Comprar un hogar juntos antes del matrimonio o después

Las parejas comprometidas a menudo son bombardeadas con opciones, desde combinaciones de colores hasta arreglos de asientos y sabores de pasteles. Sin embargo, una opción, quizás la más desalentadora, no es si elegir carne de res o pescado. Es si comprar una casa antes o después del matrimonio.

El estado civil no es el factor más importante que las parejas deben considerar al decidir cuándo comprar una casa. En cambio, las parejas deben concentrarse en el historial financiero de su pareja, crear un presupuesto realista y considerar los peores escenarios con respecto a su relación.

Más parejas compran casas después del matrimonio

Molly Phillips se casó con su esposo, Graham Phillips, en 2013, pero la pareja no compró una casa juntos hasta un año después. Se tomaron su tiempo para tomar la decisión, considerando todos los pros y los contras de alquilar versus comprar.

“La razón principal por la que elegimos comprar cuando lo hicimos fue pensar en el futuro y en dónde estará nuestro dinero”, dice Molly Phillips. “Cuando compras una casa, incluso si estás increíblemente endeudado, estás haciendo pagos para tu inversión. Habría sido increíblemente difícil ahorrar tanto como hubiésemos querido además de pagar el alquiler. De esta manera, al menos estamos poniendo nuestro dinero directamente en algo que nos beneficiará a largo plazo”.

Los bancos normalmente suscriben a cada individuo en la solicitud, ya sea que los solicitantes estén casados ??o no.

Los Phillips son ahora la norma, según el índice anual del Servicio Hipotecario de TD Bank. El índice encontró que la mayoría de los compradores de vivienda (74 por ciento) compraron su casa después de casarse. Ray Rodríguez, gerente regional de ventas de hipotecas para el área metropolitana de la ciudad de Nueva York en TD Bank, reconoció que planear una boda suele ser un evento increíblemente estresante para la mayoría de las parejas. Si a eso le sumas el proceso de comprar una casa, la presión puede ser abrumadora.

“Debes considerar si estás mentalmente preparado. Comprar una casa es un proceso estresante”, dice Rodríguez. “Compré mi primera casa cuando estaba comprometida. Planear una boda, trabajar y comprar una casa (todo al mismo tiempo) añade un gran estrés a tu vida”.

El estado civil no afecta las tasas hipotecarias

Entonces, ¿cuándo es el momento más inteligente para comprar una casa? ¿Antes o después del matrimonio? No hay una respuesta correcta, según Rodríguez. Él enfatiza que cada situación es diferente, pero si las dos personas que compran una casa juntas están legalmente casadas o no, no hace ninguna diferencia al determinar el monto del préstamo para el que calificarían y la tasa de interés. Los bancos normalmente suscriben a cada individuo en la solicitud, ya sea que los solicitantes estén casados ??o no.

“Como banco, miramos a cada persona individualmente”, dice Rodríguez. “No hay una regla sobre cómo vamos a suscribir a cada individuo. Desde el punto de vista del puntaje crediticio, no importa si están casados ??o no”.

Si tiene o no un anillo en el dedo, es posible que no afecte su capacidad para comprar una casa, pero el puntaje crediticio de su cónyuge sí lo hará. Por lo general, un prestamista toma en cuenta los puntajes crediticios al determinar el valor del préstamo y la tasa de interés, por lo que es importante comprender la situación financiera de su pareja al decidir si comprar una casa juntos. Si dos personas están en el préstamo, y cada persona tiene tres puntajes de crédito, Rodríguez dice que usan el puntaje medio para cada persona. De esos dos puntajes, usan el puntaje más bajo.

“Si el más bajo de los dos puntajes de crédito medios está por debajo de la pauta estándar, eso va a acabar con el préstamo”, dice Rodríguez. “Las tasas a menudo se adjuntan a los puntajes de crédito, y los puntajes de crédito más altos obtienen una tasa de interés más baja”.

Un obstáculo importante en la compra de una casa que muchas parejas, especialmente las más jóvenes, pueden experimentar es uno que normalmente no considerarían: la deuda de préstamos estudiantiles.

“Una de las cosas en su puntaje de crédito es la deuda, dice Rodríguez. “Si su cónyuge tiene una gran deuda de préstamos estudiantiles, podría afectar su puntaje crediticio, lo que podría afectar su tasa de interés y cuánto puede pedir prestado en última instancia”.

Cuando Sarah Litz y su esposo, Rick Litz, compraron juntos su primera casa en Elgin, Illinois, menos de un año antes de casarse, simplificaron el proceso poniendo la casa solo a nombre de Sarah.

“Tengo un excelente crédito, nuestro compromiso mutuo estaba allí y ya teníamos una cuenta bancaria combinada y aún dividimos la hipoteca y las facturas”, dice Sarah Litz. “Hicimos un pago inicial para la casa y tuvimos una pequeña boda con amigos y familiares inmediatos solo en nuestro nuevo hogar. Crecí alrededor de la industria de las bodas, y veo cuánto sopla la gente, y no quería hacer eso y no tener un pago inicial tan grande en la casa”.

Sarah Litz dice que, en última instancia, están contentos con su decisión de comprar su casa antes del matrimonio y que les ayudó a conocerse aún mejor antes de decir "Sí, acepto". Después de comprar su primera casa, la pareja se actualizó a una casa más grande en la misma área.

"Yo no volvería", dice ella. “Quiero decir, nunca seré la novia con un hermoso vestido de novia, pero es posible que no tenga tantas deudas como algunas que lo hicieron, dependiendo de su situación financiera, eso es”.

Una decisión difícil toma tiempo

Asegúrese de tomarse su tiempo al tomar esta importante decisión de vida. Si se divorcia y ambos están en la hipoteca, las cosas podrían complicarse. Puede que no sea romántico pensar en las consecuencias de la vida real de lo que podría suceder si las cosas empeoran mientras están recién comprometidos, pero es realista y necesario. Si se divorcia mientras ambos están en la hipoteca, lo que sucede exactamente a continuación varía de un estado a otro, según Rodríguez.

“Si ambos están en la hipoteca y tienen que hacer los pagos de la hipoteca, una persona tendría que comprar la parte de la otra, lo que sería una gran obligación financiera”, dice Rodríguez. “Hay que mirar los peores escenarios. A veces es incómodo”.

Rodríguez recomienda sentarse y hacer un presupuesto, e incluir todo además de la hipoteca, como los costos de cierre y los pagos iniciales. Comprar una casa requiere tiempo, planificación y presupuesto: el índice de TD Bank encontró que casi la mitad de los encuestados tardaron más de seis meses en buscar una casa.

Eso es exactamente lo que hicieron Andreana Taormina y su prometido, Peter Caruso. Los dos se casarán en la víspera de Año Nuevo de este año y se han tomado su tiempo para crear un plan de vivienda que mejor se adapte a su situación financiera.

“Algunos factores fueron sobre ahorrar nuestro dinero para la boda, nuestros ingresos financieros y también obedecer las reglas de mis padres de no mudarnos juntos antes del matrimonio y ahorrar suficiente dinero hasta que podamos pagar una casa”, dice Taormina. “Mi prometido actualmente tiene su propia casa que le está alquilando a alguien. Después de que nos casemos, los inquilinos se mudarán justo antes de la boda y será nuestro hogar”.

