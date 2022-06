La manera en que esta mamá transforma la ropa vieja te sorprenderá

La industria de la confección representa el 10% de las emisiones globales de carbono y sigue siendo el segundo contaminador industrial más grande, solo superado por el petróleo. Este hecho de alguna manera no recibe la misma publicidad que, por ejemplo, los impactos negativos de la agricultura o los desechos plásticos, pero es algo que debemos abordar con urgencia.

Sarah Tyau, madre de 3 hijos, es una de las muchas que están ayudando a romper nuestra adicción a la "moda rápida", donde los minoristas tienen que tentar constantemente a los clientes con un sinfín de "nuevas" modas para vender productos. Los artículos viejos rápidamente se consideran indeseables y se tiran a la basura, los estadounidenses tiran alrededor de 70 libras de ropa por persona cada año.

Sarah comenzó a reciclar ropa vieja poco después del nacimiento de su primera hija. Lo que comenzó como una forma de ahorrar algo de dinero se convirtió en una filosofía de vida: “Verse bien, sentirse bien, hacer el bien”. Ha transformado cientos de piezas de ropa vieja, desde camisas oversize hasta vestidos de novia, convirtiéndolos en elegantes atuendos para ella y sus hijas, a quienes les encanta involucrarse. “Tenía la intención de enseñarles a coser, se supone que debemos comenzar una serie de costura en YouTube juntas donde les enseño a remodelar, pero también están tan ocupadas en sus propias vidas que no hemos tenido la oportunidad. hasta ahora”, dijo Sarah a Bored Panda. “Pero tienen un fuerte sentido de la moda a su corta edad y muy buen gusto, así que creo que algún día se harán cargo de lo que hago y serán mejores que yo”.

Con solo una educación en el hogar de la escuela secundaria en el camino de la capacitación, Sarah es prácticamente autodidacta. “Siendo ama de casa de 3 niños, el tiempo es muy limitado, así que no he perfeccionado mis habilidades tanto como quisiera, pero quiero tomar clases pronto”, dijo. “Así que mis habilidades son en realidad muy básicas. En realidad, se necesitan muy pocas habilidades para remodelar, ya que se mantienen los ojales, las pinzas, las cremalleras y, en su mayoría, se trata de costuras rectas. Sin embargo, mi visión compensa mis habilidades, me toma entre 15 y 30 segundos visualizar la pieza en algo en lo que me gustaría que se transformara”.

Obtiene su material de tiendas de segunda mano, familiares y amigos, y ha perfeccionado sus técnicas de costura hasta tal punto que ahora planea diseñar su propia línea de ropa basada en su filosofía, y todas las ganancias se destinarán a niños necesitados. “También tengo una serie de YouTube llamada “Ven conmigo a comprar cosas de segunda mano”, en la que escojo algunos artículos y en el acto comparto las ideas que se me ocurren. ¡Luego, los lectores votan qué artículo debo remodelar a continuación y el que tenga el voto más alto es el que abordaré!

Con 135 000 seguidores en Instagram, la gente claramente disfruta del trabajo de Sarah. También tiene un canal de Youtube donde comparte trucos y consejos sobre técnica y diseño, para que tú también puedas empezar a remodelar tu ropa vieja y reducir tu impacto. “Mi consejo para limitar su impacto es comprar más piezas clásicas atemporales y mezclarlas con algunas piezas de moda aquí y allá”, nos dijo. “De esta manera, no tiras tanta ropa y no tienes que comprar constantemente para mantenerte a la moda. También organice un intercambio de ropa con sus vecinos, amigos u otros grupos”.

“Lo que solía ser solo 2 temporadas de moda de primavera/verano y otoño/invierno ahora tiene 52 micro-temporadas. La ropa, como cualquier otra cosa materialista, no te da una felicidad duradera, sino solo un momento fugaz de emoción. Entonces, si basas tu felicidad o autoestima e identidad en la ropa que usas, nunca estarás feliz o contento porque la industria de la moda siempre te dirá que lo que compraste hace un mes ya no está de moda, por lo que debes comprar esto nuevo. artículo lanzado para seguir siendo relevante o feliz. Entonces, en lugar de darle tanta importancia a lo que usas, a lo caro o a la marca de diseñador que usas, concéntrate en ser amable, tener integridad y moral, ¡y siempre estarás a la moda!

Para leer más sobre el costo ambiental de la industria de la confección, puede comenzar con los artículos aquí y aquí. ¡Desplázate hacia abajo para ver el trabajo de Sarah por ti mismo y cuéntanos lo que piensas en los comentarios!

Lo que empezó como una forma de ahorrar algo de dinero se convirtió en una filosofía de vida

Ha transformado cientos de prendas viejas para que las use toda la familia.

#1

Uno de los bricolaje más fáciles que he hecho, ¡simplemente agregue encaje al vestido y la viola! ¡Un vestido completamente nuevo!

Para esta pieza, aparecí en la portada de Altered Couture y en una extensión de 3 páginas y en Sew, una revista del Reino Unido.

¡Gran trabajo!

Ver más comentarios #2

Compré esta camisa de hombre en la sección de liquidación de Target por $10 en talla XL. Me encantó el patrón del barco marinero y también la tela, la tela es una tela gruesa, resistente y de alta calidad que me gustó. Lo que necesitarás:

-Una camisa oversize (la mía de Target)

-hilo a juego

-aguja o máquina de coser

-tijeras

Direcciones:

1. Coloque la camisa sobre una superficie plana.

2. Usando un vestido de niña como referencia, corta las mangas y la parte superior del cuerpo y saca el bolsillo. Corta y desecha la tela sobrante entre el área de los hombros.

3. Cose los lados de la pieza superior juntos (se muestra en la línea rosa). Asegúrate de darle la vuelta primero.

4. Después de cortar el exceso de tela en el área de los hombros, ahora debería tener una pieza de falda recta. Hilvane la puntada 1/2 ” hasta el borde (se muestra en la línea rosa) y tirando de un lado de la cuerda, júntelos. Coser la falda a la pieza superior.

5. Corta las mangas más pequeñas.

6. Cosa a lo largo de la línea rosa.

7. Coser las mangas a la pieza de arriba.

8. *Hice un ojal y cosí el botón justo debajo de la cintura (cuando corté la camisa en diagonal a lo largo de la cintura, tuve que cortar justo sobre el botón y el ojal, así que tuve que hacer unos nuevos).

Tiempo estimado: 1,5 horas

Presupuesto: costo de la camiseta (la mía fue de $10)

Nivel de habilidad: un principiante muy confiado a intermedio

Dios, ojalá tuviera su talento!! Trabajo asombroso.

Ver más respuestas… Ver más comentarios #3

Mi remodelación "rosa" favorita que he hecho. Fue para Refashion Runway, una competencia de costura en la que entré el viernes y la comencé el jueves anterior a las 6 p. luego corte las mangas de la chaqueta para agregarlas al vestido sin mangas, corte el vestido por la mitad para separar el corpiño superior y la falda, lo cosió nuevamente, agregó pinzas, una nueva cremallera, lo cortó más corto, lo hizo ajustado, luego usé la tela extra de la chaqueta para agregar los detalles florales. El tema era "Asimétrico", de ahí las flores de diferentes tamaños en cada lado. Lo terminé cuando el sol se estaba poniendo, así que si ves una foto posterior de mí usándolo, la foto se ve muy granulada debido a la gran cantidad de iluminación que tiene. ¡Pero lo logré! ¡Y ganó el desafío de esa semana! ¿Crees que valió la pena toda la ansiedad, el estrés y estar despierto toda la noche?

Totalmente irreconocible ?

Ver más comentarios #4

Conseguí este gran abrigo de mujer de la venta de garaje de mi amiga por $3 y lo transformé en un abrigo/vestido elegante y con clase para mi niña. Con los retazos extra de tela hice un lazo con clip que ella puede usar en su cabello o en el abrigo. ¿Cuál prefieres? Qué necesitarás:

Un abrigo oversize

Hilo coincidente

Tijeras

Patas

Desgarrador de costuras

Costo del proyecto: $3

Tiempo estimado: 2,5 horas

Nivel de habilidad: Principiante avanzado

¡Absolutamente adorable! El mejor hasta ahora.

Ver más comentarios #5

Antes después. En realidad, está teñido de un color crema (de blanco) pero no se nota en la foto.

Me sentí mal cuando descosí este hermoso vestido de novia que, sin duda, la novia se veía deslumbrante y debe haber significado tanto para ella, que dije una oración por ella. ¿Soy cursi o qué? Algunas personas me han dicho que en realidad prefieren el antes.

Si este es un recordatorio de su amor, ¿qué mejor manera de honrar el amor que transformar el vestido en algo que pueda disfrutar y con los demás?

Ver más respuestas… Ver más comentarios #6

Convertiré este vestido plisado en un vestido de manga corta con un detalle de lazo negro.

Lo que necesitarás:

Vestir

Lazo negro

Tijeras

Hilo

Desgarrador de costuras

*Fraycheck (opcional)

Costo del proyecto: $8

Tiempo estimado que me tomó: 3 horas (filmando + tratando de resolverlo sobre la marcha)

Tiempo estimado para usted: 1,5 horas (ya que hice todo el cálculo por usted

Nivel de habilidad: Principiante confiado

esto es muy elegante

Ver más respuestas… Ver más comentarios #7

Busco un vestido como este para volver a hacer este mono, pero mejor. ¿Ves la cintura elástica? Siempre me ha molestado lo barato que parece. Literalmente usé cada parte del vestido y apenas lo convertí en un mono, así que no tenía suficiente tela para hacer un lazo a la cintura. Si lo voltearas al revés, verías una tela naranja en la cintura porque ni siquiera tenía tela para cubrir el elástico. Le cosería dos lazos a los costados de la cintura para poder amarrarlo al frente para ocultar la cintura elástica, lo que hará que se vea más amarrado y costoso. Me gusta hacer ropa que se vea cara por $5 o menos

Ponle un cinturón ancho y no verás la cintura elástica, además hace que el outfit se vea más acabado. Las costuras laterales y los bolsillos se ven geniales.

Ver más comentarios #8

DIY: un vestido de segunda mano a un vestido peplum. * ¡el peplum es desmontable para que puedas usarlo con o sin él!

Movimiento muy inteligente que hace que el peplum sea desmontable.

Ver más respuestas… Ver más comentarios #9

¡Tengo ganas de coser de nuevo! (Esta camisa de hombre XXL en un vestido de niña con mangas acampanadas) Pero la escuela comenzará pronto y ha estado tan ocupado tratando de hacer todo antes de que comience, ¿dónde se ha ido Summer? ¿También se te pasó volando? Que necesitas: Una camisa más grande

Hilo coincidente

Tijeras

Un patrón de manga

Costo del proyecto: $4

Tiempo estimado: 3,5 horas

Nivel de habilidad: Intermedio

¡Me encanta la tela escocesa!

Ver más comentarios #10

Apenas usé la chaqueta, solo saqué los botones y las muñequeras así que me quedó una chaqueta entera que no corté! Estaré pensando en algo para remodelarlo, pero ¿tienes alguna idea de en qué podría convertirlo?

Lo que necesitarás:

Pantalones de vestir

Hilo coincidente

Tijeras

Desgarrador de costuras

Costo del proyecto: $8

Tiempo estimado: 3 horas

Nivel de habilidad: Intermedio

¡Esta es mi favorita!

Ver más comentarios #11

Mi última revisión de moda es esta camisa de hombre Thrifted XL de $4 transformada en un vestido tipo delantal. ¡La parte del babero es desmontable para que puedas usarlo como delantal o falda!

y diadema rosa…

Ver más comentarios #12

No sabías que hice DOS versiones de esta remodelación en las que usé mis viejas camisas XS que tenía y las reciclé en un top peplum para mis niñas.

¡Me encanta cómo eres capaz de hacer ropa a la moda! Los ARCOS!!!! ¡Los amo!

Ver más comentarios #13

Compré un vestido amarillo claro XL de The Salvation Army Family Store por $ 4.99 y lo convertí en un vestido ceñido a la cintura. Siento que esta es una transformación simple y no elaborada, y elegí esto porque veo muchos vestidos como este en tiendas de segunda mano y pensé que podría ser más identificable, para que tú también puedas hacer esto, a diferencia de otros vestidos antiguos que encuentras que es Único en su clase. Tuve una visión del después a los pocos segundos de mirar el vestido en la tienda y resultó exactamente como lo imaginé. ¡Obtuve otro vestido amarillo épico de allí que solo tienes que estar atento para ver en un futuro cercano!

Lo que necesitarás:

-Vestido oversize

-hilo a juego

-aguja o máquina de coser

-tijeras

Tiempo estimado: 1,5 horas

Presupuesto: $5.00

Nivel de habilidad: Un principiante experimentado

Jajaja la cara de antes no tiene precio

Ver más comentarios #14

Aquí hay un vestido verde que rediseñé, ¡Feliz San Patricio!

Me encanta la expresión de su cara en la foto de antes. ¡Está tan avergonzada de que la vean en este desastre de los 80!

Ver más respuestas… Ver más comentarios #15

Bienvenido a Refashion Revision, donde tomo ropa obsoleta y la convierto en nueva.

En este episodio, convertiré estos pantalones blancos y negros que han estado guardados en mi armario durante 4 años, en una falda desmontable.

Para este proyecto necesitarás:

5-6 botones para el interior de la cintura

aguja de coser

hilo coincidente

imperdible

2 botones para el exterior de la cintura

tijeras

desgarrador de costuras

Costo del proyecto: $4 por los botones

Tiempo estimado: 2,5 horas

Nivel de habilidad: intermedio

¡Guau! Tengo unos pantalones muy parecidos, pero nunca los uso. ¡Ahora sé qué hacer con ellos!

Ver más comentarios #16

después de años de buscar una falda como esta con la cintura elástica, el color y el largo adecuados, ¡por fin la encontré! ¿Creerías que toma menos de 10 minutos? De hecho, lo encontré hace varios meses y tengo una gran reserva de montones a medio terminar y que necesito comenzar, pero simplemente no puedo encontrar la voluntad para hacerlo.

¿¿10 minutos?? Alucinante!! ¡En serio, alucinante!

Ver más comentarios #17

Vi esta camisa de mujer XXL en una tienda de segunda mano por $5 (todavía tenía las etiquetas puestas, ¿no te encanta cuando eso sucede?), automáticamente me vino una imagen a la cabeza, así que comencé el proyecto con la esperanza de que se ejecutara. tal como lo imaginé.

A menudo encuentro artículos nuevos en las tiendas de segunda mano con las etiquetas todavía puestas. te sorprenderías

Ver más comentarios #18

Una cosa asombrosa de saber coser es que incluso si no te queda bien en el vestidor, ¡aún puedes comprarlo y llevártelo a casa para que quede bien! ¡Así que deberías aprender a coser! Lo que necesitarás: *Un vestido más grande *hilo *Hilo *Tijeras

Voltea el vestido de adentro hacia afuera, luego cose los lados desde la sisa hasta la cinturilla. ¡Y listo! aquí está el antes y el después. No pude encontrar mi blusa de color nude para usar debajo, pero así es como planeo usarla.

Tiempo estimado: 7 minutos

Presupuesto: $0

Nivel de habilidad: Un principiante

Diferencias tan pequeñas pueden hacer cambios tan grandes

Ver más respuestas… Ver más comentarios #19

Vestido de segunda mano de $ 4 en una remodelación de un vestido peplum de origami. Pensé que, en lugar de un diseño peplum regular, doblarlo como un origami le daría un giro único, ¿crees?

esto es realmente lindo!

Ver más comentarios #20

Un vestido de manga larga a la mitad de la pantorrilla en una manga corta más ajustada con un detalle de lazo.

Ella no alineó las rayas :/

Ver más respuestas… Ver más comentarios #21

DIY: Convierte un vestido tipo muumuu en un vestido ajustado.

desde una prenda casual hasta un vestido tan divertido!

Ver más comentarios #22

Conseguí este lindo vestido de Chicwish. El vestido no tiene nada de malo y la calidad es excelente, pero al ser pequeña y bajita (mido 1,60 m), el largo y el talle me ahogan un poco. Así que hice una alteración rápida para que se ajustara más a mi cuerpo.

Tiempo estimado: 40 min.

Presupuesto: $0.00

Nivel de habilidad: Intermedio

¡Amo esta!

Ver más comentarios #23

Abrigo a cuadros DIY para vestido en general DIY

¡Ambos son tan lindos!

Ver más comentarios #24

¡Fuera con el arco!

Ver más respuestas… Ver más comentarios #25

Aquí hay fotos de mi hija con la misma camiseta en 2014. Le quedaba mucho más grande entonces. Compré 2 camisas exactamente iguales e hice un vestido para ella en 2014. Y con la otra camisa, decidí convertirla en un top para ella ahora, ya que nunca me había puesto la camisa.

Lo que necesitarás:

camisa

cinta

hilo

desgarrador de costuras

tijeras

control de deshilachado* (opcional)

Costo del proyecto: $4 por cinta

Tiempo estimado: 100 min. por cada camisa

Nivel de habilidad: Intermedio

La diadema a juego es un buen toque.

#26

Cárdigan antiguo + tela de lentejuelas = ¡un vestido perfecto para el año nuevo! Hice esto 2 horas. antes de que hiciéramos una fiesta de Año Nuevo en mi casa hace muchos años

Este realmente me impresiona.

#27

Puede que no parezca una transformación drástica, pero para llegar al resultado "después", quité el escote, las hombreras, corté las mangas, subí las costuras de los hombros, estreché el ancho de los hombros, hice las mangas más cortas y más pequeñas y cosí volvió a ponérsela, cortó la cintura para separarla en un corpiño y una falda, hizo el corpiño más estrecho, acortó la falda y frunció la falda y la cosió en el corpiño, hizo una correa para la cintura con la tela sobrante y reemplazó la viejos botones blancos con botones dorados. Y me río de risa cada vez que veo esta sonrisa traviesa mía, no tengo idea de qué es esta sonrisa, tal vez me tiré un pedo y dije: "Jejeje, nadie lo sabrá, menos mal que las fotos no capturan el sonido o el ¿oler?"

¡Mi favorito!

#28

Para este proyecto necesitarás:

*Blusa de mujer

*Tijeras

*Hilo/aguja

Costo del proyecto: $1

Tiempo estimado: 2 min.

Nivel de habilidad: muy principiante

No creo que pudiera sacar los volantes dramáticos en los hombros tan lindos como ella, así que me alegro de haberlo convertido en un vestido para mi hija. ¿Qué piensas?

¡Usted, señora, es un genio!

Ver más comentarios #29

Una simple alteración de hacer las mangas más cortas y estrechar el corpiño. .

.

La razón por la que creo que todas las personas, especialmente las mujeres (no, no siendo anticuadas, sigue leyendo ?), deberían aprender a coser es porque te ayuda a amar el cuerpo que tienes ahora, no cuando pesas 10 libras. encendedor. Haciendo que la ropa se ajuste al cuerpo que tienes en este momento, en lugar de tratar de ajustar tu cuerpo a una determinada prenda o talla. En lugar de comprar un artículo determinado y decir: "Voy a usar esto una vez que pierda las 10 libras", ¡modificas la ropa para que se ajuste a esa hermosa curva, forma y tamaño que te dio tu mamá! Para celebrar el cuerpo hermoso y capaz que tienes AHORA. .

.

Por supuesto, creo que todos los hombres también deberían aprender a coser (¡muy emocionado de enseñarle a mi hijo cuando sea un poco mayor!), Pero su ropa es más recta y no tan ajustada. ¡Pero eso solo significa que será mucho más fácil! ¡Así que hay un incentivo para ustedes, hombres!

@MylahRose– ¡¡Lee el pie de foto!!

Ver más comentarios #30

Vestido de segunda mano de $ 3 en una falda

Como vestido, hizo un buen trapo. Hace una falda preciosa.

Ver más comentarios #31

Corte las mangas de la chaqueta y agréguelas al vestido sin mangas debajo, agregue pinzas e hizo que el vestido se ajustara, y corte la mitad inferior de la chaqueta y agréguelas al vestido como un peplum (verá los 2 aberturas en el vestido a juego con la chaqueta). Oh, y teñí el vestido

¡Ve a la tienda de manualidades para ver todos los magníficos tintes disponibles! ella es buena para darle un color consistente

#32

¡Aprende a convertir este viejo y feo vestido en una linda remodelación de vestido con volantes! Este vestido también se puede usar como un vestido con hombros descubiertos. Lo que necesitarás:

Vestido vintage

Hilo coincidente

Tijeras

Patas

Desgarrador de costuras

Costo del proyecto: $4

Tiempo estimado: 4,5 horas

Nivel de habilidad: Principiante avanzado a intermedio

No estoy muy seguro de haber salvado este. Sin embargo, sus zapatos son lindos.

Ver más respuestas… Ver más comentarios #33

Este vestido costaba $5 de Gap pero solo en XXL, así que lo modifiqué a mi talla estrechando los hombros y los costados, rediseñé las mangas y lo terminé con una corbata de lazo en la cintura.

¡Me encanta!

#34

Rediseñé una camisa de hombre en un conjunto de top corto y falda para mi chica en el desafío de cuadros vichy The Refashion Runway. Después de competir en esa competencia en 2015, me dije a mí mismo que sería la última competencia en la que participaría, ¡no me gustan mucho! Me gusta celebrar los talentos únicos de todos, no comparar ni criticar a los demás con los míos, que fue lo que me encontré haciendo, siendo la peor crítica de mi propio trabajo, pero también criticando el trabajo de otros concursantes. También descubrí lo competitivo que podía ser.

Excelente trabajo.

#35

Vestido izquierdo: demasiado corto. Vestido derecho: demasiado corto. Ambos vestidos: rodillas demasiado secas. Entonces la solución? Corta la parte inferior del vestido derecho para que se convierta en una blusa peplum y agrega la tela cortada al vestido izquierdo.

Este vestido se veía lindo antes

Ver más respuestas… Ver más comentarios #36

La textura del encaje realmente lo hace caprichoso y hermoso para un cárdigan… me encanta.

#37

Remodelación de camisa lisa con volante en mangas plisadas. Llevo un broche de color rosa brillante en apoyo del mes de concientización sobre el cáncer de mama.

Las mangas acampanadas son muy bonitas.

#38

Vestido de segunda mano de $ 4 en una remodelación de un vestido peplum de origami. Pensé que en lugar de un diseño peplum regular, doblarlo como un origami le daría un giro único, ¿crees?

Compra prendas de gran tamaño en buenas telas y las hace suyas.

Ver más respuestas… Ver más comentarios #39

Transformación de vestido negro

la longitud que eligió dice elegante

Ver más respuestas… Ver más comentarios #40

Video: old clothes to new clothes