‘Destino 2’ listo para regresar a la vieja torre

El comienzo de la campaña Guerra Roja de Destiny 2 nos vio despojados de nuestro hogar y nos quitaron nuestros poderes. Aunque luchamos implacablemente y enviamos a Ghaul y sus compinches a empacar, todavía nos dejaron destrozados. Durante los últimos tres años, los esfuerzos de construcción han estado en curso, pero el Viajero y la Torre han permanecido rotos y destrozados. Hemos vuelto a la antigua Torre para encontrarla saqueada y devastada durante la misión Hora Cero, pero eso es lo más cerca que hemos llegado de poder revivir las fiestas de baile en el antiguo Patio. Pero parece una vez más; Los guardianes pueden tener esperanza. Ha habido muchas razones por las que personalmente he estado especulando sobre el regreso de la antigua torre; mi evidencia más significativa se encuentra en la Bóveda de contenido de Destiny. Cuando Bungie se propuso poner la misión Zero Hour en el DCV, me pregunté por qué. Después de buscar todos los libros y artículos de historia que pude encontrar, no encontré evidencia de que Zero Hour estuviera vinculado a ningún destino o evento que también fuera a desaparecer. Esto me dejó con la única conclusión. Debemos irnos a casa. Justo esta mañana en r/raidsecrets, el usuario u/Felwinter_123 publicó pruebas sólidas que encontraron en los datos de Playstation Store. Este arte esencial fue solo uno de los hallazgos aquí.

La parte más importante de esta foto es que presenta a un Viajero curado y una torre reestructurada. No más estructuras, grúas u otras características de construcción. Esto muestra una fuerte evidencia de que no solo nuestro Viajero está restaurado, sino que nuestra torre está lista para que la habitemos una vez más.

Aunque no podemos confirmar con certeza que volveremos a utilizar la antigua Torre como nuestra ubicación central, podemos confirmar que, de hecho, el Viajero ha sido restaurado a su estado natural. Al mirar las vistas previas publicadas anteriormente del nuevo Director, también puede ver al Viajero curado en el centro.

Desde que se supo la noticia esta mañana, Playstation también actualizó el arte oficialmente para Destiny 2, lo que marca que ya no se rumorea que se trata de un cambio en el arte principal del juego.

Apollyon1 hace 1 año

Sin mencionar que también se supone que la Granja está abovedada. Conoces el lugar donde comienzas la versión no heroica de la misión.

shadowstarthe1st 1 año atrás

Como mencionó Icepick, la búsqueda comienza en Titán. Sin embargo, también vale la pena señalar que no solo es cierto, sino que la granja también desaparecerá. Si recuerdas, ahí es donde está el nodo dedicado para iniciar Hora Cero porque Mithrax está allí. Además, escribiste reinhabitar.

Hace 1 año

La búsqueda para obtener acceso a Zero Hour comienza en Titán. Dado que Titan está siendo saltado, Zero Hour también lo está, ya que no todos los jugadores (es decir, los nuevos) podrían realizar la actividad. La imagen podría ser una coincidencia. No me apoyaría demasiado en esto.

