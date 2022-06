Derechos del empleador en el lugar de trabajo

La mayoría de la gente ha oído hablar de los derechos legales de los empleados en el lugar de trabajo y las protecciones contra ciertas conductas por parte de los empleadores. Menos discusión se centra en los derechos de los empleadores. Como resultado, los empleadores y sus gerentes no tienen una buena comprensión del alcance de su autoridad frente a sus empleados. Sin embargo, para ser gerentes efectivos, los empleadores deben comprender qué derechos tienen en el lugar de trabajo.

Derechos de los empleadores en el lugar de trabajo

El alcance de los derechos del empleador se rige por la ley estatal aplicable y cualquier acuerdo sindical que pueda existir que cubra a los empleados. A continuación se muestra un breve resumen que destaca algunos de los derechos básicos más importantes de los empleadores.

Empleo a voluntad

El empleador puede rescindir la relación laboral con un empleado en cualquier momento y por cualquier motivo. Las limitaciones comunes a la relación laboral a voluntad se encuentran en los acuerdos laborales y contratos de trabajo. Esos acuerdos negociados generalmente impondrán términos y condiciones para despedir a un empleado. Esas disposiciones del contrato reemplazan la relación a voluntad y limitan los derechos del empleador de despedir libremente a un empleado.

Los empleados pueden terminar la relación laboral en cualquier momento, también. Sin embargo, si un empleado abandona el trabajo o renuncia sin previo aviso, el empleador tiene ciertos derechos. Por ejemplo, la falta de notificación permite al empleador considerar que el empleado no es elegible para ser recontratado. En algunos casos, designar a un empleado que no es elegible para volver a contratarlo puede afectar la capacidad del empleado para encontrar un nuevo trabajo. No ser elegible para ser recontratado puede tener consecuencias a largo plazo para estos empleados. Si varios empleados abandonan el trabajo, los empleadores pueden despedirlos en algunos estados y bajo ciertas condiciones.

Definir roles de trabajo, establecer criterios de contratación y definir estándares de idoneidad

Los empleadores tienen todo el derecho de establecer requisitos mínimos de educación y niveles de experiencia para cualquier puesto de trabajo. Los empleadores pueden hacer evaluaciones subjetivas sobre la capacidad de un candidato para adaptarse a la cultura de la empresa. Siempre que la decisión del empleador no se base en la raza, el sexo, la edad, la discapacidad u otra categoría protegida, el empleador tiene la discreción de hacer las selecciones que sean mejores para el empleador. Los empleadores deben ser conscientes de que cualquier decisión que se base en una discriminación ilegal puede generar responsabilidad legal e incluso responsabilidad personal por parte de los tomadores de decisiones individuales.

Establecer políticas y procedimientos de la empresa para el desempeño y el comportamiento en el lugar de trabajo

Los empleadores tienen derecho a establecer políticas y procedimientos que rijan asuntos tales como la ética de los empleados, políticas de licencia, pago, pago por desempeño y comportamiento al interactuar con los clientes o el público. Las políticas del empleador pueden incluir el uso de las redes sociales durante el horario laboral y después del horario laboral. Los empleadores también pueden establecer normas de vestimenta y arreglo personal. El propósito de los estándares de vestimenta puede ser que los estándares de vestimenta sean necesarios por razones de seguridad, para permitir que los clientes identifiquen fácilmente a los empleados de la empresa, para mantener un nivel de profesionalismo en el lugar de trabajo, para proyectar una imagen de marca específica o cualquier otro propósito comercial. Tener estas políticas y procedimientos por escrito, accesibles para todos los empleados, ayuda a demostrar que se aplican de manera justa y consistente a todos los empleados y ayudará a un empleador a defenderse de un empleado que reclama un trato injusto o discriminatorio.

Requerir horas extras obligatorias

Nada impide que los empleadores exijan a sus empleados que trabajen horas extras. Sin embargo, si un empleado trabaja horas extra, los empleadores deben pagarle de acuerdo con las leyes federales y estatales aplicables. La mayoría de los empleadores son conscientes de que deben pagar a sus trabajadores por hora a tarifas de horas extras, pero la mayoría de los empleados asalariados no tienen derecho al pago de horas extras adicionales.

Supervisar el uso de los equipos de oficina por parte de los empleados

Los empleados tienen derechos muy limitados a la privacidad personal en el lugar de trabajo, especialmente cuando el empleador proporciona el espacio y el equipo de oficina al empleado. Esto significa que los empleadores tienen el derecho de controlar el uso que hacen los empleados. En la mayoría de los estados, por ejemplo, los empleadores pueden controlar las conversaciones telefónicas de sus empleados (incluso grabarlas en algunos estados), los mensajes de texto y el uso de la computadora. Los empleadores pueden restringir el acceso a las redes sociales y otros sitios no relacionados con el trabajo. Los empleadores también pueden buscar archivadores, escritorios y oficinas que utilice el empleado en el lugar de trabajo. Antes de implementar cualquier actividad de monitoreo, los empleadores deben saber que esta es un área delicada de la ley. Familiarícese con las leyes estatales aplicables y qué limitaciones, si las hubiere, imponen las leyes a los derechos de los empleadores.

Supervisar el uso de las redes sociales por parte de los empleados en violación de la política de la empresa

Los empleadores pueden controlar las actividades de sus empleados en las instalaciones de la empresa en cualquier momento y pueden establecer una política empresarial sobre las publicaciones de los empleados en las redes sociales. A muchos empleadores les preocupa que los empleados que publican cierta información o declaraciones ofensivas en las redes sociales den una mala imagen de la empresa. Para garantizar que los empleados cumplan con la política de la empresa, los empleadores pueden monitorear las publicaciones públicas de los empleados. Si un empleador encuentra una publicación que violó la política de la empresa, el empleador puede tomar medidas. Bajo la doctrina de empleo a voluntad, los empleadores pueden disciplinar o despedir a los empleados por publicaciones que violen las políticas del empleador sobre las publicaciones en las redes sociales. Tenga en cuenta, sin embargo, que esta es un área emergente en la ley. No está claro exactamente cuáles son los límites de los derechos de los empleadores para restringir el discurso de los empleados en las redes sociales cuando los empleados no están de servicio. En una disputa, el empleador deberá poder demostrar que las publicaciones del empleado violaron las políticas del empleador y causaron daño o riesgo de daño al empleador.

Consulte a un abogado laboralista con experiencia en KPPB LAW

Como empleador, debe comprender los derechos otorgados a los empleadores en el lugar de trabajo según las leyes federales y estatales aplicables. En la era del acceso las 24 horas a Internet y las plataformas de redes sociales, el lugar de trabajo ya no está confinado a una ubicación geográfica específica. Como tal, los límites de los derechos de los empleadores se desdibujan. El daño significativo a la buena voluntad de su empresa puede ocurrir muy rápidamente. Obtenga ayuda de un abogado de trabajo y empleo de KPPB LAW. Uno de ellos puede ayudarlo a comprender sus derechos y obligaciones legales y asegurarse de que sus políticas y procedimientos de empleo protejan a su empresa mientras cumplen plenamente con las leyes.

Si está considerando un litigio relacionado con una disputa contractual, considere el rango de valor de su asunto con la inversión de contratar a un abogado para asegurarse de que su acción legal tenga sentido fiscal y comercial.

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores y de los patrones?

Derecho a estar libre de discriminación y acoso de todo tipo; Derecho a un lugar de trabajo seguro libre de condiciones peligrosas, sustancias tóxicas y otros peligros potenciales para la seguridad; Derecho a estar libre de represalias por presentar un reclamo o queja contra un empleador (estos a veces se denominan derechos de 'denunciante'); y.

Cuáles son los 3 principales derechos como empleado

La Ley crea y define tres derechos para los empleados: un "derecho a saber" información sobre los peligros involucrados en su trabajo, el derecho a presentar quejas ante OSHA para controlar los peligros en el lugar de trabajo y el derecho a no ser castigado por ejercer los derechos protegidos por OSHA.

¿Qué derechos tienen los empleadores en Australia?

Los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar condiciones de trabajo seguras. Sin embargo, los empleadores también tienen derechos. En Australia, los empleadores tienen derecho a contratar y despedir trabajadores siempre que sigan los procedimientos adecuados. Los empleadores también tienen derecho a esperar un desempeño laboral razonable de su personal.

