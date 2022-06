Conozca sus remedios: Coffea Cruda (Coff.)

Nombres comunes: Grano de café crudo.

Información general

La persona que necesita Coffea Cruda (Coff.) es nerviosa, excitable, rápida de actuar y sobreestimulada mental y físicamente. Tienen mayor sensibilidad al tacto y al dolor, y mayor sensibilidad de los sentidos especiales para que la visión, el oído, el olfato y el gusto se sientan más nítidos y agudos. Comer, beber y pensar son rápidos y las dolencias como la neuralgia se desencadenan por la alegría, las sorpresas y las emociones intensas. Aquellos que necesitan Coffea también pueden tener aversión al aire libre, o notar que los síntomas empeoran al aire libre. Beber café puede aumentar el nerviosismo o agravar los síntomas físicos. Los niños que necesitan Coffea se ajustan al perfil anterior y son físicamente inquietos o hiperactivos.

Síntomas mentales-emocionales

Sentimental y fácilmente dominable.

Hiperactividad mental: pensamientos rápidos, inquietos o excitables.

Alegre – a veces a estados de éxtasis. Llorando de alegría.

Ingenioso.

Desesperación por el dolor.

Cabeza

Dolor de cabeza: como un clavo en el costado de la cabeza.

Dental

Dolor de muelas que se alivia manteniendo agua helada en la boca.

Cofre

Palpitaciones con excitación.

extremidades

Dolor ciático u otros tipos de neuralgia: empeorados por el aire libre o por emociones intensas.

Femenino

Quejas de la menopausia: sofocos, palpitaciones, desmayos, insomnio.

Dormir

Insomnio por pensamientos acelerados y activos.

Despertar al menor ruido.

¿Donde lo encuentro?

Coffea Cruda (Coff.) está disponible en nuestra tienda en línea como un solo remedio en pastillas o líquido, y como parte de los siguientes Complejos (remedios combinados): Insomnio de Overactive Mind; dientes sensibles; Dolor de muelas .

Importante

Si bien las quejas autolimitadas o agudas anteriores son adecuadas para el tratamiento en el hogar, también comuníquese con su proveedor de atención médica durante situaciones de emergencia o si los síntomas empeoran o no mejoran. Las quejas crónicas o persistentes, que pueden o no mencionarse anteriormente, requieren un tratamiento y un protocolo de dosificación diferentes, por lo que un homeópata calificado las maneja mejor para obtener buenos resultados.

Instrucciones de dosificación (apto para bebés a adultos)

Para dolencias agudas y autolimitadas, tome una pastilla o cinco gotas del remedio cada 15 minutos a 4 horas (15 minutos para síntomas intensos, 4 horas para síntomas más leves). Una vez que se nota una mejoría, suspenda la dosificación y repita el remedio solo si los síntomas regresan. Si no hay mejoría en absoluto con tres dosis, elija un remedio diferente o busque orientación profesional. Los síntomas o quejas crónicos requieren un curso de tratamiento profesional para manejar los cambios en las potencias y los remedios que se requerirán.

De Maestros Pasados

La homeopatía es un sistema de medicina de 200 años. Los primeros médicos homeópatas registraron con gran detalle las pruebas iniciales, las relaciones de los remedios y sus primeras experiencias con cada remedio.

Estos escritos luego se compartieron con otros para avanzar en el conocimiento y la práctica homeopáticos.

Hoy, estos mismos escritos brindan una visión fascinante de los síntomas y condiciones clínicas para las cuales se utilizó cada remedio.

El siguiente extracto, con una edición menor, es un ejemplo.

Líderes en Terapéutica Homeopática por EB NASH MD

CAFÉ CRUDA.

Todos los sentidos más agudos; lee la letra pequeña más fácilmente; olfato, gusto y tacto agudos; actividad inusual de la mente y el cuerpo; lleno de ideas, rápido para actuar, sin dormir en esta cuenta, etc.

Afecciones por sorpresas repentinas, especialmente sorpresas alegres; muy emocional.

Dolores insoportables, impulso a la desesperación; exasperación, lágrimas, retorciéndose en agonía; gran insomnio.

Dolor de cabeza, por exceso de esfuerzo mental, pensando, hablando; unilateral, como por un clavo clavado en el cerebro (Ign., Nux); como si el cerebro estuviera desgarrado o hecho pedazos; < al aire libre.

Dolor de muelas espasmódico; se alivia manteniendo agua helada en la boca; vuelve cuando el agua se calienta.

* * * * *

Coffea cruda, como Chamomilla, actúa fuertemente sobre el sistema nervioso. De hecho, en problemas nerviosos, donde el paciente no ha sido adicto al hábito del café, a menudo tiene prioridad.

Si por el contrario es un bebedor de café, Chamomilla es el remedio. El doctor Teste, de París, decía que el café era responsable de gran parte de las neuralgias de Francia. El paciente de Coffea es un tema de gran exaltación general de la sensibilidad. Ver cartas características de Hering. “Todos los sentidos más agudos, lectura de letra pequeña más fácil, olfato, gusto y tacto más agudos, particularmente también en una mayor percepción de movimientos pasivos leves.” “Actividad inusual de la mente y el cuerpo.” “Lleno de ideas, rápido para actuar, no duerma en esta cuenta”. “Fantasías animadas, llenas de planes para el futuro”. Estos síntomas representan, tan claramente como pueden las palabras, las condiciones nerviosas que exigen este remedio.

Hace pensar en Chamomilla, pero la mente de Chamomilla no está ahí. Por otro lado, hace pensar en Aconitum, pero el miedo a la muerte no está ahí. Hering solía recomendar Aconite y Coffea en alternancia en afecciones inflamatorias dolorosas, donde estaban presentes los síntomas febriles de la primera y también la sensibilidad nerviosa de la segunda, y no conozco dos remedios que se alternen mejor, aunque nunca lo hago, ya que Aprendí a individualizar de cerca. Coffea se adapta especialmente a los choques mentales, como sorpresas repentinas, especialmente sorpresas alegres, risas y juegos excesivos, amores decepcionados, ruidos, olores fuertes, etc. También se adapta a estados de ánimo variables; primero llorando, luego riendo, luego llorando de nuevo.

Coffea también compite con Chamomilla y Aconitum como remedio para el dolor. “ Dolores. insoportable, conduce a la desesperación.” “Exasperación, lágrimas, sacudidas de gran angustia”. Aquí nuevamente no le daríamos Coffea a un bebedor habitual de café, sino Chamomilla.

Las localidades particulares donde estos dolores ocurren principalmente son en la cabeza, donde el dolor es generalmente de un solo lado, sintiéndose “como si un clavo fuera clavado en la cabeza”. Ignatia tiene un dolor de cabeza similar y generalmente ocurre en sujetos histéricos. Entonces puede ser necesario elegir entre estos dos remedios.

La prosopalgia, que a menudo se debe a mala dentadura, y Coffea tiene un dolor de muelas muy peculiar, en el hecho de que la muela está fácil siempre que tenga agua fría sobre ella. Recuerde que el dolor de muelas de Chamomilla a menudo es causado por tomar cosas calientes en la boca, pero no se alivia tomando cosas frías como Coffea.

Dismenorrea, con cólicos excesivamente dolorosos. Si hay grandes coágulos negros y Coffea no alivia, siga con Chamomilla. Los dolores que amenazan con abortar, o los dolores posteriores, o los dolores de parto muy intensos e insoportables, a menudo se alivian con este remedio. En resumen, para dolores en cualquier parte, que parecen intolerables, y no hay otros síntomas especialmente importantes, debe recordarse Coffea.

La misma hiperexcitabilidad, tan característica de esta droga, causa gran insomnio, y Coffea se ha ganado un gran crédito como remedio para dormir. En mi experiencia y observación, funciona mejor aquí en la potencia 200. Y no hay verificación más hermosa de la verdad de Similia que aquí, porque causa gran insomnio en muchas personas cuando se toma en grandes cantidades. La tos y el insomnio después del sarampión (una ocurrencia muy común) se alivia maravillosamente con él, y es sueño, no narcosis, y nunca daña o enferma al paciente como el estupor de las preparaciones de opio.

¿Podemos dar medicina homeopática a los niños?

Debido a que los medicamentos homeopáticos están tan diluidos, son extremadamente seguros para los niños.

Para qué sirve Coffea cruda

Propiedades medicinales de Coffea cruda

La capacidad de Coffea cruda para tratar estas condiciones se basa en el "principio de similitud" homeopático. O, en este caso, la idea de que debido a que el café puede causar nerviosismo y excitabilidad cuando se ingiere, podría tratar los síntomas relacionados con la sobreestimulación o el nerviosismo.

¿Cuándo se debe tomar Coffea cruda?

Caja – Adultos y niños mayores de 12 años: Al inicio de los síntomas, disolver 5 gránulos debajo de la lengua 3 veces al día hasta que los síntomas se alivian o según las indicaciones de un médico.

¿El Coffea cruda es bueno para dormir?

Coffea cruda

Este remedio alivia el insomnio con preocupaciones, pensamientos hiperactivos e hipersensibilidad al dolor.

Video: coffea cruda child