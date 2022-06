La crisis de los sin techo de California explicó

MANTÉNGASE AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE POLÍTICA Y POLÍTICA DE CALIFORNIA

El problema más irritante de California es también el más vergonzoso: el número grande y creciente de residentes que carecen de un lugar seguro al que llamar hogar. En un estado con grandes cantidades de riqueza, más de 160.000 de sus residentes duermen en refugios, automóviles o en la calle.

Las Naciones Unidas compararon los campamentos de tiendas de campaña de San Francisco con los barrios marginales de Nueva Delhi y Ciudad de México. Casi 5.000 personas viven en la media milla cuadrada de Skid Row de Los Ángeles. Y aunque el problema es más agudo en los centros urbanos de California, la falta de vivienda es ahora un elemento común en muchos de los suburbios y pueblos rurales del estado. Los funcionarios estatales y locales han prometido miles de millones en los últimos años para ayudar, pero los votantes siguen frustrados por la falta de progreso visible.

Durante la campaña antes de la elección revocatoria del 14 de septiembre para el gobernador Gavin Newsom, sus rivales utilizaron los problemas de personas sin hogar del estado como un garrote político, señalando el crecimiento de la población sin hogar de casi el 25% bajo Newsom. El aumento no ha pasado desapercibido para los votantes. Una encuesta reciente realizada por Los Angeles Business Council Institute y Los Angeles Times encontró que el 94% de los votantes considera que la falta de vivienda es un problema grave o muy grave.

El 7 de enero, todos los republicanos en la Legislatura convocaron una sesión especial centrada en la crisis de personas sin hogar. En una carta al gobernador, dicen que el estado ha gastado miles de millones pero que el problema solo empeora.

“Hemos estado luchando con este problema durante décadas y siempre parece empeorar”, dijo la senadora Patricia Bates de Laguna Niguel en un comunicado. “Es hora de obtener resultados reales, sobre todo para las innumerables personas sin hogar que sufren en nuestros vecindarios y comunidades. Una sesión especial traerá el enfoque necesario. Podemos y debemos hacerlo mejor."

Esto es lo que necesita saber sobre la crisis de personas sin hogar en California, incluidas las posibles soluciones.

¿Cuántas personas están sin hogar?

El último recuento oficial de personas que viven en la calle se tomó por última vez en enero de 2020, antes de que COVID-19 devastara la economía, y mostró 161,548 personas sin hogar en California, con la mayor concentración en Los Ángeles. El conteo de enero de 2021 se pospuso debido al COVID-19, pero se espera que se realice nuevamente en 2022.

Esos números deben tomarse con un grano de sal, ya que los voluntarios los recopilan en una sola noche fría de enero para proporcionar una instantánea de la falta de vivienda. Los expertos dicen que este método probablemente subestima a las personas sin refugio y no captura la cantidad total de personas que se quedan sin hogar en el transcurso de un año, que podría ser dos o tres veces mayor.

No sorprende que California, el estado más grande, tenga la mayor población de personas sin hogar del país. Pero mientras aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses vive en California, más de 1 de cada 4 estadounidenses sin hogar vive aquí. Nueva York y Hawái tienen tasas per cápita ligeramente más altas de personas sin hogar, pero California tiene la mayor proporción de personas que viven sin refugio: alrededor del 70% de las personas sin hogar aquí viven al aire libre. Eso significa que la población sin hogar del estado es mucho más visible que en otros lugares y más vulnerable a las enfermedades, la violencia y la muerte que acompañan a vivir en la calle. California también experimentó el mayor aumento de personas sin hogar de todos los estados en 2020, un salto del 6,8%.

¿Quién accede a los servicios?

Las cifras estatales recientemente publicadas muestran que a lo largo de 2020, casi un cuarto de millón de personas accedieron a servicios para personas sin hogar a través de agencias locales. Unos 160.000 eran adultos solteros y casi 85.000 en familias con niños. Aproximadamente 90,000 de los que accedieron a los servicios estaban en el condado de Los Ángeles. Esos datos, presentados por 42 de las 44 agencias locales que administran dólares y servicios para personas sin hogar en todo el estado, no se compilaron ni se hicieron públicos previamente. Ese número es dinámico, y alrededor de un 50 % más alto que la instantánea de una noche, porque alguien puede haber estado sin hogar a principios de año, pero tener vivienda al final, o viceversa.

Pero también podría ser un recuento insuficiente, ya que excluye a algunas personas que nunca interactuaron con proveedores para personas sin hogar y tampoco incluye a sobrevivientes de violencia doméstica que se omiten por motivos de seguridad, según Ali Sutton, subsecretario estatal para personas sin hogar.

Según el estado, casi el 40% del cuarto de millón que accedió a los servicios para personas sin hogar se mudó a una vivienda permanente en 2020, lo que podría significar cualquier cosa, desde volver a vivir con un miembro de la familia hasta conseguir su propio lugar.

¿Quiénes son los sin techo?

Los gobiernos y los proveedores de servicios tienden a centrar sus esfuerzos en las personas sin hogar crónicas: una persona con una discapacidad que ha vivido sin un refugio constante durante un año o ha tenido múltiples episodios recientes de falta de vivienda. Alrededor del 36% de los californianos sin hogar se ajustan a esa definición, lo que significa que los otros dos tercios se quedaron sin hogar recientemente, según datos federales.

Las personas negras se encuentran de manera desproporcionada en las calles de California: aproximadamente el 30% de la población sin hogar del estado es negra, según HUD, en comparación con menos del 7% de la población del estado. ¿Por qué? Un legado de discriminación racial en la vivienda de alquiler, índices más altos de pobreza entre las familias negras, la incidencia más alta de la carga del alquiler y una sobrerrepresentación en los sistemas estatales de encarcelamiento y bienestar infantil contribuyen.

“La sobrerrepresentación de personas negras en la población sin hogar no es incidental ni accidental”, dijo Brandon Greene, director del programa de justicia racial y económica de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Norte de California, durante una presentación reciente ante el grupo de trabajo de California sobre reparaciones.

En el condado de Los Ángeles, donde los negros representan el 40 % de la población sin hogar y solo el 9 % de la población total, las disparidades se extienden a la colocación de viviendas, según un estudio reciente. Utilizando los datos de inscripción de los proveedores de servicios, los investigadores encontraron que entre 2010 y 2019, una cuarta parte de las personas negras sin hogar que habían sido ubicadas en viviendas de apoyo permanente en Los Ángeles (viviendas subsidiadas con servicios de apoyo voluntarios como tratamiento de drogas) volvieron a quedarse sin hogar. Eso es un 39% más de incidencia de recaída en comparación con sus pares blancos. El estudio también encontró que las mujeres negras en particular se sentían inseguras y sin ser escuchadas y que el cumplimiento de los contratos de arrendamiento racialmente discriminatorios empujaba a los residentes negros fuera del sistema a tasas más altas.

Una persona sin hogar tiene aproximadamente el doble de probabilidades de ser hombre que mujer, y es significativamente más probable que sea LGBTQ que la población en general. Una proporción creciente son personas mayores, con una nueva investigación que indica que casi la mitad de las personas mayores en la calle se quedan sin hogar después de los 50 años.

¿Son locales o vienen de otro lugar?

Uno de los mitos más perdurables sobre la población sin hogar de California es que la gran mayoría ha viajado hasta aquí desde otros estados, en busca de una generosa ayuda del gobierno y un clima más hospitalario para vivir al aire libre. Es una afirmación sin fundamento perpetuada por ambos lados del pasillo: el gobernador Newsom lo ha hecho repetidamente.

Determinar los datos sobre este tema es un desafío. Pero datos recientes proporcionados al estado por 42 de las 44 agencias locales que administran dólares para personas sin hogar muestran que entre 2018 y 2020, el 96 % de las personas que accedieron a servicios para personas sin hogar lo hicieron en una sola jurisdicción. La mayoría de las personas que se mudaron fueron a los condados vecinos, lo que, según el estado, sugiere que “la falta de vivienda dentro de California no es un problema de migración”.

Las encuestas locales también indican que las personas que viven en las calles son típicamente del vecindario circundante. Ejemplo: el 70% de las personas sin hogar de San Francisco estaban alojadas en algún lugar de la ciudad cuando perdieron la vivienda; solo el 8% provino de fuera del estado. Tres cuartas partes de la población sin hogar del condado de Los Ángeles vivían en la región antes de quedarse sin hogar en 2020.

Hay poca evidencia que sugiera que los inmigrantes indocumentados constituyen una gran parte de la población sin hogar de California. Pero aquellos que no tienen hogar son particularmente difíciles de ayudar. Los recursos cruciales de la red de seguridad, como el Seguro Social, los vales de vivienda de la Sección 8 y los cupones de alimentos, no están disponibles para los indocumentados, quienes a menudo se resisten a comprometerse con los proveedores de servicios para personas sin hogar por temor a la deportación. Las barreras lingüísticas y culturales también complican los esfuerzos de realojamiento.

Una disminución bienvenida en la falta de vivienda de veteranos y familias.

Los veteranos militares, con mayor riesgo de enfermedades mentales y problemas de abuso de sustancias, constituyen una parte desproporcionada de la población sin hogar del país. Aproximadamente 11,000 veteranos experimentan la falta de vivienda en California en una noche determinada, aproximadamente el 8% de la población total de personas sin hogar del estado. La mayoría de los veteranos sin hogar tienen más de 50 años y, a menudo, tienen discapacidades importantes y condiciones médicas que se ven exacerbadas por situaciones de vivienda precarias. Los militares que experimentaron un episodio de trauma sexual durante su servicio corren un riesgo especialmente alto.

La buena noticia es que la cantidad de veteranos que viven en las calles ha disminuido significativamente durante la última década, tanto a nivel nacional como en California. Los expertos dan crédito a las iniciativas de la administración de Obama que incentivan un enfoque de "vivienda primero", donde se proporciona vivienda permanente sin condiciones previas para la adicción o el tratamiento de salud mental, para ayudar a los veteranos sin hogar. La ciudad de Riverside logró albergar a los 89 veteranos sin hogar después de adoptar ese enfoque.

Si bien la falta de vivienda entre las familias también disminuyó durante la última década, ese fue el grupo de más rápido crecimiento en el recuento de puntos en el tiempo de 2020. Unas 8.000 familias y 12.000 niños quedaron sin hogar en California el año pasado. En Los Ángeles, su número aumentó un 45,7%. Como resultado, la falta de vivienda familiar fue el enfoque principal del presupuesto estatal 2021-22; Newsom anunció el objetivo de cero familias sin hogar en los próximos cinco años.

A diferencia de los hogares sin niños, es mucho más probable que aquellos con al menos un niño utilicen refugios de emergencia o viviendas de transición. Una estadística sorprendente: la infancia es la edad en la que es más probable que una persona en los Estados Unidos se encuentre en un refugio para personas sin hogar. Varios estudios han encontrado fuertes correlaciones entre la inestabilidad de la vivienda en la primera infancia y las dificultades de comportamiento y aprendizaje más adelante en la escuela.

Los altos alquileres aumentan la falta de vivienda

Los problemas de salud mental, la adicción, el trauma infantil, la interacción con el sistema de justicia penal y la pobreza juegan un papel importante en el hecho de que alguien se quede sin hogar. ¿Pero la razón principal? Ya no pueden pagar el alquiler.

Para que el alquiler se considere asequible, una persona debe gastar menos del 30% de sus ingresos en costos de vivienda. Según esa definición, ninguna de las 1,09 millones de personas de ingresos extremadamente bajos de California, o aquellas que ganan menos del 30 % de los ingresos medios de su área, pueden permitirse vivir en ningún lugar del estado, según un nuevo estudio realizado por California. Sociedad de Vivienda. Como era de esperar, estos hogares con problemas financieros apenas pueden pagar los alquileres cada vez más altos del estado y corren el mayor riesgo de quedarse sin hogar.

Según el estudio, quienes ganan al menos el 50 % del ingreso medio pueden pagar el alquiler en tres de los 58 condados de California, y quienes ganan al menos el 80 % del ingreso medio pueden pagar el alquiler en 42 de los 58 condados. Solo aquellos que están en la mediana y por encima pueden elegir cualquier condado.

Debido a la falta de producción, las existencias de viviendas asequibles "naturales" de California están disminuyendo, ya que los apartamentos viejos y de mala calidad que solían albergar a familias de bajos ingresos son ocupados cada vez más por inquilinos de mayores ingresos.

La vivienda subsidiada por el gobierno no ha llenado el vacío. Eso se debe en parte a que hacerlo sería increíblemente costoso. La Oficina del Analista Legislativo no partidista estima que construir nuevas viviendas para cada californiano de bajos ingresos que las necesite costaría entre $15 mil millones y $30 mil millones al año. Eso es lo que el estado gasta actualmente en Medi-Cal, su programa masivo para brindar atención médica a los pobres. que cubre un tercio de los residentes del estado.

¿Qué pasa con la enfermedad mental y la adicción?

Los defensores de las personas sin hogar desconfían de culpar demasiado por la crisis del estado a los problemas de salud mental y abuso de sustancias. Argumentan que muchos residentes de bajos ingresos en otros estados luchan contra la adicción a las drogas y condiciones psicológicas debilitantes. Simplemente se las arreglan para permanecer fuera de las calles porque el alquiler es más barato.

Pero los datos recientes sugieren que estos problemas son más frecuentes entre las personas sin hogar de lo que se informó anteriormente, especialmente para quienes viven en la calle. Una investigación de Los Angeles Times encontró que dos tercios de los residentes del condado de Los Ángeles que viven en las calles sufren de un trastorno psicológico o de abuso de sustancias, o ambos, mucho más de lo que se informa en las estadísticas oficiales.

Sin embargo, las enfermedades diagnosticadas oficialmente son mucho más bajas. Janey Rountree, directora ejecutiva fundadora del Laboratorio de Políticas de California en UCLA, dijo que un estudio reciente encontró que el 20% de las 37,000 personas sin hogar en Los Ángeles tenían una enfermedad mental grave diagnosticada clínicamente en los últimos 12 años, mientras que aproximadamente una cuarta parte de Los Ángeles ' Población sin hogar sufre de alguna enfermedad mental.

De las más de 248,000 personas que accedieron a los servicios para personas sin hogar durante 2020, el 41 % reportó condiciones de discapacidad, que podrían ser desde diabetes o una pierna rota hasta un trastorno de salud mental, según Ali Sutton, subsecretario estatal para personas sin hogar en California Homeless Consejo de Coordinación y Financiamiento.

El uso de metanfetamina ha aumentado en toda la costa oeste y, a menudo, es el culpable de algunos de los episodios más visibles de personas sin hogar que se ven en las calles de California. Desafortunadamente, los médicos dicen que la adicción a la metanfetamina es desconcertantemente difícil de tratar. Si bien la metadona está disponible para alejar a los adictos a la heroína de los opioides, no existe tal medicamento de reemplazo para la metanfetamina.

Peor aún, la metanfetamina puede exacerbar las enfermedades mentales existentes. La adicción y las condiciones psicológicas a menudo están inextricablemente entrelazadas y presentan un caso complejo para que los trabajadores de extensión o (más a menudo) las fuerzas del orden público lo enfrenten. Una cantidad desconcertante de centros de pensión y cuidado de California, que tradicionalmente han alojado a pacientes de bajos ingresos con esquizofrenia y otras afecciones graves, han cerrado en los últimos años.

Muchos también han culpado a las leyes de tutela de California por dificultar demasiado el tratamiento obligatorio para las personas con enfermedades mentales o adicción a las drogas que viven en la calle. Los defensores de las libertades civiles y los grupos defensores de los derechos de las personas con discapacidad argumentan que la tutela —cuando un funcionario designado por un tribunal administra la vida de otra persona, incluidas las decisiones médicas— debe usarse con la mayor moderación posible, ya que corre el riesgo de violar las libertades civiles y es un remedio hueco dada la grave escasez de recursos reales. Opciones de tratamiento. Según una ley estatal de 1967 conocida como Ley Lanterman-Petris-Short, los californianos pueden ser retenidos para recibir tratamiento en contra de su voluntad solo si se los considera un peligro para ellos mismos o para los demás, o si se determina que tienen una discapacidad grave. Otros estados como Nueva York no imponen requisitos tan estrictos. Los candidatos en la elección revocatoria de California presionaron para aflojar estas restricciones, pero finalmente no tuvieron éxito.

Finalmente, está la eterna cuestión de causa y efecto: el estrés severo al que se enfrentan las personas cuando pierden su vivienda y se ven obligadas a vivir expuestas en las calles también puede causar estragos en su salud mental y conducir al abuso de sustancias.

Margot Kushel, profesora de medicina que dirige la Iniciativa de vivienda y personas sin hogar Benioff de la UCSF, dice que hay poca evidencia de correlación entre la salud mental y la falta de vivienda. Pero una vez que las personas viven en la calle, es mucho más probable que recurran a las drogas o al alcohol.

Otros factores que provocan la falta de vivienda

Los sobrevivientes de violencia doméstica se encuentran entre los que corren un alto riesgo de quedarse sin hogar. Un estudio de California encontró que las mujeres que denunciaron un episodio de violencia doméstica tenían cuatro veces más probabilidades de sufrir inestabilidad en la vivienda que otras mujeres.

Los ex encarcelados, que no son elegibles para muchos programas de vivienda pública y con frecuencia son objeto de discriminación en el mercado de viviendas de alquiler, a menudo se refugian en refugios de emergencia o en las calles. Si bien faltan datos completos de California, un estudio realizado por un grupo de defensa de la reforma de la justicia penal encontró que las personas que han estado en la cárcel o prisión tienen diez veces más probabilidades de experimentar la falta de vivienda que el público en general.

Es probable que los jóvenes que superan la edad del sistema de crianza temporal constituyan una parte importante de los más de 11,000 adultos jóvenes sin hogar en California. Un estudio encontró que el 30 % de los niños que estuvieron en crianza temporal en el Medio Oeste quedaron sin hogar al menos una vez antes de los 24 años. Al carecer de redes de apoyo familiar y, a menudo, ser víctimas de traumas infantiles, alrededor del 25 % de los jóvenes de crianza temporal de California que están en transición hacia la edad adulta viven en situaciones de vivienda precarias.

Refugios de emergencia y vivienda de apoyo permanente

California tiene un mosaico de viviendas proporcionadas por el gobierno para personas sin hogar. Si bien la nomenclatura varía de una ciudad a otra, las dos categorías de vivienda más predominantes e importantes son los refugios de emergencia y la vivienda de apoyo permanente.

Refugios de emergencia: estas son instalaciones que brindan refugio temporal para personas sin hogar. En su forma más básica, son una disposición de catres similar a un cuartel, y proporcionan una cama y una comida. Por lo general, son operados por organizaciones religiosas y sin fines de lucro financiadas con fondos públicos. Muchos refugios prohíben que los residentes se queden con sus parejas o mascotas y, a menudo, las personas sin hogar los consideran peligrosos y sucios, incluso en comparación con dormir en la calle. Una investigación de KPCC de los refugios del área de Los Ángeles el año pasado encontró informes de ratas, chinches, malos olores y acoso desenfrenado en varios refugios.

Pero mientras que las camas de los refugios con frecuencia no se utilizan en el condado de Los Ángeles, donde el transporte también es un factor complicado, en general el estado tiene una gran escasez. Las ciudades y condados de California informaron el año pasado un poco más de 53,000 camas en un refugio de emergencia o vivienda de transición, o menos de una cama por cada tres personas. En algunas áreas, la proporción llega a cinco personas por cama; ningún condado tiene al menos una cama completa por persona.

San Francisco y Los Ángeles han tratado de reinventar los refugios de emergencia, equipándolos con proveedores de servicios sociales y de salud que pueden ayudar a guiar a los residentes hacia resultados de vivienda más estables. Según los funcionarios de la ciudad, más del 50% de los residentes a corto plazo de los "centros de navegación" de San Francisco, que se adaptan a clientes con grandes necesidades, finalmente son ubicados en viviendas. Los refugios de emergencia generalmente son mucho más baratos de construir que las viviendas de apoyo permanentes, pero los nuevos proyectos a menudo encuentran una fuerte oposición de la comunidad.

Vivienda de apoyo permanente : los expertos en personas sin hogar están de acuerdo en que los refugios de emergencia son en su mayoría solo una tirita: la vivienda de apoyo permanente es la solución a largo plazo. Por lo general, dirigido a personas crónicamente sin hogar, este ofrece un apartamento altamente subsidiado combinado con servicios de apoyo que incluyen asesoramiento psicológico, rehabilitación por abuso de sustancias y capacitación laboral. La vivienda de apoyo permanente es un pilar del modelo de "vivienda primero" para terminar con la falta de vivienda: las personas no necesitan dejar las drogas ni aceptar participar en ningún programa para obtener un techo permanente sobre sus cabezas. Los estudios muestran que una vez colocados en viviendas de apoyo permanentes, los residentes tienden a permanecer fuera de las calles y fuera del hospital y la cárcel, ahorrando a los contribuyentes un gasto considerable.

Un problema: la vivienda de apoyo permanente es muy costosa de construir. En Los Ángeles, una estimación reciente del auditor de la ciudad colocó el costo medio de construir una unidad en más de $530,000. Se estima que un nuevo proyecto en línea en San José costará aproximadamente $ 470,000 por unidad. Los precios escandalosos no solo se deben a los costos de la tierra: la escasez de mano de obra en la construcción y los prolongados procesos de aprobación de la ciudad también son los culpables. Ciudades como Oakland han comenzado recientemente a comprar y convertir hoteles de ocupación de una sola habitación para eludir los costos de construcción nuevos prohibitivamente altos.

Prevención de la falta de vivienda

Muchas ciudades de California han logrado avances significativos en el traslado de personas de las calles y refugios a viviendas seguras y estables. La Autoridad de Servicios de Vivienda de Los Ángeles, impulsada por nuevos fondos estatales y locales aprobados por los votantes, estimó que pudo ubicar a más de 20,000 personas sin hogar en viviendas en 2019.

Entonces, ¿por qué la población de personas sin hogar del condado de Los Ángeles siguió creciendo un 13 % entre 2019 y 2020? Porque aproximadamente 82,000 residentes perdieron simultáneamente un lugar para vivir, según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles. Los funcionarios de San Francisco dicen que por cada persona sin hogar que albergan, otras tres se quedan sin hogar. Para disgusto de los políticos locales que intentan demostrar que el dinero de los contribuyentes se está gastando de manera efectiva, los nuevos refugios y viviendas de apoyo tendrán problemas para hacer mella en la falta de vivienda visible a menos que se tape el grifo en primer lugar.

Los gobiernos estatales y locales de todo el país (incluido California) están dedicando una parte cada vez mayor de los recursos para personas sin hogar a las estrategias de prevención. Éstos incluyen:

Protecciones de desalojo y asistencia de alquiler de emergencia: una moratoria de desalojo en todo el estado en respuesta a la pandemia de COVID-19 prohibió a los propietarios expulsar a los inquilinos por pagos de alquiler atrasados. Eso se extendió dos veces durante 2021, en enero y nuevamente en junio, lo que evitó un número indeterminado de desplazamientos, mientras que miles aún quedaron en el olvido. En octubre, se levantaron en su mayoría las protecciones de desalojo, dejando un vacío que los defensores de los inquilinos temen que conducirá a un aumento de la falta de vivienda. Para ayudar a mantener a los inquilinos alojados y a los propietarios pagados, el estado ha estado distribuyendo lentamente $5.2 mil millones de fondos federales, dando prioridad a los inquilinos que ganan el 30 % del ingreso medio del área.

Asesoramiento continuo sobre desalojos: ser desalojado (retirado a la fuerza de un apartamento) puede conducir a una devastadora inestabilidad familiar en la vivienda. Un registro de desalojo también hace que sea extremadamente difícil encontrar una vivienda de alquiler. La administración de Newsom reservó $51 millones en el presupuesto de este año para que las organizaciones comunitarias ofrezcan asesoramiento sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias, y otros $80 millones de fondos federales de coronavirus para el mismo propósito. Pero para disgusto de los defensores, Newsom vetó un proyecto de ley que habría establecido un flujo de financiación continuo para que las organizaciones de servicios legales brinden este tipo de asistencia.

Desvío y reubicación rápida: conectar rápidamente a las personas que acaban de perder su hogar con uno nuevo es una de las formas más rentables de prevenir la falta de vivienda a largo plazo. En los programas de realojamiento rápido, a las personas que se tambalean al borde de la falta de vivienda o que son nuevas en un refugio a menudo se les proporciona un depósito de seguridad, el primer mes de alquiler (o más) y se les conecta con un arrendador con una vacante inmediata.

El papel de la aplicación de la ley

¿Es legal que alguien duerma en la acera u otra propiedad pública?

Una decisión histórica de un tribunal federal dice que sí, si no hay camas de refugio disponibles. Con autorización de la Corte Suprema a fines de 2019, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó en Martin vs City of Boise que multar, arrestar o criminalizar de otra manera a las personas que viven afuera viola las protecciones constitucionales contra el castigo cruel e inusual. Varias ciudades y condados de California presentaron escritos de amicus curiae instando a la Corte Suprema a revertir la decisión, argumentando que obstaculizaría los esfuerzos para despejar los campamentos de personas sin hogar que planteaban graves riesgos para la salud y la seguridad públicas.

El impacto de la decisión de Boise sigue sin estar claro. Los departamentos de policía y los alguaciles aún pueden hacer cumplir varias ordenanzas de "calidad de vida", así como prohibiciones contra la defecación pública y el uso de drogas. Muchos defensores dicen que emitir citaciones contra estos comportamientos es contraproducente, porque las personas sin hogar tienen pocos recursos para pagar las multas de la ciudad, y los breves episodios de encarcelamiento solo aumentan la inestabilidad de la vivienda.

La falta de vivienda ejerce una enorme presión financiera y de recursos sobre los departamentos de policía y alguacil de California. Una auditoría reciente de cómo Los Ángeles gasta el dinero para personas sin hogar encontró que más del 50% se destinó a las fuerzas del orden público. Varios departamentos de policía han creado unidades dedicadas a interactuar con las poblaciones de personas sin hogar, a menudo emparejando policías con trabajadores sociales.

La falta de vivienda también está recortando los dólares del transporte. En el año fiscal 2020-21, California gastó alrededor de $15 millones en limpieza de campamentos y proyectos para gastar $36 millones en el próximo año. Los despejes de campamentos también se dispararon de 19 en 2020, cuando los funcionarios federales de salud desaconsejaron durante la pandemia, a 347 en 2021 a mediados de octubre.

Los expertos cuestionan la efectividad de los desmontes de campamentos, donde las personas pueden perder las pocas pertenencias que aún tienen y aún así no estar más cerca de conseguir una vivienda. A través de un estudio de modelado por computadora que no se sometió a una revisión por pares, los investigadores de Boston tenían más probabilidades de disolver un campamento para personas sin hogar para aumentar las sobredosis, las hospitalizaciones y la mortalidad. Un nuevo estudio nacional realizado por Abt Associates y encargado por el gobierno federal descubrió que las compensaciones tienen un precio muy alto, pero pocos resultados.

¿Qué está haciendo el estado con respecto a la falta de vivienda?

El gobernador Gavin Newsom se une a un esfuerzo de limpieza en Los Ángeles el 11 de mayo de 2021. Newsom propuso $ 12 mil millones en nuevos fondos para que más personas sin hogar en el estado accedan a una vivienda y "terminar funcionalmente con la falta de vivienda familiar" dentro de cinco años. Foto AP/Marcio José Sánchez

California gastó alrededor de $13 mil millones en los últimos tres años para abordar la falta de vivienda, con pocos resultados visibles. Un mordaz informe de un auditor estatal de febrero apunta a un culpable principal: la falta de coordinación y rendición de cuentas en la complicada red de agencias estatales y condados, ciudades y proveedores de servicios locales.

Pero los datos de los proveedores de servicios en todo el estado dicen que más de 91,000 personas pasaron de la falta de vivienda a una vivienda permanente en 2020. Los funcionarios estatales esperan que ese número sea aún mayor en los próximos años, después de comprometer un récord de $12 mil millones en el 2021-22. presupuesto para personas sin hogar.

La partida presupuestaria más importante es Project Homekey, una iniciativa iniciada durante la pandemia en la que los gobiernos locales compraron y renovaron 94 hoteles y moteles para convertirlos en unas 6000 unidades de vivienda permanente. La financiación para eso se triplicó en 2021, saltando de $ 846 millones a $ 2.75 mil millones. Otros $2.2 mil millones durante los próximos tres años se destinarán a crear instalaciones de salud conductual. Las jurisdicciones locales también recibieron $2 mil millones en financiamiento anual durante dos años, que podrán gastar de manera flexible en sus necesidades específicas.

¿Qué están haciendo con éxito otros lugares?

Algunas ciudades, condados y estados de EE. UU. han hecho un progreso envidiable en la reducción de la falta de vivienda, revelando posibles soluciones para California. Cuatro comunidades han sido reconocidas por el Consejo Interagencial sobre Personas sin Hogar de EE. UU. por poner fin de manera efectiva a la falta de vivienda crónica, lo que significa que cualquier persona sin hogar con una discapacidad recibe refugio de inmediato y puede conseguir una vivienda permanente dentro de los 90 días si así lo desea. Tres estados y 78 comunidades han terminado con la falta de vivienda de los veteranos.

Houston ha reducido la falta de vivienda en más de la mitad, de un pico de alrededor de 8000 en 2011 a alrededor de 3000 en 2021, según datos federales puntuales. La ciudad comenzó reuniendo a más de 100 agencias, incluida la ciudad de Houston, los condados, las agencias sin fines de lucro, las empresas y el HUD federal. Los miembros de la coalición actualizan continuamente un tablero de datos que rastrea a las personas sin hogar a medida que interactúan con los refugios y servicios. Durante las reuniones periódicas, hacen coincidir una lista de personas sin hogar que buscan una vivienda de apoyo permanente con lugares. Un centro de sobriedad brinda un lugar seguro para que las personas que están intoxicadas públicamente se recuperen y eviten un registro de arresto. La financiación federal ha sido clave para poner en línea miles de nuevas unidades de vivienda de apoyo: HUD casi duplicó su financiación para los programas para personas sin hogar de Houston entre 2008 y 2018, a $38,2 millones.

En Atlanta, una ciudad similar en población a Sacramento o Long Beach, la población de personas sin hogar también se ha reducido a más de la mitad desde 2010, incluso cuando los alquileres han subido. Al igual que Houston, Atlanta ha adoptado el enfoque de "primero la vivienda", invirtiendo dólares públicos y privados en un creciente stock de camas de refugio de baja barrera, unidades de realojamiento rápido y viviendas de apoyo permanentes. Una solución innovadora: un programa de familia anfitriona que une a adultos jóvenes LGBTQ sin hogar con hogares solidarios.

¿Qué pasa con las soluciones innovadoras?

La escasez desesperada de viviendas asequibles ha llevado a algunas ciudades a considerar medidas desesperadas.

Tomemos, por ejemplo, una propuesta reciente de Oakland, donde la falta de vivienda creció un 47 % entre 2017 y 2019. La presidenta del Concejo Municipal, Rebecca Kaplan, presentó un plan para albergar hasta 1000 residentes sin hogar en un crucero en el puerto de la ciudad. Aunque no es una idea novedosa (los cruceros ofrecieron refugio de emergencia durante el huracán Katrina), el Puerto de Oakland descartó instantáneamente la propuesta como “insostenible”, mientras que los usuarios de Twitter señalaron la ironía de alojar a las personas en botes en lugar de casas reales.

Oakland también alberga otra solución controvertida: sacar a las personas sin hogar de los campamentos callejeros y colocarlas en estructuras metálicas que se utilizan más a menudo como cobertizos para herramientas. La ciudad actualmente opera cuatro “comunidades de cabañas”, que incluyen electricidad, guardias de seguridad y servicios de apoyo. Alrededor de dos tercios de los residentes que han pasado por el programa han encontrado un refugio más permanente, una estadística que la ciudad llama un éxito. Los partidarios de los cobertizos, incluido el alcalde de Riverside, Rusty Bailey, quien ha estado durmiendo en uno para obtener el apoyo local para la estrategia, dicen que son más cálidos, seguros y humanos que dormir en tiendas de campaña sobre cemento. Los detractores argumentan que las estructuras abarrotadas son un mal sustituto de la vivienda de apoyo permanente o la construcción de apartamentos asequibles.

Oakland actualmente opera cuatro "comunidades de refugio" de cobertizos Tuff. (Ray Chavez/Grupo de Noticias del Área de la Bahía)

Ciudades de todo el país se han sumado a la moda de las casas diminutas, construyendo aldeas con viviendas diminutas para las personas sin hogar. Los Ángeles ha puesto a prueba un programa para pagar a los propietarios de viviendas para alojar a personas sin hogar en "pisos de abuela" en el patio trasero. Otras ciudades han recurrido a casas impresas en 3D que se pueden fabricar en 48 horas para reducir el costo de construir unidades extremadamente asequibles.

