La mano de obra calificada ve una grave escasez en todo el país

video

La mano de obra calificada ve una grave escasez a nivel nacional

Hay millones de ofertas de trabajo disponibles para trabajadores calificados. Pero llenarlos todos sigue siendo un problema.

BEAUMONT, Texas – Hay millones de vacantes disponibles para trabajadores calificados. Pero llenarlos todos sigue siendo un problema.

Durante la pandemia de COVID-19, muchas personas podrían trabajar de forma remota, pero eso no funciona para los trabajadores calificados. Los carpinteros, herreros, mecánicos y otros deben realizar su trabajo personalmente. Ahora, estos trabajos de mano de obra calificada tienen una gran demanda debido a la escasez a nivel nacional.

Hunter Adams es uno de los aproximadamente 8000 estudiantes de mano de obra calificada del Instituto de Tecnología Lamar en Beaumont, Texas. Él dice que él y alrededor del 95% de sus compañeros de clase ya tienen trabajos asegurados, antes de graduarse, en empresas que buscan trabajadores.

"Quieren que vaya a la escuela para aprender y obtener mi educación, luego, una vez que obtenga mi título, pasaré a ser un mecánico de tiempo completo", dijo Adams.

video

CEO de Hain Celestial: La escasez de mano de obra condujo a una crisis en la cadena de suministro

Mark Schiller ofrece su perspectiva sobre la inflación y la interrupción de la cadena de suministro en 'The Claman Countdown'.

A nivel nacional, hay más de 600,000 aprendizajes comerciales como el de Adams. Pero como dijo el decano de Éxito Académico del distrito de Alamo Colleges, Chris Beardsall, están "poniéndose al día" ante una escasez en todo el país que aumenta su demanda.

EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EE. UU. SUPERA LAS EXPECTATIVAS

"Dado que la demanda es tan alta, estamos haciendo que los estudiantes vengan por un año, adquieran las habilidades básicas y se den cuenta de que pueden conseguir un empleo de inmediato", agregó Beardsall.

video

Los expertos en economía reaccionan al informe de empleo 'excelente'

El profesor de la Universidad de Chicago, Austan Goolsbee, y el exasesor económico de Trump, Steve Moore, dicen que no hay mucho de qué quejarse sobre el informe de empleo de enero.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., durante la pandemia se perdieron casi 8 millones de empleos de mano de obra calificada. Se cubrió aproximadamente la mitad, pero quedaron alrededor de 4 millones de vacantes en industrias responsables de la mayoría de las necesidades de transporte, construcción y mecánica en todo el país. El presidente de la Asociación Nacional de Juntas de la Fuerza Laboral, Ron Painter, dijo que la llamada "Gran Renuncia" fue impulsada por muchos comerciantes que se jubilaron anticipadamente, que querían trabajar desde casa o que encontraron trabajos menos intensivos en mano de obra.

OBTENGA FOX BUSINESS ON THE GO HACIENDO CLIC AQUÍ

video

Los estados liderados por republicanos recuperan empleos perdidos durante la pandemia

Madison Alworth de FOX Business habla sobre la recuperación de todos los trabajos perdidos durante la pandemia de COVID-19 en estados rojos como Texas, Arizona, Idaho y Utah.

“Durante la pandemia, vimos un nivel sin precedentes de boomers que abandonaron el mercado laboral, salieron del mercado laboral”, dijo Painter a FOX Business.

El presidente del Instituto de Tecnología Lamar, Lonnie Howard, dijo que las donaciones corporativas y la asistencia financiera ayudan a reducir sustancialmente los costos para los estudiantes.

HAGA CLIC AQUÍ PARA LEER MÁS SOBRE FOX BUSINESS

También dijo que el uso de robots puede llenar algunas vacantes porque siempre necesitaremos humanos cerca. "Alguien todavía necesitará el conjunto de habilidades para trabajar en las computadoras".

Los comerciantes dicen que si al menos las tres cuartas partes de estas vacantes no se cubren, el resultado de esta escasez será que los consumidores promedio paguen más por la gasolina y los alimentos.

¿Por qué hay escasez de trabajadores calificados en el comercio?

Tasas de jubilación vs.

Una segunda razón de la escasez de mano de obra comercial es la creciente disparidad entre el número de trabajadores que se jubilan y los que ingresan a la fuerza laboral. La Oficina del Censo de EE. UU. estima que casi una cuarta parte de la fuerza laboral manufacturera tiene 55 años o más.

¿Hay demanda de mano de obra calificada?

Los oficios calificados tienen una gran demanda

La alta demanda significa muchas aperturas y oportunidades. Hay casi tres millones de puestos de trabajo vacantes, con 500.000 solo en la fabricación. Los empleadores de mano de obra calificada necesitan trabajadores y buscan contratar nuevos empleados diariamente.

¿Qué trabajos tienen la mayor escasez de mano de obra?

Al observar la escasez de mano de obra en diferentes industrias, los sectores de transporte, atención médica y asistencia social, y alojamiento y alimentos han tenido el mayor número de vacantes.

¿Por qué hay escasez de talento en 2021?

La escasez de talento en Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes. Exacerbada por la pandemia de Covid-19 y el envejecimiento de la población, la escasez de trabajadores calificados hace que los empleadores sientan la crisis. En noviembre, las ofertas de empleo en Estados Unidos superaron los 10,5 millones, en comparación con los 3,8 millones de hace una década.

Video: skilled labor shortage