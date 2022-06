Los mejores entrenadores de jubilación en 2022

Blog » Los mejores entrenadores » Los mejores entrenadores de jubilación

21 de enero de 2022

Para muchos, la jubilación es una dicha. Después de todo, ¿qué es mejor que cosechar los beneficios de años de trabajo? Sin embargo, algunos jubilados se encuentran en conflicto acerca de sus planes de jubilación y necesitan apoyo y comprensión. Los entrenadores de jubilación proporcionan exactamente eso.

Para las personas que pueden enfrentar problemas comunes cuando se jubilan, como aburrimiento, pérdida de identidad y dificultad para adaptarse a un nuevo estilo de vida, un entrenador de jubilación puede ayudar a los jubilados a abordar estos problemas y facilitar la transición a la jubilación.

Pueden brindar orientación sobre temas tales como cómo administrar las finanzas, mantenerse saludable y activo y conectarse con otros jubilados. Los entrenadores de jubilación también pueden ayudar a las personas a crear un plan realista para pasar su tiempo en la jubilación y asegurarse de que se mantengan encaminados.

Si bien no se encuentra entre los nichos de entrenamiento convencionales, ciertamente es valioso. Para ayudarlo a encontrar su entrenador de jubilación, a continuación tenemos una lista de los mejores entrenadores de jubilación en todo el mundo, cada uno con su propia forma única de ayudar a sus clientes a navegar este aspecto a menudo complicado de la vida, y les hemos preguntado qué tiene de especial su entrenamiento y cuál ha sido el factor más importante para su éxito.

Siga leyendo para saber lo que dicen.

Jennifer Rovet

Jennifer Rovet es Entrenadora de Jubilación Profesional Certificada y propietaria de Retire Ready Canada. Trabaja con jubilados en su transición a la jubilación y le apasiona ayudar a las personas a encontrar un propósito, significado y felicidad en sus años de jubilación. Brinda sesiones de coaching individuales y de pareja, explorando el lado emocional, social, físico y espiritual de la jubilación.

Ella empodera a sus clientes para que encuentren formas de mantenerse activos y conectados en esta etapa de su vida.

¿Qué haces diferente o en qué se diferencia tu coaching de los demás?

La jubilación puede ser un momento emocionante y emotivo. Las personas eligen trabajar con un entrenador de jubilación cuando tienen dificultades y no están seguras de qué hacer una vez que dejan de trabajar. Cuando empiezo a trabajar con un cliente, brindo asesoramiento personalizado y flexible, específicamente adaptado a sus necesidades. Todos aportan sus propias experiencias únicas a la mesa y estas deben ser valoradas y respetadas. No creo en un proceso de coaching de corte de galletas o en una talla única para todos.

Según usted, ¿qué ha sido lo más importante que ha contribuido a su éxito como entrenador?

He adquirido un sólido conjunto de habilidades que incluyen habilidades de escucha y análisis, además de ser capaz de sondear y hacer muchas preguntas. Esto es importante cuando trabajo con clientes mientras exploran, descubren y planifican lo que quieren hacer cuando se jubilen. Además, utilizo las redes sociales (LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter), junto con formatos de medios tradicionales (anuncios impresos) para crear conciencia sobre los problemas de jubilación y envejecimiento. Esto ha llevado al crecimiento de mi negocio a través del compromiso y el boca a boca.

sara robinson

Sarah Robinson es consultora de carreras, entrenadora ejecutiva y entrenadora certificada de opciones de jubilación, con casi 25 años de apoyo a graduados, profesionales y altos ejecutivos para gestionar con éxito la transición de carrera. Apasionada por motivar a los profesionales para que se desarrollen y brillen en su vida laboral, Sarah brinda servicios expertos de consultoría y orientación profesional, orientación para entrevistas, perfiles de fortalezas y ayuda a los clientes a estar mejor preparados para una jubilación más significativa. Recientemente apareció en el Daily Mail, SAGA y Woman & Home.

¿Qué haces diferente o en qué se diferencia tu coaching de los demás?

Mi práctica de coaching basada en fortalezas incorpora evaluaciones en línea profundas y perspicaces de fortalezas y motivación con informes personalizados, para ayudar a los clientes a comprenderse mejor a sí mismos, aumentar su confianza en sus propias habilidades y abrazar la alegría y la energía de la vida, personal y profesionalmente. Mis clientes realmente valoran la sorprendente precisión de los informes únicos y la claridad adicional que aporta para complementar mi carrera y mi entrenamiento de jubilación. Como Entrenador Certificado de Opciones de Jubilación, ayudo a las personas a enfocarse en los aspectos críticos de la planificación de jubilación no financiera utilizando LifeOptions Profile™, que evalúa la preparación para la jubilación en 20 estilos de vida y dimensiones de actitud en seis áreas de la vida.

Según usted, ¿qué ha sido lo más importante que ha contribuido a su éxito como entrenador?

Las recomendaciones y referencias han sido la columna vertebral de mi negocio y éxito como Entrenador de Jubilación. Inspirados por el éxito de asegurar su próxima función o mejorar su desempeño en el trabajo, mis clientes pueden acceder a apoyo de coaching en todas las etapas de su vida laboral, regresando en busca de ayuda para hacer una transición sin problemas hacia la jubilación. Los clientes comentan que valoran mi estilo de coaching tranquilo, cálido, intuitivo y pragmático, complementado con mi gran experiencia en consultoría de carrera en un amplio espectro de sectores y niveles de antigüedad.

larry jacobson

Larry Jacobson es un líder de opinión reconocido en el campo de la planificación del estilo de vida para la jubilación no fiscal. Creador de Sail Into Retirement y BuoyCoaching.com, Larry hizo una transición exitosa de CEO a marinero y logró su sueño de navegar alrededor del mundo. Luego hizo la transición de marinero a seis veces autor, entrenador y dos veces orador motivacional de Tedx en los campos de la jubilación, los logros y el liderazgo.

¿Qué haces diferente o en qué se diferencia tu coaching de los demás?

Empecé temprano en el campo de la planificación de la jubilación no fiscal y creé Sail Into Retirement, el primer curso de entrenamiento en video en línea para ayudar a los jubilados a hacer la transición a una nueva identidad después de su carrera. Ofrezco tres niveles de entrenamiento, comenzando con el curso de video para el autoaprendizaje. Alguien puede comenzar sin saber qué hará con su tiempo de jubilación y terminará el curso con un plan en la mano. Complemento el curso en video con entrenamiento individual en cuatro o nueve sesiones, todas de 90 minutos de duración. Busco y obtengo resultados para mis clientes.

Según usted, ¿qué ha sido lo más importante que ha contribuido a su éxito como entrenador?

Mi deseo de ayudar a los demás. Hice realidad mi mayor sueño y navegué mi propio barco alrededor del mundo durante seis años, y eso fue muy satisfactorio. Ahora mi propósito y realización provienen de ayudar a otros a alcanzar sus metas y sueños. Me dedico a obtener resultados para mis clientes.

En mi práctica de coaching, trabajo incansablemente para ayudar a que los sueños de los clientes se hagan realidad. Si no saben lo que desean, les ayudaré a descubrir su pasión interior y crearemos metas y objetivos para lograrlo.

Marianne Oehser

Marianne Oehser es una experimentada experta en jubilación y relaciones comprometida a ayudar a las personas a crear una fase feliz y satisfactoria de sus vidas "después de la carrera" a través de sus talleres, seminarios, oratoria y entrenamiento individual. Es entrenadora certificada de relaciones y jubilación y tiene una maestría en administración de la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern en Chicago.

Ella es la autora de Your Happiness Portfolio ® for Retirement – ??¡No se trata del dinero!

¿Qué haces diferente o en qué se diferencia tu coaching de los demás?

Guío a los clientes a través del sistema probado que he desarrollado durante los últimos 10 años, que culmina con la finalización de su Happiness Portfolio ® , su plan para su preciado activo de tiempo que debe ser la base de su cartera financiera. También incorporo mi capacitación como Entrenadora de Relaciones Certificada para ayudar a los clientes en una relación comprometida a navegar las aguas a veces turbulentas creadas por todos los cambios que atraviesan a medida que avanzan en este nuevo capítulo de sus vidas.

Según usted, ¿qué ha sido lo más importante que ha contribuido a su éxito como entrenador?

Atribuyo mi éxito como entrenador de jubilados a la poderosa combinación de una sólida capacitación y haber experimentado personalmente los desafíos y las oportunidades que encuentran las personas en la transición hacia la jubilación. Me retiré dos veces; la primera vez en mis 40 y fracasé miserablemente. También causó el final de mi matrimonio. Después de regresar al mundo corporativo por otros 15 años, me retiré por segunda vez, esta vez con mucho éxito. Mi nuevo matrimonio está realmente floreciendo. Mi formación me dio el conocimiento intelectual y mi experiencia me dio la comprensión emocional que necesito para apoyar a las personas a través de este proceso.

Tammy Flanagan

Tammy Flanagan es propietaria de la firma de consultoría, RetireFederal.com, donde capacita de manera experta a los trabajadores federales civiles para que tomen decisiones críticas en la encrucijada de sus carreras cuando hacen la transición de empleados a jubilados. Es autora de una columna semanal en govexec.com, que es leída por trabajadores federales de todo el mundo y se considera la fuente número uno de instrucción precisa.

¿Qué haces diferente o en qué se diferencia tu coaching de los demás?

A lo largo de décadas de experiencia, he apoyado a los empleados federales y les he enseñado a tomar el control de su jubilación a través de la educación y la asistencia de expertos a lo largo de una historia de leyes y reglamentos en constante cambio. Mi éxito es poder identificar la fuente de errores y posibles desastres de jubilación, y luego encontrar la solución más lógica y precisa para volver a encarrilarlos. Este trabajo es una pasión para mí y doy crédito a mis habilidades expertas para resolver problemas y mi sincero respeto por los federales bien merecedores e inteligentes como la fuente de mis logros.

Según usted, ¿qué ha sido lo más importante que ha contribuido a su éxito como entrenador?

La clave de mi éxito es que nunca he dejado de aprender de mis mentores, que incluyen autores, presentadores, expertos financieros y legales, así como otros colegas de recursos humanos. Me han enseñado a explicar reglamentos difíciles ya veces ilógicos con claridad, humor y gracia. Como presentador buscado, me siento honrado por los investigadores, empleados, gerentes, oficiales o cualquiera de la multitud de títulos que tienen los 2.1 millones de trabajadores federales que me permiten ayudarlos en la transición a la jubilación.

kevin lyles

Kevin Lyles se especializa en ayudar a profesionales y ejecutivos a realizar transiciones de jubilación. Kevin se desempeña como director de educación y entrenador de jubilación para Rock Retirement Club, una comunidad en línea para quienes se acercan o están jubilados. Kevin se desempeña como Entrenador e Instructor de Jubilación para Prositions, Inc., donde también ha desarrollado un curso sobre los aspectos no financieros de la jubilación. Kevin aparece en el segmento mensual de Coach's Corner en el popular podcast Retirement Answer Man.

¿Qué haces diferente o en qué se diferencia tu coaching de los demás?

Casi todo mi entrenamiento se realiza en un formato de "uno a muchos", a través de presentaciones en vivo y seminarios web, y a través de mis cursos en línea. Creo firmemente en la unión de los aspectos financieros y no financieros de la planificación y apoyo para la jubilación y participo en investigaciones de interés para los jubilados. Me he presentado en varias ocasiones con Wade Pfau, PhD a través de su comunidad de Investigadores de Jubilación y hablo regularmente en podcasts y programas de radio populares sobre jubilación como Retirement Answer Man, The Retirement and IRA Show, ChappelWood Financial Services” Lunchtime Drive e Taxes in Retirement Live .

Según usted, ¿qué ha sido lo más importante que ha contribuido a su éxito como entrenador?

Lo más importante que ha ayudado a mi entrenamiento ha sido mi participación y entrenamiento en dos grandes comunidades de jubilados en línea, Rock Retirement Club y Retirement Researcher Academy. Al interactuar diariamente con los cientos de miembros de cada uno de estos grupos, personas que están a punto de jubilarse o que se han jubilado recientemente, he aprendido mucho más de lo que he enseñado, y he aplicado estos conocimientos en mi propia jubilación y en mi entrenamiento.

María Morency y Jeannette Lalonde

Mary Morency y Jeannette Lalonde tienen la misión de influir en personas, organizaciones,

y la sociedad sobre las nuevas realidades de la jubilación. Con formación en Recursos Humanos, son

certificado en planificación de estilo de vida para la jubilación, psicología positiva y resiliencia. han entrenado

más de 250 clientes y ofrecemos asesoramiento para la jubilación a grupos e individuos. Sus recién publicados

El libro, Repensar la jubilación: una guía para tomar decisiones , está disponible en inglés y francés.

¿Qué haces diferente o en qué se diferencia tu coaching de los demás?

Apoyamos a organizaciones e individuos a planificar una transición sin problemas hacia la jubilación, así como a los jubilados que desean infundir más energía en su nueva etapa de la vida. Habiendo escrito un libro en 2021, brindamos un enfoque estructurado basado en cuatro áreas clave: Contribución, Bienestar, Conexiones y Propósito. Con base en la psicología positiva y la investigación del estilo de vida de jubilación, desafiamos a nuestros clientes a cambiar su forma de pensar y adaptar sus elecciones para la próxima fase de su vida.

Según usted, ¿qué ha sido lo más importante que ha contribuido a su éxito como entrenador?

Nosotros mismos somos jubilados, por lo que entendemos de primera mano por lo que están pasando nuestros clientes cuando comienzan a planificar su transición hacia la jubilación. Cuando nos reunimos con nuestros clientes, saben de inmediato que "hemos caminado en sus zapatos". Ya sea que asesoremos a los clientes individualmente o en un entorno grupal, ofrecemos un enfoque altamente estructurado y personalizado que atrae a

gente todavía en el lugar de trabajo.

Conclusión

Y ahí lo tienen, los mejores entrenadores de retiro.

¿Cuál ha sido tu mayor lección?

Házmelo saber en los comentarios.

Es enormemente inspirador ver a estos entrenadores hacerlo tan bien; vivir una vida de abundancia y libertad mientras se tiene un gran impacto positivo en el mundo.

Pero a excepción de inspirarse en ellos, hay 1 aprendizaje más valioso si observa detenidamente a cada uno de estos entrenadores exitosos.

Y esta es la clave para desbloquear ingresos exponenciales de su entrenamiento: tratarlo como un negocio.

Empezamos a entrenar porque somos apasionados. Pero la razón por la que los entrenadores duran es que lo tratan como un negocio.

Al aprovechar la tecnología, es más fácil que nunca iniciar su propio negocio de coaching en línea.

