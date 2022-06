El jeque multimillonario limpia el nombre de la isla privada

En 2011, escribí sobre una historia que parecía demasiado buena para ser verdad: el jeque Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Abu Dabi, famoso por poseer autos con los colores del arcoíris, el camión más grande del mundo y un casa rodante en forma de globo que es aproximadamente una millonésima parte del tamaño de la Tierra, había grabado su nombre, "Hamad", en una isla de su propiedad en los Emiratos Árabes Unidos, formando vías fluviales tan grandes que las letras se podían ver desde el espacio. Pero era cierto, y las imágenes satelitales de Google Earth lo demostraron.

Ahora la historia se está volviendo aún más épica. Según un informe del Wall Street Journal de hoy, el nombre ha desaparecido sin explicación, como puede ver al comparar esta imagen de Google Earth de 2011 con una más reciente tomada en agosto de 2012 (en esta última, el ícono donde aparece "Hamad") solía ser una anotación de Google que enlaza con una historia del Daily Mail sobre las hazañas del jeque).

2011

2012

The Journal tiene más información sobre el misterioso acto de desaparición, incluido lo que aprendió de un viaje a la isla en gran parte deshabitada:

Una visita reciente a la isla de Futaisi reveló solo una extensión plana de arena que se extendía sobre el área donde los canales alguna vez serpentearon a través del desierto. Algunas excavadoras -aparentemente usadas para amontonar arena en los canales- estaban esparcidas por el sitio. Sólo la boca principal de los canales, la base de la “H” donde desembocaban en las aguas que rodean la ciudad, se ha librado de la operación de relleno .

“Lo eliminamos”, dijo un hombre llamado Waleed, que trabaja en la oficina de Sheikh Hamad en Abu Dhabi. Pero no dijo por qué ni cuándo.

Un ingeniero de la Compañía Nacional de Dragado Marino de Abu Dabi, que se encargó de la construcción de los canales que llevan el nombre del jeque, dijo que lo contrataron para hacer un trabajo, no para hacer preguntas al respecto. Un ex socio comercial del jeque alegó ignorancia: "No sé qué pasó", dijo. “No tengo idea y no creo que entre en esa información”.

Los esfuerzos para contactar a Sheikh Hamad a través de su oficina o sus socios comerciales no tuvieron éxito. Incluso su paradero es difícil de determinar. Unos dicen que vive en Marruecos, otros en Europa.

Una posible explicación de la desaparición del nombre de Sheikh Hamad es que alguien con autoridad decidió que la gran talla en la arena no encajaba con la imagen moderna de Abu Dhabi, que está utilizando su gran riqueza petrolera para posicionarse como una capital cultural mediante la construcción de sucursales. de los museos del Louvre y Guggenheim y campus de alojamiento de la Universidad de Nueva York y la Sorbona.