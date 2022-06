Cómo decirle a su jefe cuando usted tiene agotamiento

Un día lo estás aplastando. Entregar proyectos, grandes ideas en reuniones, hacer que las cosas sucedan.

Lo siguiente que sabes es que estás aplastado. Se siente perdido, confundido e incapaz de encontrar la salida. Has perdido completamente tu enfoque, y estás tan exhausto.

El agotamiento generalmente ocurre después de un período prolongado de trabajar tan duro como le es posible, ya sea sin invertir o comprometerse con el trabajo (es decir, solo lo está llamando) o porque tiene la intención de cumplir más allá de las expectativas. Ambas situaciones son problemáticas.

Sentir que está contribuyendo personalmente, conectándose con otros, aprovechando su creatividad, o lo que sea que su función signifique para usted, es un ancla para el trabajo que realiza. Es por eso que haces lo que haces. Sin un significado personal, comenzarás a desgastarte por lanzarte implacablemente a la agitación y el pulso de las cosas. No puedes sostener este tipo de trabajo desconectado y sin sentido por mucho tiempo.

Si ha hecho que su misión sea trabajar tan duro como pueda para superar las expectativas de su función y de su organización, es probable que adquiera el hábito de hacer su trabajo para complacer a todos los que lo rodean y cumplir con todos sus deseos. cajas Centrarse siempre en probarse a sí mismo y cumplir con las expectativas lo dejará luchando para mantenerse al día. Es agotador.

Existen diferentes estrategias para lidiar y superar el agotamiento, pero el proceso de curación (porque esto requiere curación) a menudo comienza con una cosa: decirle a su jefe. Sí, sé que es una perspectiva aterradora, pero aquí hay algunas maneras de prepararse para la conversación y prepararse para dar pasos positivos para superar este momento tumultuoso.

1. Encuentra un confidente

Antes de hablar con tu jefe, un gran primer paso es confiar en un amigo o hablar con tu pareja o un miembro de la familia sobre dónde estás y cómo te sientes. El acto de verbalizar lo que está pasando, si bien es difícil, es esencial para comenzar a obtener el apoyo que necesita.

Sin el cuidado de las personas cercanas a usted, se sentirá solo o ansioso por enfrentarlo por su cuenta. Así como estoy seguro de que le gustaría ayudar a un amigo oa un ser querido, sepa que ellos también quieren estar ahí para usted. Sé valiente, trágate cualquier orgullo que te detenga y habla sobre tu crisis.

2. Espere molestias

Ir a la reunión con su gerente esperando que sea cómodo no es realista. Estás en un lugar desconocido e indeseado, pero en lugar de tomar tu incomodidad y usarla como una razón para no hablar sobre tus problemas, debes verlo como la razón exacta por la que tienes que hablar sobre ello.

Puede configurar las cosas enmarcándolas como una conversación necesaria: "Espero que sepa que no le mencionaría esto a menos que fuera necesario". Además, mencionar lo difícil que es la conversación puede ser una forma útil de llamar al elefante en la habitación: "Esto es muy difícil para mí, pero…" o "Se siente muy difícil mencionar esto, pero… .”.

3. No resuelva problemas

Es posible que esté acostumbrado a acudir a su jefe con actualizaciones que demuestren sus habilidades para resolver problemas, pero este no es ese tipo de problema. No tienes que tener la solución. No tienes que encontrar una manera de cubrir tu carga de trabajo si vas a estar fuera de la oficina, y ni siquiera necesitas tratar de explicar cómo llegaste a este punto.

Resista la tentación de ofrecer una solución porque cree que le hará quedar bien ante su gerente. Lo único importante en este momento es que comiences el proceso de curación. Eso comienza cuando te permites ser vulnerable cuando te acercas a tu jefe sin todas las respuestas.

4. Ponte a ti mismo primero

Si eres un triunfador con estándares personales inflexibles, te resultará difícil dejar de lado tus responsabilidades laborales y priorizar tu salud mental y tu bienestar. Pero eso es lo que tienes que hacer para empezar a superar esto.

Inicie la conversación sabiendo que, si bien su equipo querrá hacer todo lo posible para apoyarlo, es probable que su jefe deba priorizar el trabajo para que todo avance. Eso significa que puede esperar algunas conversaciones difíciles en las que tendrá que decidir entre hacer lo correcto para usted y lo correcto para el trabajo. Así que permítanme ser claro una vez más: su responsabilidad principal es saber qué necesita para comenzar a sanar y luego tomar la decisión de seguir adelante.

Escuchar a tu cuerpo y escuchar esa voz interior que sabe lo que necesitas significa no apegarte a tus horas de trabajo habituales por un sentido del deber si tu jefe parece reacio a dejarte tomar un descanso de todo el trabajo para recuperarte. Si no se ofrece tiempo libre, sea directo y solicite lo que necesita: un día regular de trabajo desde casa, dos días libres, tal vez incluso una semana entera fuera de la oficina. Puede ser tentador ofrecer compromisos hasta que esté listo para volver a la oficina a pleno rendimiento, pero eso solo lo pone en riesgo y retrasa la curación. Entonces, si realmente necesita dos días libres completos sin correo electrónico, asegúrese de dejarlo claro.

En otras palabras, confíe en usted mismo para tomar decisiones que le sirvan bien. Y sepa esto: si ha sido un trabajador arduo y un empleado diligente y productivo, y su empresa se preocupa por su crecimiento y éxito, encontrará una manera de comprender, sin importar cuán ocupados estén las cosas.

El agotamiento puede crear un hervidero burbujeante de emociones: sentimientos de no ser lo suficientemente bueno, como si debería haber podido evitar que sucediera, que perderá todo el trabajo duro que ha realizado o que la gente lo juzgará, y es a veces es difícil saber qué camino está hacia arriba. Tus emociones pueden volverse impredecibles o surgir repentinamente, especialmente cuando comienzas a hablar sobre dónde estás.

Pero estas emociones son una parte real de lo que estás pasando; no son tu enemigo. Es posible que se le salten las lágrimas o se le quede el aliento en el pecho mientras trata de encontrar las palabras correctas. Está bien. La emoción puede no ser una parte "normal" del lugar de trabajo, pero en este caso, es de esperar. No es necesario sofocarlos o alejarlos en aras de "ser profesional".

Así que tómate todo el tiempo que necesites para respirar y estabilizarte. Si ayuda a disipar el drama, incluso dígalo diciendo: "Esto es algo emocional para mí" o "La emoción me alcanza a veces".

No es tu culpa que esto haya sucedido y puede ser una gran experiencia de aprendizaje (créeme, lo sé), pero no aprenderás ninguna lección de la noche a la mañana. Por ahora, todo lo que tienes que hacer es cuidarte lo mejor que puedas y confiar en que no será así para siempre.

¿Puedes hablar con tu jefe sobre el agotamiento?

Hable si es necesario y mencione el agotamiento por su nombre si sus colegas parecen apoyar los puntos de vista divergentes y las luchas de salud mental, dice la Dra. Caldwell-Harvey. Pero mantenlo simple. Su gerente no es su terapeuta, agrega.

¿Debería decirle a mi jefe sobre el agotamiento?

Si eres el jefe

Idealmente, los gerentes deberían iniciar estas conversaciones, dice McKeown. "Tienen la responsabilidad de hablar de ello", dice. " Pregunte si un empleado se siente agotado, pero no lo deje así. Lidere admitiendo que tiene dificultades.

¿Está bien decirle a su jefe que está abrumado?

Cuando se sienta abrumado por la cantidad de trabajo que tiene, decirle a su jefe cómo se siente puede ser un gran primer paso para hacer que su carga de trabajo sea más manejable. Comunicarse honestamente con su jefe y expresar que necesita apoyo puede aumentar su confianza al abordar su trabajo en el futuro.

¿Cómo le dices a tu gerente que te estás quemando?

Encuentra un confidente. Antes de hablar con tu jefe, un gran primer paso es confiar en un amigo o hablar con tu pareja o un miembro de la familia sobre dónde estás y cómo te sientes. Espera malestar. No resuelvas problemas. Ponte a ti mismo primero.

