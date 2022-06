Importantes habilidades de toma de decisiones que los empleadores valoran

Los diferentes empleadores buscan cosas diferentes, por supuesto, pero prácticamente todas las empresas buscan habilidades para la toma de decisiones. Eso es porque todos los empleados se enfrentan a decisiones en el lugar de trabajo, grandes y pequeñas, todos los días.

En general, los solicitantes que pueden demostrar la capacidad de identificar todas las opciones y compararlas en términos de costo y eficacia tienen una ventaja sobre los que no pueden.

¿Qué son las habilidades para la toma de decisiones?

Ya sea que se trate de decidir qué candidato contratar, qué consultor usar o qué plan de negocios ejecutar, tener la capacidad de tomar la mejor decisión es fundamental para las organizaciones. La cultura organizacional y el estilo de liderazgo en conjunto determinan el proceso de toma de decisiones en cualquier empresa.

Algunas empresas pueden utilizar un enfoque basado en el consenso, mientras que otras dependen de un gerente o grupo de gestión para tomar todas las decisiones importantes para la empresa.

Muchas organizaciones utilizan una combinación de estilos centralizados y basados ??en el consenso. La forma en que un empleado individual participa en el proceso de toma de decisiones depende de su posición dentro de la estructura general de la empresa.

El proceso de toma de decisión

Una buena manera de tomar la decisión más informada es seguir un proceso que le asegure que está tomando en cuenta toda la información relevante y considerando cada uno de los resultados más probables. Una lista de verificación paso a paso como esta es valiosa para ese propósito:

Definir el problema, desafío u oportunidad. Generar una matriz de posibles soluciones o respuestas. Evalúe los costos y beneficios, o los pros y los contras, asociados con cada opción. Seleccione una solución o respuesta. Implementar la opción elegida. Evaluar el impacto de la decisión y modificar el curso de acción según sea necesario.

No siempre se encontrará siguiendo los seis pasos de manera obvia. Usted puede ser responsable de un aspecto del proceso pero no de los demás, o se pueden fusionar varios pasos, pero alguien aún debe realizar cada paso de una forma u otra. Saltarse pasos generalmente conduce a malos resultados.

Recuerde desarrollar estrategias para asegurarse de no haber pasado por alto información importante o haber entendido mal la situación, y asegúrese de descubrir y corregir cualquier sesgo que pueda tener.

Tipos de habilidades para la toma de decisiones

Incluso si aún no tiene experiencia en gestión, probablemente haya tomado decisiones en un entorno profesional. Sin embargo, debido a que la toma de decisiones no siempre es un proceso simple, es posible que no haya reconocido lo que estaba haciendo.

Estos ejemplos brindan una idea de qué actividades de su propio historial laboral puede con posibles empleadores para demostrar sus habilidades para tomar decisiones. Asegúrese de mantener su intercambio lo más relevante posible para los requisitos del puesto.

Resolución de problemas

Encontrar la mejor solución cuando se enfrenta a un problema es de suma importancia, y adoptar un enfoque mesurado lo ayudará a llegar allí. Es esencial tener la capacidad de resolver problemas de manera reflexiva y lógica mientras se incorporan diferentes perspectivas. Dejar tus emociones en la puerta también te permite ver el problema desde todos los ángulos. Independientemente de su campo, se enfrentará a muchos problemas. Aquellos de nosotros que no dejemos que este hecho nos abrume prosperaremos en nuestras carreras elegidas.

Escucha activa

Desarrollo de referencia

Lluvia de ideas

Análisis Causal

Colaboración

Pensamiento creativo

Análisis de los datos

Recopilación de datos

Discusión

Investigación de los hechos

Pronóstico

Análisis Histórico

Mediación

Identificación de necesidades

Predicción

priorizando

Análisis de proceso

Implementacion de proyecto

Gestión de proyectos

Planificación de proyectos

Trabajo en equipo

Desarrollo de pruebas

Gestión del tiempo

colaborativo

Habrá momentos en los que necesitará la opinión de otros para tomar una decisión. Deberá reconocer cuándo las decisiones necesitan colaboración y luego fomentar las reuniones de equipo para llegar a la mejor decisión. Ser capaz de comunicar sus objetivos con claridad y agradecer los comentarios son fundamentales para un entorno colaborativo.

Autenticidad

Solicitar comentarios

Comunicación clara

comprometedor

Abrazando las diferencias

Comentarios honestos

El intercambio de conocimientos

Motivación

Organizado

Ideas de procesamiento

De confianza

Establecer expectativas

Actividades de trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Jugador de equipo

Inteligencia emocional

Tener una alta inteligencia emocional significa que eres consciente y tienes el control de tus emociones y que puedes expresarlas de una manera saludable y mesurada. Es importante no dejar que sus emociones tomen el control al tomar una decisión informada. Cuando trabaja con otros para llegar a una decisión central en el proceso de toma de decisiones, es especialmente importante controlar sus emociones para que pueda transmitir sus opiniones de manera efectiva.

Empatía

interpersonales

Razonamiento logico

Para llegar a una decisión informada, deberá analizar todos los hechos que se le presenten. Aquí es donde entra la lógica. Sopesar todas las ventajas y desventajas de sus acciones es el núcleo de cada decisión medida. Tus emociones deberán pasar a un segundo plano para que no pongas en peligro tu toma de decisiones racional. Por ejemplo, si un colega con el que tiene una relación laboral cercana ha sido acusado de acosar a otro empleado, es imperativo que elimine sus emociones para poder avanzar de manera justa.

Analítico

Conceptual

Consultante

Análisis de costos

Pensamiento crítico

Curiosidad

Basado en datos

Razonamiento deductivo

Regulación Emocional

Basado en evidencia

basado en hechos

Pensamiento independiente

Recopilación de información

Manejar las emociones

Planificación

Racional

Aprendizaje Reflexivo

Investigar

Evaluación de riesgos

Análisis Científico

Más habilidades para la toma de decisiones

Realización de encuestas

La creación de consenso

Creatividad

Delegación

Ética

Flexible

Seguir adelante

Identificación de problemas

Pensamiento lateral

Liderazgo

Organización

Experiencia tecnológica

Aguante

Estrategia

Liderazgo fuerte

Gestión de equipos

Solución de problemas

Versátil

Ejemplos de habilidades de toma de decisiones en el lugar de trabajo

Identificar una máquina defectuosa como fuente de interrupciones en el proceso de producción.

Facilitar una sesión de lluvia de ideas para generar posibles nombres para un nuevo producto.

Personal electoral para medir el impacto de ampliar el horario comercial.

Realización de un análisis comparativo de propuestas de tres agencias de publicidad y selección de la mejor firma para liderar una campaña.

Solicitar información de los miembros del personal sobre un tema importante para el futuro de la empresa.

Encuestar a los clientes para evaluar el impacto de un cambio en la política de precios.

Implementar el cierre de una planta designada con exceso de capacidad de fabricación.

Generación de una lista de opciones para un nuevo territorio regional de ventas.

Evaluar el impacto de varias posibles medidas de reducción de costos.

Comparar el potencial de liderazgo de diferentes miembros del equipo y elegir un gerente de proyecto.

Investigar posibles problemas legales o logísticos asociados a una nueva política de empresa.

Lluvia de ideas sobre posibles temas para una campaña de recaudación de fondos.

Analizar datos de grupos focales para ayudar a seleccionar el empaque para un nuevo producto.

Comparación de las fortalezas y debilidades de tres proveedores potenciales para el procesamiento de nómina.

Recuerde que la habilidad crítica en la toma de decisiones no es aprender técnicas, sino saber cómo y cuándo aplicar los principios básicos y reevaluar y mejorar constantemente sus métodos. Si usted o los equipos de los que forma parte logran buenos resultados de manera consistente, entonces están tomando buenas decisiones.

Cómo hacer que tus habilidades se destaquen

AGREGA TUS HABILIDADES MÁS RELEVANTES A TU CURRICULUM: cuando solicites un puesto de liderazgo, asegúrate de incluir ejemplos de tus logros en tu currículum.

DESTACA TUS HABILIDADES EN TU CARTA DE PRESENTACIÓN: Usa tu carta de presentación para mostrarle al gerente de recursos humanos que eres una buena opción para el trabajo al mencionar cómo tus calificaciones se ajustan a los requisitos del trabajo.

UTILICE PALABRAS DE HABILIDAD DURANTE LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO: incluso si aún no tiene experiencia en gestión, probablemente haya tomado decisiones en un entorno profesional. Use ejemplos de estos durante las entrevistas.

¿Cómo se toman buenas decisiones en el lugar de trabajo?

Cómo tomar mejores decisiones en el trabajo

Tenga cuidado al permitir que las emociones influyan indebidamente en sus decisiones. No se concentre en un solo marco positivo o negativo. Cultive una relación de "confianza pero verificación" con los datos. Tenga cuidado con las trampas de decisión, particularmente en entornos grupales. Tenga cuidado con la tendencia a revertir las decisiones con demasiada facilidad.

¿Cuáles son las 5 habilidades para tomar decisiones?

5 pasos para una buena toma de decisiones

Paso 1: identifica tu objetivo. Una de las estrategias más efectivas para la toma de decisiones es mantener un ojo en su objetivo.

Paso 2: Reúna información para sopesar sus opciones.

Paso 3: considere las consecuencias.

Paso 4: Tome su decisión.

Paso 5: Evalúe su decisión.

¿Cómo demuestra la toma de decisiones en el trabajo?

¿Cuál es un buen ejemplo de toma de decisiones?

Tienes muchos ejemplos de toma de decisiones en la vida diaria como: Decidir qué ponerse. Decidir qué comer para el almuerzo. Elegir qué libro leer.

Video: decision making in the workplace