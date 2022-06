¿Debería comenzar como agente inmobiliario independiente o unirse a un equipo?

Para cumplir con los requisitos de licencia, los nuevos agentes deben asociarse con un corredor. Cada uno ofrece diferentes beneficios, como capacitación, tutoría y servicios en la oficina, así como diferentes divisiones de comisiones y expectativas de cuotas. Es aconsejable darse una vuelta antes de decidir cuál es la mejor opción.

Opciones para nuevos agentes inmobiliarios

Deberá decidir si trabajará de forma independiente, dentro de la correduría o como parte de un equipo de bienes raíces. Según una encuesta de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) sobre equipos de bienes raíces, alrededor de una cuarta parte de los agentes de bienes raíces se unen a equipos, mientras que aproximadamente el 75 % lo hacen solos.

Esencialmente, un equipo es un grupo de dos o más agentes que trabajan juntos. Pueden clientes potenciales, estrategias de marketing y comisiones. Los cónyuges se asocian con más frecuencia que nunca, pero los equipos pueden variar en tamaño. Los grupos de alrededor de 4 miembros son comunes y la encuesta NAR reporta equipos de 16 o más personas.

Agente inmobiliario solo hablando con un posible comprador

Beneficios de ir solo para nuevos agentes

¿Trabajarás solo? Piense en su estilo de personalidad, sus hábitos de trabajo y sus objetivos profesionales. Algunos factores que podrían tentarlo a volar solo son:

L ibertad: como emprendedor independiente, solo es responsable ante el corredor principal. Puede seleccionar con quién quiere trabajar, elegir su horario y hacer tanto o tan poco negocio como desee.

Potencial para una comisión más alta: si tiene una gran esfera de influencia y habilidades para generar clientes potenciales, pagará una parte a su corretaje y se quedará con el resto.

Reconocimiento de marca personal: si está solo, deberá incluir el nombre de su empresa y la información de contacto en su publicidad, pero su nombre será su marca.

Equipo inmobiliario en la reunión semanal del equipo

Contras de ir solo para nuevos agentes

Asesoramiento de expertos: contar con un miembro del equipo que sea experto en un campo o área particular de la industria puede ayudarlo a atender a clientes con necesidades específicas.

Responsabilidad: algunas personas se motivan a sí mismas, mientras que otras dependen de ser responsables ante los demás para realizar un trabajo. Si usted es el último, puede que le resulte difícil trabajar solo.

Beneficios de los equipos inmobiliarios para nuevos agentes

¿Trabajarás con otros? Aunque deberá pagar a los líderes de su equipo y a su corretaje, unirse a un equipo tiene algunos beneficios bastante importantes:

Flexibilidad: si espera trabajar a tiempo parcial o necesita tomarse un tiempo libre, siempre habrá alguien que lo cubra.

Camaradería: la competencia en el sector inmobiliario es feroz y ser un lobo solitario puede resultar bastante aislado. Como parte de un grupo, pueden alentarse y motivarse unos a otros y sentirse inspirados por el éxito de quienes los rodean.

Experiencia: para los nuevos agentes, la curva de aprendizaje puede ser empinada. Con un enfoque en la cooperación en lugar de la competencia, los equipos suelen tener una tutoría incorporada.

Especialización: si desea centrarse en un cliente o un tipo de propiedad en particular, los equipos pueden ofrecerle más oportunidades de nicho.

División de roles: en algunos equipos, se ocupará de todas las necesidades de cada cliente, mientras que otros pueden dividir las responsabilidades. Un agente puede encargarse de la negociación, mientras que otro muestra la propiedad y un tercero organiza las casas. Dependiendo de su equipo, es posible que pueda usar sus habilidades y destrezas únicas.

Soporte administrativo: los equipos a menudo tienen recursos para contratar asistentes virtuales o en el sitio que quizás no pueda pagar por su cuenta.

Desventajas de formar un equipo para un nuevo agente

Tiempo libre: una de las razones por las que a los agentes les gusta trabajar solos es que pueden programar vacaciones sin preocuparse de si se aprobará o no su solicitud.

Asesoramiento de expertos: contar con un experto en su campo de interés puede limitar la cantidad de transacciones que realmente puede realizar porque el líder del equipo probablemente asignará esos trabajos al experto.

Responsabilidad: cuando eres parte de un equipo, cada acción que realizas es revisada por múltiples ojos y todos dependen de tu éxito para seguir adelante.

¿Es mejor unirse a un equipo o ir solo?

Los clientes pueden elegir equipos porque ven más disponibilidad y experiencia sin una comisión más alta. Por otro lado, puede que les resulte más difícil desarrollar la confianza y la relación que tienen con un solo agente inmobiliario.

Tanto desde la perspectiva del cliente como del nuevo agente, todo se reduce a la personalidad y al estilo de trabajo, y los agentes pueden tener mucho éxito de cualquier manera.

¿Es bueno estar en un equipo inmobiliario?

Con ventajas y desventajas en ambos lados, la decisión a menudo se reduce a la personalidad y el estilo de trabajo.

¿Qué significa estar en un equipo en bienes raíces?

Cuando trabaja en equipo, los gastos comerciales se comparten entre los agentes y las tareas como marketing y publicidad no son su responsabilidad exclusiva, lo que libera tiempo para dedicarlo a buscar clientes potenciales. Sin embargo, también comparte comisiones con sus compañeros agentes.

¿Puedo trabajar de forma independiente como agente inmobiliario?

La respuesta a esta pregunta es sí se puede. Si elige ir solo en lugar de unirse a un equipo, puede trabajar de forma independiente.

Estudiante de bienes raíces que completó sus cursos previos a la licencia

Opciones de estudio flexibles

En Agent Real Estate Schools, usted elige el método de aprendizaje que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestros cursos cubren todos los materiales regulados por el estado y brindamos más de 1000 preguntas de práctica para prepararlo para el examen. Lo guiaremos paso a paso a través del proceso de licencia de bienes raíces. ¿Necesitas un poco de uno a uno? Con el Tutor 6-Pack, obtendrá apoyo adicional de instructores aprobados.

Si recién está comenzando, ¿por qué no se inscribe en nuestro próximo Career Day? Pregunte a nuestros agentes inmobiliarios licenciados sobre sus experiencias como individuos o en equipos. Si está listo para asumir la responsabilidad de liderar su propio equipo, ¡también puede obtener su licencia de corredor aquí!

Si estás planeando un carrera en bienes raices , como individuo o como parte de un equipo de bienes raíces

¿Son los agentes inmobiliarios autónomos?

Los agentes inmobiliarios trabajan esencialmente por cuenta propia debido a su ámbito de trabajo, por lo que se requiere una gran habilidad para administrar su "negocio unipersonal". Tratar con clientes en diferentes etapas de acuerdos para cumplir con los plazos requerirá mucha determinación y paciencia.

¿Qué es un agente inmobiliario independiente?

¿Qué hace un agente inmobiliario freelance? Como agente inmobiliario independiente, vende y compra propiedades comerciales o residenciales en nombre de los clientes. Sus responsabilidades incluyen enumerar las casas o propiedades de los clientes para la venta, mostrar la propiedad a los posibles compradores y negociar el precio de venta final.

¿Son los introvertidos buenos agentes inmobiliarios?

No hay necesidad de validación externa: los introvertidos confían en su instinto y no necesitan que nadie más les diga que han hecho un buen día de trabajo. Ellos solo saben Dado que la mayoría de los agentes de bienes raíces no tienen a nadie ante quien responder, esta autosuficiencia es una cualidad útil.

