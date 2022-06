Incluso Suecia ya no quiere migrantes

Análisis

La generosa respuesta de Suecia a la crisis de refugiados de 2015 puede haber dañado permanentemente su cosmovisión moral.

James Traub Foreign Policy y miembro no residente del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Migrantes sentados junto a un fuego cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Migrantes que intentan cruzar a Polonia se calientan junto a un fuego en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en la región de Grodno el 16 de noviembre. MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP vía Getty Images

A principios de este mes, la ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, pronunció su discurso inaugural como líder del Partido Socialdemócrata Sueco y, por lo tanto, como presunta sucesora del primer ministro Stefan Lofven. Andersson comenzó, como era de esperar, celebrando el triunfo del estado de bienestar sueco sobre el neoliberalismo de los "banqueros sonrientes de Wall Street". Luego, en un giro que sorprendió a algunos miembros leales del partido, Andersson se dirigió directamente a los más de 2 millones de refugiados y migrantes del país. “Si eres joven”, dijo, “debes obtener un diploma de escuela secundaria y obtener un trabajo o una educación superior”. Si recibe ayuda económica del estado, “debe aprender sueco y trabajar un cierto número de horas a la semana”. Además, “aquí en Suecia, tanto hombres como mujeres trabajan y contribuyen al bienestar”. La igualdad de género sueca se aplica “sin importar lo que piensen y sientan los padres, las madres, los cónyuges o los hermanos”.

En 2015, los suecos se enorgullecieron de la decisión del país de aceptar a 163.000 refugiados, la mayoría de Siria, Irak y Afganistán. “Mi Europa acoge refugiados”, dijo Lofven en ese momento. “Mi Europa no construye muros”. Esa fue la retórica heroica de una Suecia casi desaparecida. Los socialdemócratas utilizan ahora el lenguaje duro que solo usaron los nativistas de extrema derecha del Partido Demócrata Sueco en 2015. De hecho, un órgano socialdemócrata señaló recientemente con satisfacción que dado que “todos los partidos principales defienden hoy una política migratoria restrictiva con un fuerte enfoque en la ley y el orden”, el tema de los refugiados ya no es una responsabilidad política.

Hace cinco años, escribí un largo artículo sobre la marea de refugiados que llegaba a Suecia con el incendiario título (sobre el que no fui consultado) “La muerte de la nación más generosa de la Tierra”. Suecia claramente no ha muerto desde entonces, y la semana pasada me puse en contacto con muchas de las personas con las que hablé entonces con la expectativa de emitir un mea culpa y reconocer que las socialdemocracias tienen más resiliencia de lo que estaba dispuesto a reconocer. Resultó que estaba equivocado acerca de estar equivocado.

Suecia se había abierto a la gente desesperada que huía de las guerras civiles y la tiranía del Medio Oriente no porque, como Alemania, tuviera un terrible pecado que expiar, sino más bien por un sentido de obligación moral universal. Su Europa no construyó muros. Pero, por supuesto, la Europa real de 2015 hizo exactamente eso, dejando a muy pocos países, sobre todo Alemania y Suecia, para cargar con la carga de lo que entonces llamé “idealismo no compartido”. Sin embargo, los líderes de Suecia, como los de Alemania, estaban preparados para asumir esa carga. Descubrí que los socialdemócratas leales confiaban, casi complacientes, en la capacidad de Suecia para integrar a un gran número de niños afganos apenas alfabetizados y sirios profundamente piadosos y conservadores, tal como lo habían hecho con los cosmopolitas bosnios e iraníes en los últimos años. “Un estado fuerte puede encargarse de muchas cosas”, me aseguró el jefe del Partido de Izquierda de Suecia.

Los suecos han aprendido desde 2015 que incluso el estado más benévolo tiene sus límites. En los últimos años, el país ha sufrido un aumento en las tasas de criminalidad. Según un informe del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito, durante los últimos 20 años, Suecia ha pasado de tener uno de los niveles más bajos a uno de los más altos de violencia armada en Europa, peor que Italia o Europa del Este. “El aumento de los homicidios con armas de fuego en Suecia está estrechamente relacionado con los entornos criminales en áreas socialmente desfavorecidas”, dice el informe. Las pandillas, cuyos miembros son inmigrantes de segunda generación, muchos de ellos de Somalia, Eritrea, Marruecos y otras partes del norte de África, se especializan en el tráfico de drogas y el uso de explosivos. El crimen se ha convertido en el problema número uno en Suecia; antes de decir una palabra sobre la migración, Andersson se jactó de que su partido agregó 7.000 nuevos policías, construyó más prisiones y redactó leyes que crean 30 nuevos delitos. Ella condenó a “aquellos que afirman que ciertas culturas, ciertos idiomas, ciertas religiones hacen que las personas sean más propensas a cometer delitos”; sin embargo, su propio gobierno ha corroborado esas afirmaciones.

No es de extrañar que los recién llegados vayan a la zaga de los suecos en todos los índices de bienestar, pero la brecha es muy grande. En un libro reciente, Mass Challenge: The Socioeconomic Impact of Migration to a Scandinavian Welfare State , Tino Sanandaji, un economista de origen kurdo que se ha convertido en un destacado crítico de las políticas migratorias de Suecia, escribe que “los nacidos en el extranjero representan el 53 por ciento de las personas con larga penas de prisión, el 58 por ciento de los desempleados, y reciben el 65 por ciento de los gastos de bienestar social; El 77 por ciento de la pobreza infantil de Suecia está presente en hogares de origen extranjero, mientras que el 90 por ciento de los sospechosos de tiroteos públicos son de origen inmigrante”. Figuras como estas se han vuelto ampliamente conocidas; el número de suecos que favorecen una mayor migración se ha reducido del 58 % en 2015 al 40 % en la actualidad.

Suecia ya no es un país acogedor y no desea ser visto como tal. En junio de 2016, el país revisó su política de larga data de negar asilo permanente a los refugiados; los admitidos recibieron permisos temporales de tres meses o tres años, cifras dictadas por el mínimo permitido según las normas de la Unión Europea. La ley estaba destinada a ser una respuesta temporal a la crisis del otoño anterior, cuando el país literalmente se quedó sin lugares para alojar a los solicitantes de asilo; desde entonces se ha renovado. El año pasado, el país aceptó solo 13.000 refugiados, el número más bajo en 30 años. Un estudio reciente escrito por un alto funcionario sueco de migración concluye que Noruega y Dinamarca, ambos notoriamente inhóspitos para los refugiados, son “cada vez más vistos como ejemplos positivos de cómo tratar con los refugiados y la migración internacional”.

Los socialdemócratas no están solos en su giro hacia la derecha. El Partido Moderado de centro-derecha ahora trabaja con los Demócratas de Suecia en temas de migración, aunque no están afiliados formalmente. Diana Janse, una diplomática y ex funcionaria del gobierno que se postula para el parlamento como moderada, se queja de que el partido gobernante ha mantenido a los Demócratas de Suecia al margen de la política sueca por lo que ella llama "difamación marrón: etiquetar a los miembros del partido como fascistas o 'camisas pardas'". .'” Janse tenía una visión mucho menos comprensiva del partido de derecha cuando hablamos hace seis años. Los Demócratas de Suecia se han mantenido estables en alrededor del 20 por ciento en las encuestas y en el parlamento; es casi seguro que el número habría aumentado si muchas facciones en el centro del espectro no hubieran adoptado la retórica del partido sobre la migración. “Lo que era extremo en 2015 es corriente hoy”, dijo Janse.

El abandono de viejos ideales es profundamente desalentador para los progresistas de Suecia. Lisa Pelling, jefa de investigación del centro de estudios Arena Ide en Estocolmo, admitió que “definitivamente hemos visto un giro represivo en el lenguaje político”, así como en las políticas. Pelling reconoció, lo que no hizo en 2015, que “era necesario hacer algo” para detener el inmenso flujo de refugiados, pero cree que las restricciones deberían haber caducado una vez que la marea retrocedió. Señaló que los permisos temporales, incluso si se renuevan, como normalmente sucede, a menudo impiden que los solicitantes de asilo reciban el tipo de capacitación vocacional a largo plazo que necesitan para ingresar al mercado laboral. Ese no es el único impedimento para trabajar: Suecia también carece de la extraordinaria cinta transportadora que lleva a los recién llegados a Alemania desde los programas de idiomas hasta la formación profesional, las prácticas y los trabajos. Quizás el estado deba ser más fuerte, pero los suecos se han quedado sin generosidad en ese frente. No es difícil simpatizar: en 2016, el país gastó la asombrosa suma de $6 mil millones en refugiados, más del 5 por ciento de su presupuesto total.

Ese titular incendiario no era tan hiperbólico como pensaba. Por supuesto, Suecia sigue siendo un país enormemente próspero, relativamente igualitario y bastante seguro. Es más bien algún profundo impulso sueco que ha muerto. Suecia se exigía demasiado a sí misma. En los últimos 20 años, una cultura antigua y homogénea se sometió, sin ninguna intención previa ni debate público, a una transformación demográfica de proporciones impresionantes. Estados Unidos cerró de golpe las puertas de la inmigración en 1924 cuando el porcentaje de ciudadanos nacidos en el extranjero llegó a alrededor del 15 por ciento. Esa cifra en Suecia es ahora del 20 por ciento; y gracias a la migración laboral y la reunificación familiar en curso, el número de migrantes sigue creciendo cada año en unas 100.000 personas (o casi el 1 por ciento de la población). Prácticamente todos estos inmigrantes provienen de sociedades radicalmente diferentes a Suecia: menos educadas, menos seculares. En respuesta, Suecia no “murió”. Cambió valores preciados para sobrevivir.

Suecia es Europa en grande. La Unión Europea respondió a la creciente reacción contra la llegada de más de un millón de inmigrantes a fines del verano y principios del otoño de 2015 al llegar a un acuerdo con Turquía en 2016 para evitar que los refugiados cruzaran a Europa. Eso resolvió el problema político sin abordar la crisis humanitaria subyacente. Desde entonces, Europa ha intentado, con poca eficacia, ayudar a las naciones africanas y de Oriente Medio que ahora albergan a la abrumadora mayoría de quienes han huido de la violencia y la represión en la región.

El enfrentamiento actual en el borde del continente, en el que Bielorrusia ha tratado de chantajear a Europa enviando refugiados de todo el mundo a Polonia y Lituania, ha sido demasiado revelador: los líderes de la UE han expresado su pleno apoyo a la brutal respuesta de Polonia, incluso si deja a miles de personas indefensas expuestas a temperaturas bajo cero en los bosques cerca de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Nadie ha sugerido investigar sus afirmaciones de persecución por temor a que vengan decenas de miles más. En cualquier caso, Europa no servirá como santuario de los 70 millones de refugiados y desplazados del mundo; la gran mayoría de esas personas deben instalarse más cerca de casa, aunque los países ricos tendrán que pagar la mayor parte del costo de ofrecerles una vida digna.

Las sociedades democráticas no descansan sobre los principios abstractos expresados ??en sus documentos fundacionales. Se basan, como los estadounidenses ahora han aprendido, para su gran disgusto, en las creencias colectivas de sus propios ciudadanos. Los principios abstractos ejercen una fuerte influencia, pero la experiencia vivida puede desvincular a las personas incluso de los valores considerados sagrados. Corresponde a los líderes no solo recordarle a la gente esos valores, sino frenar, aprovechar y remodelar las fuerzas que amenazan más profundamente los principios democráticos.

James Traub es columnista de Foreign Policy , miembro no residente del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York y autor del libro What Was Liberalism? Pasado, presente y promesa de una noble idea.

