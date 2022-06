¿Cuál es su por qué y por qué importa?

En estos días, parece que siempre estamos apurados. Siempre estamos ocupados, ocupados… nos encanta tachar cosas de nuestra lista de tareas pendientes.

¿Con qué frecuencia te detienes a pensar por qué estás haciendo todas las cosas que estás haciendo?

¿Por qué haces las cosas que haces, en tu trabajo y en tu vida personal?

Seré el primero en admitirlo. Durante gran parte de mi vida adulta, no me detuve a pensar mucho sobre por qué hice lo que hice. No tenía tiempo… ¡Estaba demasiado ocupado trabajando! ¡Estaba demasiado ocupado tratando de hacerlo todo!

Aunque disfruté de muchas cosas de mi vida, viví gran parte de ella en piloto automático. Realmente nunca me tomé el tiempo para detenerme y reflexionar sobre cuál era el punto de todo esto.

Si me hubieras preguntado por qué hago lo que hago hace unos años, probablemente te habría respondido algo como: “Soy contador público certificado. Yo audito los estados financieros de las empresas. Quiero ayudar a mis clientes”.

Si tuviera que profundizar un poco más, habría identificado algunas razones más allá de ayudar a mis clientes. Quería contribuir con mi equipo y la firma. También quería que me ascendieran a socio. Quería ganar un buen dinero para poder gastarlo en cosas que disfrutaba.

Todas estas son razones perfectamente buenas… pero no me convirtieron en un líder destacado.

¿Por que no? Porque estas razones probablemente no inspirarían a otras personas. De hecho, estas razones ni siquiera fueron tan inspiradoras para mí.

Cuando seas capaz de descubrir tu verdadero Por qué, un Por qué que enciende tu fuego, un Por qué que te hace sentir vivo, un Por qué que los demás no pueden dejar de notar, entonces podrás aprovechar la magia de la inspiración. ¡Te inspirarás no solo a ti mismo, sino a quienes te rodean!

¿Cuál es tu por qué?

Tienes que cavar profundamente debajo de la superficie para encontrar tu Por qué. Es algo muy fundamental, algo central para tu ser.

Tu por qué puede responder a las siguientes preguntas:

¿Por qué haces lo que haces? ¿Y por qué es eso importante para ti?

¿Por qué te levantas de la cama todos los días?

¿En qué crees en tu esencia?

¿Cuál es la única razón por la que sigues volviendo, independientemente de lo que estés haciendo o cómo lo estés haciendo?

Cuando piensas en las respuestas a estas preguntas, ¿cuál te hace sentir más vivo? ¿Qué respuesta estaría más emocionado de con otra persona?

Cuando encuentres tu Por qué, lo sabrás. Lo sentirás.

¿Por qué importa tu por qué?

Tu por qué importa. Podría cambiarlo todo.

Cuando encuentre su Por qué, podrá:

Ver el mundo desde una nueva perspectiva. A través de la lente de tu Por qué, aparecerán nuevas posibilidades.

Ten una estrella polar que te guíe. Tu Por qué guiará tu vida y simplificará tus decisiones.

Supera tus miedos. Cuando crees firmemente en algo, encontrarás el coraje que no sabías que tenías.

lograr más Las cosas que solían parecer difíciles de hacer, de repente se vuelven más fáciles cuando ves cómo apoyan tu Por qué. Podrás hacer más de maneras que nunca podrías haber imaginado.

Atrae a las personas, los eventos y las circunstancias adecuadas a tu vida. Cuando vives tu Porqué, las personas, eventos y circunstancias que necesitas para cumplirlo te encontrarán a ti.

Crea más significado en y para tu vida. Encontrarás más satisfacción.

La gente no compra lo que haces; ellos compran por qué lo haces”. – Simón Sinek

Cuando encuentras tu Por qué, puedes vivir con más intención. Tus acciones estarán alineadas y fluirán de tu Por qué.

Cuando encuentre su Por qué, podrá liderar con más intención. Inspirarás mejor a otros… a otros que se sientan atraídos por tu Por qué.

Lo mejor de mí,

