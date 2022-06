Foto-Ilustración: por The Cut; Fotos: Getty Images

Estoy constantemente alarmado por la cantidad de personas que me dicen que nunca han pedido un aumento. Se sienten incómodos al iniciar la conversación, o sienten que nunca tienen la oportunidad de hacerlo, o les preocupa parecer codiciosos, o simplemente no tienen idea de cómo pedir un aumento. En cambio, confían en que su empleador se dé cuenta de su buen trabajo y les ofrezca aumentos salariales, una estrategia que puede hacer que las personas ganen mucho menos de lo que podrían recibir si hablaran.

Créanme cuando les digo que pedir un aumento es una parte muy normal de tener un trabajo, y siempre que siga las pautas a continuación, no se verá extraño, codicioso o con derecho (asumiendo que está trabajando por un precio razonable). empleador funcional)… y podría terminar ganando mucho más dinero solo por tener una conversación que podría durar tan solo cinco minutos.

Aquí hay un plan de cómo hacerlo.

.

Cuándo pedir un aumento

1.

Primero, sepa que es normal preguntar.

Aunque te sientas nervioso por pedir un aumento, recuerda que es un problema mucho menor para tu jefe. Ella se ocupa de los salarios todo el tiempo, y el tema no le parecerá tan pesado o estresante como a ti.

Y suponiendo que su gerente sea un poco razonable o tenga experiencia previa en la gestión de personas, sabe que es normal que las personas pidan un aumento. No es probable que piense: "Qué solicitud tan escandalosa" o "Qué torpe, ¡obviamente, Jane está en esto solo por el dinero!" A menos que trabaje en un lugar verdaderamente disfuncional, se entiende que trabaja por dinero. Esto está bien.

Incluso si su gerente finalmente no dice que sí, no es probable que perjudique su relación al hacer la solicitud, siempre y cuando (a) no solicite una cantidad que no esté sincronizada con el mercado de su trabajo , y (b) tiene un historial de trabajo sólido. No es probable que pierda el favor simplemente porque solicitó revisar su compensación.

Piénselo de esta manera: un aumento es el reconocimiento de que ahora está contribuyendo a un nivel más alto que cuando se fijó su salario por última vez. Un aumento de sueldo no es un favor ni un regalo; es una forma de que los empleadores paguen el valor justo de mercado por su trabajo y lo mantengan cerca, porque de lo contrario eventualmente querrá encontrar un trabajo diferente que le pague de manera competitiva. ¡Eso significa que lo mejor para su gerente es saber cuándo ha comenzado a pensar que su trabajo vale más!

2.

Tenga cuidado con su tiempo.

Vas a acercarte a tu gerente para solicitar este aumento, y tu gerente es un ser humano con emociones humanas normales. Eso significa que no debe pedir hablar sobre su salario cuando ella está especialmente apurada, tiene un mal día o está nerviosa por los recortes presupuestarios inminentes. Por otro lado, si acaba de salvar el día con un cliente importante o obtuvo excelentes críticas para un proyecto de alto perfil, o si su jefe parece particularmente complacido con usted últimamente, ahora podría ser un buen momento para tomar la decisión. solicitud.

3.

Si ha estado haciendo un trabajo excelente durante un año desde que se fijó su salario por última vez, podría ser el momento de preguntar.

Algunas empresas revisarán su salario cada año por su cuenta, a menudo vinculados a revisiones de desempeño. Pero muchos no lo mencionarán por sí solos, en cuyo caso deberá averiguar cuándo abordarlo usted mismo.

En la mayoría de los casos, si ha pasado un año o más desde que se fijó su salario por última vez, y si ha estado haciendo un trabajo excelente durante ese tiempo, es razonable pedir revisar su salario ahora.

Pero si su salario ya aumentó en algún momento de los últimos 12 meses, esperar otro antes de que termine un año generalmente no es realista y es probable que parezca fuera de lugar. Lo mismo es cierto si no ha estado en el trabajo durante un año todavía. Puede haber algunas excepciones a esto, como si el trabajo resultó ser muy diferente de lo que se discutió cuando te contrataron, o si tu jefe de repente te pide que viajes el 75 por ciento del tiempo cuando firmaste para un puesto. con poco recorrido. Pero en la mayoría de las situaciones, espere un año desde la última vez que se fijó su salario antes de solicitar que se reevalúe.

Y, por supuesto, la parte de "excelente trabajo" de esto es importante. Si ha estado cometiendo muchos errores o su jefe no parece satisfecho con su trabajo, es probable que una solicitud de aumento no sea bien recibida y corre el riesgo de parecer que no está evaluando su propio desempeño con precisión. .

4.

Conozca los ciclos de aumento y presupuesto de su empresa.

Si trabaja para una empresa que generalmente otorga aumentos una vez al año, preste atención a cuándo sucede normalmente. En algunas empresas, podría ser alrededor del aniversario de su fecha de inicio. Otros pueden evaluar el salario de todos al mismo tiempo, como cada mes de diciembre, a menudo vinculado al año fiscal y al proceso presupuestario de su empleador. Una vez que sepa cuándo sucederá eso, planee iniciar la conversación con su jefe al menos uno o dos meses antes de que comience ese proceso formal. Si espera hasta que ya se hayan tomado las decisiones sobre los aumentos, podría ser demasiado tarde para que ella haga los cambios.

.

Antes de la reunión: cómo prepararse

5.

Sepa lo que vale su trabajo y comience investigando en línea.

Idealmente, no debe entrar en cuestiones salariales sin conocer el panorama salarial para el tipo de trabajo que realiza y el área geográfica en la que lo hace (ya que puede haber grandes variaciones según la región). Si descubre que está mal pagado por el mercado, ese puede ser un punto convincente que use cuando pida más. O, si descubre que ya le están pagando en la parte superior del mercado, querrá tenerlo en cuenta mientras piensa qué tipo de aumento sería razonable.

En la práctica, sin embargo, puede ser difícil obtener información sobre los rangos de salarios. Los sitios web de salarios no siempre son precisos a nivel individual, porque el mismo título de trabajo puede significar cosas muy diferentes de una empresa a otra. Pueden ser un punto de partida útil, pero no los trate como la última palabra. En su lugar, asuma que le darán un rango muy aproximado.

Una cosa que puede ser realmente útil y brindarle datos sorprendentemente buenos es simplemente hablar con personas en su campo. A la mayoría de las personas no les gusta que les pregunten: "¿Cuánto ganas?" pero felizmente compartirá si le pregunta: "¿Cuánto esperaría que pague un trabajo como X en una empresa como Y?" También puede intentar hablar con los reclutadores y ver si alguna organización profesional en su campo guarda datos de salarios (muchas lo hacen).

6.

Tenga en cuenta la estructura salarial de su empresa.

Una vez que tenga una buena idea de la tarifa vigente para su trabajo, también tenga en cuenta su comprensión de la estructura salarial de su propio empleador. Algunos empleadores se adhieren a políticas rígidas acerca de qué tan grande puede ser el aumento de salario que alguien puede obtener al mismo tiempo, o rara vez dan a alguien más del 5 por ciento de aumento. Se sabe que otros son mucho más generosos. Es útil saber cómo su empresa generalmente maneja los aumentos para que sepa qué es probable que sea posible.

Hablando de la estructura salarial de su empleador: si, en el curso de esta investigación, descubre que los hombres en su oficina ganan más que las mujeres por el mismo trabajo, tiene un problema diferente en sus manos, uno que nos aleja de consejos normales de "cómo pedir un aumento" y en el territorio de "cómo abordar una brecha salarial de género", sobre el cual puede leer aquí. Esa también es una buena razón para asegurarse de obtener datos tanto de hombres como de mujeres.

.

Durante la reunión

7.

Qué decir cuando pides un aumento de sueldo.

Las personas a menudo piensan que necesitarán hacer una presentación detallada sobre por qué merecen más dinero, pero la mayoría de las veces su solicitud puede ser bastante breve. Quiere mencionar por qué cree que ganó un aumento, es decir, que sus responsabilidades y/o el nivel de sus contribuciones ha aumentado, pero no necesita entrar con un PowerPoint y páginas de notas. La mayoría de las veces, algo como esto es suficiente:

“Realmente aprecio las oportunidades que me ha brindado para mayores responsabilidades, como X e Y. He obtenido excelentes resultados en esas áreas durante el último año y he superado las metas que habíamos creado. ¿Podríamos hablar de ajustar mi salario para reflejar este mayor nivel de contribución?”.

“Espero que podamos hablar sobre mi salario. Ha pasado un año desde mi último aumento y he asumido una serie de nuevas responsabilidades desde entonces. Estoy administrando a todos nuestros redactores e incluso pude solucionar ese problema de larga data con el equipo de diseño, lo que terminó ahorrándonos mucho tiempo en los últimos meses. Creo que las cosas van muy bien y me gustaría hablar sobre aumentar mi salario para reflejar este nuevo trabajo”.

Si tiene en mente una cifra específica en dólares, está bien mencionarla (como en "Espero que podamos aumentar mi salario a $X"). Pero también está bien no comenzar con una cifra específica, aunque debe estar preparado para que le pregunten qué espera.

Un consejo: si sabe que su jefe necesitará que alguien superior a él apruebe su aumento, como su propio gerente o RR. su favor. Sin embargo, sea breve: no más de una página, con algunas viñetas rápidas que resalten sus nuevas responsabilidades o logros más significativos. Si tiene datos convincentes sobre salarios competitivos, también podría incluirlos.

8.

Sepa qué decir si la respuesta es “no” o “tal vez”.

Si tu jefe no te da un sí firme y en cambio te dice que lo pensará o te responderá, ¡está bien! Muchos gerentes no dirán que sí en el acto. Pero si obtiene un "tal vez", asegúrese de tener claro cuáles son los próximos pasos. Está bien decir algo como “¿Podría volver a consultar contigo cuando nos reunamos el día 20?”. Alternativamente, si su jefe generalmente es bueno para hacer un seguimiento de las cosas, puede decir simplemente: "¡Gracias! Lo aprecio."

Y si la respuesta es no, esta es una oportunidad perfecta para preguntar: "¿Puede decirme qué cree que me costaría ganar un aumento en el futuro?" Un gerente decente debería poder explicarle lo que necesitaría hacer para ganar más, que podría ser cualquier cosa, desde "administrar su trabajo de manera más autónoma" hasta "dejar de alienar a todos sus compañeros de trabajo" o "usted está en el lo más alto posible para su puesto, por lo que tendría que ser ascendido para ganar más dinero aquí”.

Luego puede evaluar si puede y está dispuesto a seguir el camino que su gerente establece (o si existe un camino realista). Y si su gerente no puede darle detalles sobre cómo puede ganar un aumento en el futuro, es una señal útil de que si quiere más dinero, es posible que deba irse para conseguirlo en otra parte.

Solicite el libro de Alison Green Pregúntele a un gerente: colegas despistados, jefes que roban almuerzos y el resto de su vida en el trabajo aquí. ¿Tienes una pregunta para ella? Envíe un correo electrónico a [email protected] Su columna de consejos aparece aquí todos los martes.

