Conviértete en un entrenador de desarrollo de negocios [Guía para 2022]

No hay mejor momento para ser un entrenador de desarrollo empresarial que el presente.

Si bien todos en el mundo están lidiando con las secuelas de la pandemia de Covid-19, es posible que se pregunte si existe un mercado para su práctica de entrenamiento.

¿Los clientes estarán dispuestos a contratarte? Muchas pequeñas y medianas empresas pueden colapsar como resultado de la crisis económica. Entonces, ¿quién buscará un entrenador de desarrollo empresarial?

No se puede negar que muchas empresas se han visto afectadas. Pero hay una cosa que la raza humana tiene en abundancia. ¿Sabes que?

Optimismo.

La foto fue tomada de Unsplash.com Tabla de contenido Ocultar 1) ¿Qué hace un entrenador de desarrollo empresarial? 2) ¿Quién está contratando a un entrenador de desarrollo empresarial? 2.1) Entrenador de desarrollo empresarial versus otros entrenadores 2.2) ¿Cuáles son las cualidades necesarias en un entrenador de desarrollo empresarial? 2.3) Principales calificaciones requeridas en un entrenador de desarrollo empresarial 2.4) ¿Necesita certificación para ser un entrenador de desarrollo empresarial? 2.5) Prestar valor como coach de desarrollo empresarial 2.6) Consejos de marketing para un coach de desarrollo empresarial 2.7) Salario de un coach de desarrollo empresarial 2.8) Demanda de un coach de desarrollo empresarial 2.9) Recursos para impulsar su carrera como coach de desarrollo empresarial 2.10) Libros para Lea como entrenador de desarrollo empresarial 2.11) Podcasts y videos para un entrenador de desarrollo empresarial 2.12) Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué hace un entrenador de desarrollo empresarial?

Según Wikipedia, el desarrollo empresarial implica tareas y procesos para desarrollar e implementar oportunidades de crecimiento dentro y entre organizaciones.

El desarrollo empresarial es la creación de valor a largo plazo para una organización a partir de clientes, mercados y relaciones. El desarrollo empresarial puede entenderse como cualquier actividad realizada por una organización pequeña o grande, una empresa sin fines de lucro o con fines de lucro que cumple el propósito. de 'desarrollar' el negocio de alguna manera. Además, las actividades de desarrollo comercial pueden ser realizadas interna o externamente por un consultor de desarrollo comercial. El desarrollo empresarial externo se puede facilitar a través de los sistemas de planificación, que los gobiernos implementan para ayudar a las pequeñas empresas. Además, se ha demostrado que la creación de reputación ayuda a facilitar el desarrollo comercial.

Ahora que los parámetros están establecidos en gran medida, es más fácil entender lo que hace un entrenador de desarrollo empresarial.

Según Wikipedia, el coaching es una forma de desarrollo en la que una persona experimentada, llamada coach, ayuda a un alumno o cliente a lograr un objetivo personal o profesional específico al brindar capacitación y orientación.

Un coach de desarrollo empresarial tiene tres responsabilidades principales:

1. Ayudar a los propietarios/CEO a crear una hoja de ruta realista para el progreso

2. Planificar y priorizar objetivos y estrategias para ayudar a los propietarios a alcanzar sus objetivos

3. Crear un sentido de responsabilidad

¿Quiénes son las personas a las que puede ayudar un coach de desarrollo empresarial? ¿Las grandes organizaciones están contratando entrenadores de desarrollo empresarial? Si es así, ¿quién está contratando exactamente?

Un entrenador de desarrollo empresarial está en demanda entre los propietarios de empresas grandes y pequeñas por igual. Un entrenador de desarrollo comercial supervisa la trayectoria de crecimiento de una empresa, ayuda a los propietarios a comprender las implicaciones de las decisiones y los ayuda con estrategias para hacer crecer el negocio.

Desempeñar un papel crítico como este significa que un entrenador de desarrollo empresarial nunca se quedará sin trabajo.

Imagen tomada de unsplash.com

La pregunta entonces es cómo encontrar un cliente.

¿Es este un mercado difícil para encontrar clientes?

Estoy seguro de que tienes muchas preguntas rondando por tu mente en este momento.

Independientemente de la etapa de tu carrera en la que te encuentres, he descubierto que algunas preocupaciones siguen siendo las mismas para todos los entrenadores. No importa si eres un coach ejecutivo, espiritual o de éxito. Todo el mundo tiene una gran preocupación: ¿tendré éxito?

1. ¿Cómo conseguiré clientes?

2. ¿Cómo puedo llamar la atención en un mercado abarrotado?

3. ¿Cómo publicitaré mis servicios?

4. ¿Ganaré suficiente dinero?

¿Puede relacionarse con estas preocupaciones? Si estas son algunas de las preguntas que te has hecho, entonces no te preocupes.

A lo largo de este blog, responderé a todas sus consultas.

Público objetivo de un entrenador de desarrollo empresarial

¿Está comenzando su carrera como entrenador de desarrollo empresarial? ¿O está renunciando al trabajo de sus sueños para perseguir su verdadera vocación como entrenador de desarrollo empresarial?

De cualquier manera, es natural que estés preocupado por tu negocio en este momento. Los tiempos son difíciles. Las economías se han derrumbado no solo en los EE. UU. o el Reino Unido, sino en todo el mundo.

¿Pagará la gente para contratar a un entrenador de desarrollo empresarial en este momento?

Yo también tenía las mismas dudas. Así que escribí las palabras "Nuevo negocio después de Covid 19" en la búsqueda de Google. ¡Lo que vi me sorprendió!

Varias consultoras ya han elaborado memorandos e informes sobre las implicaciones del Covid 19 en las empresas. Algunos están aquí, aquí y aquí. Como entrenador de desarrollo empresarial, ¿es esto relevante para usted?

Sí, lo es. Para atender el nuevo orden mundial, debe estar preparado para la nueva realidad. Aquí hay una cita que me pareció muy relevante.

TV Narendran, CEO global de Tata Steel, dijo: “Durante los últimos años, vimos empresas que redujeron su dependencia de China. Después de esta pandemia, verá cada vez más la localización de las cadenas de suministro. Idealmente, estarán en el mismo país, y será aún mejor si están en el mismo vecindario”.

El artículo completo está aquí.

Esto significa que existe la oportunidad de que varias empresas nuevas comiencen desde cero y dejen su huella. Por lo tanto, obtendrá clientes incluso en esta etapa como entrenador de desarrollo comercial.

Pero, como entrenador de desarrollo empresarial, usted tiene la responsabilidad de empaquetar bien sus servicios. Es por eso que necesita ser un entrenador de desarrollo de negocios inteligente.

Lea algunos de mis blogs anteriores para obtener consejos sobre el entrenamiento. Mejor aún, lea este blog y al final tengo una oferta sorpresa para usted.

Imagen de unsplash.com

Entrenador de desarrollo empresarial versus otros entrenadores

Hay varios entrenadores enfocados en ayudar a los dueños de negocios en diferentes aspectos. Algunos de estos son entrenadores de marketing, entrenadores de ventas, entrenadores de negocios o incluso entrenadores ejecutivos.

Entrenador de marketing versus entrenador de desarrollo empresarial

El marketing se define como el proceso de determinar qué productos y servicios ofrecerá a qué público objetivo, a qué precio. También aborda cómo posicionará y promocionará su empresa y sus ofertas en el mercado competitivo. El resultado de toda esta actividad debería ser una mayor conciencia de su empresa entre su público objetivo, y un flujo más fuerte de oportunidades y clientes potenciales calificados.

Aunque el desarrollo de negocios a menudo se ha visto como un subconjunto de marketing, los dos también tienen algunas diferencias. El desarrollo comercial se enfoca en adquirir nuevas relaciones y canales de mercadeo o distribución.

El marketing y el desarrollo empresarial pueden tener el mismo objetivo: más ventas. Pero aunque el objetivo final es el mismo, el desarrollo empresarial tiene visión de futuro. Analiza las perspectivas futuras de la empresa y trabaja para construir relaciones a largo plazo.

Aquí es donde un entrenador de desarrollo empresarial prestará más valor.

Las empresas que sobreviven a la era del Covid-19 necesitan una visión a largo plazo para prosperar. Un entrenador de desarrollo empresarial puede ayudar a los propietarios y líderes a elaborar estrategias para esos planes a largo plazo mientras trabajan para alcanzar los objetivos a corto plazo.

Entrenador de Desarrollo de Negocios versus Entrenador de Negocios

¿Es lo mismo un coach empresarial que un coach de desarrollo empresarial?

No, los dos no son lo mismo.

De acuerdo con una definición en línea, “un entrenador de negocios ayudará y guiará al propietario de la empresa en la gestión de un negocio ayudándolo a aclarar la visión de su negocio y cómo encaja con sus objetivos personales. El coaching empresarial es un proceso que se utiliza para llevar una empresa desde donde está ahora hasta donde el dueño de la empresa quiere que esté”.

El entrenador de desarrollo empresarial tendrá el mismo enfoque, pero se centrará en la creación de marca y los objetivos a largo plazo.

Como tal, un entrenador de negocios tomará prestados algunos aspectos del entrenamiento de desarrollo empresarial para alcanzar el resultado final.

¿Has escuchado este podcast de Harvard Business Review llamado What Can Coaches Do for You? Aunque la discusión es sobre el coaching ejecutivo, el podcast y el artículo también son relevantes para usted como coach de desarrollo empresarial.

Foto de Unsplash.com

¿Cuáles son las cualidades necesarias en un coach de desarrollo empresarial?

¿Cuáles son las cualidades de un buen coach de desarrollo empresarial?

Independientemente del nicho, todos los buenos entrenadores comparten algunos rasgos comunes que los hacen exitosos. He escrito sobre esto en detalle en algunos blogs. En mi blog anterior Las 10 mejores habilidades de coaching que debe tener como coach de desarrollo empresarial, mencioné varias cualidades. Las tres principales cualidades relevantes para usted como entrenador de desarrollo empresarial son:

Escuchando

Permanezca imparcial y sin prejuicios cuando el cliente describa sus objetivos. Haga preguntas relevantes y escuche atentamente, ya que esto será crucial para establecer un plan. Juntos, construyan un plan realista y elaboren hitos para alcanzar a lo largo de su compromiso de entrenamiento.

Responsabilidad

Como entrenador de desarrollo empresarial, esta es la tarea más importante. Establece metas junto con tu cliente e insiste en cumplirlas. Comience con un calendario semanal y marque el progreso sin importar cuán lento sea. Había leído en alguna parte sobre cómo funcionan los entrenadores. Nunca verás a un entrenador de fútbol dar vueltas al campo para su equipo. Del mismo modo, no se espera que un entrenador de desarrollo empresarial haga el trabajo de elaborar un plan. Son contratados para ser cajas de resonancia y motivar al cliente.

Organización

Las sesiones estructuradas con una estrategia clara y un plan de implementación ayudarán a su cliente a lograr objetivos a corto y largo plazo. Mantener a su cliente motivado lo ayudará a lograr sus objetivos y sacar el máximo provecho de sus sesiones de coaching.

Estas cualidades son comunes para los entrenadores en todos los modelos de entrenamiento. Hay varias otras cualidades que lo convierten en un buen entrenador. Es posible que desee consultar mi blog sobre 21 habilidades de entrenamiento que todo entrenador exitoso necesita y las principales cualidades de un entrenador exitoso.

Estas cualidades mencionadas son útiles para todos los entrenadores, incluidos los entrenadores de desarrollo empresarial.

Principales calificaciones requeridas en un entrenador de desarrollo empresarial

Todos los buenos entrenadores tienen algunos de los rasgos que he mencionado anteriormente. Sin embargo, el rasgo más importante es el deseo de ayudar a las personas.

Pero, ¿se necesitan ciertos títulos específicos para ejercer como entrenador de desarrollo empresarial?

Invierte en ti mismo antes de pedirle a otros que inviertan en ti. Busque cursos de capacitación que le brinden una ventaja inicial en su carrera como entrenador de desarrollo empresarial. Pero aparte de eso, no hay un título particular que deba tener a diferencia del sector médico.

En algunos casos, la experiencia en el sector relevante ayuda.

Foto de Unsplash.com

¿Necesita certificación para ser un entrenador de desarrollo empresarial?

¡No, no necesita una certificación o un título para ser un entrenador de desarrollo empresarial!

He escrito sobre esto en mi blog ¿Necesitas la Certificación de Coaching en 2021?

Hasta ahora, la industria del coaching no está regulada. Esto significa que cualquiera puede afirmar ser un entrenador. Su experiencia como entrenador, habilidades de marketing y buenas recomendaciones de clientes decidirán qué tan exitoso será. Habiendo dicho eso, un título de un instituto de entrenamiento de renombre te ayudará a poner un pie en la puerta. Comprenda mejor su industria objetivo y haga conexiones.

Mire mi seminario web gratuito, cree una sólida presencia en línea y deje que lo ayude a hacer crecer su negocio.

Anteriormente he enumerado consejos sobre cómo los entrenadores pueden obtener mayores ganancias. En mi blog, Coaching Products 2021: All You Need to Know, he mencionado algunos excelentes productos que puedes ofrecer. Sigue innovando en lo que será tu oferta de servicio al cliente.

Prestar valor como entrenador de desarrollo empresarial

Una gran cantidad de artículos en línea le darán ideas sobre cómo llevar a cabo el desarrollo comercial si es propietario de un negocio.

Sin embargo, sus clientes dependerán de usted para que los guíe durante el proceso. Estas son las principales estrategias que puede ofrecer a sus clientes como entrenador de desarrollo empresarial.

1. Red, red, red. Este es un truco simple que ayuda a muchos profesionales que trabajan en su carrera. Sin embargo, no suele estar en la parte superior de la lista cuando uno piensa en formas de expandir su negocio o avanzar en su carrera. Como entrenador de desarrollo comercial, muestre a sus clientes cuán importante es la construcción de relaciones para la longevidad de un negocio. Aconseje a los clientes que asistan a reuniones de clientes, conferencias relevantes o ferias comerciales y anfitriones de especialistas de la industria en eventos de la empresa, si los presupuestos lo permiten.

2. Referencias y recomendaciones. Estas son la otra gran estrategia para ayudar a los propietarios a garantizar ganancias a largo plazo. Sin embargo, una referencia depende de que otra persona reconozca el valor y las capacidades de una marca. Evite las referencias pasivas teniendo un discurso de ascensor claro. Como entrenador de desarrollo empresarial, debe aconsejar a cada cliente que reflexione detenidamente sobre lo que representa y cómo ofrece valor. Convierta cada encuentro fortuito en una oportunidad de negocio preparando un gran discurso de promoción por adelantado.

3. Ponga al día sus habilidades de marketing en línea. He escrito varios blogs sobre cómo puedes construir un gran negocio de coaching digital.

Estos son algunos efectivos, pero puede hacer su propia lista para que el cliente cumpla con los objetivos.

Pase algún tiempo con su cliente al principio para entender sus prioridades.

También puede encontrar otros consejos en mi blog 5 poderosas preguntas de coaching para hacerles a sus clientes en función de su nicho de coaching.

Consejos de marketing para un entrenador de desarrollo empresarial

¿El marketing lo ayudará como entrenador de desarrollo comercial?

Lea mi blog ¿Es el marketing crucial para mi negocio de coaching? He abordado esta pregunta en detalle en ese blog.

¿Qué es el Marketing? Un artículo de 2018 afirma que “dos tercios de los adultos en los Estados Unidos (EE. UU.) dicen que la confianza en una marca tiene mucha (31 %) o mucha (37 %) influencia en su decisión al hacer una gran compra, informa Survey Monkey. Los adultos en los Estados Unidos no son los únicos en la importancia que le dan a la confianza: la mayoría de los encuestados en el Reino Unido (57 %) y Canadá (69 %) también dicen que la confianza en una marca tiene mucho o mucho impacto. sobre su toma de decisiones.

Este artículo también apoya mi consejo. Responde a la simple pregunta de por qué uno necesita marketing desde el principio.

“La construcción de su marca es una parte crucial de la construcción de su negocio. Las preguntas que debe considerar para construir la base tanto de su negocio como de su marca incluyen:

¿Cuáles son las necesidades de sus clientes objetivo?

¿Cómo satisfacen sus competidores las necesidades de sus clientes objetivo?

¿Cómo puede ayudar a sus clientes objetivo a comprender por qué su producto o servicio es mejor o diferente de la competencia?

Mis blogs relacionados con marketing aquí y Becoming A Facebook Yoda también lo ayudarán a comprender cómo puede comercializar su marca como entrenador de desarrollo comercial.

Salario de un entrenador de desarrollo empresarial

Ahora abordemos la importante cuestión de ganar. ¿Ganará lo suficiente para darle a su familia un estilo de vida cómodo como entrenador de desarrollo empresarial?

Veamos algunos parámetros generales. ¿Cuánto puede ganar un coach de negocios?

Según Payscale, el salario promedio de un entrenador de negocios es de $70,400. Por otro lado, Ziprecruiter informa que el salario anual promedio para un trabajo de entrenador ejecutivo de negocios en los EE. UU. es de $ 84,914 al año.

Según este sitio web, un entrenador de desarrollo empresarial en Edward Jones gana un promedio de $41 562, que van desde $40 263 en el percentil 25 hasta $42 813 en el percentil 75, y los que más ganan (el 10 % superior) ganan más de $44 013. La compensación se deriva de menos de 20 perfiles, incluidos el salario base, la equidad y la bonificación.

Foto de Unsplash.com

Demanda de un entrenador de desarrollo empresarial

¿Existe actualmente suficiente demanda en el mercado para un entrenador de desarrollo empresarial?

El coaching es una industria en crecimiento.

Veamos algunos hechos y cifras. También mencioné estas estadísticas en mis publicaciones anteriores del blog. Pero esto establece el contexto en términos de lo que puede esperar ganar como entrenador de desarrollo empresarial.

Esta publicación afirma que la industria del coaching de vida ha cruzado la marca de los mil millones de dólares.

· La Federación Internacional de Entrenadores cuenta con 53.300 miembros. Tiene una tendencia de crecimiento constante.

· El ingreso promedio de los entrenadores de vida oscila entre $27,100 y $73,100. Los entrenadores especializados pueden cobrar más de $100,000 al año.

· Las proyecciones de crecimiento para la industria del coaching de vida se estiman en un 6,7%. Esto llevaría los ingresos a $ 1.34 mil millones para 2022.

· 92% de los entrenadores de vida permanecen activos en el campo.

· En Asia, hubo alrededor de 3.700 entrenadores. Contribuyeron $ 113 millones en ingresos anuales totales.

· Cada vez más corporaciones están contratando entrenadores de vida en lugar de consejeros de salud mental para trabajar con empleados (sin estigma).

· Los entrenadores de vida siguen sin estar regulados. No hay requisitos de licencia estatal. Esto sugiere libertad de práctica, pero también plantea preocupaciones sobre la calidad.

· Los entrenadores ejecutivos también pueden ganar un buen salario. Los salarios comienzan en $150 y pueden llegar hasta $350 para la mayoría de los entrenadores. Los entrenadores ejecutivos también pueden cobrar $1,000 por sesión.

¿La gente realmente se beneficia del coaching?

¡Este informe de noticias del Estudio de Concientización del Consumidor Global de ICF de 2017 afirma que los clientes están felices! La investigación también fue realizada por PwC Research. Declaró:

· El 89% de las personas en la India conocen el coaching de vida

· 59% se ha asociado con un entrenador de vida en algún momento

· 97% expresó satisfacción con la experiencia

Dado que ha elegido un nicho muy específico como entrenador de desarrollo empresarial, aproveche este enorme mercado. Es posible que desee leer más sobre nichos en mi blog La guía definitiva para encontrar su nicho de entrenador.

La otra pregunta común que escucho es la siguiente: ¿Cómo se hará notar el nombre de la marca? El mercado está evolucionando y creciendo. Pero la competencia también es cada vez más dura. Es posible que desee consultar mi blog ¿Cómo promover su negocio de coaching de vida? para obtener consejos sobre esto.

Recursos para impulsar su carrera como entrenador de desarrollo empresarial

Incluso cuando se haya convertido en un entrenador experimentado en desarrollo empresarial, siga leyendo las últimas investigaciones y desarrollos para mantenerse actualizado. Y esté atento a cómo la tecnología puede ayudarlo en su carrera como entrenador de desarrollo empresarial.

Una simple búsqueda en Google le mostrará varios libros y podcasts en línea. Como entrenador de desarrollo empresarial, es posible que desee buscar algunos de estos.

Libros para leer como entrenador de desarrollo empresarial

Hay varios libros para ti, si eres un entrenador de desarrollo empresarial. Le recomiendo que revise algunos de los títulos y vea cuál es una buena lectura para usted.

Una lista relacionada que encontré está vinculada aquí. Benzinga tiene una lista preparada aquí. Otra lista está disponible aquí. Este sitio web ha compilado otra lista.

Algunos libros comunes de coaching de negocios que los clientes buscan se enumeran aquí y aquí.

Imagen de unsplash.com

Podcasts y videos para un entrenador de desarrollo empresarial

Hay varios videos y podcasts de YouTube relevantes para usted como entrenador de desarrollo empresarial.

He enumerado algunos de ellos a continuación.

Algunos podcasts están disponibles aquí y aquí y aquí.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un coach de desarrollo empresarial?

Un coach de negocios es un experto que apoya, educa y motiva a los empresarios. Ayudan a los clientes a definir la visión, el crecimiento y los objetivos de una empresa.

¿Qué hace un coach de desarrollo empresarial?

Un coach de desarrollo empresarial tiene tres responsabilidades principales:

1. Ayudar a los propietarios/CEO a crear una hoja de ruta realista para el progreso

2. Planificar y priorizar objetivos y estrategias para ayudar a los propietarios a alcanzar sus objetivos

3. Crear un sentido de responsabilidad

¿Qué habilidades necesitas para el desarrollo empresarial?

Aquí hay algunas habilidades generales que debe tener al considerar esta profesión:

Habilidades de software de computadora: es importante comprender las habilidades informáticas básicas como entrenador de negocios. Utilizará esas habilidades para la investigación, la medición de objetivos, la creación de estrategias y los presupuestos financieros.

Habilidades de comunicación: los entrenadores de negocios a menudo trabajan directa y estrechamente con sus clientes, por lo que debe poder comunicarse con ellos de manera efectiva.

Habilidades interpersonales: como entrenador de negocios, deberá motivar, liderar y ser paciente con sus clientes. También es importante tener habilidades de escucha activa.

Habilidades organizativas: como entrenador de negocios, deberá estar altamente organizado para ayudar a planificar, implementar y medir estrategias.

¿Cuáles son las cualidades necesarias en un coach de desarrollo empresarial?

Las siguientes cualidades son imprescindibles para un entrenador de negocios:

Escuchar: permanecer imparcial y sin juzgar mientras el cliente describe sus objetivos. Haga preguntas relevantes y escuche atentamente, ya que esto será crucial para establecer un plan.

Responsabilidad: como entrenador de desarrollo empresarial, esta es la tarea más importante. Establece metas junto con tu cliente e insiste en cumplirlas. Comience con un calendario semanal y marque el progreso sin importar cuán lento sea.

Organización: las sesiones estructuradas con una estrategia clara y un plan de implementación ayudarán a su cliente a lograr objetivos a corto y largo plazo.

¿Quién necesita un entrenador de desarrollo empresarial?

Un entrenador de desarrollo empresarial está en demanda entre los propietarios de empresas grandes y pequeñas por igual. Un entrenador de desarrollo comercial supervisa la trayectoria de crecimiento de una empresa, ayuda a los propietarios a comprender las implicaciones de las decisiones y los ayuda con la estrategia para hacer crecer el negocio.

¿Cómo convertirse en un entrenador de desarrollo empresarial?

Si está considerando un trabajo en esta profesión, es importante cumplir con ciertos criterios, que incluyen:

Obtener un título en un negocio o campo relacionado

Ganar experiencia en su área de negocio

Inscribirse en programas que ofrecen certificación de coaching empresarial como la Federación Internacional de Coaching

Construyendo una red sólida y una reputación

Creación de una base de clientes en función de su campo de especialización.

¿Qué hace un coach de desarrollo empresarial?

Ayudar a los clientes con el crecimiento de su empresa, los objetivos y el desarrollo del plan. Evaluar las fortalezas y debilidades de un cliente y guiar el desarrollo. Ayudar a los clientes a hacer crecer su negocio desde el inicio. Ayudar a los clientes a utilizar sus habilidades personales para mejorar su negocio.

¿Qué hacen los entrenadores de desarrollo profesional?

El coaching de desarrollo profesional es: Una serie de conversaciones que se enfoca en el crecimiento y desarrollo individual. Un proceso en el que ambas partes participan voluntariamente con expectativas claras y acuerdos sobre cómo funcionará el proceso. Una relación o asociación en la que se puede preguntar, decir o considerar cualquier cosa.

¿Qué significa coaching para el desarrollo?

Coaching and Development está diseñado para mejorar el compromiso de los empleados, aumentar la confianza, aumentar la retención, fortalecer las relaciones y, sobre todo, ayudarlo a invertir en sus empleados para que puedan alcanzar su máximo potencial.

¿Qué es un programa de coaching empresarial?

Un programa de coaching empresarial ofrece coaching individual y/o grupal para ayudar a los líderes empresariales a: Comprenderse a sí mismos como personas y como líderes. Identificar sus fortalezas y debilidades personales. Obtenga una mejor conciencia del comportamiento individual, grupal y organizacional para responder mejor a los desafíos.

Video: business development coaching