedaje de Airbnb para la precisión de la lista, la comunicación con los huéspedes, el cumplimiento de sus compromisos de reserva, la limpieza de su lugar para cada huésped y la provisión de servicios básicos como jabón y papel higiénico.

Querrás limpiar y ordenar tu espacio antes de fotografiarlo para presentarlo con la mejor luz posible. En la mayoría de las ciudades, Airbnb incluso enviará un fotógrafo profesional para capturar tu espacio de forma gratuita si eres un anfitrión activo. Cuando describa su lugar, piense en lo que lo hace único y trate de considerarlo desde la perspectiva de un visitante de fuera de la ciudad. ¿Está su lugar a poca distancia del transporte público? ¿Está ubicado cerca de excelentes restaurantes, vida nocturna o actividades culturales? ¿Qué comodidades puede ofrecer: Internet inalámbrico, una cocina completamente equipada, televisión por cable, un patio al aire libre? Su listado se mostrará en el sitio web de Airbnb, y también puede realizar una promoción cruzada a través de las redes sociales o de su propio sitio web.

Legalidades e Impuestos

Antes de publicar su lugar en Airbnb, es posible que deba obtener permiso. Si su propiedad está controlada por una asociación de propietarios o una cooperativa, verifique sus reglas para asegurarse de que puede hospedar. Si alquila, querrá obtener la bendición de su arrendador. Airbnb sugiere agregar una cláusula adicional a su contrato con cualquiera de estas entidades para abordar específicamente el alojamiento a través de Airbnb.

Además, su localidad puede requerir una licencia comercial y es posible que deba impuestos locales sobre cualquier ingreso que gane. Por ejemplo, es posible que deba pagar un impuesto de ocupación transitoria, el mismo impuesto que se aplica a los hoteles. Los hoteles generalmente pasan este impuesto a sus huéspedes: quizás recuerde el 12% adicional que se agregó a su factura la última vez que se hospedó en algún lugar. Puede consultar la información de Airbnb sobre las regulaciones de muchas ciudades.

También deberá impuestos federales sobre los ingresos de Airbnb, que se le informarán a usted y al IRS en el formulario 1099. Sin embargo, es posible que pueda reducir sus ingresos imponibles de Airbnb al deducir los gastos comerciales, como las tarifas de limpieza y el seguro.

Seguridad personal

Si está alquilando su casa cuando no estará allí, probablemente no esté en riesgo de violencia física. Sin embargo, querrá encontrar un lugar seguro para guardar cualquier cosa de alto valor sentimental o financiero. Su vestido de novia, el reloj de oro del abuelo, los álbumes de fotos, su efectivo de emergencia y sus declaraciones de impuestos son ejemplos de cosas que querrá asegurar. No dé a los invitados la oportunidad de robar sus pertenencias o su identidad.

Las cosas se complican más si alquilas parte de tu casa y sigues viviendo allí. Puede vigilar más de cerca sus cosas (aunque sería prudente protegerlas), pero es físicamente vulnerable si su invitado resulta ser peligroso. No es realista realizar verificaciones de antecedentes penales de los huéspedes antes de reservar o antes de registrarse; puede hacer algunas investigaciones básicas de Internet, pero no es un proceso a prueba de fallas.

Las reseñas de anfitriones anteriores pueden ofrecer tranquilidad, y siempre puedes rechazar una reserva o incluso cancelarla, aunque en algunos casos, Airbnb impondrá sanciones. También puede limitar las reservas que acepta a los huéspedes que hayan completado el proceso de identificación verificada de Airbnb. Tanto los anfitriones como los invitados pueden hacer que Airbnb verifique su identidad cargando una identificación válida emitida por el gobierno y conectando una cuenta de Facebook, Google+ o LinkedIn a una cuenta de Airbnb.

Seguridad en el hogar de Airbnb

Airbnb también brinda pautas para que los anfitriones hagan que sus hogares sean más seguros. Si la decencia humana básica no le brinda suficientes incentivos para hacer que su lugar sea seguro para los huéspedes, minimizar los riesgos de seguridad para los huéspedes minimiza su riesgo de ser demandado por un huésped lesionado en su propiedad. Los invitados también pueden darle calificaciones más bajas si no ha tomado las precauciones básicas para protegerlos, como instalar detectores de humo y monóxido de carbono y eliminar o señalar cualquier peligro de tropiezo o caída. Si es particularmente negligente, Airbnb podría negarse a permitirle continuar hospedando.

Seguros y Responsabilidad

Hablando de responsabilidad, hablemos de seguros. La garantía para anfitriones de Airbnb proporciona hasta $1 millón en cobertura de seguro por daños a la propiedad en 29 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El seguro de Airbnb no sustituye al seguro de propietario o arrendatario, y no protege contra robo ni responsabilidad personal. Hable con la compañía de seguros de su propietario o inquilino para asegurarse de que su póliza cubra su propiedad, sus posesiones y su responsabilidad mientras alquila su lugar a través de Airbnb. Si necesita cobertura adicional, una póliza general podría ser el boleto.

Airbnb ofrece un seguro de responsabilidad civil para los anfitriones de EE. UU. Ofrece hasta $1 millón por incidente y es secundario a cualquier otro seguro, como la póliza de propietario de vivienda o el seguro de propietario, que podría cubrir el incidente. Como cualquier póliza de seguro, el seguro de responsabilidad civil de Airbnb tiene condiciones y limitaciones, así que si quieres saber exactamente qué está cubierto y qué no, lee bien la letra pequeña.

La garantía para anfitriones de Airbnb no protege contra el desgaste de tu alojamiento, pero puedes cobrar un depósito de seguridad para cubrir posibles daños. Es importante inspeccionar su propiedad después de que cada huésped se vaya porque, de lo contrario, no tendrá forma de saber qué huésped causó el daño y no será elegible para presentar un reclamo. Querrá documentar cualquier daño con fotografías y corroborar el valor "antes" de la propiedad dañada. Airbnb pide que los anfitriones primero intenten resolver cualquier problema directamente con los huéspedes antes de presentar un reclamo. Para presentar un reclamo con Airbnb por más de $ 300, primero deberá presentar un informe policial. Los anfitriones tienen una ventana limitada para presentar un reclamo: 14 días o antes de que se registre el siguiente huésped, lo que ocurra primero.

“Airbnb brinda la opción de obtener un depósito de seguridad reembolsable, que es lo que hago para cada huésped”, dice Deb Glassman, quien ha estado alquilando su casa en Venice, California, en Airbnb durante los últimos cuatro años. “En una o dos situaciones en las que tuve que cobrar el depósito de seguridad por cuestiones menores, Airbnb siempre me ha respaldado al 100 % con el huésped”. Ella agrega que quedarse en el estudio en la parte trasera de su casa mientras lo alquila parece ser un disuasivo automático para los posibles invitados que quieran ir de fiesta.

Garantías de pago

¿Es posible que un invitado se estrelle y se estrelle, es decir, que pase la noche en su casa sin pagarle?

Los huéspedes realmente te pagan a través de Airbnb. Siempre que no haya problemas, Airbnb liberará su pago dentro de las 24 horas posteriores a la llegada de su huésped y lo recibirá dentro de un día hábil, si elige recibir el pago a través de PayPal o mediante una tarjeta de débito prepaga de Payoneer, dentro de unos pocos días para una transferencia bancaria, o dentro de los 15 días hábiles para un cheque enviado por correo.

Los huéspedes deben notificar a Airbnb dentro de las 24 horas posteriores al check-in si hay un problema que justifique un reembolso. Si no responde a los huéspedes que intentan comunicarse con usted acerca de un problema, es posible que se les permita completar su reserva y recibir un reembolso parcial.

Airbnb podría solicitarle que reembolse el pago de un huésped si cancela una reserva en el último minuto, olvida dejar la llave, tergiversa su listado, no limpia su casa o no cumple con los estándares de hospitalidad de Airbnb. Airbnb sugiere asegurarse de estar disponible dentro de las 24 horas posteriores al check-in programado de los huéspedes para abordar cualquier inquietud que puedan tener, ya que muchos problemas se resuelven fácilmente. En su anuncio, asegúrese de describir con precisión el tipo de habitación, la cantidad de habitaciones y baños y las comodidades. Si elige proporcionar ropa de cama y toallas, asegúrese de que estén limpias. Además, tenga en cuenta si habrá animales en la propiedad.

También podría quemarse si organiza el pago con un huésped fuera del sitio web de Airbnb. Un huésped podría intentar hacer esto para evitar pagar la tarifa de invitado de Airbnb o podría estar planeando estafarlo. Como anfitrión, solo puede ahorrar un 3% al no pasar por el sistema de pago de Airbnb, además, Airbnb podría negarse a hacer más negocios con usted si lo atrapan. Así que no intentes eludir el sistema.

La línea de fondo

La creciente economía colaborativa ofrece formas de obtener ingresos adicionales que no estaban disponibles incluso hace unos años. Muchas de estas oportunidades requieren que se sienta cómodo navegando por leyes locales poco claras, compartiendo sus posesiones más valiosas con extraños y asumiendo responsabilidades legales adicionales. Airbnb no es una excepción, pero si está dispuesto a asumir los riesgos, podría ganar miles de dólares adicionales al año.

¿Es rentable alquilar a través de Airbnb?

Los anfitriones de Airbnb ganan, en promedio, alrededor de $ 924 al mes, según una investigación del prestamista de bajo interés Earnest. Por supuesto, ese ingreso puede variar dramáticamente dependiendo de dónde se encuentre, con qué frecuencia alquile su lugar, la calidad de su hogar y los servicios que brinde.

¿Cuánto cuesta que alguien administre tu Airbnb?

La mayoría de los Anfitriones pagan una tarifa de servicio fija del 3% del subtotal de la reserva. El subtotal es la tarifa por noche más la tarifa de limpieza* y la tarifa de invitado adicional, si corresponde, y no incluye las tarifas e impuestos de Airbnb. Los huéspedes suelen pagar una tarifa de servicio de alrededor del 14 % del subtotal de la reserva.

¿Necesitas permiso para ejecutar un Airbnb?

En muchas ciudades, debe registrarse, obtener un permiso u obtener una licencia antes de publicar su propiedad o aceptar invitados. Ciertos tipos de reservas a corto plazo pueden estar prohibidos por completo. Los gobiernos locales varían mucho en la forma en que hacen cumplir estas leyes. Las sanciones pueden incluir multas u otras medidas de cumplimiento.

¿Debo convertir mi propiedad de alquiler en un Airbnb?

Conclusiones clave. Alquilar a través de Airbnb podría ser más lucrativo que alquilar a un inquilino a largo plazo, según su ubicación. Sus costos pueden ser más altos si alquila a través de Airbnb, ya que se espera que proporcione muebles, mantenga el lugar limpio y pague los servicios públicos.

Video: renting out airbnb