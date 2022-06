Lealtad de los empleados: 6 razones por las que es importante para su empresa

Uno de los conceptos erróneos más grandes sobre la lealtad a la empresa y la retención de empleados es que él o ella son leales porque han trabajado para la empresa durante muchos años y, por lo tanto, defienden la marca del empleado. Este es el primer error que cometen la mayoría de las empresas y profesionales de negocios. Un empleado que ha estado trabajando para su empresa durante mucho tiempo no es necesariamente leal, ni necesariamente compra el espíritu de la empresa ni apoya sus objetivos de crecimiento. Y según Glassdoor, un empleado no leal puede tener un gran impacto negativo en el reclutamiento.

La definición de un empleado leal es una persona que ha trabajado para su empresa y siempre se ha centrado en el éxito de la empresa. Esto incluye sacrificar su propio tiempo e interés para poner más energía en la corporación. Estos actos desinteresados ??son medibles y se realizan a diario. Están dedicados a ayudar a la empresa a crecer y prosperar más allá de los contratiempos y la competencia. Es un esfuerzo genuino que no tiene un motivo subyacente. Esto va desde hacer una inversión en la empresa hasta sacrificar su bienestar y ser extremadamente apasionado por la empresa. Esta es la verdadera imagen de un trabajador leal.

Para obtener una mejor comprensión, tómese un momento para comprender cuál es la base de la lealtad de los empleados y evite los mitos. Al igual que la lealtad del cliente, la lealtad de los empleados es importante. Este es el por qué.

Esto es a menudo una situación de dos vías. Si una corporación quiere que un empleado sea leal y dedicado a la empresa, se debe fomentar una relación de respeto mutuo; esto es especialmente importante hoy en día, ya que la lealtad tiene un significado completamente diferente al que tenía hace veinte años. La lealtad solía ser una idea implícita omnipresente que permeaba a través de su empresa. Incluso se abrió paso en el reconocimiento más amplio de los empleados, las recompensas corporativas y la estrategia de comunicaciones de marketing de la empresa.

Por ejemplo, hubo un momento en que las personas que trabajaban para una empresa se llenaban de alegría al enterarse de que habían sido nombrados "empleado del mes" o recibido algún tipo de reconocimiento por parte de su empleador o supervisor. Para aquellos que trabajaban para una gran empresa como un gigante de los medios o una franquicia popular, haber sido reconocidos por los superiores era como una bonificación. Esto todavía puede ser cierto en los tiempos de hoy, pero es extremadamente raro. Ahora, la gente espera más de los que tienen autoridad y no aceptarán nada menos. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de los propios valores de la corporación. Inculcar lealtad en un trabajador requiere trabajo y puede empujar a quienes tienen autoridad a ser mejores.

Las cualidades de un empleado leal

1. Perseverancia, Dedicación y Liderazgo

Lo que las corporaciones tienen que entender es que los empleados trabajan tanto para la empresa como para ellos mismos. Cuando un trabajador hace su trabajo con todas sus fuerzas y viene de un lugar genuino, también está siendo leal a sí mismo. Casi todo el mundo ha tenido un momento en el que holgazaneó cuando el jefe no estaba mirando. En algunos casos, ese comportamiento podría haber sido perjudicial para la empresa y la propia motivación del empleado. Eso puede convertirse en un hábito y convertirse en un gran problema con bastante rapidez.

Las personas verdaderamente dedicadas siempre harán un esfuerzo adicional porque ya tienen ese impulso natural en ellos. No ven la tarea simplemente como un trabajo por hacer. Lo ven como una oportunidad de progreso. Un empleado leal casi siempre tendrá la motivación natural para hacer lo mejor posible y tratar de hacer las cosas de la manera más eficiente posible. Esta es una de las maneras más perfectas en que puede lograr que la empresa confíe en él y lo respete.

2. Orgullo y Respeto por la Corporación

Si puede sentir que el empleado tiene una mentalidad negativa hacia su trabajo o la empresa, pronto comenzará a mostrarse en sus acciones. Esto es algo que se transfiere a casi todo en la vida. Se sabe que las personas que tienen animosidad hacia cualquier persona o cosa relacionada con su trabajo renunciarán o desarrollarán algún tipo de energía depresiva si no son capaces de hacerlo. Esto no es solo perjudicial para su relación con el empleado. Esto también puede ser malo para los negocios.

3. Inquisitivo y listo para aprender

Siempre es algo hermoso ver a alguien que está ansioso por avanzar y aprender más sobre algo que le apasiona. Con tantos nuevos avances y mejoras en el mundo, es importante que un empleado se mantenga actualizado y esté dispuesto a adaptarse a los cambios. Si notas esto en una persona, es una gran señal de dedicación.

4. No se enamoran de nada

Cada trabajador suele estar allí para avanzar y mejorar cada vez más en su trabajo por el bien del crecimiento de la empresa. Si alguien afirma que trabajará para su corporación durante mucho tiempo, no aceptará cualquier cosa que alguien le arroje. Es importante construir buenas conexiones dentro del entorno. Sin embargo, también es crucial recordar que todos los trabajadores están allí para mantenerse a flote. No es una cuestión de competencia. Más bien, se trata de mantener el tercer ojo abierto para evitar trampas en el lugar de trabajo.

¿Por qué las corporaciones deberían preocuparse por la lealtad de los empleados?

1. Los empleados leales impulsan la productividad en el lugar de trabajo

Como se mencionó antes, los empleados leales ya tienen un hambre natural de mejora y éxito. Siempre encuentran nuevas formas de abordar los desafíos del día y ayudar a la empresa a crecer. Siempre están listos y pueden trabajar más duro y sugerir cosas para mejorar el medio ambiente. En pocas palabras, son líderes naturales. Otros trabajadores que tienen una vibración baja absorberán naturalmente esa energía y emularán a ese empleado en particular. Sin el liderazgo, cada empleado se quedará corto y cansado uno tras otro como fichas de dominó. Antes de que te des cuenta, el lugar de trabajo podría estar rebosante de mediocridad.

2. La experiencia del cliente hará o romperá la corporación

Si el empleado está aprovechando la energía negativa, vigílelo; puede ser infeccioso. Los compañeros de trabajo, los jefes e incluso los clientes pueden caer en espiral hacia terreno negativo. Un empleado leal ya tiene respeto por la empresa y prioriza los valores allí. Si los clientes continúan teniendo una experiencia negativa con la misma persona, esto puede arruinar la reputación de la empresa. Incluso si se trata de un cliente, en algunos casos solo se necesita ese incidente para desencadenar las cosas y hacer que todo se derrumbe. Esta razón construirá el puente entre la lealtad del cliente y la lealtad del empleado. La lealtad del cliente es crucial para la productividad y el rendimiento de la empresa. Puede actuar como una reacción de eslabón en cadena. Si se ensucia la lealtad del empleado, se ensucia la lealtad del cliente y todo lo demás pronto será igual.

3. La lealtad mejora la imagen de la corporación

Los empleados importan más de lo que la mayoría de la gente cree. Más de la mitad de la imagen de la empresa la construyen los empleados. Después de todo, son ellos los que fabrican los productos y los llevan bajo la marca de la empresa. La forma más fácil de asegurarse de que esto esté presente en el lugar de trabajo es asegurarse de que la organización esté dando lo que quiere a cambio.

4. La lealtad de los empleados acelera la producción en poco tiempo

Cuando una empresa está bajo fuego o experimenta un retraso en la producción, los trabajadores leales siempre sabrán mantenerse a flote y no ceder ante la depresión. Permanecerán leales y dedicados a la organización durante todos los altibajos. También trabajarán para encontrar soluciones o formas de mantener motivados a todos los demás. Esto es más frecuente cuando hay un pago hipo o cuando hay más trabajo que personas. Momentos como este exigen una gran dedicación y perseverancia.

5. La lealtad de los empleados puede ser parte del plan de crecimiento de la corporación

Cada corporación tiene un plan de crecimiento y mejora. Sin embargo, no todos podrán lograrlo. Una de las razones más importantes es porque siempre hay tantos empleados que son despedidos y tantos que son contratados o recontratados. Si no hay una fuerte presencia de lealtad de los empleados en la empresa, no estarán dispuestos o interesados ??en trabajar para la corporación a largo plazo.

Una forma de mejorar esto es incluir algún tipo de ingreso por lealtad en el plan. Cuando los empleados han estado en el trabajo durante una cierta cantidad de años, pueden recibir ingresos por lealtad y continuar recibiéndolos cada vez que alcancen un cierto número de años. Si crea un plan de ingresos por lealtad, sabrán que se toma en serio tratarlos con respeto y cuidado mientras trabajan para usted.

6. Más personas querrán trabajar para la empresa

Si sus empleados están siendo tratados bien y existe una base sólida de lealtad de los empleados en el lugar de trabajo, pronto se animarán a correr la voz sobre lo bien que se les trata. Esto es especialmente importante para las corporaciones que actualmente están en un aprieto con sus empleados y están perdiendo trabajadores constantemente.

