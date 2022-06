¿Cuál es el salario medio para un Flipper de la casa?

Los flippers de casas pueden ganar mucho dinero (incluso 6 cifras en un solo flip), pero en realidad, ¿cuál es el salario promedio de un flipper de casas por año?

Ganarse la vida reventando casas no es fácil. Como inversionista de bienes raíces, usted depende en gran medida de las buenas condiciones del mercado, los plazos de entrega rápidos y los bajos costos de adquisición; todos los cuales son difíciles de conseguir por sí solos, no importa todo al mismo tiempo.

Pero debe comenzar en alguna parte, y siempre es bueno tener una meta en mente sobre qué tipo de dinero debe trabajar para ganar. Si se está preguntando cuál es el salario promedio de un flipper de casas, lo tengo cubierto.

El salario promedio de un flipper de casas es de $ 117,372. Calculamos este número observando el ingreso promedio informado de 2020 de los flippers de casas en todo Estados Unidos.

Con Do Hard Money, nuestro prestatario promedio obtuvo una ganancia neta de $39,714 por operación.

Si ese número te sorprende, ya sea porque es muy alto o muy bajo, no te preocupes. He desglosado todos los factores que pueden afectar su potencial de ingresos a continuación. Además, también tengo algunos consejos sobre lo que puede hacer si siente que no está ganando lo suficiente. Sumerjámonos.

Resumen

Cómo determinar cuál debería ser su salario Fliping Houses

Para ser transparente, quiero decir esto antes de continuar: hemos calculado que el salario promedio es de $117,372 según los salarios enumerados en los 50 estados. ZipRecruiter, sin embargo, se sumergió más en el meollo del asunto y descubrió que si está calculando en función de cada ciudad que tenía flippers que informan sobre los salarios, el promedio desciende a $ 68,693.

Ambos números son buenos datos, pero no seguí el número de ZipRecruiter porque está sesgado para encontrar un promedio basado en lo que informan los flippers en ciudades específicas. Si no había un flipper que reportara ingresos, no había ningún dato para usar. Nuestro cálculo, sin embargo, mira al país como un todo. Depende de usted qué número encuentre más razonable, pero quería darle una idea completa de qué datos hay disponibles.

¿Cuál es el salario promedio de un House Flipper?

Estado Salario Promedio Anual (2020) Alabama $108,490 Georgia $111,089 Illinois $108,623 Luisiana $113,364 Maryland $124,794 Michigan $109,298 Misuri $107,140 New Jersey $118,323 Nuevo Mexico $109,576 Carolina del Norte $99,700 Ohio $115,671 Pensilvania $117,608 Carolina del Sur $116,999 Texas $109,814 Virginia $ 121,301

¡Esa es una amplia gama de salarios! Y recuerde, esto es solo para inversores que identifican fix & flips como su trabajo principal. Esto no incluye a los millones de personas que intentan ingresar a la industria que aún no han dado la vuelta o solo han tenido 1 o 2 oportunidades en su haber.

Los factores que afectan su salario como House Flipper

El salario de un inversionista de bienes raíces es más dinámico que su típico trabajo de oficina de 8 a 5. Habrá algunos meses en los que estará lleno de efectivo y otros que pueden estresarlo o sentirse desesperado por dinero. La mejor manera de mitigar eso es comprender qué factores afectarán la cantidad de dinero que podrá ingresar.

Ubicación

Si hace negocios en un área de bajo costo de vida, entonces probablemente sentirá que es una espada de doble filo cambiar los bienes raíces. Por un lado, es mucho más fácil pagar sus facturas sin tener que preocuparse por gastos increíblemente altos, y en meses lentos, es posible que pueda sobrellevarlo solo con los ahorros. La desventaja, por supuesto, es que es mucho más difícil obtener esas propiedades que generan cientos de miles de dólares en ganancias que se ven en los programas de telerrealidad.

El alto costo de las áreas de vida viene con su propio conjunto de problemas. Si bien los precios de venta altos pueden ser la norma, eso no significa que sean más rentables que un código postal de bajo costo de vida. Al observar cómo su ubicación afecta sus ingresos, retroceda un paso para ver qué expectativas de costo de vida debe tener.

Costos de transporte

Los costos de mantenimiento son los gastos que pagará al conservar una propiedad antes de que se venda. Estos incluyen cosas como el seguro de propietarios de viviendas, tarifas de HOA, facturas de servicios públicos, etc. El promedio de tiempo que un flipper lleva una casa es de seis meses, por lo que es importante tenerlo en cuenta en sus proyecciones salariales. Si puede acortar eso, puede esperar que sus ganancias (y por lo tanto, su salario) aumenten. Cuanto más tiempo lo mantenga, menos ganancias tendrá para trabajar cuando se trata de pagar su salario.

Volatilidad del mercado

El mercado inmobiliario rara vez es estático, por lo que es difícil estimar cuánto podrá ganar en cada casa. Los mercados de compradores significan que hay más inventario que compradores interesados, por lo que debe esperar recibir ofertas más bajas. Sin embargo, los mercados de vendedores significan que hay más compradores que inventario, por lo que las ofertas que reciba serán más competitivas e incluso podrían resultar en una guerra de ofertas. Al hacer sus proyecciones salariales, mire las comparaciones para ver si nota algún patrón que pueda predecir qué tan activo estará el mercado cuando esté listo para vender.

Sus Costos Comerciales

Los costos comerciales son un factor crítico que afecta la cantidad de su salario neto. Asegúrese de tener en cuenta todos los gastos generales que deberá pagar para no reducir su salario solo para llegar a fin de mes. Los costos de su negocio pueden incluir:

Seguro de responsabilidad

Honorarios legales

Servicios Profesionales (Contadores, Agentes Inmobiliarios, etc.)

Alquiler de oficinas y servicios públicos

Gasolina y kilometraje

Marketing y publicidad

Material de oficina

Tarifas del contratista

Salarios de los empleados

Impuestos

¿Cómo puedo ganar más dinero renovando casas?

Si siente que no está ganando el salario que desea, hay formas de modificar su negocio para crear nuevas oportunidades para obtener más ingresos.

Diversifique su estrategia comercial

Flipping es un juego complejo que puede pasar factura a cualquier inversor. Cuanto más tiempo esté en esto, más se dará cuenta de que tener múltiples flujos de ingresos ayuda a reducir su riesgo. Considere tomar algunas propiedades de alquiler o incluso comenzar a incursionar en la venta al por mayor. También puede obtener su licencia de agente de bienes raíces y comenzar a trabajar como agente adicional. Seguirá trabajando en el negocio de bienes raíces y expandirá su red mientras protege sus ingresos de caídas inesperadas del mercado o inventario que simplemente no se mueve.

Amplíe su inventario

Este parece una obviedad, pero puede ser complicado. Si bien más inventario significa más potencial de ganancias, también puede significar más costos. Si cree que expandir su cartera de inversiones sería una buena idea, comience lentamente. Si tiene un promedio de cinco cambios de casa al año, considere expandirse a seis o siete. No se vuelva loco e intente duplicar su inventario en un año porque es un movimiento arriesgado que rara vez funciona. Asegúrese de poder contabilizar adecuadamente el tiempo y el dinero involucrados en la expansión de su imperio inmobiliario antes de cerrar la compra de la próxima propiedad.

Invertir en Educación

La mejor manera de expandir su potencial de ingresos es invirtiendo en usted mismo. Aquí hay algunas pequeñas cosas en las que puede invertir ahora que darán sus frutos más adelante.

Tome clases que le enseñen más sobre negocios, contabilidad y derecho inmobiliario.

Empiece a aprender cómo hacer reparaciones en su casa usted mismo sin necesidad de un contratista. YouTube tiene miles de videos que muestran de todo, desde carpintería básica hasta renovaciones avanzadas de casas. No intentes aprenderlo todo de una vez; concéntrese en un área que genere la mayor cantidad de gastos para usted y domine los conceptos básicos. Incluso saber cómo reparar una fuga por su cuenta puede ahorrarle miles de dólares durante la vida útil de su negocio.

Diríjase a conferencias de la industria para expandir su red. Comience a buscar profesionales de la industria, pero también comience a hacer "amigos inversores". He descubierto que la industria de la inversión en bienes raíces es increíblemente acogedora para los novatos, así que no sienta que tiene que hacerlo solo. Ampliar su red con otros inversores puede brindarle acceso a nuevos contratistas, consejos para hacer las cosas mejor y más.

Busque un mentor o entrenador de negocios que lo ayude a establecer metas y ser responsable.

Cambia tu ubicación

Si el costo de vida donde está ubicado su negocio no es factible para su calidad de vida, entonces es hora de comenzar a buscar en otro lado. No basaría a dónde se mueve únicamente en qué tan activo está el mercado inmobiliario, ya que eso puede cambiar en cualquier momento. En su lugar, busque mercados sin explotar que tengan mucho potencial. Hace diez años, ¿quién sabía que Pittsburgh, Pensilvania, sería uno de los lugares con una tasa de devolución del precio de compra del 225,6 %, la más alta para los compradores de casas de todo el país?

¿Cómo puedo reducir mis costos para ganar más dinero?

Reducir sus costos puede ayudar a aliviar el pellizco que siente el día de pago. Aquí hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a reducir sus gastos para aumentar su salario.

Deje de comprar casas que cotizan en la MLS

El problema de comprar casas en la MLS es que estás compitiendo contra todos los demás que miran la MLS ese día. Lo que me gusta hacer en cambio es encontrar propiedades fuera del mercado que nadie más ha pensado en mirar. Hago esto a través de lo que me gusta llamar Driving for Dollars y lo recomendaría a cualquiera, sin importar el tipo de mercado con el que esté tratando.

Obtenga una segunda opinión cada vez

No importa si está tratando con contratistas generales, electricistas, plomeros o cualquier otro tipo de profesional de mejoras para el hogar: obtenga una segunda opinión. No solo podrá ver si está obteniendo una tarifa razonable, sino que también tendrá una copia de seguridad en caso de que su primera opción lo atrape en medio de un proyecto.

Deje algo de espacio para que sus compradores sean creativos

Los presupuestos cambiantes son especialmente susceptibles al aumento presupuestario, que es donde las compras pequeñas e incrementales comienzan a empujarlo muy por encima de sus gastos proyectados. He notado que el aumento del presupuesto ocurre más cuando los flipers comienzan a tratar de hacer que una casa esté lo más lista posible, lo cual no es necesario. Recuerde que su estética puede no ser la misma que la de sus compradores, así que trate de mantener sus elecciones de diseño neutrales. Si bien puede sentir que una cocina de estilo industrial vale la pena el costo de esos accesorios de hierro y candelabros de luz Edison, podría diseñarse en una esquina que al comprador final no le guste o podría sentir que sería demasiado complicado para rehacer .

Eso no quiere decir que debas hacer que la casa sea básica, ni mucho menos. Dele a la casa el valor agregado que necesita para convertirse en una propiedad más deseable, pero no desperdicie dinero en cosas que podrían no permanecer igual después del cierre.

Conviértase en un mejor negociador

Cuanto mejor sea para obtener un precio de compra más bajo, más dinero tendrá para trabajar, así que trabaje para perfeccionar sus habilidades de negociación. Me gusta posicionarme no como un inversor inmobiliario condescendiente, sino como propietario de una pequeña empresa que también resuelve problemas. Convertirse en un mejor negociador cuando compra o vende una propiedad es un juego de números que llevará algún tiempo, así que no se preocupe si se siente extraño al principio. Tengo algunos consejos sobre cómo puede negociar mejor el precio de venta de una propiedad aquí.

Pensamientos finales

Calcular el salario que ganará al cambiar de casa no es algo fácil de hacer. No te sientas mal si aún no estás en la tasa promedio que dicen hacer los flippers porque ninguno de ellos consiguió eso en su primer flip. Manténgase conservador con sus finanzas y tome las cosas con calma. Cuanto más dedicado te mantengas para tener éxito, mayor será la probabilidad de que superes ese salario promedio en poco tiempo.

¿Puedes ganar buen dinero renovando casas?

¿Se puede ganar dinero cambiando casas? Cuando se hace de la manera correcta, ¡definitivamente se puede! En el segundo trimestre de 2021, las casas revertidas se vendieron a un precio medio histórico de $267 000 con una ganancia bruta de casi $67 000. Tenga en cuenta que la ganancia bruta no incluye la cantidad gastada en reparaciones y renovaciones.

¿Reventar casas es una buena carrera?

La compraventa de propiedades, o compraventa de casas, como lo llaman algunas personas, puede ser una forma lucrativa de ganar dinero en bienes raíces, si se hace correctamente. Dado que requiere una inversión considerable de su propio dinero, convertirse en un flipper de propiedad también puede ser un riesgo que no siempre obtiene recompensas.

¿Cuánto gana un flipper de casa por flip?

Si bien esos números pueden cambiar según el rango de precios en el que esté trabajando, los flippers más experimentados esperan ganar alrededor de $ 25,000 por flip, aunque siempre esperan más.

¿Puedes vivir de voltear casas?

Él dice que invertir para obtener ganancias y luego volver a hacerlo no es una buena estrategia a largo plazo. En el transcurso de diez años, un inversionista solo puede vender algunas propiedades. Serían afortunados de ganar $ 50,000 en cada uno, después de pagar todos los costos asociados con la venta, como el impuesto a las ganancias de capital, las comisiones de los agentes, etc.

