Los 8 mejores árboles de Navidad artificiales de 2022, probados en nuestro laboratorio

El abeto / Chloe Jeong

Un árbol de Navidad artificial brinda alegría navideña sin la molestia de tener que aspirar agujas de pino todos los días.

Compramos ocho árboles de Navidad falsos y los probamos en el laboratorio durante más de 16 horas, evaluando la facilidad de instalación y almacenamiento, la apariencia, la solidez y la calidad de la iluminación. Nuestra mejor selección general, el árbol de abeto de Viena Feel Real de National Tree Company con luces LED, tiene una apariencia realista, luces preinstaladas y un contenedor de almacenamiento reutilizable.

Aquí están los mejores árboles de Navidad artificiales.

mejor en general

mejor en general

National Tree Company Siente el abeto real de Viena con luces LED

Comprar en Amazon

La tecnología PowerConnect del árbol redujo el tiempo de configuración en nuestras pruebas y eliminó los enchufes torpes para sus 750 luces.

Leer reseña

El mejor árbol de navidad artificial realista

National Tree Company Feel Real Nordic Spruce

Comprar en Amazon

Nuestros probadores estuvieron de acuerdo en que las agujas Feel Real de National Tree Company realmente hicieron que esta opción se destacara del resto.

Leer reseña

El mejor árbol de Navidad artificial preiluminado

National Tree Company Artificial Downswept Douglas Fir Navidad

Comprar en Bed Bath & Beyond

Otra selección más realista de nuestros árboles probados, esta selección tenía una iluminación de calidad y demostró un amplio apoyo para los adornos.

Leer reseña

Árbol de navidad artificial mejor decorado

Acentos para el hogar Vacaciones Árbol de Navidad artificial preiluminado

Compre en Home Depot Leer reseña El mejor árbol de Navidad artificial flocado

Incandescente Puleo Preiluminado Abeto Verde Aspen

Comprar en Walmart Leer reseña El mejor árbol de Navidad artificial delgado

Treetopía Kennedy Abeto 7.5

Compre en treetopia.com Leer reseña El mejor árbol de Navidad artificial sin iluminación

Árbol de Navidad artificial Puleo Un-Lit Fraser Fir

Comprar en Amazon Leer reseña El mejor árbol de Navidad artificial económico

National Tree Company Kingswood Fir Árbol de lápiz con bisagras

Compre en Lowe's Leer reseña

Mejor en general: National Tree Company 7 1/2' Feel Real Vienna Fir Tree con 750 luces LED de doble color (R)

4.6

Amazonas

Ver en Amazon Ver en Walmart Ver en Bed Bath & Beyond Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 4 /5

Apariencia del árbol 4/5

Calidad de iluminación 5 /5

Estabilidad 5 /5

Facilidad de almacenamiento 5 /5

lo que nos gusta

Sistema de iluminación PowerConnect

Excelentes instrucciones para dar forma a las ramas.

Las secciones están etiquetadas para facilitar el montaje.

Nueve colores de luz y acciones.

Lo que no nos gusta

Se ofrece en talla única

Las piezas de montaje requieren dos personas.

Las secciones son pesadas

Después de 16 horas de pruebas, este árbol fue nuestro claro ganador de las pruebas para la mejor categoría general. El árbol preiluminado de 7.5 pies es un estilo clásico que recibió puntajes altos de nuestros evaluadores en todos los ámbitos, incluida la categoría de apariencia increíblemente importante.

Al igual que un árbol real, este diseño es más pesado, y las ramas pueden colgar bajas y anchas; se necesitaron dos de nuestros probadores para ensamblar este, lo que redujo ligeramente su puntaje. Dicho esto, apreciamos las instrucciones completas que explicaban la mejor forma de dar forma a las ramas, especialmente porque requería un poco de esponjado cuando se configuraba.

Este árbol recibió puntajes altos por su aspecto general e iluminación. La iluminación está diseñada con la tecnología PowerConnect, un sistema de iluminación a través del poste que reduce el tiempo de configuración de las 750 luces de doble color preinstaladas. Las luces, que son de color blanco cálido y multicolor, se controlan con un pedal y tienen nueve colores de luz y acciones diferentes, por lo que puedes cambiar tu estilo de decoración año tras año sin tener que comprar un nuevo árbol.

Vale la pena mencionar que nuestros evaluadores calificaron muy bien a los árboles de National Tree Company en general, por lo que incluso si no desea este modelo en particular, otros árboles de esta marca (incluidos algunos otros en nuestra lista) serían una gran adición a su hogar.

Altura: 7,5 pies | Diámetro de la base: 61 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: sistema de iluminación PowerConnect, interruptor de luz de pedal

El abeto / Phoebe Cheong

Sugerencia del laboratorio

Una cosa que notamos durante las pruebas fue que es más fácil esponjar el árbol pieza por pieza a medida que avanza en lugar de hacerlo todo al final del ensamblaje. Algunos conjuntos de instrucciones recomendaron hacer esto, pero muchos no lo hicieron.

Mejor árbol de Navidad artificial realista: National Tree Company Feel Real Nordic Spruce

4

Deposito de casa

Ver en Amazon Ver en Home Depot Ver en Kohls.com Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 5 /5

Apariencia del árbol 5 /5

Calidad de iluminación 3 /5

Estabilidad 4 /5

Facilidad de almacenamiento 3 /5

lo que nos gusta

Se ofrece en tres tamaños.

Tecnología de punta de rama Feel Real

preiluminado

Instrucciones completas

Las ramas son flexibles

Lo que no nos gusta

Sin interruptor de encendido/apagado activado por el pie

Una configuración de luz

Las hojas se ven secas

Una de las mejores partes de los árboles de Navidad artificiales es que puedes encontrar opciones que se ven y se sienten como si fueran reales. Tome como ejemplo la pícea nórdica Feel Real de National Tree Company, que obtuvo una puntuación perfecta por su apariencia realista.

A la hora de montar y desmontar, nos resultó útil tener a otra persona a mano, ya que las piezas son algo pesadas. El árbol viene con instrucciones e incluso enlaces a un video en línea. No necesitábamos ver el video, pero apreciamos que la opción está ahí para obtener más ayuda si es necesario. Las instrucciones recomendaban que le diera forma a las ramas sobre la marcha, un consejo que resultó útil mientras ensamblamos. También se necesitaron dos probadores para quitar la sección superior del árbol para su almacenamiento, y fue difícil volver a colocarlo en su caja, lo que le valió al árbol una puntuación más baja para el desmontaje.

El árbol está hecho con la tecnología de punta de rama Feel Real; estuvimos de acuerdo en que era realista, destacando el color y la textura de las ramas como los factores principales, lo que le valió a este árbol una puntuación perfecta por su apariencia.

A lo largo del árbol, hay 900 luces claras listadas por UL preensambladas que agregan un toque final agradable. Las luces solo tienen una configuración y no incluyen un interruptor de pie de encendido/apagado como algunas de las otras opciones. Ten esto en cuenta si consideras que es un elemento importante para un árbol.

Altura: 7,5 pies | Diámetro de la base: 60 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: tecnología de punta de rama Feel Real

El abeto / Phoebe Cheong

Las 11 mejores guirnaldas navideñas para interior y exterior

Mejor árbol de Navidad artificial preiluminado: National Tree Company Artificial Downswept Douglas Fir Christmas

4

Deposito de casa

Ver On Bed Bath & Beyond Ver On Home Depot Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 4 /5

Apariencia del árbol 5 /5

Calidad de iluminación 5 /5

Estabilidad 4 /5

Facilidad de almacenamiento 2 /5

lo que nos gusta

Las ramas eran fáciles de esponjar

Instrucciones de montaje completas

Incluye interruptor activado por el pie para la iluminación.

Diez colores de luz y acciones.

Lo que no nos gusta

las piezas son pesadas

Las luces deben estar conectadas en todo el árbol.

Las piezas grandes son difíciles de almacenar.

Si su principal prioridad es la apariencia de su árbol, considere uno como un abeto de Douglas real. Este obtuvo una puntuación alta (cinco de cinco) porque parece real. Otro factor sorprendente son las luces del árbol, que tienen un pedal para que sea más fácil encenderlas y apagarlas. También hay diez colores y acciones (piense: parpadeo y desvanecimiento) para cambiar el esquema según su estilo de vacaciones.

No se preocupe si es la primera vez que monta un árbol artificial; las instrucciones en la caja eran muy completas y daban buenos consejos sobre cómo esponjar de manera efectiva. Sin embargo, conectar las luces llevó a nuestro probador algo de tiempo. La opción de 7,5 pies era un poco pesada para una configuración individual, por lo que recomendamos tener a otra persona a mano. La configuración registró más de siete minutos debido a cuánto pesaba el árbol.

Una de nuestras otras características favoritas que se destacó de los otros 12 árboles que probamos fue cómo se desplegaron las ramas. Se movían en muchas direcciones y era muy fácil darles el aspecto de la "vida real". Muchas de las otras opciones requerían fuerza de esfuerzo para separar las ramas y darles la forma deseada.

El principal inconveniente fue el desmontaje del árbol, que obtuvo una puntuación de dos sobre cinco. Debido a que este árbol era tan grande y pesado, se necesitaron dos personas para volver a meterlo en su caja.

Altura: 7,5 pies | Diámetro de la base: 59 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: interruptor de pedal

El abeto / Phoebe Cheong

Probamos las mejores luces navideñas para interiores: estas son nuestras favoritas

Árbol de Navidad artificial mejor decorado: Acentos para el hogar Holiday Westwood Árbol de Navidad artificial preiluminado

3.8

Deposito de casa

Ver en Home Depot Ver en EBay Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 4 /5

Apariencia del árbol 3 /5

Calidad de iluminación 3 /5

Estabilidad 4 /5

Facilidad de almacenamiento 5 /5

lo que nos gusta

Fácil de montar y desmontar

Iluminación bien dispersa

Múltiples tipos de vegetación.

Interruptor de encendido/apagado activado por el pie

Lo que no nos gusta

No incluye instrucciones.

Las piezas no están etiquetadas para ensamblar

El montaje puede requerir dos personas.

Esponjar puede llevar mucho tiempo

Si no tiene una colección de adornos o simplemente no tiene tiempo para decorar, un árbol predecorado, como el árbol de Navidad artificial preiluminado de abeto blanco Holiday Westwood de Home Accents, es una excelente opción.

Durante las pruebas, apreciamos lo fácil que era montar y desmontar el árbol; se sintió sin esfuerzo y se hizo en minutos. Aunque el árbol obtuvo una puntuación de tres sobre cinco por su apariencia, las piñas, las bayas falsas, la vegetación variada y la iluminación dispersa fueron una adición bienvenida.

El árbol incluye 650 micro luces LED de hadas que se suman al aspecto festivo del árbol. La iluminación obtuvo una puntuación de tres sobre cinco, ya que deberá asegurarse de que las flechas en las piezas de conexión estén alineadas; de lo contrario, el árbol no se iluminará correctamente. Como no se incluyeron instrucciones, es fácil pasar por alto ese detalle, lo que puede prolongar el tiempo que dedica al ensamblaje. Activar la iluminación con el pedal es fácil de controlar una vez configurado.

En comparación con los otros árboles probados, notamos que este diseño tenía un perfil delgado, lo que lo hacía ideal para apartamentos y espacios más pequeños. Una desventaja es que no se sentía muy estable en general, así que asegúrese de que esté seguro en una superficie plana una vez que lo instale.

Nota del editor: Debido a la gran demanda, este árbol está actualmente agotado. Hasta entonces, le recomendamos que consulte otro árbol altamente calificado de la misma marca conocida por sus características realistas, National Tree Company Feel Real Nordic Spruce.

Altura: 7,5 pies | Diámetro de la base: 54 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: conos de pino y bayas rojas falsas.

El abeto / Phoebe Cheong

Sugerencia del laboratorio

Solo un árbol vino con una bolsa de árbol. Recomendamos encarecidamente guardar su árbol en una bolsa o contenedor de almacenamiento de árboles de Navidad para evitar daños.

El mejor árbol de Navidad artificial flocado: Puleo Pre-iluminado Incandescente Aspen Green Fir

3.4

Cama de cortesía Bath & Beyond

Ver en Walmart Ver en la cama Baño y más allá Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 4 /5

Apariencia del árbol 4/5

Calidad de iluminación 1 /5

Estabilidad 3 /5

Facilidad de almacenamiento 5 /5

lo que nos gusta

preiluminado

Decorado con nieve artificial.

Incluye guantes

Instrucciones completas

Lo que no nos gusta

La iluminación era difícil de montar.

Las ramas más cercanas al tronco varían un poco de las ramas exteriores.

Con el árbol de Navidad preiluminado de abeto de álamo temblón de Puleo, obtienes un flocado realista que hará de tu hogar un paraíso invernal. Tanto el montaje como el desmontaje recibieron puntuaciones altas, ya que descubrimos que era bastante fácil sacar cada pieza de la caja para ensamblarla y volver a colocarla en la caja para guardarla. Sin embargo, enfrentamos algunos desafíos con la iluminación, que tenía que estar conectada entre cada sección a lo largo del árbol. Pudimos solucionarlo gracias a un paquete de instrucciones de 16 páginas. Al desmontar, asegúrese de desconectar cada cable antes de sacar la sección para evitar daños.

Una vez instalado, nos gustó el aspecto del flocado, pero notamos que la nieve artificial se desprendió bastante, algo a tener en cuenta al elegir un árbol. En general, no era el árbol de aspecto más completo, y la iluminación podría haber sido más brillante, pero la nieve artificial de aspecto realista fue suficiente para compensar eso.



Altura: 7,5 pies | Diámetro de la base: 60 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: nieve artificial.

El abeto / Phoebe Cheong

Las 9 mejores luces navideñas para exteriores, probadas por Spruce

Mejor árbol de navidad artificial delgado: Treetopia Kennedy Fir 7.5

3.6

Treetopía

Ver en Treetopia.com Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 4 /5

Apariencia del árbol 4/5

Calidad de iluminación 4 /5

Estabilidad 2 /5

Facilidad de almacenamiento 4 /5

lo que nos gusta

Iluminación controlada por un interruptor de pie de encendido/apagado

forma estrecha

soporte estable

Lo que no nos gusta

Las luces eran difíciles de montar.

Cierta confusión sobre qué árboles tienen pedales versus controles remotos

Si está decorando un espacio más pequeño o quiere un árbol con un perfil más delgado, considere el abeto Kennedy de Treetopia, que obtuvo puntajes altos por su facilidad de montaje, desmontaje y apariencia.

Pensamos que el ensamblaje era simple (solo tomó cuatro minutos) y apreciamos cómo una vez que cada sección estuvo asegurada, las ramas cayeron fácilmente y se esponjaron muy bien por sí solas. El árbol está preiluminado con 600 luces claras dura-lit (miniluces regulares) controladas por un interruptor de pie de encendido/apagado. Las luces están hechas con microchips en cada portalámparas, por lo que las bombillas seguirán iluminando incluso si algunas están rotas o faltan.

Enfrentamos algunos desafíos al configurar la iluminación, ya que cada sección debía conectarse individualmente. El soporte de metal provisto incluía un tornillo de llave para mayor seguridad, aunque las instrucciones no indican qué tan lejos insertarlo; probamos algunas longitudes diferentes antes de hacerlo bien.

Al desarmar el árbol, los cables de luz enredados fueron un desafío para volver a colocarlos en la caja, lo que redujo un poco nuestra puntuación de iluminación. Sin embargo, apreciamos que el árbol venga en caja doble para un mejor almacenamiento, lo que resulta útil cuando una caja se daña o se rompe.

Altura: 7,5 pies | Diámetro de la base: 42 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: interruptor de pie de encendido/apagado

El abeto / Phoebe Cheong

Las mejores decoraciones navideñas para un hogar festivo

Mejor árbol de Navidad artificial sin iluminación: Puleo International Árbol de Navidad artificial de abeto Fraser sin iluminación de 7 pies

3.8

Amazonas

Ver en Amazon Ver en Walmart Ver en Michaels Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 5 /5

Apariencia del árbol 2 /5

Estabilidad 3 /5

Facilidad de almacenamiento 5 /5

lo que nos gusta

Económico

tiene muchas ramas

Lo que no nos gusta

Requiere mucho esponjado

Instrucciones vagas

Si está buscando un árbol más minimalista que pueda hacer usted mismo, el árbol de Navidad artificial Puleo Fraser Fir Un-Lit es una excelente opción. El árbol simple no tiene iluminación ni decoración, por lo que puede decorarlo con su propio estilo e incluso cambiarlo año tras año.

El ensamblaje de este árbol fue rápido, pero las secciones se sintieron pesadas y requirieron mucho esponjamiento antes de que estuviera listo para exhibirse. También hubiéramos apreciado que el árbol viniera con un juego de guantes, ya que algunas de las ramitas arañaban las manos y los brazos de los probadores durante el montaje y el desmontaje. Aunque las instrucciones proporcionadas eran vagas, el desmontaje también fue rápido, lo que le valió al árbol una puntuación perfecta.

Teniendo en cuenta el esponjamiento necesario, no es ideal que las ramas sean algo difíciles de mover, así que tenlo en cuenta cuando designes el tiempo para el montaje. No obstante, apreciamos que esta sea una opción para aquellos que deseen personalizar completamente el aspecto de su árbol, incluidas las luces.

Altura: 7 pies | Diámetro de la base: 54 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: N/A

El abeto / Phoebe Cheong

Sugerencia del laboratorio

¿Crees que extrañarás el olor de un árbol real cuando cambies a uno artificial? Intente encender una vela con aroma navideño (encendida lejos del árbol de imitación) para obtener un olor de la vida real. Dos de nuestros favoritos son la vela minimalista Montana Forest de Brooklyn Candle Studio (vista en Brooklyn Candle Studio) o la vela Thymes Frasier Fir Pine Needle (vista en Thymes).

Mejor árbol de Navidad artificial económico: National Tree Company Árbol de lápiz con bisagras de abeto Kingswood de 6.5 pies

4.3

Cortesía de Bed Bath & Beyond

Ver en Lowe's Ver en Bed Bath & Beyond Ver en Home Depot Nuestras calificaciones

Facilidad de montaje 5 /5

Apariencia del árbol 4/5

Estabilidad 3 /5

Facilidad de almacenamiento 5 /5

lo que nos gusta

Económico

perfil delgado

Fácil de montar y desmontar

Lo que no nos gusta

diseño escaso

Puede ser un poco más pequeño de lo esperado

Si cree que la decoración navideña debe ser costosa, permítanos presentarle el árbol de Navidad Kingswood Fir Pencil de 6.5 pies. El diseño económico es una manera fácil de llevar la alegría de las fiestas a su hogar sin tener que gastar mucho dinero.

Uno de los aspectos más notables del árbol es lo sencillo que fue armarlo y desarmarlo: pudimos armarlo en menos de dos minutos y guardar el árbol en su caja original en menos de tres minutos, lo que le valió un cinco de cinco. en nuestra escala. Agregar luces, con las que no viene este árbol, pero algunos de nuestros árboles probados tenían incorporadas, llevará un tiempo adicional, pero creemos que es una compensación que vale la pena si está buscando ahorrar en el costo de un árbol. .

Calificamos la apariencia cuatro de cinco por su diseño delgado y escaso, pero dado el perfil angosto y la altura más baja, creemos que sería fácil colocar sus propias luces y decoración en todo el árbol. El árbol liviano, que era un pie más bajo que la mayoría de los árboles que probamos, también sería excelente para entradas y habitaciones más pequeñas.

Nota del editor: Debido a la gran demanda, este árbol está actualmente agotado. Hasta entonces, le recomendamos que consulte otro árbol altamente calificado de la misma marca conocida por sus características realistas, National Tree Company Feel Real Nordic Spruce.

Altura: 6,5 pies | Diámetro de la base: 28 pulgadas | Luces: Sí | Características especiales: N/A

El abeto / Phoebe Cheong

Comparar

Calificación general Facilidad de montaje Apariencia del árbol Calidad de iluminación Estabilidad Facilidad de almacenamiento Mejor en general: National Tree Company Feel Real Vienna Fir Tree con luces LED Amazonas 4.6 4 4 5 5 5 Mejor árbol de Navidad artificial realista: National Tree Company Feel Real Nordic Spruce Amazonas 4 5 5 3 4 3 Mejor árbol de Navidad artificial preiluminado: National Tree Company Artificial Downswept Douglas Fir Christmas Baño de cama y más allá 4 4 5 5 4 2 Árbol de Navidad artificial mejor decorado: Acentos para el hogar Árbol de Navidad artificial preiluminado para vacaciones Deposito de casa 3.8 4 3 3 4 5 El mejor árbol de Navidad artificial flocado: Puleo Pre-iluminado Incandescente Aspen Green Fir walmart 3.4 4 4 1 3 5 Mejor árbol de Navidad artificial delgado: Treetopia Kennedy Fir 7.5 Treetopia.com 3.6 4 4 4 2 4 El mejor árbol de Navidad artificial sin iluminación: Puleo Un-Lit Fraser Fir Artificial Christmas Tree Amazonas 3.8 5 2 3 5 Mejor árbol de Navidad artificial económico: National Tree Company Kingswood Fir Hinged Pencil Tree Lowe´s 4.3 5 4 3 5

Veredicto final

De todos los árboles que probamos, nuestro favorito fue el abeto de Viena de 7.5 pies Feel Real de National Tree Company (ver en Amazon), que impresionó a nuestros evaluadores con sus instrucciones detalladas, su forma completa y su diseño de iluminación inteligente. Si está buscando un árbol más simple para su hogar, nos gusta el árbol de lápiz de abeto Kingswood de 6.5 pies de National Tree Company (ver en Bed Bath & Beyond) como nuestra mejor opción económica. Su diseño delgado y su tamaño un poco más corto lo convierten en la mejor opción para espacios más pequeños y viene sin luces incorporadas para mantener el precio más bajo.

El abeto / Phoebe Cheong

Cómo probamos árboles de Navidad artificiales

Para hacer esta lista, los miembros del equipo editorial de The Spruce probaron 13 árboles de Navidad artificiales en The Lab para determinar la facilidad de montaje y desmontaje, la apariencia, la calidad de la luz, la robustez y el almacenamiento. Durante dos días armamos y desarmamos cada árbol, reorganizamos las ramas, instalamos luces y probamos la estabilidad de los árboles. Luego dimos nuestras propias calificaciones numeradas para cada factor.

Para probar la facilidad de montaje y desmontaje, calculamos el tiempo que se tardaba en montar y almacenar cada árbol y tomamos nota de todo, desde la calidad de las instrucciones hasta lo pesadas que se sentían las piezas. Al considerar la apariencia, juzgamos la calidad de las agujas, las luces, las ramas y el tronco para determinar si el árbol tenía una calidad real. Finalmente, usamos adornos pesados ??para determinar qué tan fuertes se sentían las ramas y si el árbol en su conjunto se sentía lo suficientemente estable como para sostener los adornos. Luego seleccionamos nuestros ocho mejores árboles, en función de nuestros propios resultados y puntajes de prueba.



Qué buscar en un árbol de Navidad artificial

Tamaño

En promedio, los árboles de Navidad miden alrededor de 7.5 pies de altura. Aunque muchos tendrán un aspecto tradicional y completo, también hay opciones delgadas si está trabajando con un espacio de piso limitado. "El ancho estándar es de aproximadamente 48 a 54 pulgadas", dice Darin.

Facilidad de montaje

Los árboles de Navidad generalmente vienen en tres secciones que se bloquean entre sí, lo que facilita su ensamblaje. Sin embargo, al elegir un árbol, verifique el peso del árbol; si es del lado más pesado, puede requerir al menos dos personas y más tiempo para armarlo.

La iluminación también puede ser una parte complicada del montaje. Si bien algunas opciones deben conectarse a un tomacorriente, muchas requieren que conecte varios enchufes en todo el árbol, un proceso que puede prolongar el tiempo de ensamblaje.

También debe tener en cuenta el tiempo que dedicará a hacer que las sucursales se vean llenas y minimizar las brechas. En nuestras pruebas, encontramos que esto consume mucho tiempo. Sin embargo, algunos árboles hicieron el proceso más fácil y cómodo que otros. Además, algunos árboles tienen ramas rígidas y agujas que pueden rayar, por lo que recomendamos usar mangas largas y un par de guantes de jardinería durante la instalación.

Encendiendo

Algunos árboles ofrecerán una luz blanca cálida simple con una configuración, mientras que otros incluyen iluminación blanca y multicolor con una variedad de configuraciones.

SwayM.E. La filosofía de Vegas Michelle Essix es cuantas más luces, mejor. "Comprar un árbol preiluminado que tenga luces de colores y luces blancas permite una mayor versatilidad en el diseño. Los árboles actuales son tan avanzados que al agregar cada pieza, automáticamente conecta las luces para que no estés buscando enchufes. Realmente hace que el árbol brille", dice ella.

Características adicionales

Algunos árboles pueden tener características adicionales que se adapten a su estilo. Por ejemplo, si un árbol tiene iluminación, también puede incluir un pedal de encendido/apagado que facilita el control. Otros árboles pueden estar predecorados con adornos o nieve artificial para una apariencia invernal. Todas estas actualizaciones pueden aumentar el costo del árbol, por lo que puede que no valga la pena agregarlas.

El abeto / Phoebe Cheong

Preguntas más frecuentes

¿Qué es flocado? El flocado se refiere a la nieve artificial, que es un elemento decorativo popular que a veces se agrega a los árboles para crear la apariencia de una escena invernal en su hogar. Si bien existen opciones que están premontadas para su conveniencia, puede comprar nieve artificial por separado para crear una apariencia personalizada en su árbol. FYI: Darin también comparte que el flocado puede provocar un amarillamiento cuando se coloca bajo la luz solar directa, así que asegúrese de elegir un lugar sombreado para su árbol flocado. ¡Además, el flocado puede ser bastante complicado!

¿Cuánto tiempo puedes mantener tu árbol de Navidad? "Puede tener su árbol de cuatro a seis semanas y no preocuparse de que se seque", dice Darin. "Muchas personas gastan cientos en decoraciones y en un árbol recién cortado solo pueden disfrutarlo durante unas dos semanas; luego, el árbol se seca y realmente debería retirarse de la casa", dice.

Pero para los árboles artificiales, no hay reglas. "Puedes usar el árbol para varias estaciones, no solo para Navidad", dice Essix. Tuve uno para Halloween, Pascua y San Valentín".

¿Cómo se almacena un árbol de Navidad artificial? Darin aconseja guardar el árbol en un lugar fresco, como el sótano. "Un ático o garaje por lo general hace demasiado calor y las agujas de los árboles comenzarán a deformarse con el calor", dice. Después de desarmar el árbol, querrás juntar las ramas en cada sección para que se vuelvan lo suficientemente compactas como para volver a caber en la caja en la que vino. Para hacerlo más fácil, puedes comprar una cinta o una cuerda para sostener las ramas en su lugar. . Algunos árboles pueden venir con una bolsa de almacenamiento, pero los evaluadores descubrieron que la estructura suelta de una bolsa puede ocupar un poco más de espacio en comparación con cuando el árbol se almacena en una caja.

¿Todos los árboles de Navidad artificiales son tóxicos? Sí, todos los árboles de Navidad artificiales contienen toxinas. Casi todos los árboles están hechos de policloruro de vinilo o PVC y los demás están hechos de plásticos menos tóxicos. Para limitar la exposición a estos productos químicos, deje su nuevo árbol artificial al aire libre durante unos días antes de llevarlo adentro para que tenga la oportunidad de ventilar algunos de los productos químicos utilizados en el proceso de fabricación.

¿Se pueden reciclar los árboles de Navidad artificiales? Lamentablemente, los árboles de Navidad artificiales no se pueden reciclar porque están hechos de plástico de PVC. Hay algunas organizaciones de reciclaje especializadas que los aceptarán y reutilizarán los materiales. Su municipio también puede ofrecer servicios en la acera para retirar su árbol, pero se destinará al vertedero. Otra opción es donar su antiguo árbol a organizaciones benéficas locales, hospitales o tiendas de segunda mano.

¿Se puede acortar un árbol de Navidad artificial? No es aconsejable intentar acortar su árbol de Navidad artificial. A diferencia de un árbol real, los árboles artificiales no están diseñados para cambiar de tamaño una vez que se llevan a la casa. Muchos de los árboles de esta lista ofrecen más de un tamaño. Recomendamos medir la altura de su techo antes de comprar su árbol y calcular aproximadamente doce pulgadas desde la parte superior del árbol para tener en cuenta un adorno de árbol de Navidad estándar.

El abeto / Phoebe Cheong

¿Por qué confiar en The Spruce?

Jamie Weissman es editor asociado de comercio de The Spruce. Además de escribir esta lista, estuvo en el laboratorio durante las pruebas, desglosando y comparando árboles ella misma para obtener conocimiento de primera mano sobre cómo se realizaron nuestras pruebas y dónde sobresalió cada árbol. Antes de la prueba, buscamos entre cientos de opciones de árboles de Navidad artificiales, observando la satisfacción del cliente, el precio y las características para determinar qué árboles elegiríamos para poner a prueba.

El propietario y diseñador ejecutivo de la empresa de decoración del hogar SwayM.E. proporcionó asesoramiento experto. Vegas Michelle Essix y el comprador de árboles realistas en English Gardens Dean Darin.

