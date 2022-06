No estás solo si te encuentras trabajando para un tonto. Convierte tu desgracia en un impulso profesional.

No pierda la calma por un jefe incompetente.

Si te sirve de consuelo, no estás solo si te preguntas cómo lidiar con un jefe incompetente. Miles de jefes no calificados de alguna manera se las arreglan para conservar sus puestos de trabajo. Incluso hay directores ejecutivos ineptos que no pueden manejar un armario de escobas, y mucho menos corporaciones multimillonarias.

¿Cómo saber si tu jefe es incompetente?

No se regañe por no detectar a un mal jefe antes de que fuera demasiado tarde. Su jefe probablemente no tuvo ninguna oportunidad de demostrar incompetencia mientras se comportaba de la mejor manera.

Pero ahora que se ha adaptado a su trabajo, los signos de incompetencia pueden compararse con los faros en una noche completamente oscura. Son inevitables, y de repente te das cuenta de que tu jefe es un idiota sin remedio.

Las pistas comunes incluyen:

Incapacidad para tomar decisiones: un jefe incompetente a menudo duda sobre las decisiones que deberían tomarse al instante.

Tendencia a tomar malas decisiones: los jefes ineficaces a menudo toman decisiones mal calculadas y mal planificadas. Milagrosamente, la mayoría de los jefes incompetentes logran salvarse en el último momento.

Dependencia de los subordinados para hacer el trabajo: los jefes incompetentes pueden no tener ni idea de cómo hacer su propio trabajo, pero tienen el extraño sentido de confiar en sus equipos para cubrirlos.

Capacidad para mantener el trabajo a pesar de las fallas: te sorprendería saber cuántos jefes ineptos conservan sus trabajos a pesar de sus fallas. Muchos consultores de gestión todavía tienen que averiguar por qué. Por lo general, confían en sus subordinados para administrar y ayudarlos a superar los momentos difíciles en un lugar de trabajo tóxico.

Aprovechar

Su situación parece mucho peor de lo que es, pero aprender a tratar con un jefe incompetente podría ser una experiencia que mejore su carrera. Por increíble que parezca, la ineptitud de tu jefe podría ser una bendición.

Por ejemplo, tiene la oportunidad de sobresalir convirtiéndose en un activo para su jefe. Cuanto más haga y logre, mejor se verá en su currículum. También gana puntos con la gerencia y los empleadores potenciales.

Pruebe estas estrategias para convertir circunstancias desafortunadas en una ventaja:

Cobertura en una crisis: si su jefe está de viaje de negocios o de vacaciones y surge un problema que requiere una toma de decisiones instantánea, tiene dos opciones: entregue el problema a un gerente senior o tome la decisión usted mismo. Llamar a los altos directivos hace que tu jefe quede mal. Si está seguro de que puede hacerse cargo, sería prudente tomar la decisión. Recuerda: los héroes nacen en situaciones de crisis.

Compensa las deficiencias: te conviene descubrir los puntos débiles de tu jefe y ayudarlo en esas áreas. Quiere ser parte de un equipo ganador y su jefe es el capitán de este equipo. Llegarás mucho más lejos en una empresa si te asocias a proyectos exitosos. Por ejemplo, un jefe incompetente luchará con empresas complejas. Guíelo hasta que todo esté completo. Te verás bien haciendo que tu equipo se vea bien; a los jefes les encanta eso.

Cuidado: Cuida lo que dices de tu jefe. Es muy fácil quejarse y ventilar las frustraciones acerca de su jefe poco calificado con sus compañeros de trabajo. Sin darte cuenta, podrías estar hablando con el buen amigo del jefe o con alguien que quiere sumar puntos con él. Guárdate tus opiniones para ti mismo.

?Busca en otra parte tu carrera

Idealmente, no debería tener que entender cómo tratar con un jefe incompetente, pero aquí está. No tiene sentido quedarse en un trabajo con un jefe que te pone contra la pared. ¿Listo para empezar a buscar en otro lado? Únete a Monster gratis hoy. Como miembro, puede cargar hasta cinco versiones de su currículum, cada una adaptada a los tipos de trabajos que le interesan. Los reclutadores buscan en Monster todos los días para cubrir los mejores puestos con candidatos calificados, como usted. Además, puede recibir alertas de empleo directamente en su bandeja de entrada para reducir el tiempo dedicado a mirar anuncios.

¿Qué hace que un gerente sea incompetente?

Las pistas comunes incluyen: Incapacidad para tomar decisiones: un jefe incompetente a menudo duda sobre las decisiones que deben tomarse al instante. Tendencia a tomar malas decisiones: los jefes ineficaces a menudo toman decisiones mal calculadas y mal planificadas. Milagrosamente, la mayoría de los jefes incompetentes logran salvarse en el último momento.

¿Cómo me quejo de un jefe incompetente?

Cómo quejarse de un mal gerente

Identifique su queja. Aclare su razón para presentar una queja contra su jefe. Recolectar evidencia. El siguiente paso es reunir pruebas. Encontrar ayuda. A continuación, identifique quién es más probable que pueda ayudarlo. Solicite una reunión. Otras Consideraciones.

¿Cuáles son los signos de incompetencia?

Identificar la incompetencia

La incapacidad para actuar es el mal hábito número uno.

Mantener las cosas en secreto es otro rasgo clave.

Ser demasiado sensible a todo es lo siguiente.

Negarse a desviarse del procedimiento es un signo seguro de incompetencia.

Mas cosas…•

¿Cómo lidias con un jefe inútil?

Cómo lidiar con un jefe tóxico: 7 consejos

Toma la decisión de quedarte o irte. El primer paso para lidiar con un jefe tóxico es tomar una decisión realista sobre si quedarse o irse. Haz el trabajo: No seas un objetivo. No te dejes arrastrar. No chismes. Mantenga registros detallados. No descarriles tu carrera. Recuerda, no es para siempre.

