¿Cómo recuperar financieramente después de un divorcio?7 maneras de recuperar rápido

Cómo prepararse para lidiar con las realidades financieras del divorcio, especialmente en esta economía difícil.

La mayoría de las veces, el nivel de vida de ambos cónyuges cae en los primeros años después del divorcio. ¿Por qué? Porque el mismo ingreso acumulativo y el conjunto de activos ahora tienen que sustentar dos hogares en lugar de uno. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no se preparan financiera o emocionalmente para esa consecuencia. Entonces, ¿qué puedes hacer para prepararte mejor para esta inevitabilidad? La respuesta es simple, pero no es fácil de poner en práctica.

El divorcio es un proceso inherentemente estresante. Para aliviar parte del estrés, es importante ser proactivo y tener el control. Estas son las "siete afortunadas" cosas que puede hacer para ayudar a prepararse para su futuro financiero posterior al divorcio.

1. Espere que sus ingresos disminuyan después de que finalice el divorcio.

Debe esperar que sus ingresos disminuyan después de que el divorcio sea definitivo. Desarrolle un presupuesto basado en las necesidades, no en los deseos, y tenga en cuenta que sus gastos deben mantenerse dentro de sus ingresos posteriores al divorcio. Considere todas las fuentes de ingresos, incluida la manutención del cónyuge y de los hijos, teniendo en cuenta que no durarán para siempre, así como los ingresos por inversiones. Para desarrollar un presupuesto, use una hoja de trabajo detallada para no pasar por alto ningún gasto. La mejor fuente de información de gastos es su registro de cheques, si es así como paga sus facturas. Recuerda que no todos tus gastos se pagan mensualmente; algunas primas de seguro o facturas de impuestos pueden pagarse trimestral o anualmente, así que asegúrese de tenerlas en cuenta también. (Para ayudarlo a comenzar, complete la hoja de cálculo "Gastos mensuales/anuales", que está disponible en línea en www.institutedfa.com). El último paso para preparar un presupuesto es pedirle a un amigo o familiar razonable y crítico que revise su presupuesto y cuestione los gastos que parezcan irrazonables. Tienes que estar de acuerdo en mantener una mente abierta y no enojarte si él/ella desafía uno de tus artículos; recuerda que esta persona está tratando de ayudarte.

2. Considere si puede permitirse el lujo de quedarse con la casa.

Estas son las opciones tradicionales para el hogar matrimonial:

Uno de los cónyuges se queda en la casa (con los hijos, si los hubiere) y compra la parte del otro cónyuge mediante: Refinanciamiento con retiro de efectivo

Renunciar a otro activo

Nota de liquidación de propiedad Los cónyuges venden la casa durante o después del proceso de divorcio y dividen las ganancias.

En muchos casos, uno de los cónyuges, generalmente la esposa, quiere quedarse con la casa. Aunque esto puede ser emocionalmente satisfactorio, por lo general tiene poco o ningún sentido financiero. El capital de la casa no es líquido, lo que significa que no pagará las cuentas.

En el mercado inmobiliario actual, a veces la vivienda conyugal no se puede vender en un tiempo razonable, o por una cantidad de dinero razonable. Hoy en día, muchas parejas son propietarias de casas que ninguno de los cónyuges puede permitirse mantener por su cuenta y que no pueden vender por lo que deben en su hipoteca. Si la casa solo se puede vender con pérdidas, las parejas que se divorcian tienen algunas opciones, como:

Alquilar la casa a un tercero, o hacer que un excónyuge se quede en la casa y le pague el alquiler al otro hasta que mejore el mercado “Birdnesting”: los excónyuges conservan la propiedad conjunta de la vivienda, además alquilan un pequeño departamento cercano, y cada uno alterna vivir en la casa con los niños y en el departamento solo Acordar vender la casa con pérdidas, la pérdida y seguir adelante con sus vidas. Venta al descubierto, ejecución hipotecaria o quiebra.

Si su casa está "bajo el agua", lo que significa que debe más en su hipoteca de lo que vale su casa, aquí hay algunas preguntas que debe hacerse antes de poner la casa en venta:

¿Quién es responsable de compensar la diferencia entre el precio de venta y el monto adeudado en la hipoteca? Si no la vende, ¿la parte que no se queda con la casa recibe una compensación? ¿De dónde viene ese dinero para las opciones (1) y (2)?

Si uno de los cónyuges quiere, y puede pagar, quedarse con la casa, ese cónyuge debe precalificar para una hipoteca antes de que el divorcio sea definitivo. A veces, una pareja que se divorcia decide que uno de los cónyuges se quedará con la casa. Quitan el nombre del otro cónyuge de la escritura, y luego el cónyuge que quiere quedarse con la casa es rechazado para una hipoteca porque no gana suficiente dinero para calificar para refinanciar solo a su nombre. El cónyuge que deja el hogar conyugal termina siendo el responsable de la deuda, no tiene bienes recíprocos y no puede calificar para su propia hipoteca porque no gana lo suficiente para respaldar ambas hipotecas.

Para calificar para una hipoteca, la mayoría de los prestamistas convencionales utilizan el crédito y la relación entre la deuda y los ingresos. Muchos usan un sistema de puntuación de crédito para calificar a los solicitantes; un puntaje de crédito se basa en el historial de pago, el monto del crédito adeudado, la duración del crédito establecido, la cantidad de cuentas de crédito abiertas recientemente y los tipos de crédito establecidos. Los prestamistas generalmente usan dos proporciones diferentes para analizar la solvencia crediticia. En términos generales, así es como funcionan (verifique con su prestamista local; sus pautas pueden diferir):

Relación de vivienda = Pagos mensuales totales de vivienda divididos por el ingreso bruto total. Esta relación debe ser del 28% o menos. Relación de deuda total = Otra deuda total de vivienda dividida por el ingreso bruto total. Esta relación debe ser del 36% o menos.

Para calificar para una hipoteca convencional, el solicitante debe tener un puntaje de crédito y una relación deuda-ingreso aceptables.

3. Sepa lo que tiene.

Los estados de cuenta tienen una forma de desaparecer cuando se inician los trámites de divorcio. Al contemplar el divorcio, comience recopilando estados de cuenta de todas sus propiedades financieras y elabore una lista de sus bienes. Al negociar su acuerdo de divorcio, este paso resultará útil como punto de partida. Este es un ejemplo de los elementos que deberá enumerar en una hoja de trabajo de activos. Recuerde anotar el valor de cada activo y quién posee qué parte del mismo:

Activos de jubilación

Activos líquidos

Bienes raíces

Propiedad personal

Seguro de vida con valor en efectivo

Intereses de negocios

A medida que avanza en las negociaciones de división de activos, cada activo se puede mover a su columna correspondiente: "Esposo" o "Esposa". Para calcular la división porcentual, divida el total de cada cónyuge por el total general.

4. Considere los valores después de impuestos de sus activos.

Las cuentas con contribuciones antes de impuestos y crecimiento con impuestos diferidos vienen con una obligación tributaria. Sepa cuál es el valor equivalente después de impuestos antes de aceptar tomar un activo. Tener $100,000 en una IRA o RRSP no es lo mismo que tener $100,000 en una cuenta corriente. El cónyuge con el plan de ahorro para la jubilación terminará con el valor de la cuenta menos la obligación tributaria, y el otro cónyuge tendrá el monto total para gastar.

5. Comprenda sus necesidades financieras.

Debe asegurarse de que la liquidez de los activos que obtiene coincida con sus necesidades. Supongamos que desea conservar la casa conyugal, que tiene un valor de $300,000 o el 50 % de los bienes conyugales, como su parte del acuerdo. Hasta que analice detenidamente su pronóstico financiero a largo plazo, no sabrá si puede permitirse el lujo de mantenerlo. Suponga, por ejemplo, que ha incluido los pagos de manutención de los hijos en sus ingresos; después de que terminen los pagos, ¿cómo vas a pagar la hipoteca? Si tiene que poner la casa a la venta en unos pocos años, es posible que usted sea el único responsable de pagar todos los costos inmobiliarios y los impuestos sobre las ganancias de capital desde el momento en que usted y su cónyuge adquirieron la propiedad hasta que la vendieron, lo que podría ser malas noticias de hecho.

6. No pase por alto el valor de una futura pensión.

Cualquier parte de una pensión que se haya ganado durante el matrimonio debe incluirse en el conjunto de bienes conyugales. Las pensiones se pueden gestionar de tres formas diferentes:

El cónyuge no empleado puede recibir su parte de un beneficio futuro; La pensión puede ser valorada y compensada; Una combinación de (1) y (2).

Su situación particular debe determinar qué opción tiene más sentido para usted. Por ejemplo, una mujer de 32 años con dos hijos pequeños y recursos limitados tendrá necesidades diferentes a las de una mujer de 55 años con carrera y pensión propia. Asegúrese de no ser el divorciado que tiene una gran pensión que pagará en 15 años y no tiene dinero para pagar las cuentas hoy.

7. Contrata un buen equipo.

Las recomendaciones personales de un amigo de confianza o un socio comercial son una excelente fuente para los profesionales. Sin embargo, debe hacer su tarea antes de contratar a alguien. Su equipo debe consistir en un abogado de divorcios y un Analista Financiero Certificado en Divorcios® (CDFA®) como mínimo. Si es necesario, otros miembros o el equipo podrían incluir un mediador, un contador, un valuador de negocios o pensiones, o tal vez un terapeuta infantil o individual. Aunque puede pensar que cuantos más profesionales contrate, más costoso será su divorcio, esto no es necesariamente cierto. A la larga, contar con la ayuda adecuada reducirá los costos del litigio y puede evitar que cometa errores costosos con respecto a su acuerdo.

____________________________________________________

Fadi Baradihi es el presidente del Institute for Certified Divorce Financial Analysts™ (IDFA™). Para obtener más información sobre cómo un CDFA® puede ayudarlo con los aspectos financieros de su divorcio, llame al (800) 875-1760 o visite su sitio web en www.InstituteDFA.com.

Qué hacer si no puede permitirse el lujo de divorciarse

Los abogados de divorcio no son baratos, pero muchos ofrecen una consulta gratuita. Use Google para encontrar un abogado en su área que no le cobre por la reunión inicial. También puede buscar una sociedad de ayuda legal cerca de usted para ver si califica para servicios de tarifa reducida.

¿Qué suele obtener la esposa en un divorcio?

Manutención de los hijos; pensión alimenticia (también conocida en algunos estados como manutención del cónyuge, manutención o manutención del cónyuge); La División de Activos y Pasivos Conyugales (también conocida como propiedad comunitaria o distribución equitativa de bienes y deudas conyugales según el estado)

¿Cómo sé si puedo permitirme divorciarme?

¿Atrapado en un matrimonio? 5 señales de que no puede permitirse divorciarse

Los honorarios de los abogados son demasiado altos. Los costos de los abogados pueden ser altísimos | iStock.com. El papeleo de presentación tiene un precio alto. Su divorcio podría ser muy disputado. No puedes pagar la manutención de los hijos. No puedes permitirte mudarte.

