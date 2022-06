Diversidad en la contratación 101: Cultura Add vs. Cultura Fit

Tabla de contenido

Desempaquetando el "ajuste cultural"

¿Por qué es importante la diversidad en la contratación?

Empresas reales que hacen el cambio

5 mejores prácticas para la contratación diversa

Qué leer a continuación: una hoja de ruta para eliminar el sesgo inconsciente en el lugar de trabajo

En la nueva guerra por el talento, y con el mayor enfoque actual en la diversidad y la inclusión en la contratación, los líderes de recursos humanos deben ser más proactivos que nunca en la elaboración de la cultura de la empresa. Lo que significa analizar detenidamente la noción de "ajuste cultural".

Puede ser fácil para los gerentes de contratación gravitar hacia los candidatos que parecen encajar claramente en la cultura, especialmente durante el proceso de contratación. Pero cuando reducimos la idea de la cultura de la empresa al nivel de los empleados, empezamos a encontrarnos con algunas preguntas importantes:

¿Estamos tratando de contratar gente como nosotros?

¿“Identidad compartida” significa “grupo homogéneo”?

¿Es discriminatoria la contratación por adecuación cultural?

Desempaquetando el término “ajuste cultural”

La palabra "encajar" por sí sola puede ser perturbadora, evocando recuerdos de las cafeterías de la escuela secundaria donde tenías que ajustarte a ciertas normas para encajar.

Tómese un minuto para pensar en los eventos culturales de su empresa. Ya sean happy hours, picnics familiares, torneos de kickball o salidas de lanzamiento de hachas, estas son importantes oportunidades de vinculación para sus empleados y representan quién es usted como empresa.

Ahora piense en las personas de su empresa que no participan en esos eventos. Y escuche la voz en el fondo que puede estar susurrando: " Sí, esa persona realmente no encaja".

Pero aquí está la cosa: tu cultura no puede crecer si permanece igual. Necesita más que solo personas que encajen. Para crear una cultura empresarial poderosa y saludable, debe estar abierto a más.

Como líderes en un panorama empresarial competitivo, nuestro objetivo es proteger nuestra cultura mientras buscamos activamente los disruptores que generan el progreso.

La cultura "en forma" está descartada. Es hora de una nueva mentalidad: la cultura add .

¿Por qué es importante la diversidad en la contratación?

Desechar el uso de "ajuste cultural" y reemplazarlo con "agregar cultura" puede cambiar por completo su enfoque de las situaciones que tienen que ver con los prejuicios, la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

En un esfuerzo por aumentar la diversidad, Facebook llegó al extremo de prohibir la frase "ajuste cultural" de sus ofertas de trabajo en 2017. El gigante tecnológico también ordenó que los entrevistadores proporcionen comentarios específicos para respaldar sus votos sobre las nuevas contrataciones, en lugar de reducirlo. a una recomendación de ajuste cultural bueno/malo.

Como seres humanos, estamos programados para el sesgo. Se necesita diligencia para tomar decisiones sin ella. Sin embargo, todos parecemos pensar que somos objetivos.

La colaboradora de Fast Company, Jane Porter, explica que debido a la búsqueda de nuestro cerebro para simplificar la toma de decisiones, somos mucho, mucho más sesgados de lo que creemos. Con el fin de filtrar a través de miles de piezas de información que compiten cada día, inconscientemente nos basamos en conocimientos y suposiciones pasadas cuando decidimos en quién confiar.

Es importante mencionar aquí que los esfuerzos de diversidad e inclusión producen más que beneficios sociales; también aumentan el valor empresarial. Un informe de McKinsey & Company de 2015 encontró que "las empresas en el cuartil superior en diversidad de género, racial y étnica" obtienen mejores resultados financieros que aquellas que no lo están.

Después de todo, reunir a personas de diferentes orígenes, géneros, razas, etnias y orientaciones sexuales casi garantiza diversidad de pensamiento e ideas más ricas. Y en la economía del conocimiento actual, las ideas son la moneda que nos compra creatividad e innovación.

Empresas reales que hacen el cambio

A pesar de vivir en un mundo basado en datos, demasiadas decisiones de reclutamiento se reducen a la intuición del gerente de contratación sobre un candidato. Sin un procedimiento establecido, la contratación por rasgos culturales puede dar la impresión de que se trata de discriminación. (O peor aún, está involucrado).

Enfrentada a tales desafíos, Pandora es otra empresa que recientemente abandonó la idea de la adaptación cultural a favor de la adición cultural. Y en un esfuerzo por hacerse responsables de los nuevos objetivos de diversidad, el servicio de transmisión publicó el desglose demográfico de toda la organización en su sitio web. ¡Hablando de liderar con el ejemplo!

En última instancia, empresas como Pandora están allanando el camino hacia una nueva forma de pensar sobre la cultura. No es fácil proteger el statu quo mientras se busca a los creadores de cambios, pero al final el esfuerzo siempre vale la pena.

5 mejores prácticas para la contratación diversa

1. Cuidado con los prejuicios: no confíes en tu instinto

Ahora que conocemos la ciencia detrás del sesgo inconsciente, simplemente no hay una buena razón para tomar decisiones de contratación basadas únicamente en los instintos. Cuando tenga un mal presentimiento sobre un candidato, no lo ignore. Haga el trabajo duro de llegar a la raíz del problema en lugar de descartarlo de inmediato.

2. Busque valores fundamentales compartidos

Si un candidato o un empleado no comparte los valores fundamentales de una empresa, no hay duda: no funcionará. Si demuestran comportamientos que podrían ser tóxicos para su equipo, no pertenecen. Pero la personalidad en sí misma no es un buen indicador de si una persona puede agregar valor a su equipo.

3. Haga preguntas de entrevista enfocadas en comportamientos

Al final del día, los humanos hacen lo que es importante para ellos. Durante el proceso de la entrevista, haga preguntas que requieran que los candidatos revelen sus propios valores y comportamientos asociados.

Por ejemplo, si la curiosidad intelectual es un valor de la empresa, pregunte a un candidato sobre el último libro que leyó. Si el servicio es una prioridad, pregunte cuándo hicieron algo bueno por alguien.

4. Cree un equipo de contratación diverso

Suena simple, ¿verdad? Asegúrese de que su panel de entrevistas represente la diversidad que desea ver (o al menos sepa priorizar la diversidad).

5. Juzgar a todos los candidatos con el mismo criterio

Haga las mismas preguntas, dé las mismas valoraciones. Y recuerde, esto no es solo para apaciguar las leyes de cumplimiento o hacer que la gente se sienta bien. Más bien, estos hábitos ayudan a desgastar sus sesgos inconscientes para crear un excelente ambiente de trabajo para todos.

Elimine el sesgo en la contratación y más allá con la tecnología

Esperamos que este artículo le haya ayudado a comprender mejor la contratación para agregar cultura y ser consciente de los posibles sesgos de contratación.

¿Qué es el complemento cultural?

'Culture add' ofrece una definición ampliada de diversidad para incluir la suma total de una variedad de diferentes tipos de diversidad que se combinan para permitir que las personas hagan una 'contribución cultural' a su equipo y organización.

¿Qué significa estar en forma con la cultura?

Definición de ajuste cultural

Definimos el ajuste cultural como el concepto de selección de candidatos potenciales para determinar qué tipo de impacto cultural tendrían en la organización. Esto se basa en la alineación de valores, creencias y comportamientos entre el empleado y el empleador.

¿Qué puedo decir en lugar de ajuste cultural?

Un enfoque de "agregar cultura" a la contratación tiene muchos otros nombres: mejora de la cultura, contribución cultural, complemento de la cultura, pero la conclusión es la misma. En lugar de sopesar si un candidato encajará, considere lo que puede aportar a su empresa para desafiarla y mejorarla. Nuevas contrataciones por etnia.

¿Cómo evalúas la cultura add

Preguntas de la entrevista para evaluar la cultura add

Háblame de un momento en que comprender la perspectiva de otra persona te ayudó a realizar una tarea o resolver un problema. ¿Cuál es su impresión de la cultura, los valores y la misión de nuestra empresa? ¿Cómo crees que podríamos mejorar?

Video: culture add vs culture fit